Wednesday's local scoreboard for Feb. 1

Girls basketball

Tuesday’s results

Perham 79, EGF Senior High 55

Fargo Shanley 63, Devils Lake 46

Park River/F-L 44, Hillsboro-Central Valley 21

Langdon-E-M 63, New Rockford-Sheyenne 32

Hatton-Northwood 58, Drayton-V-E 36

Central Cass 68, Kindred 53

Edgeley-K-M 75, Griggs-Midkota 24

St. John 91, Nelson County 30

Northern Cass 85, Lisbon 56

Fargo Davies 82, West Fargo Sheyenne 43

Wahpeton 89, Valley City 65

West Fargo 98, West Fargo Horace 69

Fertile-Beltrami 60, Bagley 34

Kelliher-Northome 65, Fosston 57

Goodridge-Grygla 76, Lake of the Woods 28

Walker-Hackensack-Akeley 95, Laporte 19

Red Lake 97, Clearbrook-Gonvick 87

Sacred Heart 64, Northern Freeze 56

Halftime: Sacred Heart 29, Northern Freeze 13

Sacred Heart -- Leah Sundby 8, Lydia Riskey 20, Isabel Vonesh 9, Izzy Cwikla 5, Lexi Lawrence 9, Ella Adolphson 3, Ava Knudson 10

Northern Freeze --Isabel Pearson 4, Rylie Fredrickson 2, Ada Pearson 3, Rylie Klopp 29, Kaydence Augustine 3, Addison Bakke 15

Red River 67, Fargo North 37

Halftime: Red River 34, Fargo North 15

Fargo North – Arden Faulkner 12, Grace Thiel 7, Sienna Swanson 7, Olivia Hammes 5, Carrie Osier 4, Nora Fluge 2

Red River – Jocelyn Schiller 21, Rylie McQuillan 16, Hannah Litzinger 13, Morgan Hartze 5, Cassidy O’Halloran 4, Brooklyn Bergeron 2, Amber Johnson 2, Alex Stauss 2, Sheigh Panos 2

GF Central 74, Fargo South 54

Halftime: GF Central 47, Fargo South 30

GF Central — Lauren Reardon 26, Aspen Thompson 16, Morgan Hallgren 11, Kiara Holweger 9, Emily Gereau 6, Jacie Reardon 2, Aubriell Kraemer 2, Emily Arnold 2

Fargo South – Teigan Malo 18, Talyn Hoffert 11, Tameka Limvere 10, Emma Osborn 7, Nora Becker 4, Grace Hoselton 2, Mea Nylander 1, Niki Tsanganelias 1

Fargo Shanley 63, Devils Lake 46

Halftime: Devils Lake 30, Fargo Shanley 30

Fargo Shanley -- Nora Roney 11, Aubrey Din 5, Shayna Roach 5, Mesiku Hakim 22, Megan Dietz 2, Carly Hulstein 3, Elizabeth Visser 3, Rylee Seavert 1, Ava Mears 2, Sealy Stockmoe 9

Devils Lake -- Gabrielle McLaurin 1, Cabryn Fritel 4, Jadyn Frelich 7, Tylie Brodina 6, Lainey Hall 2, Pressly Brown 3, Claire Heilman 13, Torri Fee 10

Thompson 87, Midway-Minto 30

Halftime: Thompson 50, Midway-Minto 17

Midway-Minto -- Megan Jensen 6, Maddy Korynta 12, Addyson Hefta 7, Emma McMillan 3, Elle Brueckner 2

Thompson -- Olivia Dick 7, Sydney Schwabe 5, Jordyn Tozer 9, Addison Sage 25, Claire Kolling 5, Clara Stevens 6, Kya Hurst 23, Brenna Martin 7

North Border 52, Larimore 30

Halftime: North Border 32, Larimore 14

North Border -- Kierra Helland 15, Jacklyn Johnson 1, Jenna Fraser 22, Taelyn Dunnigan 8, Keira Moore 5, Kate Volk 1

Larimore -- Micayla Sharp 1, Peyton Benson 8, Carly Pietron 5, Allison Larson 9, Kendra Gemmill 3, Brooke Bruske 4

Ada-Borup/West 66, Norman County East/UH 48

Halftime: Ada-Borup/West 31, Norman County East/UH 24

Norman County East/UH -- Raegan Oberg 5, Annabelle Begg 6, Brenna Olson 7, Cassidy Abraham 2, Sophia Lien 17, Izzy Klemetson 4, Jerran Madson 7

