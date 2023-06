Tuesday's local scoreboard for June 13

Women’s golf

Tuesday Women’s Golf League

At Valley Golf Course

First Flight

First: Kelly Anderson

Second: (tie) Jane Solseng and Darlene Schommer

Event: Joyce Murray

Low putts: Sharon Wick

Second Flight

First: Bev Johnson

Second: (tie) Erin Erickson and Mary Asleson

Event: Anne Putbrese

Low putts: Margaret Tweten

Third Flight

First: Barb Brend

Second: Genny Olson

Event: Sandy Walen

Low putts: Barb Brend

Fourth Flight

First: Meridee Danks

Second: Kathy Ashe

Event: Renae Huseby

Low putts: (tie) Kathy Ashe and Renae Huseby

Chip-ins: Sharon Wick and Sandy Walen

Prep baseball

Minn. State Class A tournament

At Joe Faber Field in St. Cloud, Tuesday

New Ulm Cathedral 7, Yellow Medicine East 0

Lyle-Pacelli 3, Hinckley-Finlayson 2

Belgrade-Brooten-Elrosa 2, South Ridge 1

Fosston 11, Legacy Christian Academy 1

Wednesday’s games

Semifinals -- New Ulm Cathedral vs. Lyle-Pacelli, 11 a.m.; Belgrade-Brooten-Elrosa vs. Fosston, 1:30 p.m.

Third place, 4 p.m.

Friday’s championship

At CHS Field in St. Paul

Semifinals winners, 10 a.m.

Minn. State Class AA tournament

At Dick Putz Field in St. Cloud, Tuesday

Fairmont 9, Belle Plaine 2

Perham 7, Foley 4

Esko 1, St. Agnes (St. Paul) 0

Cannon Falls 2, Holy Family Catholic 1

Wednesday’s games

At Dick Putz Field

Semifinals -- Fairmont vs. Perham, 11 a.m.; Esko vs. Cannon Falls, 1:30 p.m.

Third place, 4 p.m.

Friday’s championship

At CHS Field in St. Paul

Semifinals winners, 1 p.m.

Girls tennis

N.D. All-State

Singles team

Mandan -- Sophia Felderman; Fargo Davies -- Paige McCormick; West Fargo Sheyenne -- Sarea Gu; Minot -- Sidney Ressler and Kyllie Fettig

Doubles team

Valley City -- Breck Sufficool/Abby Martineck; Bismarck Legacy -- Aleah McPherson/Chelsa Krom; Dickinson -- Valeria Bradley/Shayna Klitzke; Bismarck Century -- Maya Kubsad/Erika Lee; Fargo Davies -- Tanis Lee/Grace Wanzek

Outstanding senior athlete – Halle Mattson, Minot

Coach of the year – Erik Hanson, Bismarck

Legion baseball

Tuesday’s results

Kindred Post Post 117 10, Valley City Post 60 4

Cando 11, Devils Lake 1

D-L 100 00 --1 1 1

CAN 002 9X --11 7 1

WP: Parker Simon; LP: Hunter Remmick

Highlights -- CAN: Jack Ahlberg 2x2, R, RBI, Hunter Hagler 1x2, 2R, Karsen Simon 1x3, R, 2 RBI, Garrett Westlind 1x3, R, 2 RBI

Monday’s results

GF Royals 10-11, Bemidji 7-12

GFR 050 032 0 --10 6 7

BEM 010 132 0 --7 5 3

WP: Matt Dosch, LP: Gavin Kapaun

Highlights -- GFR: Chance Colgrove 1x4, R, RBI, 4 SO, Braden Brevik R, RBI, Cole Barta 2x3, 2R, 2 RBI, Zander Waind 1x3, 2R, Gabe Tande R, RBI, Dosch R, RBI, Keegan Hensrud 1x3, R, RBI, Josh Scribner 1x4, R; BEM: Kapaun 4 SO, Landon Hanson 1x5, 2R, Hunter Brodina R, RBI, Will Zellmann 1x4, R, RBI, Cam Justice 1x1, 2R, RBI, Ryan Loewe 1x4, RBI, Peyton Neadeau 1x4, R

GFR 036 110 000 --11 14 2

BEM 110 341 101 --12 10 1

WP: Dan Clusiau, LP: Griffen Haagenson

Highlights -- GFR: Brevik 2x6, 4 RBI, Barta 2x5, R, Colgrove 2x5, R, RBI, David Larson R, Brady Peterson 2x5, R, RBI, Haagenson 1x2, 3R, Max Grafenauer 2x4, R, 2 RBI, Rilen Korynta 2x4, 2R, Blaise Wocken R, RBI; BEM: Clusiau 1x4, R, RBI, 8 SO, Landon Hanson 3x5, 2R, 5 RBI, Ben Corradi 2x4, 3 RBI, Will Zellmann R, Justice 1x3, R, RBI, Peyton Neadeau R, Stonewall Gessner 2R, Boston Smith R, Fisher Ganske R, Gunner Ganske 3x5, 2R

EGF Post 157 4-4, Alexandria Post 87 1-6

ALE 001 000 0 --1 2 1

EGF 103 000 X --4 6 2

WP: P. Erickson; LP: M. Hornstein

Highlights -- A: Hornstein 4 SO, Schmidt R, C. Gimbel 1x3, RBI; EGF: Erickson 7 SO, N. Frize 2x3, R, R. Hams 1x2, R, RBI, L. Anderson 1x3, R, H. Varnson 1x2, R, J. Van Eps 1x1, RBI

