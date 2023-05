Thursday's local scoreboard for May 4

Prep softball

Thursday’s results

Red River 23, Valley City 3

Fertile-Beltrami 5, Sacred Heart 3

West Fargo Horace 12, Fargo Shanley 7

West Fargo Sheyenne 2-5, West Fargo 0-15

Warroad 13, International Falls 2

Dilworth-Glyndon-Felton 11-9, Breckenridge 1-6

Blackduck 22, Bagley 1

Moorhead 10, Park Rapids 0

GF Central 13, Devils Lake 12

D-L 000 330 6 --12 16 2

GFC 103 134 1 --13 19 2

WP: A. Hensrud; LP: T. Brodina

Highlights -- DL: Brodina 2x4, 2R, 2 RBI, 4 SO, Calin Boline 2x3, 2R, Callie Schneider 2x3, 3R, RBI, Julia McIvor 3x4, 2R, 2 RBI, M. Harris 1x1, R, 2 RBI, Taylor Leben 1x4, R, RBI, Savanna Lebrun 1x4, RBI, Ava Beck 1x3, R; GFC: M. Tebelius 2x5, 2R, S. Hillman 4x4, 3R, RBI, B. Beauchamp 3x5, 2R, 2 RBI, K. Larson 3x4, 3R, RBI, E. Gereau 2x4, 2R, 4 RBI, A. Dub 1x3, R, RBI, A. Thompson 1x4, 2 RBI, R. Petron 2x3, RBI

EGF Senior High 11, Norman County East/UH 4

EGF 303 001 4 --11 14 3

NCE 101 010 1 --4 1 3

WP: Karlee Walsh; LP: Olivia Theis

Highlights -- NCEUH: Annabelle Begg 1x2; EGF: Walsh 4x5, 3 RBI, 18 SO, Shelby Bruggeman 3x4, 3 RBI, Ellie Marcott 3x4, RBI, Elliana Dumas 3x5

Roseau 15-16, Crookston 1-0

CRO 010 00 --1 6 3

ROS 455 1X --15 14 1

WP: Rebacca Wensloff; LP: Dani Kresl

Highlights -- CRO: Shayla Azure 2x2, RBI, Kambelle Freije 1x2, R, Madi Bruggeman 1x2, 2B; R: Chavelle Knochenm 2x3, 2R, 4 RBI, 3B, Rebecca Wensloff 2x4, 3R, 2 RBI, 2B, 7 SO, Payton Remick 2x3, 2R, 2 RBI, Kylie Bjerk 1x2, 2R, 3 RBI, 3B

CRO 000 0 --0 1 4

ROS 1(12)3 X --16 7 0

WP: Brooklyn Hulst; LP: Allysen Wagner

Highlights -- CRO: Reese Swanson 1x2; R: Hulst 1x1, 2R, 3 RBI, 2B, 4 SO, Chavelle Knochen 2x3, 2R, 2 RBI, Kayla Moser 1x2, R, RBI, Rebecca Wensloff 1x2, 2R

N.D. Class A

Coaches’ poll first edition

1. Minot (8 first-place votes), previously ranked 6

2. West Fargo Sheyenne (1) 2

3. West Fargo (1) 4

4. Dickinson 1

5. Jamestown (1) 5

6. Red River 8

7. Williston, not ranked

8. Bismarck (1) 3

9. Bismarck Legacy 7

T10. Valley City and Fargo Davies, not ranked

N.D. Class B

Coaches’ poll first edition

1. Central Cass (11 first-place votes), previously ranked 1

2. Beulah (5) 4

T3. Renville County (1) 2 and Kindred-Richland 3

5. Velva-Drake/Anamoose 7

6. May-Port-CG 6

7. Hillsboro-Central Valley, not ranked

8. Thompson

9. Des Lacs-Burlington/Lewis & Clark 9

10. Grafton, not ranked

Prep baseball

Thursday’s results

West Fargo 18-6, West Fargo Horace 8-1

West Fargo Sheyenne 10-9, Fargo South 2-1

Fargo Shanley 6, Moorhead 4

Ada-Borup 8, Northern Freeze 7

Blackduck 10, Bagley 0

Perham 15, Barnesville 3

Win-E-Mac 4, Kittson County Central 2

Dilworth-Glyndon-Felton 12, Breckenridge 8

Fosston 3, Aitkin 1

Bemidji 12, Wadena-Deer Creek 1

Nevis 8, Walker-Hackensack-Akeley 5

Wahpeton at Wheaton, canceled

Red River 6, GF Central 4

RED 015 000 0 --6 8 2

GFC 010 000 3 --4 5 3

WP: B. Feller; LP: C. Colgrove

Highlights -- RR: Feller 1x4, R, RBI, 12 SO, C. LeDuc 1x3, R, G. Heuchert 1x2, R, M. Stroh 1x3, R, RBI, L. Okstad 2x3, R, D. Desmarais 1x3, R, RBI, N. Pieper 1x3, RBI, B. Price RBI; GFC: Colgrove 8 SO, C. Barta 2x3, R, 3 RBI, B. Brevik R, A. Lee 1x3, RBI, N. Morkve 1x3, R, K Hensrud 1x3, R

