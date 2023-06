Thursday's local scoreboard for June 8

Prep softball

N.D. Class A all-state roster

Red River -- Ella Speidel and Jocelyn Berg; Jamestown -- Ella Falk, Katie Falk and Makenna Nold; West Fargo Sheyenne -- Makenna Alexander, Kate Geiszler and Kyra Narum; West Fargo -- Courtney Docktor, Emma Johnson, Katelyn Kackman and Mara Lick; Minot -- Ellington Anderson, Cierra Erickson and Kinsey Fjeld; Bismarck -- Jersey Berg; Dickinson -- Jenna Decker and Ava Jahner

Outstanding senior athlete -- Katie Falk, Jamestown

Coach of the year -- Gerard Cederstrom, Minot

N.D. Class B all-state roster

Thompson -- Olivia Dick, Dru Schwab and Sydney Schwabe; May-Port CG/Hatton/Northwood -- Danica Hanson and Rylee Satrom; Hillsboro-Central Valley -- Serrina Klose; Kindred-Richland -- Avery Amerman and Leah Rolland; Central Cass -- Grace Fletschock and Tori Richter; Velva/Drake-Anamoose -- Olivia Passa; Des Lacs-Burlington -- Teegyn Anderson; Renville County -- Ellie Braaten and Ginger Savelkoul; Beulah -- Taylor Christensen and Addie Dale-Geiger; Glenburn -- Emma Jones; Central McLean -- Daisy Sparrow; Bottineau -- Delani Tweed; Wilton-Wing -- Taylor Zimmerman

Outstanding senior athlete -- Taylor Christensen, Beulah

Coach of the year -- Cory Erickson, Hillsboro-Central Valley

Minn. state Class A tournament

In Mankato

Thursday’s results

Quarterfinals

Upsala 1, Randolph 0

Edgerton/SW MN Christian 3, Bethlehem Academy 1

Badger-Greenbush-Middle River 11, Menahga 1

Moose Lake/Willow River 7, New Ulm Cathedral 2

Semifinals

Edgerton/SW MN Christian vs. Upsala

Badger-Greenbush-Middle River 2, Moose Lake/Willow River 1

Friday’s games

Third place, Edgerton/SW MN Christian/Upsala loser vs. Moose Lake/Willow River, 3:30 p.m.

Championship, Badger-Greenbush-Middle River vs. Edgerton/SW MN Christian/Upsala winner, 5:30 p.m.

Minn. state Class AA tournament

In Mankato

Thursday’s results

Quarterfinals

Le Sueur-Henderson 3, Pequot Lakes 1

Dilworth-Glyndon-Felton 6, Pipestone Area 4

St. Charles 5, Watertown-Mayer 4

St. Agnes 2, Proctor 1

Semifinals

Dilworth-Glyndon-Felton 2, Le Sueur-Henderson 1

St. Charles 8, St. Agnes 3

Friday’s games

Third place, Le Sueur-Henderson vs. St. Agnes, 2 p.m.

Championship, Dilworth-Glyndon-Felton vs. St. Charles, 4 p.m.

Prep baseball

Minn. Section 8A tournament

At Bemidji State

Thursday’s championships

At Bemidji State

Fosston 6-6, Sacred Heart 1-4

FOS 102 030 0 --6 6 1

S-H 000 001 0 --1 5 5

WP: Hudson Boushee; LP: Parker Erickson

Highlights -- SH: Erickson 2x3, R, 6 SO, David Larson 1x3, RBI, Ethan Arntson 1x3, Breck Bloom 1x3; F: Boushee 2x3, R, 5 SO, Brecken Lavin 2x4, R, 2 RBI, 2 2B

S-H 002 020 0 --4 7 1

FOS 400 200 X --6 11 2

WP: Carsen Boushee; LP: Ethan Arntson

Highlights -- SH: Bloom 2x3, R, 2B, Arntson 2x4, RBI, Jake Satterlund 1x3, 2R, 2 RBI; F: Tommy Simonson 3x4, R, RBI, Aaron Norlund 2x3, 2 RBI, Boushee 2x4, 2R, RBI

ADVERTISEMENT

N.D. Class A all-state

Cole Barta, GF Central; Caleb Anderson, West Fargo; Jadon Bast, Dickinson; Kellan Burke, Minot; Caleb Duerr, West Fargo Sheyenne; Kadin Finders, Williston; Jace Groseclose, Bismarck; Payton Hochhalter, Jamestown; Connor Holm, Fargo North; Charlie Kalbrener, Fargo North; Caden Kappes, Wahpeton; Jace Kovash, Dickinson; Tommy Kraljic, Bismarck St. Mary's; Adam Leininger, Fargo Shanley; Jordan Leininger, Fargo Shanley; Mason Lunzman, Jamestown; Morgan Nygaard, Minot; Trey Stocker, West Fargo Sheyenne; Lucas Vasey, Bismarck Legacy

Outstanding senior athlete -- Mason Lunzman, Jamestown

Coach of the year -- Andrew Lunsetter, Wahpeton

N.D. Class B all-state

First team

Thompson -- Brayden Wolfgram; Hillsboro-Central Valley -- Cole Hebl; Grafton -- Tony Villarreal; North Star -- Dane Hagler; Rugby -- Brody Schneibel; Northern Cass -- Keegan Neva; Langdon-Edmore-Munich -- Jack Romfo; Kindred -- Masen Allmaras; Carrington -- Grady Shipman; LaMoure/Litchville-Marion -- Tate Mart and Connor Johnson; Surrey/Our Redeemer’s -- Coltan Francis and Noah Erickson; Bishop Ryan -- Carson Merck; Des Lacs-Burlington -- Carson Yale and Paxton Ystaas; Shiloh Christian -- Michael Fagerland and Trace King

