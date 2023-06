Thursday's local scoreboard for June 15

Legion baseball

Thursday’s results

Fargo Post 400 Stars 9-5, Grand Forks Royals 7-4

GFR 000 100 6 --7 13 2

FPS 020 232 X --9 10 2

WP: Carson Bevill; LP: Chance Colgrove

Highlights -- GFR: Chance Colgrove 5 SO, Jacob Chine 2x4, R, 2 RBI, Braden Brevik 2x4, R, Cole Barta 2x4, R, RBI, Chance Colgrove 2x4, RBI, Keegan Hensrud 1x2, RBI, Gabe Tande 2x4, R, Griffen Haagenson 1x3, R, Matt Dosch R, Brady Peterson 1x3, R, 2 RBI; FP4S: Caleb Christianson 1x3, 2 RBI, Jackson Amerman 2x4, 2 RBI, Logan Sullivan 1x4, R, RBI, Eli Mach R, Jacob Jaroszewski 1x4, R, Chayton Senn 1x2, 2R, Andre Werk 2x4, 2R, RBI, Malachi Werremyer 1x4, 2R

GFR 001 001 2 --4 6 2

FPS 022 001 X --5 8 1

WP: Chayton Senn; LP: Griffen Haagenson

Highlights -- GFR: Braden Brevik 1x3, R, RBI, Max Grafenauer 1x4, R, RBI, Barta 2x4, RBI, Colgrove 2x4, RBI, David Larson R, Connor Knutson R; FP4S: Senn 10 SO, Colby Hanson 2x3, R, Logan Sullivan 2x3, 2R, RBI, Eli Mach 2x3, R, RBI, Gunnar Majerus 1x1, R, RBI

Wednesday’s results

West Fargo Patriots 9-8, Grand Forks Royals 1-0

GFR 001 000 0 --1 4 5

WFP 005 310 X --9 10 3

WP: Ben Clouse; LP: Zander Waind

Highlights -- GFR: Matt Dosch R, Adrian Gonzalez 1x3, RBI, Waind 4 SO; WFP: Casey Clemenson 6 SO, Clouse 4 SO, Caleb Duerr 2x3, 2R, Trey Stocker 2x3, 2R, RBI, Caleb Anderson R, RBI, Brady Medina R, RBI, Konner Entz R, Jackson Glienke 2x4, 3 RBI, Seth Wiggestrand 2x4, R, RBI, Landon Troftgruben R

GFR 000 000 0 --0 4 1

WFP 100 025 X --8 9 1

WP: Carter Carlson; LP: Cole Barta

Highlights -- GFR: Chance Colgrove 2x3, David Larson 1x2; WFP: Carlson 6 SO, Caleb Duerr 1x3, R, RBI, Stocker 2x3, R, 3 RBI, Clemenson 2x3, 2 RBI, Medina RBI, Glienke 1x2, R, Mason Stoelting 1x3, R, Aiden Wolf R, Wiggestrand 2x3, 2R, RBI, Carter Ohleen R

Prep baseball

Minn. State Class A tournament

At Joe Faber Field in St. Cloud

Wednesday’s results

Semifinals

Lyle-Pacelli 6, New Ulm Cathedral 1

Fosston 7, Belgrade-Brooten-Elrosa 5

Third place

New Ulm Cathedral 2, Belgrade-Brooten-Elrosa 1

Friday’s championship

At CHS Field in St. Paul

Fosston vs. Lyle-Pacelli, 10 a.m.

Minn. State Class AA tournament

At Dick Putz Field in St. Cloud

Wednesday’s results

At Dick Putz Field

Semifinals

Perham 3, Fairmont 2

Esko 7, Cannon Falls 2

Third place

Fairmont 8, Cannon Falls 6

Friday’s championship

At CHS Field in St. Paul

Perham vs. Esko, 1 p.m.