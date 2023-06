Tuesday's local scoreboard for June 6

Women’s golf

Tuesday Women’s Golf League

First Flight

First: (tie) Kelly Anderson, Gail Ingwalson, Jane Solseng

Second: Becky Gellner

Event: Joyce Murray

Low putts: Becky Gellner

Second Flight

First: Bev Johnson

Second: Tie – Anne Putbrese, Mary Asleson

Event: Vicki Thompson

Low putts: Sue Petterson

Third Flight

First: Patti Berg

Second: Barb Brend

Event: Melanie Hedlund

Low putts: Terri Staples

Fourth Flight

First: Carol Schneweis

Second: Tie – Meridee Danks, Renae Huseby, Ellie Schnell

Event: Kylee Danks

Low putts: Ellie Schnell

Birdies: Gail Ingwalson and Sharon Wick

Chip-ins: Becky Gellner

Girls golf

Minn. Section 8AA tournament

At Bemidji Town and Country Club

Tuesday’s final results

Team totals

1. Park Rapids 349-329--678, 2. Fergus Falls 345-349--694, 3. Hawley 360-369--729, 4. Roseau 368-379--747, 5. Perham 384-369--753, 6. Warroad 418-389--807

Top individual placers

1. Anna Eckmann, PR, 70-70--140; 2. Sophie Cook, HAW, 70-75--145; 3. Annika Jyrkas, FF, 71-75--146; 4. Madysen Maninga, PR, 88-78--166; 5. Annie Mayer, FF, 85-83--168; 6. Kayla Thompson, EGF, 87-89--176; 7. (tie) Addicyn Zimmerman, PER, 89-89, Ivy Tickel, HAW, 88-90, Samantha Peterson, R, 88-90, and Talya Hendrickson, WAR, 89-89--178

Other East Grand Forks Senior High placers

Jillian Frost 101-102--203

Monday’s day one results

Team totals

1. Fergus Falls 345, 2. Park Rapids 349, 3. Hawley 360, 4. Roseau 368, 5. Perham 384, 6. Warroad 418

Top individual placers

1. (tie) Anna Eckmann, Park Rapids, and Sophie Cook, Hawley, 70; 3. Annika Jurkas, Fergus Falls, 73; 4. Annie Mayer, Fergus Falls, 85; 5. Kayla Thompson, EGF Senior High, 87

Boys golf

N.D. Class A state tournament

At Heart River Golf Course in Dickinson

Tuesday’s results

Team totals

1. West Fargo Sheyenne 284, 2. Red River 299, 3. (tie) Bismarck Century and Jamestown 315, 5. Fargo North 318, 6. Fargo Davies 320, 7. Bismarck Legacy 324, 8. (tie) Minot and West Fargo 325, 10. Fargo South 328, 11. Bismarck St. Mary’s 332, 12. Bismarck 337

Top 10 individual placers

1. Nate Peyerl, WFS, 69; 2. Andrew Wilhelm, WFS, 71; 3. (tie) Aiden Knodel, WFS, Quinn Breidenbach, WFS, and Zach Skarperud, FSH, 72; 6. (tie) Bennett Bartsch, MIN, and Carson Skarperud, RR, 73; 8. (tie) Jack Miller, RR, and Matthew Souther, BLEG, 74; 10. (tie) Carson Hannestad, FN, Charlie Solberg, FD, Hunter Gegelman, JAM, and Kolby Koerner, RR, 75

Minn. Section 8AA tournament

At Bemidji Town and Country Club

Tuesday’s final results

Team totals

1. Roseau 301-310--611, 2. Fergus Falls 318-324--642, 3. Hawley 331-334--665, 4. Barnesville 342-332--674, 5. Thief River Falls 340-349--689, 6. EGF Senior High 347-349--696, 7. Warroad 360-360--720

Top individual placers

1. (tie) Max Wilson, R, 75-72 and Teagan LaPlante, R, 73-74--147; 3. Jack Justesen, HAW, 72-76--148; 4. Riley McGovern, FF, 78-77--155; 5. Bradyn Thingvold, R, 75-82--157; 6. Nolan Eckmann, PRA, 78-80--158; 7. Brady Petznick, PR, 76-84 and Ryan Shaugabay, WAR, 77-83--160; 9. Carter Hillukka, UNC, 79-82--161; 10. Tate Inniger, BAR, 81-81--162

