The 2023 men's college hockey transfer board

GRAND FORKS — The transfer portal is going to play a major role in shaping college hockey teams for the 2023-24 season.

This page will track men's college hockey player movement during the 2021 offseason, following players who have committed to new programs and those who have entered the transfer portal and are still available. Sources are linked 🔗.

Latest updates

Northeastern F Ryan St. Louis to Brown

Arizona State G Ben Kraws to portal

Men's hockey transfers 2023

NCHC

Miami



F Raimonds Vitolins, soph, Vermont (Green Bay USHL) 🔗

CCHA

Lake Superior State



F Sasha Teleguine, fr, UConn (Chilliwack BCHL) 🔗



ECAC

Brown



F Ryan St. Louis, fr, Northeastern (Dubuque USHL) 🔗

RPI



F Dovar Tinling, soph, Vermont (Penticton BCHL) 🔗

Uncommitted players in transfer portal

FORWARDS



Ryan Naumovski, sr, Niagara, 9-17—26

Liam Gorman, sr, Princeton, 12-12—24 (PIT pick)

Ryan Mahshie, sr, RPI, 15-7—22

Reed Lebster, sr, UMass, 8-14—22

Cal Kiefiuk, sr, UMass, 7-14—21

Lucas Vanroboys, sr, Bentley, 4-16—20

T.J. Walsh, sr, RPI, 7-10—17

Jacques Bouquot, sr, Vermont, 6-10—16

Rylee St. Onge, sr, Mercyhurst, 8-7—15

Cole Donhauser, sr, Yale, 6-7—13

Alex Peterson, sr, Holy Cross, 5-8—13

Jonathan Bendorf, sr, Mercyhurst, 4-9—13

Cole Quisenberry, sr, Brown, 5-7—12

Bradley Cocca, sr, Brown, 4-8—12

Spencer Kersten, sr, Princeton, 4-6—10

Grayson Constable, sr, Holy Cross, 3-6—9

Adam Pitters, sr, Bowling Green, 2-5—7

Logan Jenuwine, sr, Lake Superior St., 3-3—6

Dallas Tulik, sr, Ferris State, 3-3—6

Riley Hughes, sr, Northeastern, 2-4—6 (NYR pick)

Liam Izyk, sr, Boston College, 3-2—5

Zach Dubinsky, sr, Michigan State, 1-4—5

Cade Kowalski, sr, Ferris State, 3-1—4

Ryder Donovan, jr, Wisconsin, 2-2—4 (in 2021-22) (VGK pick)

Mark Gallant, sr, Dartmouth, 2-0—2

Max Neill, fr, Lindenwood, 1-1—2

Matt Allen, sr, Union, 0-2—2

Matthew Fawcett, sr, Maine, 1-0—1

Kendrick Frost, sr, Army, 0-1—1

Christian Sanda, sr, Union, 0-0—0

Adisen Brueck, fr, Lindenwood, 0-0—0

Blaine Warnert, soph, St. Thomas, 0-0—0

Alexander Tertyshny, soph, American International, DNP

Charlie Campbell, soph, Clarkson, DNP

Spencer DenBeste, jr, Lake Superior State, DNP

DEFENSEMEN



Brandon Koch, sr, Air Force, 6-18—24

Jacob Bengtsson, jr, Lake Superior State, 1-22—23

Tanner Palocsik, sr, Brown, 4-18—22

Pito Walton, sr, Princeton, 7-14—21

Nick Hale, sr, Holy Cross, 7-9—16

Luke Krys, sr, Brown, 2-14—16

Cade Townend, sr, Mercyhurst, 3-11—14

Jake Willets, sr, Lake Superior St., 4-8—12

James Crossman, sr, Brown, 9-3—12

Samuli Niinisaari, sr, Brown, 0-8—8

Mason Klee, sr, RPI, 1-6—7

Joseph Maziarz, sr, Mercyhurst, 3-3—6

Brandon Tabakin, sr, Yale, 2-4—6

Trevor LeDonne, so, St. Thomas, 0-5—5

Patrick Dawson, sr, Sacred Heart, 2-2—4

Mitch Andres, sr, Boston College, 1-2—3

Tyler Spott, sr, Northeastern, 0-2—2

Dawson Bruneski, sr, Maine, 0-2—2

Arvid Henrikson, sr, Lake Superior St., 0-1—1 (MTL pick)

Shay Donovan, sr, Wisconsin, 0-1—1

Cam Gaudette, so, Northeastern, 0-1—1

Luke Albert, sr, Brown, 0-1—1

James Davenport, jr, Northeastern, 0-0—0

Brock Paul, sr, Dartmouth, 0-0—0

Brenden Rons, sr, Ferris State, 0-0—0

Jeppe Urup, sr, Sacred Heart, 0-0—0

Peter Muzyka, sr, Cornell, DNP

GOALTENDERS



Chad Veltri, sr, Niagara, 18-16-3, 2.78, .906

Luke Lush, sr, Sacred Heart, 14-16-3, 2.69, .899

Seth Eisele, sr, Lake Superior State, 3-9, 2.86, .913

Zack Rose, sr, Bowling Green, 3-1, 3.44, .891

Ben Kraws, sr, Arizona State, 3-0, 2.19, .926

Kolby Matthews, sr, RIT, 3-2, 2.82, .904

Connor Hopkins, jr, Yale, 0-4, 5.23, .814

Ethan Roberts, fr, St. Thomas, 0-2, .869, 4.53

Francis Boisvert, sr, St. Lawrence, 0-0, .938, 3.70

Henry Baribeau, sr, St. Thomas, 0-0, 1.000, 0.00

Previous transfer boards

