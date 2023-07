Wednesday's local scoreboard for July 26

Legion baseball

N.D. Class AA state tournament

In Dickinson

Wednesday’s loser out results

Mandan 10, Dickinson 0

Mandan 14, Fargo Post 400 1

Williston 14, Jamestown 4

Jamestown 3, Grand Forks 1

GFR 000 010 0 --1 4 0

JAM 210 000 X --3 6 1

WP: Payton Hochhalter; LP: Griffen Haagenson

Highlights -- GFR: Chance Colgrove 2x3, R, Adrian Gonzalez RBI; J: Payton Hochhalter 4 SO, Mason Lunzman 1x4, RBI, Jackson Walters R, Payton Hochhalter 2x3, R, Max Fronk 3x3, R

Tuesday’s second round

West Fargo 8, Mandan 1

Bismarck 6, Jamestown 5

Minot 8, Fargo Post 400 7

Fargo Post 2 8, Williston 0

Thursday’s games

Championship bracket -- Minot vs. West Fargo; Fargo Post 2 vs. Bismarck

Loser out -- Minot/West Fargo loser vs. Williston; Fargo Post 2/Bismarck loser vs. Mandan

N.D. Class B state tournament

In Carrington

Wednesday’s first round

Thompson 5, Hazen 4

Cando 2, Sheyenne-New Rockford 1

Langdon 10, Burlington 0

LaMoure 10, Carrington 5

Thursday’s games

Loser out -- Hazen vs. Sheyenne-New Rockford; Carrington vs. Burlington

Championship bracket -- Thompson vs. Cando; LaMoure vs. Langdon

N.D. Class A state tournament

In Kindred

Friday’s first round

Watford City vs. Wahpeton, 11 a.m.; West Fargo Vets vs. Bismarck Senators, 1:30 p.m.; Bismarck Capitals vs. Casselton, 4 p.m.; Kindred vs. Dickinson, 7 p.m.

Women’s golf

Tuesday Women’s Golf League

At Valley Golf Course

First flight

Low gross: Kelly Anderson

Second: Darlene Schommer and Becky Gellner

Event: Jane Solseng

Low putts: Darlene Schommer

Second flight

Low gross: Erin Erickson and Mary Asleson

Second: Denise Horpedahl

Event: Joyce Nefs

Low putts: Sharon Wick

Third flight

Low gross: Sue Petterson

Second: Sandy Walen

Event: Meridee Danks and Terri Staples

Low putts: Sue Petterson

Fourth flight

Low gross: Laurie Charette

Second: Mary Koponen

Event: Kathy Ashe and Ellie Schnell

Low putts: Mary Koponen

Chip-ins: Sharon Wick (2)

N.D. Women’s Golf Association tournament

At Grand Forks Country Club

Sunday’s final results

Top 3 placers

Open division 14+ -- 1. Morgan Hetletved 70-76--146; 2. Anna Huettl 75-73--148; 3. Jaya Grube 76-74--150

Senior 50+ -- 1. Lee Ann Townsend 84-81--165; 2. Mary Dockter 86-84--170; 3. Theresa Brorby 92-93--185

Super senior 65+ -- 1. Ann Williams 84-90--174; 2. Barb Johnson 91-88--179; 3. Kathy Iverson 95-87--182

Mid-Am -- 1. Tanis Walch 72-74--146 ; 2. Amanda Voigt 75-79--154; 3. Holly Watts 79-82--161

Legends -- 1. Mary Adams 100-89--189; 2. Marilyn Collins 103-101--204; 3. Ardean Ouellette 103-109--212