Monday’s day one results

Team totals

1. Roseau 301, 2. Fergus Falls 318, 3. Hawley 331, 4. Thief River Falls 340, 5. Barnesville 342, 6. Warroad 360

Top individual placers

1. Jack Justesen, Hawley, 72; 2. Teagan LaPlante, Roseau, 73; 3. (tie) Max Wilson, Roseau, and Bradyn Thingvold, Roseau, 75; 5. Ryan Shaugabay, Warroad, 77

Prep softball

Seventh Annual Scheels All-Star Softball Series

East All-Star roster

Jada Nelson, Avery Mohr, Tori Richter, Mara Lick, Emma Johnson, Autumn McGough, Grace Undem, Serrina Klose, Elizabeth Nuelle, Azahna Luschen, Catie Sinner, Kyra Narum, Olivia Dick

West All-Star roster

Gabriella Bird, Taylor Christensen, Megan Weisbeck, Daisy Sparrow, Olivia Passa, Kaelyn Bachmeier, Berkley Selzler, Caitlyn Dannenfelzer, Delani Tweed, Baylee Berg, Ellie Braaten, Kirsten Galloway, Brecken Bieber

Monday’s results

At West Fargo Sheyenne

West 5-10, East 2-8

WES 300 001 1 --5 10 1

EAS 000 000 2 --2 5 2

WP: Kirsten Galloway (Minot); LP: Autumn McGough (West Fargo Sheyenne)

Highlights -- W: T. Christensen 1x4, R, 4 SO, C. Dannenfelzer 2x4, RBI, D. Sparrow 1x4, R, RBI, D. Berg 1x2, R, E. Braaten 2x3, R, 2 RBI, M. Weisbeck 1x2, R, RBI, Galloway 8 SO; E: McGough 6 SO, J Nelson 1x2, R, RBI, C. Sinner 1x4, RBI, K. Narum 1x1, R

WES 012 520 0 --10 10 2

EAS 101 000 6 --8 8 4

WP: Olivia Passa (Velva-Drake/Anamoose); LP: Kyra Narum (West Fargo Sheyenne)

Highlights -- W: Christensen 2R, Dannenfelzer 3x4, R, D. Sparrow R, B. Berg 1x2, R, RBI, G. Bird R, Braaten 2x4, 3R, 4 RBI, B. Bieber 2x5, 2 RBI, O. Passa 1x3, 2 RBI, 7 SO, K. Bachmeier 1x3, R; E: Nelson 1x4, R, 2 RBI, K. Narum 2x2, R, A. Mohr RBI, A. McGough 2x3, R, O. Dick 1x1, R, E. Johnson R, M. Lick 1x3, R, RBI, T. Richter R, E. Nuelle 2 RBI, S. Klose 1x1, R

Tuesday’s series finale

At Bismarck Legacy

West 11, East 10

EAS 300 420 01 --10 13 2

WES 010 701 02 --11 13 2

WP: T. Christensen; LP: A. McGough

Highlights -- E: A. Mohr 2x5, 2R, K. Narum 1x5, R, McGough 2x4, R, 4 RBI, G. Undem 2x5, 2R, E. Nuelle 3x4, R, 2 RBI, M. Lick 1x5, RBI, O. Dick R, A. Luschen 1x2, R, S. Klose R; W: Christensen 2x4, R, RBI, 4 SO, Dannenfelzer 2x4, 3R, RBI, B. Berg 1x4, R, RBI, D. Sparrow 1x3, R, RBI, E. Braaten 4x4, 2R, 3 RBI, G. Bird RBI, O. Passa 2x3, R, RBI, K. Bachmeier R, RBI, M. Weisbeck R

Prep baseball

Minn. Section 8A tournament

At Bemidji State

Tuesday’s consolation final round

Ada-Borup/West 7, West Marshall 3

Fosston 6, Ada-Borup/West 0

Thursday’s championship

At Bemidji State

Sacred Heart vs. Fosston, 2 p.m. (if necessary, second championship to follow)