Ada-Borup/West -- Morgan Smart 18, Sarah Prodzinski 12, Izabel Marcussen 13, Morgan Engel 4, Alex Tinjum 5, Malayna Syverson 2, Dyllan Miller 12

Red Lake Falls 61, Red Lake County Central 55

Halftime: Red Lake County Central 26, Red Lake Falls 23

Red Lake County Central -- E. Klamm 1, A. Rude 3, C. Vettleson 3, Q. Graves 11, J. Flatgard 5, S. Majeres 8, C. Whalen 10, M. Thomas 12

Red Lake Falls -- B. Cardinal 9, B. Derosier 2, P. Shaefer 2, Sh. Nelson 21, R. Swendra 11, Sa. Nelson 2, E. Knott 2, G. Casavan 12

Crookston 60, Roseau 54

Halftime: Crookston 27, Roseau 22

Roseau -- K. Bachleitner 21, S. Olson 2, B. Hulst 8, A. Severson 10, J. Preteau 13

Crookston -- E. Gunderson 5, A. Borowicz 13, I. Smith 5, H. Winjum 22, L. Salentine 4, C. Boll 5, J. Nesseth 2, N. Johnson 4

N.D. Class B Region 11 tournament

In Rugby

Thursday, February 9

Quarterfinals

No. 1 Rugby, bye; No. 7 Velva vs. No. 2 Bottineau, 4 p.m.; No. 6 Nedrose vs. No. 3 TGU, 5:30 p.m.; No. 5 Drake-Anamoose vs. No. 4 Westhope-Newburg, 7 p.m.

Friday, February 10

Consolation semifinals, 2:30 and 4 p.m.

Semifinals, 5:30 and 7 p.m.

Saturday, February 11

State qualifiers, 4 and 5:30 p.m.

Championship, 7 p.m.

N.D. Class A

Week 9 poll

1. Bismarck Century (16 first-place votes) 87 total points, 11-2 87 overall record

2. Fargo Davies (2) 70, 13-1

3. Red River 57, 14-1

4. Minot High 37, 13-3

5. Bismarck Legacy 12, 11-2

Others receiving votes: West Fargo 12-3 and Bismarck 11-4

N.D. Class B

Week 10 poll

1. Thompson (16 first-place votes) 160 total points, 14-1 overall record

2. Rugby 117, 14-1

3. Central McLean 109, 16-1

4. Kenmare-Bowbells 108, 15-2

5. Central Cass 99, 11-3

6. Shiloh Christian 94, 13-2

7. Garrison 73, 15-1

8. Oakes 41, 13-2

9. Bowman County 33, 15-1

10. May-Port CG 28, 13-3

Others receiving votes: Carrington 13-3, Northern Cass 12-4, Beulah 11-5, Kidder County 13-3, Kindred 10-4

Boys basketball

Tuesday’s results

Fargo Shanley 82, Devils Lake 68

Wahpeton 68, Valley City 65

Grafton 70, May-Port-CG 60

Park River/F-L 42, Drayton-V-E 36

Rugby 66, Velva 53

Ellendale 74, Edgeley-K-M 70

Drake-Anamoose 82, Center-Stanton 72

West Fargo 91, West Fargo Horace 70

Fargo Davies 101, WF Sheyenne 60

Ada-Borup/West 77, Norman County East/UH 53

Red Lake 97, Clearbrook-Gonvick 87

Dilworth-Glyndon-Felton 84, Frazee 59

Fergus Falls 72, St. Cloud Apollo 44

Pelican Rapids 69, Wadena-Deer Creek 36

Fosston 64, Park Christian 47

Barnesville 71, Menahga 45

Fargo North 90, Red River 84, OT

Halftime: Red River 35, Fargo North 33

End of regulation: Red River 77, Fargo North 77

Red River -- Zac Kraft 34, Reis Rowerkamp 26, Peace Parks 15, Logan Arason 5, Cam Klefstad 2, Zach Oehlke 2

Fargo North -- Carter Zeller 24, Welcome Muhoza 17, Matthew Sem 16, Jeremiah Sem 16, David Shilling 9, Ethan Welk 4, Keech Bior 2, John Williams 2

