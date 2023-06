Wednesday's local scoreboard for June 28

Legion baseball

Wednesday’s results

Williston Keybirds 5-12,

Grand Forks Royals 0-0

W-K 101 210 0 --5 6 1

GFR 000 000 0 --0 0 4

WP: Kadin Finders; LP: Chance Colgrove

Highlights -- WK: Finders 9 SO, Max Heen 1x2, R, Ashton Collings R, Alex Blume 1x2, RBI, Garrett Solberg 1x4, 2R, Micah Larson R, Connor Ekblad 2x3, RBI; GFR: Colgrove 6 SO

W-K 104 610 --12 10 0

GFR 000 00X --0 3 1

WP: Chase Collings; LP: Cole Barta

Highlights -- WK: Collings 4 SO, Heen 2x4, 2R, Collings 1x1, 2R, Alex Blume 1x4, 2R, RBI, Kadin Finders R, Landen Miller 1x2, R, Derek Lee R, Micah Larson 3x3, R, 5 RBI, Connor Ekblad 2x3, R, 3 RBIAlex Ewert R; GFR: Barta 6 SO, Braden Brevik 1x1, Jacob Chine 1x2, Josh Scribner 1x2

Tuesday’s results

Crookston Post 20 10-14, Middle River 2-1

Fargo Post 2 13-15,

Grand Forks Royals 1-3

FP2 051 007 0 --13 14 0

GFR 000 001 X --1 1 3

WP: Charlie Kalbrener, LP: Zander Waind

Highlights -- FP2: Kalbrener 10 SO, Samuel Ovsak 2x3, R, 3 RBI, Landon Meier 1x3, 2R, 2 RBI, Carson Shiek RBI, Jordan Leininger 3x5, R, Adam Leininger 1x3, R, 2 RBI, Connor Holm 1x4, R, RBI, Jaxon Beiswenger 2R, Bodon Meier 2x3, 3R, RBI, Wyatt Kosidowski 4x4, 2R, RBI; GFR: Waind 4 SO, Braden Brevik R

FP2 020 025 6 --15 10 2

GFR 001 200 X --3 5 4

Highlights -- FP2: Zach LaMont 11 SO, Samuel Ovsak 3x4, 3R, Landon Meier 1x3, 3R, RBI, Jordan Leininger 1x4, R, 2 RBI, Adam Leininger 1x4, R, Charlie Kalbrener 2x4, 2R, 5 RBI, Connor Holm 1x3, 2R, RBI, Levi Sveet 2 RBI, Levi Sveet R, RBI, Wyatt Kosidowski 1x3, 2R; GFR: Braden Brevik 2x3, R, Brady Peterson 1x2, R, David Larson 1x3, R, 2 RBI

NOTE: Second game called due to weather.

Hillsboro-Central Valley Blue Sox 3,

Thompson 2

THO 000 000 20 --2 4 3

HCV 101 000 01 --3 7 2

WP: Aaron Johnson; LP: Reece Berberich

Highlights -- T: Shawn O'Hearn R, Braden Tyce R; HCV: Kyle Haffely 2x5, R, 2B, Cole Hebl 1x3, RBI, 2B, Gannon Limke 1x4, R, 2B, Devin Johnson R

Women’s golf

Tuesday Women’s Golf League

At Valley Golf Course in East Grand Forks

First Flight

Low gross: Kelly Anderson

Second place: Gail Ingwalson

Event: Joyce Murray

Low putts: Kelly Anderson

Second Flight

Low gross: Martha Klevay

Second place: Barb Brend

Event: Denise Horpedahl

Low putts: Martha Klevay

Third Flight

Low gross: Kaye Vanderpas

Second place: Genny Olson

Event: Terri Staples

Low putts: Sue Petterson

Fourth Flight

Low gross: Mary Koponen

Second place: Kathy Ashe

Event: Renae Huseby

Low putts: Renae Huseby

Birdie: Martha Klevay and Renae Huseby

Chip-in: Carla Haaven, Becky Gellner, Martha Klevay and Renae Huseby

Prep basketball

Greater Grand Forks All-City

Girls

Red River -- Jocelyn Schiller, Rylie McQuillan, Cassidy O'Halloran and Hannah Litzinger; Grand Forks Central -- Lauren Reardon and Jacie Reardon; Sacred Heart -- Isabel Vonesh; East Grand Forks Senior High -- Alison Kovar and Tatem Votava

Boys

Red River -- Zach Kraft, Reis Rowenkamp and Pearce Parks; Grand Forks Central -- Erick Paye and Ross Wilber; East Grand Forks Senior High -- Drew Carpenter and Clyde Anderson; Sacred Heart -- Josiah Sundby and Ethan Arntson