EGF Senior High 7-2, Roseau 3-4

EGF 105 01 --7 9 1

ROS 300 00 --3 4 1

WP: D. Carpenter; LP: G. Jensen

Highlights -- EGF: Carpenter 1x3, R, 4 SO, N. Frize 2x4, R, 3 RBI, R. Hams 1x2, 2R, T. Nowacki 3x4, R, RBI, C. Kofstad 1x2, R, L. Anderson R; R: N. Urness 1x2, R, C. Flaig R, C. Otto 1x2, R, 2 RBI, C. Bachleitner 1x2, RBI

EGF 002 00 --2 6 2

ROS 100 03 --4 5 0

WP: N. Urness; LP: R. Hams

Highlights -- EGF: Hams 5 SO, C. Schmiedeberg 1x2, R, C. Kofstad R, J. Van Eps 2x3, 2 RBI; R: C. Otto 7 SO, C. Bachleitner R, Urness 1x3, 2R, A. Wensloff 2x2, R, 3 RBI, HR, G. Jensen 1x2, RBI

Sacred Heart 7, Crookston 1

CRO 010 000 0 --1 4 6

S-H 101 104 –7 12 2

WP: Josiah Sundby; LP: Gavyn Hlucny

Highlights -- CRO: Jackson Demarais 1x2, R, 2B, Hlucny 1x3, RBI, Carter Coauette 1x3, Matt Contreras 1x3; SH: Elliot Arntson 2x3, RBI, 2B, 3B, Ethan Arntson 2x3, 2R, David Larson 2x3, Breck Bloom 2x3, R, RBI, Sundby 2x4, 2R, 4 SO

Hatton-Northwood 15, Hillsboro-CV 10

HCV 200 152 0 --10 11 3

H-N 520 521 X --15 10 2

WP: Teddy Peterick; LP: Andrew Dullum

Highlights -- HCV: Kyle Haffely 3x5, 3R, RBI, Cole Hebl 2x4, 2R, 3 RBI, HR, 2B, Andrew Dullum 2x3, R, 2 RBI, 2B, Caleb Hattlestad 1x5, Carter Limke 1x2, Landon Olson R, Gavin Beliles 1x4, R, Tyson Leshuk R, James Fortman 2x2, R, 3B; HNW: Ander Thorsgard 1x4, 2R, Derek Carpenter 4x5, 4R, RBI, 2B, Carson Beaudin 1x3, Keegan Schroeder R, Mike Steinbrink 2x3, 2R, 2 RBI, 2B, Hunter Frederick 2R, Teddy Peterick 1x3, 2R, 2 RBI, 2B, Hunter Twete 1x3, 2R, 2 RBI

North Star 18, Harvey 0

HAR 000 00 --0 1 0

N-S 2(13)3 0X -18 15 0

WP: Parker Simon; LP: Tegan Tipton

Highlights -- NS: Zack Jorde 4x4, 3R, 2 RBI, 2 2B, Jack Ahlberg 3x4, R, 4 RBI, 2B, Hunter Hagler 2x2, 2R, 3 RBI, Dane Hagler 1x1, 3R, 3 RBI, 2B

Win-E-Mac 4, Kittson County Central 2

KCC 000 000 2 --2 7 1

WEM 112 000 X --4 4 1

WP: B. Howard; LP: E. Swanson

Highlights -- KCC: Swanson 4 SO, I. Folland 1x3, R, E. Lunsetter R; WEM: Howard 7 SO, B. Hamre 1x2, 2R, N. Spry 1x3, R, C. Below R, H. Earls 1x3, RBI

Wednesday’s results

Thief River Falls-Goodridge 9, Park Rapids 4

Walker-Hackensack-Akeley 21, Northome-Kelliher 10

Little Falls 5, Detroit Lakes 1

EGF Senior High 10, Park Rapids 3

EGF 100 332 1 --10 13 1

P-R 020 100 0 --3 11 0

WP: N. Frize; LP: D. Reichling

Highlights -- EGF: R. Hams 1x2, 3R, D. Carpenter 1x3, R, RBI, T. Nowacki 1x2, 2R, RBI, C. Schmiedeberg 2x4, R, RBI, C. Kofstad 2x4, R, 2 RBI, J. Van Eps RBI, L. Anderson 2x4, R, 3 RBI, HR, J. Nowacki 2x4, R; PR: Reichling 8 SO, M. Yliniemi 3x3, 2R, N. Larson 1x3, R, L. Kritzeck 2x2, RBI

