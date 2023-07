Tuesday's local scoreboard for July 18

Women’s golf

Tuesday Women’s Golf League

At Valley Golf Course

First Flight

First: Kelly Anderson

Second: Carla Haaven

Event: Vicki Thompson

Low putts: Kelly Anderson

Second Flight

First: Denise Horpedahl

Second: Joyce Nefs

Event: Martha Klevay

Low putts: Anne Putbrese

Third Flight

First: Kaye Vanderpas

Second: Terry Funk and Melanie Hedlund

Event: Genny Olson

Low putts: Sue Petterson

Fourth Flight

First: Sandy Walen

Second: Ellie Schnell

Event: Carol Schneweis

Low putts: Sandy Walen

Birdie: Faye Dunigan

Chip-ins: Margaret Tweten, Kaye Vanderpas and Ellie Schnell

ADVERTISEMENT

Legion baseball

Tuesday’s results

Grand Forks Royals 9, Fargo Post 400 Stars 5

FP4 010 101 002 --5 10 2

GFR 402 100 02X --9 10 1

WP: Chance Colgrove; LP: Carson Bevill

Highlights -- FP4: Jackson Amerman 1x5, RBI, Matt Bryant 1x5, R, Colby Hanson 2x4, R, RBI, Andre Werk 2x3, 2R, Eli Mach RBI, Caleb Christianson 2x5, RBI, Gunnar Majerus 2x2, R; GFR: Colgrove 2x3, 2R, RBI, 4 SO, Braden Brevik 1x4, 2R, Jacob Chine 1x2, R, Connor Knutson R, Cole Barta 2x5, R, 5 RBI, HR, Zander Waind R, Gabe Tande 2x4, RBI, Josh Scribner 1x2, R

Monday’s results

Detroit Lakes 9, Grand Forks Royals 0

D-L 140 002 020 --9 10 0

GFR 000 000 000 --0 5 3

WP: Brock Kokeson; LP: Zander Waind

Highlights -- DL: Kokeson 4 SO, Noah Rieber 2x4, 2R, Easton Reiber 11, RBI, Grady Kirchner R, Jacob Thomas 1x4, 3R, RBI, Hunter Korth 3x4, 3R, 5 RBI; GF: Braden Brevik 2x4, Chance Colgrove 2x3, Gabe Tande 1x1

Warroad 3, Fosston 1

FOS 000 001 0 --1 4 5

WAR 200 010 X --3 6 1

WP: K. Thompson; LP: B. Hamre

Highlights -- F: Hamre 10 SO, H. Boushee R, ; WAR: Thompson 1x3, RBO, 6 SO, K. Pietruszewski 2x4, 2R, S. Hard 1x3, R, Z. Rose RBI

Roseau 12, Clearbrook-Gonvick 1

C-G 001 00 --1 2 2

ROS 343 2X --12 9 1

WP: A. Wiskow; LP: C. Kroulik

Highlights -- CG: T. Goudge 1x3, RBI, B. Bjerke R; R: Wiskow 5 SO, A. Ballard 2R, RBI, T. Mertens 3X3, 2R, 3 RBI, T. Janicke 3R, C. Bachleitner R, J. Bessler 2x2, R, 3 RBI, A. Kilnt 2x3, R, RBI, T. Kvien R, J. Jerome RBI, L. Buchwitz 1x2, R

Dilworth-Glyndon-Felton 5, Roseau 1

ROS 100 000 0 --1 5 3

DGF 013 010 X --5 7 1

WP: D. Anderson; LP: T. Mertens

Highlights -- R: Mertens 1x3, RBI, 5 SO, A. Ballard 1x2, R, J. Bessler 2x3; DGF: Anderson 1x3, 2R, 5 SO, T. Cadwell 1x3, R, C. Bergee 2x4, R, J. Severtson 1x4, RBI, E. Clemenson 1x1, R, 2 RBI, C. Schreiber 1x3, RBI

Fosston 12, Clearbrook-Gonvick 0

C-G 000 00 --0 2 5

FOS 121 8X --12 5 1

WP: D. Bailie; LP: B. Bjerke

Highlights -- CG: R. Gerlofs 2x2; F: Bailie 2R, 10 SO, R. Duppong 1x2, 2R, B. Hamre 2x4, R, RBI, H. Boushee R, RBI, J. Rudie 1x1, 2R, M. Mulry 2R, K. Hruby R, T. Vig R

