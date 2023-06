Thursday's local scoreboard for June 22

Legion baseball

Thursday’s result

Hopkins 12, Grand Forks Royals 4

HOP 224 400 --12 6 0

GFR 012 10X --4 5 6

WP: Elijah Stewart; LP: Zander Waind

Highlights -- HOP: Grady Anderson 2R, RBI, Elijah Stewart 1x1, 2R, 2 RBI, Dylan Strozinsky 1x3, RBI, Colin McGie 2x2, RBI, Manni Butterbaugh 2R, Josh Pasloff 1x3, 2R, Dylan Lindstrum 1x4, 2R, Elliott Laukka R, RBI, Jack Mausser R, RBI; GFR: Braden Brevik 2R, Griffen Haagenson R, Cole Barta 1x3, RBI, Chance Colgrove 1x1, R, RBI, David Larson RBI, Max Grafenauer 2x3, RBI

Wednesday’s result

Crookston Post 20 14, Fertile 3

CRO 400 253 --14 8 1FER 110 001 --3 4 5

WP: Tanner Giese; LP: Easton Petry

Highlights -- CRO: Giese 2x3, 2R, RBI, Blake Melsa 1x3, 2R, RBI, Lucas Miller 1x3, R, 3 RBI; F: Patry 4 SO

Prep football

N.D. Shrine Bowl

11-Man East

Bottineau -- Jacob Shriver; Central Cass -- Ryan Stafford, Owen Wiersma and Cooper Johnson; Devils Lake -- Colton Schneider; Fargo Davies -- Christian McCarthy and John O’Neill; Fargo Shanley -- Michael Rostberg, Will Mehus, Vaciri Hakim and Damon Hospidales; Fargo South -- Tyler Christianson, Emanuel Spiyee and Zack Thomasson; Grand Forks Central -- Dylan LaMont; Red River -- Logan Arason and Hudson Flom; Hillsboro-Central Valley -- Peter Dryburgh, Riley Olsen and Easton Baesler; Kindred -- Trey Heinrich, Jack Packer and Mason Nipstad; Langdon Area-Edmore-Munich -- Jack Romfo; Lisbon -- Boeden Greenley and Grant Lyons; Oakes -- Noah Sundby; Thompson -- Max Roller; Valley City -- Broden Muske and Gavin Gerhardt; Wahpeton -- Beau Arenstein; West Fargo -- Payton McGregor and Josh Balstad; West Fargo Sheyenne -- Ty Schlichting and Bryce Cain; East Grand Forks Senior High -- Caleb Zejdlik; Detroit Lakes -- Charlie Kalina and Brock O’Keson

Coaches -- Scott Olson, Hillsboro-Central Valley; Tommy Butler, Casselton; Vyrn Muir, Red River; Tyler Kosel, Fargo South

11-Man West

Beulah -- Armani Smith and Tarren Larson; Bismarck Century -- Ryan Brynjolfson, Joel Edland and Jacob Burckhard; Bismarck -- Jayden Sherwin; Bismarck Legacy -- Jaxon Kellogg, Vegas George and Carl Henry; Bismarck St. Mary’s -- Jaxyn Richter and Jonathan Plante; Bowman County -- Grant Kees; Des Lacs-Burlington -- Brenden Hedges; Dickinson -- Chase Selle, Max Wilkinson and Ben Carlson; Hazen -- Kaison Kaylor; Jamestown -- Payton Hochhalter, Jackson Walters and Ethan Gall; Mandan -- Devon Church, Karsyn Jablonski and Lincon Wiseman; Minot -- Kaydn Turnbow and Jayden Speraw; Ray-Powers Lake -- Tyson Enget and Gracin Schroeder; Shiloh Christian -- Joey Desir, Kyler Klein and Darrick Even; Velva-Garrison-Drake-Anamoose -- Payton Bodine, Kyle Sandy, Gabe Lakoduk and Preston Kraft; Watford City -- Jason Hogue; Crookston -- Ethan Boll; Lake Park-Audubon -- Landon Gilespie and Zeke Noel

Coaches -- Jim Dooley, Beulah; Matt Weidler, Velva-Garrison-Drake-Anamoose; Chauncey Hendershot, Minot; Cory Volk, Bismarck Century

9-Man East

Cavalier -- Jacob Steele, Landon Carter and Levi Hinkle; Hankinson -- Cruz Hernandez and Ruston Kath; LaMoure-Litchville-Marion -- Brock Wendel, Garrett Hebl and Colton Ness; Larimore -- Colter Thorsell and Jebb Gerszewski; Maple River -- Clay Hovelson; May-Port-CG -- Andrew Aarsvold, Ethan Bergstrom, Xyler Carlson and Lucas Fugleberg; Nelson County -- Holden Lenz; North Border -- TJ Cosley and Carson Brown; North Prairie -- Nicholas Mears, Isaac Herbel and Mitchell Leas; North Star -- Bryce Prouty; Wyndmere-Lidgerwood -- Andrew Arth, Jake Kuchera and Jason Barton; Kittson County Central -- Chisum Schmiedeberg

Coaches -- Mitch Greenwood, Cavalier; Josh Keller, North Prairie; Adam Sola, May-Port-CG; Jason Monilaws, Hankinson

9-Man West

Beach -- Trey Swanson; Central McClean -- Keaton Rust; Divide County -- Easton Eriksmoen, Max Dhuyvetter and Wyatt Carballo; Grant County-Flasher -- Layton Woodbury, Kayedenn Rivinius, Wyatt Ottmar and Brandon Brunelle; Hettinger County -- Cole Manolovits; Kidder County -- Keaton Luhmann; Napoleon-Gackle-Streeter -- Trenton Erbele; New Salem-Almont -- AJ Heins, Ty Wolding, Levi Becker and Alex Pitman; Richardton-Taylor-Hebron -- Dylan Kessel; St. John -- Brayton Baker, Jaydynce McCloud, Caden Belgarde and Isaac Charbonneau; Standing Rock -- Johnny Luger; Surrey -- Ethan Hanson; TGU -- Tyler Blowers; Westhope-Newburg-Glenburn -- Easton Andel

Coaches -- Steve Kleinjan, New Salem-Almont; Jamie Krenz, Grant County-Flasher; Cory Davis, St. John; Conner Hill, Surrey

Saturday’s games

At Jerome Berg Field in Mayville

11-Man East vs. 11-Man West, 4 p.m.; 9-Man East vs. 9-Man West, 7 p.m.