GF Central 67, Fargo South 62

Halftime: GF Central 35, Fargo South 33

Fargo South -- James Hamilton 41, Reis Kessel 7, Cole Kegbeh 4, Abu Trawally 3, Evn Booth 3, Dean Grant 2, William Lacher 2

GF Central -- Ross Wilber 18, Jack Simmers 17, Leo Strandell 13, Erick Paye 10, Cole Wilber 9

Sacred Heart 78, Badger-Greenbush-MR 63

Halftime: Sacred Heart 32, Badger-Greenbush-MR 27

Badger-Greenbush-Middle River -- Blawat 9, Warne 16, Olafson 4, Christian 4, Swenson 2, Collins 9, Blazek 17, Foss 2

Sacred Heart -- Mike Gapp 4, Isaac Sundby 2, Jonny Speicher 3, Josiah Sundby 14, Parker Erickson 4, Breck Bloom 14, Ethan Arntson 22, Isaac Ortiz 3, Landen Denney 6, Greg Downs 6

Sacred Heart head coach Destry Sterkel: "Really proud of this team and the Sacred Heart community."

Blackduck 75, EGF Senior High 61

Halftime: Blackduck 40, EGF Senior High 33

EGF Senior High -- Austin Rusling 28, Clyde Anderson 16, Chase Lindgren 12, Caleb Johnson 2, Cooper Smith 2, Damian Bushaw 2, Kayden Vanyo 2, Caleb Zejdlik 2, Carson McDonald 3

Blackduck -- Oliver Stroeing 19, Brennan Korteum 17, Dante Frank 25, Leo Kingbird 12, Kainen Arp 4

Thief River Falls 89, Crookston 43

Halftime: Thief River Falls 53, Crookston 21

Crookston -- Isaac Thomforde 13, Hunter Nicholas 10, Tanner Giese 7, Ryan Abeld 5, Caden Boike 5, Omar Petithomme 3

Thief River Falls -- J. McDougall 18, C. Rosendahl 11, J. Rosendahl 20, B. Wilcox 3, G. Zutz 5, M. Peterson 4, J. Freidrich 4, R. Grosz 2, J. Manning 22

Warroad 92, Lake of the Woods 43

Halftime: Warroad 50, Lake of the Woods 23

Warroad -- Kason Pietruszewski 16, Tedd Eastvold 7, Zach Rose 6, Dylon Gibson 2, Liam Grover 24, Ayden Gustafson 11, Gage Thompson 14, Logan Kvarnlov 10, Mason Aasen 2

Lake of the Woods -- Cole Zemke 5, Wyatt Shaw 7, Kenneth Meikle 2, Garrett Jenson 12, Waylon Johnson 7, Landen Maki 8, Gauge Olson 1, Will Tange 1

Fertile-Beltrami 95, Bagley 33

Halftime: Fertile-Beltrami 58, Bagley 11

Bagley -- Elias LaFond 5, Logan Broten 4, Zacary Bergeson 2, Jackson Kaiser 13, Paul Ramsrud 9

Fertile-Beltrami -- Derek Sorenson 12, Mason Nowacki 7, Kolby Hemmah 5, Isaiah Wright 5, Caiden Swenby 21, Easton Petry 8, Daniel Ivanov 6, Caleb Stoltman 10, Ryan Van Den Einde 4, Preston Hanson 7, Cody Opdahl 10

Win-E-Mac 82, Climax-Fisher 62

Halftime: Win-E-Mac 37, Climax-Fisher 32

Climax-Fisher -- T. Evitts 6, T. Torrence 2, R. Morris 22, E. Evitts 15, D. Korynta 10, L. Gonzalez 7

Win-E-Mac -- Justin Courneya 49, Joe Courneya 4, Cameron Bergman 5, Ryan Kangas 8, Jonas Spry 6, Alex Haskett 7, Braylon Hamre 3

Mahnomen-Waubun 76, Lake Park-Audubon 60

Halftime: Mahnomen-Waubun 42, Lake Park-Audubon 30

Mahnomen-Waubun -- Chilton 2, M. Weaver 4, Ashley 8, McArthur 17, Sudar 4, Clark 24, K. Weaver 8, Qual 6, Lhotka 3

Lake Park-Audubon -- Bjerke 7, Beske 8, Minske 5, Pederson 15, Poegel 23, Ulschmidt 2