N.D. District 1 tournament

In Hazen

Tuesday’s results

Loser out

Washburn 6, Belfield-South Heart 4

Championship

Hazen 2, Washburn 1

Monday’s results

Loser out

Hettinger 12, Garrison 6

Belfield-South Heart 14, Bismarck Scarlets 5

Belfield-South Heart 3, Hettinger 2

Championship bracket

Hazen 3, Washburn 2

N.D. District 2 tournament

In Burlington

Tuesday’s results

Championship bracket

Renville County 9, Surrey 4

Loser out

Ray 5, Tioga 1

Kenmare 18, Ray 8

Surrey 17, Crosby 0

Wednesday’s games

Loser out

Surrey vs. #4 Kenmare

Championship bracket

Burlington vs. #3 Renville County

Loser out

Burlington/Renville County loser vs. Surrey/Kenmare winner

Thursday’s games

Championship (if necessary, second championship to follow)

Monday’s results

Kenmare 11, Crosby 3

Surrey 16, Tioga 0

Renville County 14, Ray 4

Burlington 10, Kenmare 0

ADVERTISEMENT

N.D. District 3 tournament

In Rugby

Tuesday’s results

Championship bracket

Cando 6, Rugby 3

Rolla 5, Bottineau 2

Loser out

Rugby 5, Velva 0

Bottineau 7, Devils Lake 5

Wednesday’s games

Championship bracket

#1 Cando vs. #6 Rolla

Loser out

#2 Bottineau vs. #4 Rugby

Cando/Rolla loser vs. Bottineau/Rugby winner

Thursday’s games

Championship (if necessary, second championship to follow)

Monday’s results

Championship bracket

Rugby 14, Devils Lake 4

Bottineau 12, Harvey 1

Rolla 11, Velva 1

Loser out

Velva 11, Harvey 1

N.D. District 4 tournament

In Steele

Tuesday’s results

Championship bracket

Carrington 7, Linton/Ashley/Wishek 5

Loser out

New Rockford 6, Kidder County 2

New Rockford 2, Linton/Ashley/Wishek 1

Wednesday’s games

Championship

Carrington vs. New Rockford (if necessary, second championship to follow)

Monday’s results

Carrington 13, New Rockford 0

Linton/Ashley/Wishek 2, Kidder County 1

N.D. District 5 tournament

In Langdon

Tuesday’s results

Championship bracket

Langdon 16, Grafton 6

Loser out

Minto 8, Park River 5

Grafton 8, Minto 1

Wednesday’s games

Championship

Langdon vs. Grafton (if necessary, second championship to follow)

Monday’s results

Grafton 12, Minto 6

Langdon 4, Park River 3

N.D. District 6 tournament

In Thompson

Tuesday’s results

Championship bracket

Thompson 11, May-Port 1

Loser out

Kindred 4, Oak Grove 3

Gardner 14, Kindred 4

May-Port 19, Hatton-Northwood 14

Wednesday’s games

Loser out

May-Port vs. Gardner

Championship bracket

Hillsboro vs. Thompson

Loser out

Hillsboro/Thompson loser vs. May-Port/Gardner winner

Thursday’s games

Championship (if necessary, second championship to follow)

Monday’s results

Gardner 14, Hatton-Northwood 4

Hillsboro 6, Gardner 2

May-Port 9, Kindred 1

Thompson 4, Oak Grove 0

N.D. District 7 tournament

In Lisbon

Tuesday’s results

Championship bracket

LaMoure 10, Lidgerwood-Hankinson 2

Lisbon 10, Wahpeton B 0

Loser out

Edgeley 8, Enderlin 0

Oakes 10, Fairmount 0

Wednesday’s games

Loser out

Wahpeton B vs. Edgeley

Lidgerwood-Hankinson vs. Oakes

Wahpeton B/Edgeley winner vs. Lidgerwood-Hankinson/Oakes winner

Championship bracket

Lisbon vs. LaMoure

Thursday’s games

Loser out

Lisbon/LaMoure loser vs. loser out winner

Championship

Lisbon/LaMoure winner vs. loser out winner

Friday’s game

Second championship (if necessary)

Monday’s results

Lidgerwood-Hankinson 2, Edgeley 1

LaMoure 11, Enderlin 0

Wahpeton B 4, Oakes 2

Lisbon 14, Fairmount 0

Minn. Subsection 14

In Perham

Wednesday’s games

East Grand Forks vs. Detroit Lakes, 11 a.m.

Fergus Falls vs. Bemidji, 1:30 p.m.

Brainerd vs. Moorhead, 4 p.m.

Perham vs. Alexandria, 6:30 p.m.

Thursday’s games

Loser out, 11 a.m. and 1:30 p.m.

Championship bracket, 4 and 6:30 p.m.

Friday’s games

Loser out, 11 a.m., 1:30 p.m. and 4 p.m.

Championship bracket, 6:30 p.m.

Saturday’s games

Third place, noon

Championship, 2:30 p.m.

Sunday’s game

Second championship (if necessary), noon