Minn. Section 8AA tournament

In Perham

Monday’s results

Semifinals

Perham 2, EGF Senior High 1

ESTG 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1

PRHM 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 2

WP: A. Detloff; LP: R. Hams

Highlights -- EGF: Hams 6 SO, C. Schmiedeberg R; P: G. Bye 1x4, R, E. Kovash 2x4, RBI, G. Aanenson 1x3, R, S. Urbach RBI, Detloff 7 SO

Consolation round

Roseau 9, Thief River Falls-Goodridge 1

Roseau 14, Ottertail Central 3

Dilworth-Glyndon-Felton 7, Roseau 2

Tuesday’s results

Consolation championship

Dilworth-Glyndon-Felton 7, EGF Senior High 3

DGD 021 400 0 --7 10 2

ESTG 200 100 0 --3 8 3

WP: B. O’Keefe; LP: D. Carpenter

Highlights -- DGF: J. Summers 1x4, R, G. Anderson 2x3, 3R, O. Hoover 1x4, R, 2 RBI, C. Berreth R, P. Aas 3x4, 3 RBI, O’Keefe 1x4, RBI, A. Anderson RBI, N. Waale R; EGF: Carpenter 1x4, R, T. Nowacki 2x4, R, C. Schmiedeberg 2x4, RBI, L. Anderson 1x4, RBI, J. Van Eps 1x4, R, C. Kofstad 1x4, RBI

Championship

Perham 7, Dilworth-Glyndon-Felton 0

N.D. Class A All-state

Cole Barta, GF Central; Caleb Anderson, West Fargo; Jadon Bast, Dickinson; Kellan Burke, Minot; Caleb Duerr, West Fargo Sheyenne; Kadin Finders, Williston; Jace Groseclose, Bismarck; Payton Hochhalter, Jamestown; Connor Holm, Fargo North; Charlie Kalbrener, Fargo North; Caden Kappes, Wahpeton; Jace Kovash, Dickinson; Tommy Kraljic, Bismarck St. Mary's; Adam Leininger, Fargo Shanley; Jordan Leininger, Fargo Shanley; Mason Lunzman, Jamestown; Morgan Nygaard, Minot; Trey Stocker, West Fargo Sheyenne; Lucas Vasey, Bismarck Legacy

Outstanding senior athlete -- Mason Lunzman, Jamestown

Coach of the year -- Andrew Lunsetter, Wahpeton

N.D. Class B All-state

First team

Thompson -- Brayden Wolfgram; Hillsboro-Central Valley -- Cole Hebl; Grafton -- Tony Villarreal; North Star -- Dane Hagler; Rugby -- Brody Schneibel; Northern Cass -- Keegan Neva; Langdon-Edmore-Munich -- Jack Romfo; Kindred -- Masen Allmaras; Carrington -- Grady Shipman; LaMoure/Litchville-Marion -- Tate Mart and Connor Johnson; Surrey/Our Redeemer’s -- Coltan Francis and Noah Erickson; Bishop Ryan -- Carson Merck; Des Lacs-Burlington -- Carson Yale and Paxton Ystaas; Shiloh Christian -- Michael Fagerland and Trace King

All-state second team

Thompson -- Reece Berberich; Mayville-Portland-Clifford-Galesburg -- Marshall Judisch and Landon Koenig; Hatton-Northwood -- Derek Carpenter; Langdon-Edmore-Munich -- Carter Tetrault and Mason Romfo; LaMoure/Litchville-Marion -- Anthony Hanson; Bottineau -- Carson Haerer; Bishop Ryan -- Drew Zwak; Velva/Drake-Anamoose -- Hank Bodine; Renville County -- Kellan Henry; Des Lacs-Burlington -- Rylan Olson; Hazen -- Tyson Wick; Shiloh Christian -- Eli Thompson

Outstanding senior athlete -- Jack Romfo, Langdon-Edmore-Munich

Coach of the year -- Nathan Soulis, Thompson

Boys tennis

Minn. Class A meet

Tuesday’s quarterfinals

Rochester Lourdes 6, Thief River Falls 1

Rock Ridge 4, St. Peter 3

St. Paul Academy 7, Breck 0

Foley 6, Benson/Kerkhoven-Murdock-Sundburg 0

Consolation

St. Peter 6, Thief River Falls 1

Breck 7, Benson/Kerkhoven-Murdock-Sundberg 0