Second team

Thompson -- Reece Berberich; Mayville-Portland-Clifford-Galesburg -- Marshall Judisch and Landon Koenig; Hatton-Northwood -- Derek Carpenter; Langdon-Edmore-Munich -- Carter Tetrault and Mason Romfo; LaMoure/Litchville-Marion -- Anthony Hanson; Bottineau -- Carson Haerer; Bishop Ryan -- Drew Zwak; Velva/Drake-Anamoose -- Hank Bodine; Renville County -- Kellan Henry; Des Lacs-Burlington -- Rylan Olson; Hazen -- Tyson Wick; Shiloh Christian -- Eli Thompson

Outstanding senior athlete -- Jack Romfo, Langdon-Edmore-Munich

Coach of the year -- Nathan Soulis, Thompson

Legion baseball

Wednesday’s results

Minot Vistas 11-17, GF Royals 3-3

M-V 15 0 103 1 --11 12 2

GFR 000 011 1 --3 11 3

WP: Tyler Buchanan; LP: Griffen Haagenson

Highlights -- MV: Buchanan 6 SO, Morgan Nygaard 4x4, 3R, 3 RBI, Easton Panasuk 1x5, R, RBI, Kellan Burke 2x4, R, 4 RBI, Parker Hann 1x4, RBI, Tyson Ruzicka 2x4, R, Tyler Collins 2x3, 2R, Hunter Horner 3R; GFR: Jacob Chine 2x4, R, Braden Brevik 3x4, 2 RBI, Adrian Gonzalez 1x1, R, Keegan Hensrud 1x4, R

M-V 534 500 --17 17 1

GFR 200 01X --3 1 3

WP: Carson Deaver; LP: Matt Dosch

Highlights -- MV: Deaver 5 SO, Nygaard 1x2, 3R, Panasuk 3x4, 3R, 3 RBI, Burke 3x3, 4R, 3 RBI, Hann 1x4, 3R, RBI, Ruzicka 2x3, 4 RBI, Collins R, RBI, Aidan Diehl 2x4, RBI, Adam Roedocker 3x4, R, RBI, Tre Stewart 2x4, 2R; GFR: Connor Knutson 4 SO, Brevik 2R, Max Grafenauer R, Zander Waind RBI

Hatton-Northwood 8, Thompson 4

H-N 004 000 4 --8 13 5

THO 000 112 0 --4 5 1

WP: Teddy Peterick; LP: Brayden Wolfgram

Highlights -- HN: Ander Thorsgard 2x4, R, Derek Carpenter 3x4, 2R, RBI, Carson Beaudin 2x3, R, BB, Hunter Frederick 2x4, 2R, 2 RBI, Avery Gratton 1x2, R, RBI, BB, Peterick 2x4, 3 RBI, 2B, Hunter Twete RBI, 4 SO, Ryan Verke 1x3, R; T: Wolfgram 2R, 7 SO, Thomas Schumacher 2x3, R, Jordan Gustafson 1x4, RBI, 2B, Brody Gibson 1x3, 2 RBI, BB, Sean O'Hearn R, 3 BB, John Muhs BB, Brayden Tyce 1x1, RBI

Women’s golf

Tuesday Women’s Golf League

First Flight

First: Tie – Kelly Anderson, Gail Ingwalson, Jane Solseng

Second: Becky Gellner

Event: Joyce Murray

Low putts: Becky Gellner

Second Flight

First: Bev Johnson

Second: Tie – Anne Putbrese, Mary Asleson

Event: Vicki Thompson

Low putts: Sue Petterson

Third Flight

First: Patti Berg

Second: Barb Brend

Event: Melanie Hedlund

Low putts: Terri Staples

Fourth Flight

First: Carol Schneweis

Second: Tie – Meridee Danks, Renae Huseby, Ellie Schnell

Event: Kylee Danks

Low putts: Ellie Schnell

Birdies: Gail Ingwalson and Sharon Wick

Chip-ins: Becky Gellner

Boys golf

N.D. Class A state tournament

At Heart River Golf Course in Dickinson

Wednesday’s results

Team totals

1. West Fargo Sheyenne 579; 2. Red River 607; 3. Bismarck Century 610; 4. (tie) Jamestown and Fargo Davies 640; 6. Minot 641; 7. Fargo North 645; 8. West Fargo 651; 9. Fargo South 654; 10. (tie) Bismarck St. Mary's and Bismarck Legacy 670; 12. Bismarck 673

Top 20 individual placers

1. Nate Peyerl, WFS, 139; 2. Zack Skarperud, FSH 144; 3. Andrew Wilhelm, WFS, 145; 3. Carson Skarperud, RR, 145; 5. Aiden Knodel, WFS, 146; 6. Quinn Breidenbach, WFS, 149; T7. Parker Beck, BCEN, 151; T7. Matthew Souther, BLEG, 151; T7. Kolby Koerner, RR, 151; T10. Anders Alm, BCEN, 153; T10. Charlie Solberg, FD, 153; 12. Bennett Bartsch, MIN, 155; T13. Cameron Wittenberg, BCEN, 156; T13. Carter Olson, RR, 156; T13. Tommy Baumgartner, FSH, 156; T13. Aidan Kaufman, BCEN, 156; T17. Saylor Kuenzel, RR, 157; T17. Evan Booth, FS, 157; T17. Hunter Gegelman, JAM, 157; T20. Porter Seidel, FD, 158; T20. Ross Koerner, RR, 158; T20. Silas Dusenbury, RR, 158

N.D. Class B

Senior athlete of the year -- Zach St. Aubin, South Border

Coach of the year -- Nate Simpson, Bottineau