N.D. Class A

Week 9 poll

1. Bismarck Century (18 first-place votes) 90 total points, 15-0 overall record

2. Minot 71, 14-2

3. Mandan 47, 13-2

4. Fargo Davies 43, 13-2

5. Fargo North 18, 10-4

Others receiving votes: Bismarck Legacy 9-5

N.D. Class B

Week 9 poll

1. Four Winds-Minnewaukan (16 first-place votes) 160 total points, 11-0 overall record

2. Central Cass 143, 14-0

3. Bishop Ryan 117, 11-1

4. Sargent County 111, 13-0

5. Ellendale 96, 14-0

6. Thompson 77, 9-3

7. Beulah 68, 10-1

8. Shiloh Christian 36, 8-3

9. Grafton 33, 8-3

10. Bowman County 15, 11-2

Others receiving votes: North Border 10-2, North Prairie 12-2, Standing Rock 10-2

Girls hockey

Tuesday’s results

Fargo North-South 4, Devils Lake 1

Fargo Davies 3, West Fargo 2, OT

Bismarck Legacy 3, Dickinson 0

Minot 3, Bismarck Century 0

Moorhead 3, Bemidji 0

Fergus Falls 5, Willmar 0

First period -- 1. Hannah Johnson PP (Maddie Hulter, Tyra Skjeret) 2:52; 2. Skye Norgren (Rylynn Krein, Vanessa Vaughn) 16:14

Second period -- 3. Maddie Brimhall (Johnson, Maggie Greenagel) 5:29; 4. Rachel Debrito (Skjeret) 5:29

Third period -- 5. Hulter (Norgren) 2:39

Goalie saves -- WIL: Erin Eilers 26; FF: Lexi Metcalf 10

Boys hockey

Tuesday’s results

Red River 10, Grafton-Park River 2

Devils Lake 3, Fargo Davies 3, tie

Fargo South-Shanley 3, West Fargo Sheyenne 0

Bismarck Legacy 5, Bismarck Century 3

Fargo North 4, West Fargo 2

Minot 8, Bottineau-Rugby 3

Bismarck 2, Dickinson 1

Mandan 5, Hazen 2

Detroit Lakes 14, Wahpeton-Breckenridge 1

Morris-Benson 6, Wadena-Deer Creek 5

Moorhead 5, EGF Senior High 3

First period – 1. M, Ian Ness (Joe Kortan,Kai Weigel) 6:26; 2. EGF, Landon Jamieson (Brock Schultz, Jace Van Eps) 6:50

Second period – 3. M, Colby Krier (Aaron Reierson, Caleb Alderson) 13:41; 4. M, Joey Simonich (Jack Arnold, Abe Carlson) 14:54; 5. M, Reierson (Mason Kraft, Krier) 15:50

Third period – 6. EGF, Schultz (Jamieson, Van Eps) 4:45; 7. EGF, Chase Moe (Nick Corbett, Jace Fore) 6:18; 8. M, Reierson (Krier) 13:37

Goalie saves – EGF: Chase Mero 5-11-2 – 18; M: Kai Weigel 13-7-12 – 32

Warroad 5, Bemidji 3

First period -- 1. WAR, Erick Comstock (Jayson Shaugabay) 4:15; 2. WAR, Griffin Marvin (Gaabi Boucha, Erick Comstock) 5:48

Second period -- 3. BEM, Benjamin O'Leary (Dominic Arndt, Wyatt Mattfield) 0:30; 4. WAR, Carson Pilgrim SH (Ryan Lund) 5:13; 5. BEM, Cael Knutson (Max Fankhanel) 16:11

Third period -- 6. WAR, Shaugabay PP (Lund, Pilgrim) 0:34; 7. BEM, O'Leary (Mattfield) 1:08; 8. WAR, Shaugabay empty net (Pilgrim) 15:47

Goalie saves -- BEM: Tate Metcalf 28; WAR: Hampton Slukynsky 30

Kittson County Central 9, Lake of the Woods 5

First period -- 1. KCC, Tyler Hennen (Ethan Hanson, Hayden Olsonawski) 3:54; 2. KCC, Olsonawski (Isaac Gustafson, Hennen) 10:38

Second period -- 3. KCC, Olsonawski (Hennen) 2:04; 4. LOW, Charlie Eck PP (Randy Wood, Jordan Kvernen) 4:07; 5. LOW, Kvernen (Eck, Wyatt Brown) 7:35; 6. KCC, Hennen (Timothy Johnson) 7:50; 7. KCC, Hennen (Olsonawski) 10:02; 8. LOW, Eck PP (Wood) 12:05; 9. KCC, Hennen (Olsonawski, Dana Brown) 15:29; 10. KCC, Hennen (Olsonawski) 16:15