Bemidji 15, EGF Senior High 1

EGF 001 00 --1 4 0

BEM 546 0X --15 17 0

WP: T. Lundeen; LP: L. Anderson

Highlights -- EGF: H. Varnson R; BEM: B. Corradi 1x3, 2R, Lundeen 9 SO, H. Brodina 1x2, 2R, C. Justice 1x1, 3R, T. Lundeen 3x3, 2R, 2 RBI, D. Clusiau 3x3, 3R, 5 RBI, E. Biehn 1x1, 2R, RBI, W. Zellmann 3x3, R, 4 RBI, R. Loewe 2x3, 2 RBI

Hillsboro-CV 12, Hatton-Northwood 2

H-N 001 010 --2 9 3

HCV 200 028 --12 9 1

WP: Cole Hebl; LP: Rolando Zuniga

Highlights -- HN: Derek Carpenter 2x2, R, 2B, Carson Beaudin 2x4, RBI, Mike Steinbrink 2x3, R, Hunter Frederick 1x3, Ander Thorsgard 1x2, RBI, Rolando Zuniga 1x3; HCV: Kyle Haffely 1x3, 2R, Cole Hebl 2x3, 3R, RBI, Andrew Dullum 1x1, R, Caleb Hattlestad 2x4, 3 RBI, 2 2B, Carter Limke 1x4, R, RBI,Tyson Leshuk RBI, James Fortman 2x4, R, 2 RBI

Girls soccer

Thursday’s results

West Fargo Sheyenne 1, Fargo North 0

West Fargo 3, Fargo South 1

Girls tennis

Thursday’s results

Valley City 9, Fargo South 0

Fargo North 8, West Fargo 1

West Fargo Sheyenne 6, Fargo Davies 3

Fargo Shanley 7, Wahpeton 2

GF Central 6, Red River 3

Singles

1. Madi Stauss, GFC, over Farrah Spicer 6-2, 6-3; 2. Addison Lommen, RR, over Magdalene Spicer 6-2, 6-1; 3. Gianna Blue, GFC, over Naomi Rahman 7-5, 4-6, 6-3; 4. Kate Hinschberger, RR, over Sydnee Lemieux 6-4, 6-4; 5. Jennifer Wang, GFC, over Grace Paranica 6-3, 7-6; 6. Dana Chahal, RR, over Lauren Trann 6-0, 7-5

Doubles

1. Stauss/Spicer, GFC, over Spicer/Lommen 7-5, 4-6, 6-3; 2. Blue/Lemieux, GFC, over Hinschberger/Chahal 6-4, 7-5; 3. Stella Blue/Allie Wilhelmi, GFC, over Paranica/Lauren Endres 6-7, 6-2, 7-5

Boys tennis

Northwest Quadrangular

In Crookston, Thursday

Team totals

1. Thief River Falls 15, 2. Bemidji 13, 3. Crookston 9, 4. EGF Senior High 5

Individual matches

Crookston 5, EGF Senior High 2

Thief River Falls 4, Crookston 3

Bemidji 6, Crookston 1

Girls golf

Fertile-Beltrami Invitational

In Fertile, Thursday

Team totals

1. Park Christian 198, 2. Crookston 202, 3. Fertile-Beltrami 209, 4. Mahnomen-Waubun 224, 5. Fosston 229

Top individuals

1. Kylee West, Park Christian, 39; 2. Tyra Burke, Fertile-Beltrami, 46; 3. Anika Stromme, Park Christian, 48

College softball

Wednesday’s results

Midland 5, Jamestown 0

Morningside 5, Jamestown 0

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC championship tournament

In Rochester, Minn.

Wednesday’s results

First round

Concordia-St. Paul 5, Sioux Falls 4

Minot State 3, Bemidji State 2

Second round

St. Cloud State 4, MSU Mankato 0

Winona State 12, MSU Moorhead 9

Augustana 8, Concordia-St. Paul 7

Minnesota Duluth 2, Minot State 0

Loser-out first round

Bemidji State 9, MSU Mankato 4

MSU Moorhead 7, Sioux Falls 6

Thursday’s results

Loser-out second round

Concordia-St. Paul 11, Bemidji State 3

MSU Moorhead 3, Minot State 0

Championship quarterfinals

Augustana 5, St. Cloud State 4

Minnesota Duluth 4, Winona State 1

Loser-out quarterfinals

St. Cloud State 11, MSU Moorhead 3

Concordia-St. Paul 9, Winona State 0

Friday’s games

Championship semifinals

Minnesota Duluth vs. Augustana, 11 a.m.

Loser-out games

Concordia-St. Paul vs. St. Cloud State, 1 p.m.

Minnesota Duluth/Augustana loser vs. Concordia-St. Paul/St. Cloud State winner, 3 p.m.

