Tuesday's local scoreboard for July 11

Women’s golf

At Valley Golf Course in East Grand Forks

First Flight

Low gross: Becky Gellner and Darlene Schommer

2nd: Joyce Murray and Margaret Tweten

Event: Jane Solseng

Low putts: Darlene Schommer

Second Flight

Low gross: Martha Klevay

2nd: Erin Erickson

Event: Mary Asleson

Low putts: Barb Brend

Third Flight

Low gross: Kaye Vanderpas

2nd: Meridee Danks

Event: Kim Thorson

Low putts: Kaye Vanderpas

Fourth Flight

Low gross: Kathy Ashe

2nd: Mary Koponen

Event: Sandy Walen, Renae Huseby and Kylee Danks

Low putts: Kathy Ashe

Birdies: Margaret Tweten and Meridee Danks

Chip-ins: Erin Erickson, Kim Thorson and Faye Dunnigan

Legion baseball

Tuesday’s result

Moorhead Blues 18, Grand Forks Royals 6

GFR 022 100 1 --6 12 10

MM-B 606 015 X --18 15 2

WP: Logan Hilber, LP: Zander Waind

Highlights -- GFR: Braden Brevik 2x5, R, Cole Barta 3x4, R, 2 RBI, David Larson R, Gabe Tande 2x3, 2R, Josh Scribner 1x2, R, RBI, Connor Knutson 1x3, RBI, Hilber 4 SO; MOR: Jacob Vannett 2x5, 3R, RBI, Colby Asheim 2R, Cullen Wilson 2x4, 3R, RBI, Carter Heinsch 3x5, 3R, RBI, Gavin Gast 2x4, 2R, Elijah Mack 2x4, 2R, 2 RBI, Jack Tompkins 1x4, 2 RBI, Aaron Reierson 1x4, RBI, Alec Syverson 2x4, R

Monday’s result

East Grand Forks 14, Grand Forks Royals 12

GFR 222 220 020 --12 12 1

EGF 017 220 20X --14 17 2

WP: Jordan Nowacki; LP: Rilen Korynta

Highlights -- GFR: Braden Brevik 3R, Jacob Chine 2x4, R, 3 RBI, Cole Barta 1x5, R, David Larson 2x3, R, RBI, Adrian Gonzalez 1x2, R, Max Grafenauer 2x4, 2R, RBI, Matt Dosch 1x3, 2R, 2 RBI, HR, Rilen Korynta 1x3, R, Gabe Tande 1x2, 2 RBI; EGF: Noah Frize 1x6, R, RBI, Parker Erickson 1x5, R, Rylee Hams 2x3, 3R, Jace Van Eps 2x3, 3R, 2 RBI, Tanner Nowacki 2x5, R, RBI, Jordan Nowacki 2x5, 2R, 2 RBI, Jake Satterlund 2x2, 2R, RBI, Cam Kofstad 1x4, RBI, Hunter Varnson 3x4, R, RBI

Girls basketball

Lions All-Star Tournament

In Fargo, Tuesday

N.D. Class A 97, N.D. Class B 88, OT

In Bismarck, Monday

N.D. Class B 85, N.D. Class A 77

Boys basketball

Lions All-Star Tournament

In Fargo, Tuesday

N.D. Class B 107, N.D. Class A 100

In Bismarck, Monday

N.D. Class A 106, N.D. Class B 94