Third period -- 11. KCC, Olsonawski (Hanson) 3:35; 12. LOW, Eck (Wood, Kvernen) 6:33; 13. LOW, Eck (Wood) 7:01; 14. KCC, Hennen 9:31

Goalie saves -- KCC: Jameson Turner 29; LOW: Oren Wenell-Jack 29, Jayce Lucek 1

Red Lake Falls 7, Park Rapids 4

First period -- 1. PR, Joey Hillukka 4:29; 2. PR, Kale Ravnaas (Joshua Hillukka, Talen May) 7:34; 3. RLF, Evan Girdler PP (Brock Seeger) 13:33

Second period -- 4. RLF, E. Girdler (Blake Breiland) 0:45; 5. RLF, E. Girdler (Gavin Girdler) 2:28; 6. PR, Jeron Pinoniemi (Ravnaas, May) 9:20; 7. RLF, E. Girdler SH (G. Girdler) 14:15; 8. PR, Pinoniemi PP (Joe. Hillukka) 16:04

Third period -- 9. RLF, G. Girdler SH (E. Girdler) 3:47; 10. RLF, Jackson Hoefer PP (Breiland, Dylan Dahle) 11:20; 11. RLF, Seeger 12:00

Goalie saves -- PR: Sawyer Torkelson 32; RLF: Pacey Struthers 33

Fergus Falls 8, Willmar 0

First period -- 1. Shane Zierden (Joey Johnson, Kellen Stenstrom)

Second period -- 2. Zierden PP (Leighton Buckmeier, Colin Becker); 3. Jax Katzenmeyer (Michael Schmidt, Gavin Goepferd) 4:31; 4. Stenstrom (Zierden, Brayden Nelson) 5:05; 5. Buckmeier PP (Stenstrom, Zierden) 9:27; 6. Griffin Babolian (Becker, Jack Welde) 13:45

Third period -- 7. Welde (Jax Katzenmeyer, Joey Johnson) 6:35; 8. Nelson (Stenstrom, Zierden) 9:20

Goalie saves -- WIL: Braxton Heid 31; FF: Ben Swanson 14

Girls wrestling

N.D. East Region

Duals Tournament

In Carrington, Friday

Quarterfinals, 1 p.m.

No. 8 Pembina County North vs. No. 1 Central Cass

No. 5 Lisbon vs. No. 4 Grand Forks

No. 6 West Fargo United vs. No. 3 South Border

No. 7 vs. No. 2 Carrington

Place, state qualifier and championship matches to follow

Boys wrestling

Tuesday’s results

Bemidji 51, Detroit Lakes 27

Bemidji 41, Dilworth-Glyndon-Felton 30

Detroit Lakes 47, Dilworth-Glyndon-Felton 24

Women’s basketball

Summit League

Standings

Conference / Overall

S.D. State 11-0 18-5

N.D. State 7-3 13-7

South Dakota 7-4 11-11

Oral Roberts 7-4 10-12

North Dakota 5-5 12-8

Omaha 4-7 9-13

Denver 4-7 8-14

Western Ill. 3-8 8-14

Kansas City 3-8 7-15

St. Thomas 3-8 8-13

Thursday’s games

S.D. State at North Dakota, 7 p.m.

South Dakota at N.D. State, 7 p.m.