Saturday’s championship

First game to be played at noon (if necessary, second game to follow at 2 p.m.)

NSIC All-Conference

First team

Augustana -- Kennedy Buckman, Andrea Cain, Torri Chute, Liz Dierks, Abby Lien, Lexi Lander and Delaney Young; Minnesota Duluth -- Lauren Dixon, Nicole Schmitt and Sidney Zavoral; MSU Mankato -- McKayla Armbruster; MSU Moorhead -- Mackenzie Gallagher and Avery Steffen; Sioux Falls -- Kylie Madrid, Lexie Swift and Kait Van Der Zwaag; Winona State -- Abbie Hlas, Marissa Mullen and Libby Neveau

Second team

Augustana -- Hailey Houston; Concordia-St. Paul -- Annalise Scamehorn; Minnesota Duluth -- Kiana Bender and Kat Burkhardt; MSU Mankato -- Madi Newman, Sydney Nielsen, Kylie Sullivan and Ellie Tallman; Sioux Falls -- Kennedy Thomas; Southwest Minnesota State -- Abby Russell; St. Cloud State -- Jasmin Estrada, Trinity Junker, Raven Vanden Langenberg and Holly Weinberger; Upper Iowa -- Laila Pelds; Wayne State -- Kim Vidlak; Winona State -- Teaghen Amwoza, Carly Engelhardt, Savannah Serdynski and Abby Smith

Gold Glove team

Winona State -- Abby Smith, Logan Anderson, Teaghen Amwoza, Libby Neveau and Abbie Hlas; Sioux Falls -- Kait Van Der Zwaag; MSU Mankato -- Madi Newman; Augustana -- Liz Dierks; Concordia-St. Paul -- Alexus Houston

Individual awards

Player of the year -- Torri Chut, Augustana

Pitcher of the year -- Lauren Dixon, Minnesota Duluth

Freshman of the year -- Andrea Cain, Augustana

Newcomer of the year -- Lexi Lander, Augustana

Coach of the year -- Mike Armitage, MSU Moorhead

North Star Athletic Association

NSAA All-Conference

First team

Mayville State -- Sami Reding; Valley City State -- Maddy Zander, Riley Perryman, Ashlynne Copinga and Sierra Crocker; Dickinson State -- Ari Martinez, Dallis Mitchell and Rhea Paiva; Bellevue -- Lauren Jurek, Savannah Gunn, Reese Floro, Liana McMurtry, Katie Cunningham and Ashley Young; Dakota State -- Michelle Evdos, Mackenzie Sims and Carrington Entringer; Viterbo -- Morgan James and Marissa Carter-Olson; Presentation -- Cassy Loa

Second team

Mayville State -- Sam Shumway; Valley City State -- Ashlyn Diemert, Joelle Lamontagne, Alyssa DePoorter, Marissa Hawkins and Andrea Rodriguez; Dickinson State -- Hailey Enriquez and Hannah McFarland; Dakota State -- Rosie Philop; Waldorf -- Brooke Hickey; Presentation -- Sarah Shevenell

Individual awards

Pitcher of the year -- Lauren Jurek, Bellevue

Player of the year -- Reese Floro, Bellevue

Newcomer of the year -- Maddy Zander, Valley City State

Coach of the year -- Erin Skinner, Presentation

College baseball

Thursday’s result

Mount Marty 3, Jamestown 2

Wednesday’s result

N.D. State 6, Nebraska 5

North Star Athletic Association

NSAA championship tournament

Friday’s first round

No. 5 Viterbo vs. No. 4 Dakota State, 8 a.m.

No. 8 Mayville State vs. No. 1 Bellevue, 10:30 a.m.

No. 7 Waldorf vs. No. 2 Valley City State, 1 p.m.

No. 6 Presentation vs. No. 3 Dickinson State, 3:30 p.m.

Saturday’s games

Loser-out first round games, 7 and 9 a.m.

Championship quarterfinals, 11 a.m. and 1 p.m.

Loser-out second round games, 3 and 5 p.m.

Sunday’s games

Championship semifinals, 9 a.m.

Loser-out games, 11 a.m. and 1 p.m.

Monday, May 8

Championship, 10 a.m. (if necessary, second championship to follow at noon)

Men’s track and field

UND runner honored

UND distance runner Luke Labatte was named the Summit League Men's Track Peak Performer of the week, the conference announced Tuesday afternoon.Labatte shaved time off his 3,000-meter steeplechase school record and was fourth at the Drake Relays with a personal-best time of 8:41.75. His time currently ranks No. 20 in the NCAA.This outdoor season alone, Labatte has broken the school records in the 3,000-meter steeplechase (8:41.75) and 5,000 meters (14:17.47). He also has the No. 2 time in program history in the 1,500 meters with a time of 3:49.19.The Fighting Hawks will travel to Fargo for the NDSU Tune-Up this Friday.