ALE 001 320 0 --6 8 2

EGF 002 200 0 --4 6 3

WP: N. Levasseur; LP: Hams

Highlights -- A: C. Simon 1x3, RBI, M. Hornstein 2x4, RBI, Gimbel 1x2, R, J. Kuhnau R, Levasseur 2x4, R, RBI, A. Gulbranson R, W. Mohr R, C. Mercado RBI, B. Branson 2x3, R; EGF: Hams 1x3, RBI, 5 SO, N. Frize R, RBI, Anderson 2x4, RBI, Van Eps 1x3, R, C. Kofstad 1x3, 2R

Cando 9, Rugby 0

RUG 000 000 0 --0 2 3

CAN 200 035 X --9 10 0

WP. Karsen Simon; LP. Erik Foster

Highlights -- CAN: Karsen Simon 4x4, R, 4 RBI, 2 2B, Dane Hagler 1x3, 3R, 3 RBI, 2B, Jack Ahlberg 2x4, RBI, Hunter Hagler 2x3, R, RBI; RUG: Logan Harner 1x2

Boys golf

N.D. Class A All-state team

Red River -- Carson Skarperud; West Fargo Sheyenne -- Andrew Wilhelm and Nate Peyerl; Fargo South -- Evan Booth; Fargo Davies -- Charlie Solberg; Minot -- Kasen Rostad and Brock Jones; Bismarck Century -- Lucas Schoepp; Mandan -- Jayce Johnson; Bismarck St. Mary’s -- Quinn Shillingstad

Outstanding senior athlete -- Andrew Wilhelm, West Fargo Sheyenne

Coach of the year -- Dan Wolf, West Fargo Sheyenne

N.D. Class B All-state team

North Border -- Carson Brown; Northern Cass -- Aidan Hall; Central Cass -- Cole Holzer and Marcus Biffert; Edgeley/Kulm -- Joseph Kramlich; South Border -- Zach St. Aubin; Bottineau -- Max Palmer and Colton Getzlaff; Bowman County -- Karsen Kulseth; Shiloh Christian -- Jay Wanzek

Outstanding senior athlete -- Zach St. Aubin, South Border

Coach of the year -- Nate Simpson, Bottineau

Prep volleyball

N.D. All-Star Volleyball

At Bismarck Legacy, Tuesday

Blue Team 25-26-25-25, Red Team 22-24-16-15

Red Team (kills-blocks-service aces) -- Payton Foster 0-0-3 (12 assists, 5 digs), Asiah Gross 5-0-1 (3 digs), Bernadette Newman 1-0.5-0 (1 assist, 16 digs), Khloe Brown 5-0-0 (3 digs), Regan Bogenreif 8-0-0 (4 digs), Emma Dalby 7-1-0 (1 dig), Magee Rovig 1-0-1 (9 assists, 7 digs), Breanna Vosberg 1-0-0 (1 dig), Summer Hegg 3 digs, Haley Wolsky 3-0-0 (7 digs), Eden Carrier 5-0.5-0 (4 digs), Jordan West (2 assists, 22 digs)

Blue Team -- Olivia Soine 0-0-2 (24 assists, 13 digs), Chelsa Krom 5-0-0 (3 digs), Caton Pearcy 3-0-1 (1 assist, 7 digs), Claire Bauman 10-3-2 (5 digs), Genevieve Gard 3-0-1 (9 digs), Kailee Waasdorp 9-1-0 (3 assists, 14 digs), Gracie Schumacher (14 assists, 3 digs), Taylor Christianson 10-0-1 (1 assist, 8 digs), Karli Klein 4-0-0 (5 digs), Taryn Sieg 3-2-0 (1 assist, 1 dig), Brenna Stroklund 6-1-0 (1 dig), Tori RIchter (3 assists, 14 digs)

At Fargo North High School, Monday

Blue Team 25-27-25-25, Red Team 23-29-17-19

Red Team (kills-blocks-service aces) -- Payton Foster 0-0-1 (20 assists, 6 digs), Asiah Gross 3-0.5-0 (7 digs), Bernadette Newman 9-0-0 (9 digs), Khloe Brown 3-2.5-0 (1 dig), Regan Bogenreif 12-0-0 (5 digs), Emma Dalby 7-0-0 (1 dig), Magee Rovig (20 assists, 4 digs), Breanna Vosberg 0-2-0 (2 digs), Summer Hegg 2-0-0 (2 digs), Haley Wolsky 4-0-0 (5 digs), Eden Carrier 5-2.5-0 (2 digs), Jordan West 0-0-3 (21 digs)

Blue Team -- Olivia Soine 1-0-0 (26 assists, 5 digs), Chelsa Krom 5-0.5-0 (1 assist), Caton Pearcy 7-0.5-0 (5 digs), Claire Bauman 12-1-0 (1 assist, 2 digs), Genevieve Gard 6-0-1 (11 digs), Kailee Waasdorp 9-0.5-1 (2 assists, 9 digs), Gracie Schumacher 2-0-1 (21 assists, 8 digs), Taylor Christianson 5-0-1 (4 digs), Karli Klein 3-2-1, Taryn Sieg 4-2-0 (1 dig), Brenna Stroklund 5-1.5-0, Tori Richter 0-0-1 (2 assists, 22 digs)