Denver at Western Illinois

Omaha at St. Thomas

Big Ten

Wednesday’s result

Indiana 77, Minnesota 54

Northern Sun Intercollegiate Conference

Standings

Conference / Overall

Minn. Duluth 15-1 18-3

Augustana 13-3 19-3

MSU Mankato 13-3 17-3

St. Cloud St. 12-4 15-5

SW Minn. St. 10-6 13-8

UMary 10-6 11-8

UM Crookston 9-7 10-12

Northern St. 7-9 12-10

Con.-St. Paul 7-9 10-10

MSU Moor. 7-9 10-10

Wayne State 6-10 10-10

Minot State 5-11 9-13

Winona State 4-12 10-12

Upper Iowa 4-12 8-13

Bemidji State 3-13 6-14

Sioux Falls 3-13 6-16

NSIC athletes of the week

North division -- Bren Fox, Minnesota Crookston

South division -- Michaela Jewett, Augustana

North Star Athletic Association

Standings

Conference / Overall

Mayville State 8-1 16-4

Dakota State 8-1 18-5

Bellevue 8-1 14-8

Valley City St. 5-4 12-10

Dickinson St. 3-6 8-15

Viterbo 2-7 5-16

Waldorf 2-7 4-15

Presentation 0-9 1-19

NSAA athlete of the week

Jordan Zrust, Mayville State

Great Plains

Wednesday’s result

Jamestown 66, Dakota Wesleyan 58

Men’s basketball

Summit League

Standings

Conference / Overall

Oral Roberts 11-0 20-4

Western Ill. 7-4 14-8

S.D. State 7-4 12-11

N.D. State 6-4 9-13

Kansas City 6-5 10-14

South Dakota 5-6 10-13

St. Thomas 5-6 14-10

Denver 3-8 12-12

Omaha 3-8 7-16

North Dakota 1-9 7-16

Thursday’s games

North Dakota at S.D. State, 7 p.m.

N.D. State at South Dakota, 7 p.m.

Big Ten

Wednesday’s result

Rutgers 90, Minnesota 55

Northern Sun Intercollegiate Conference

Standings

Conference / Overall

MSU Moor. 13-3 18-4

Northern St. 13-3 17-5

Sioux Falls 11-5 16-6

Minn. Duluth 11-5 15-7

Wayne State 10-6 15-7

Upper Iowa 10-6 13-9

Bemidji State 9-7 14-8

SW Minn. St. 9-7 13-8

MSU Mankato 8-8 14-8

Augustana 7-9 11-11

Winona St. 6-10 11-10

UMary 6-10 10-10

Minot State 6-10 9-11

St. Cloud St. 4-12 7-14

Con.-STPl 4-12 6-16

UM Crook 1-15 2-20

NSIC athletes of the week

North division -- John Sutherland, Bemidji State

South division -- Jake HIlmer, Upper Iowa

North Star Athletic Association

Standings

Conference / Overall

Mayville State 7-1 17-4

Viterbo 6-2 12-9

Bellevue 5-3 13-9

Dickinson St. 5-3 9-12

Valley City St. 4-4 11-11

Dakota State 3-5 9-13

Waldorf 2-6 6-14

Presentation 0-8 5-15

NSAA athlete of the week

Daevonte Munson, Valley City State

Great Plains

Wednesday’s result

Jamestown 84, Dakota Wesleyan 71

Men’s hockey

Tuesday’s result

Northeastern 2, Boston College 1

USA Today / USA Hockey Magazine

Week 19 poll

1. Minnesota (27 first-place votes) 677 total points, 20-7-1 overall record

2. Quinnipiac (2) 622, 20-3-3

3. Boston (3) 603, 19-6-0

4. Denver (2) 576, 20-7-0

5. St. Cloud State 543, 18-8-0

6. Michigan 542, 16-9-1

7. Ohio State 446, 16-9-1

8. Harvard 423, 15-5-1

9. Penn State 421, 18-9-1

10. Western Michigan 389, 17-10-0

11. Cornell 316, 13-7-1

12. Michigan Tech 289, 18-7-4

13. MSU Mankato 285, 18-9-1

14. UConn 241, 16-8-3

15. UMass-Lowell 108, 15-9-1

16. Omaha 99, 14-10-0

17. Notre Dame 97, 13-12-3

18. Merrimack 95, 16-10-1

19. Michigan State 93, 13-13-2

20. Northeastern 89, 12-9-3

Others receiving votes: RIT 82, Providence 27, North Dakota 20, Alaska-Fairbanks 18, Minnesota Duluth 12, UMass 10, Boston College 6, Bemidji State 4, Colgate 1

Women’s hockey

Tuesday’s results

Sacred Heart 2, Post 2, tie

St. Lawrence 3, Colgate 3, tie

USA Today / USA Hockey Magazine

Week 20 poll

1. Ohio State (13 first-place votes) 277 total points, 24-2-2 overall record

2. Yale (5) 268, 21-1-1

3. Minnesota (1) 250, 22-3-2

4. Colgate 219 , 22-4-1

5. Northeastern 201, 24-2-1

6. Quinnipiac 197, 24-5-0

7. Minnesota Duluth 175, 19-8-1

8. Wisconsin 166, 20-7-1

9. Clarkson 128, 21-7-2

10. Penn State 119, 20-8-2

11. Providence 75, 18-8-4

12. Cornell 74, 12-9-2

13. Vermont 70, 18-10-1

14. St. Cloud State 28, 15-14-0

15. UConn 20, 16-10-3

Others receiving votes: Boston College 8, MSU Mankato 8, Princeton 4, Maine 3

Women’s track and field

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC athletes of the week

Track -- Lindsay Cunningham, Winona State

Field -- Lexie Hurst, MSU Mankato

North Star Athletic Association

NSAA athletes of the week

Track -- Wrenzi Wrzesinski, Dickinson State

Field -- Kori Nagel, Dickinson State

Men’s track and field

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC athletes of the week

Track -- Lawrence Lokonobei, Augustana

Field -- Jakob Tordsen, Concordia-St. Paul

North Star Athletic Association

NSAA athletes of the week

Track -- Marcus Brown, Waldorf

Field -- Treshawn Roberts, Dakota State

Prep honor roll

Girls basketball

Double-doubles

Lauren Reardon, GF Central, 23 points, 11 rebounds vs. Fargo Davies

Eden Carrier, Cavalier, 17 points, 14 rebounds vs. North Border

Kinsley Hanson, Badger-Greenbush-Middle River, 14 points, 10 rebounds vs. Fertile-Beltrami

Maci Wheeldon, Fargo Davies, 11 points, 13 rebounds vs. Red River

Ashton Safranski, Fargo Davies, 14 points, 11 assists vs. GF Central

Boys basketball

Double-doubles

Erick Paye, GF Central, 32 points, 11 rebounds vs. Grafton

Zach Oehlke, Red River, 11 points, 10 rebounds vs. Fargo Shanley

Brett Dilley, North Star, 14 points, 14 rebounds vs. Warwick

Connor Kraft, Fargo Shanley, 30 points, 15 rebounds vs. Red River

Alpha Camara, Fargo Davies, 12 points, 17 rebounds vs. Red River

Michael Roy, Clearbrook-Gonvick, 17 points, 10 rebounds vs. Badger-Greenbush-Middle River

Zach Blawat, Badger-Greenbush-Middle River, 26 points, 14 rebounds vs. Clearbrook-Gonvick

Caleb Rosendahl, Thief River Falls, 10 points, 10 assists vs. EGF Senior High

Jake Freidrich, Thief River Falls, 15 points, 10 rebounds vs. EGF Senior High

Triple-doubles

Dane Hagler, North Star, 35 points, 10 rebounds, 11 assists vs. Warwick

Girls hockey

Hat tricks

Kara Ellis, EGF Senior High, hat trick vs. Grand Forks

Kali Knutson, Thief River Falls, hat trick vs. EGF Senior High

Rylee Bartz, Warroad, hat trick vs. Roseau

Talya Hendrickson, Warroad, hat trick vs. Roseau

Kennedy Schuler, Breckenridge-Wahpeton, hat trick vs. Detroit Lakes

Ashlyn Abrahamson, Devils Lake, double hat trick vs. Dickinson

Boys hockey

Hat tricks

Caden Johansen, GF Central, hat trick vs. Devils Lake

Hayden Olsonawski, Kittson County Central, hat trick vs. Crookston

Tyler Hennen, Kittson County Central, hat trick vs. Crookston and double hat trick vs. Wadena-Deer Creek

Evan Girdler, Red Lake Falls, hat trick +2 vs. Bagley-Fosston

Gavin Girdler, Red Lake Falls, hat trick +1 vs. International Falls

Braydin Lund, Thief River Falls, hat trick vs. Greenway-Coleraine

Tysen Loeffler, Thief River Falls, hat trick vs. Greenway-Coleraine

Jordan Kvernen, Lake of the Woods, hat trick vs. Greenway-Coleraine

Cole Woods, Wadena-Deer Creek, hat trick vs. Breckenridge-Wahpeton and hat trick vs. Kittson County Central

Koby Kiland, Fargo North, hat trick vs. Devils Lake

Milestones

Boys basketball

Red River Roughriders senior guard Zachary Kraft tallied his 1,000th career point during a boys basketball game against Fargo Shanley at Shanley High School on Friday, January 27, 2023.

Commitments

Track and field

Grand Forks Central multi-sport athlete Camille Finney has signed a letter of intent to compete in college track and field at Gustavus Adolphus College.