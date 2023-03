Sunday's local scoreboard for March 5

Girls basketball

N.D. East Region tournament

At the Sanford Health Athletic Complex, Fargo

Saturday’s results

State qualifiers

Fargo Davies 78, Fargo North 44

Red River 61, Fargo Shanley 34

Halftime: Red River 33, Fargo Shanley 25

Red River – Jocelyn Schiller 21, Hannah Litzinger 13, Rylie McQuillan 12, Morgan Hartze 8, Cassidy O’Halloran 3, Ella Speidel 2, Alex Stauss 2

Fargo Shanley – Maggie Shorma 10, Shayna Roach 8, Rylee Seavert 3, Megan Dietz 3, Nora Roney 2, Aubrey Dew 2, Brynn McNeally 2, Kailey Bennington 2, Seely Stockmoe 2

Championship

West Fargo Sheyenne 69, West Fargo 56

All-EDC team

Lauren Reardon, GF Central; Rylie McQuillan, Jocelyn Schiller, Red River; Fallon Passanante, Ashton Safranski, Ashley Wacha, Fargo Davies; Arden Faulkner, Fargo North; Mesiku Hakim, Magie Shorma, Shanley; Brooke Eggermont, Valley City; McKena Koolmo, Scout Woods, Wahpeton; Chloe Prau, Miriley Simon, Taylor Van Winkle, West Fargo; Jaiden Haile, West Fargo Horace; Brenna Dick, Maya Metcalf, West Fargo Sheyenne

Senior athlete of the year – Miriley Simon, West Fargo

Coach of the year – Tonah Safranski, Fargo Davies

N.D. state Class B tournament

Saturday’s results

Fifth place

Edgeley-K-M 63, Langdon-E-M 37

Halftime: Edgeley-K-M 29, Langdon-E-M 18

Edgeley-Kulm-Montpelier – Reagan Teske 4, Kiara Jangula 21, Mataeya Mathern 18, Norah Entzi 7, Grace Irey 2, Elli Lloyd 2, Libby Mathern 6, Abby Mathern 3

Langdon-Edmore-Munich – Jalynn Swanson 4, Meredith Romfo 6, Cora Badding 7, Jaya Henderson 16, Halle Jabs 2, Tallia Johnston 2

Third place

Rugby 46, Garrison 45

Halftime: Rugby 21, Garrison 19

Garrison – Cara Schlehr 16, Karli Klein 2, Mia Gehring 14, Emily Schlehr 4, Kaitlyn Zook 9

Rugby – Kendyl Hager 8, Peyton Hauck 14, Mykell Heidlebaugh 14, Josephine Wolf 9, Megan Buckmeir 1

Championship

Central Cass 58, Thompson 55, OT

Halftime: Thompson 25, Central Cass 23

Thompson – Olivia Dick 12, Clara Stevens 6, Kya Hurst 17, Jordyn Tozer 2, Addison Sage 18

Central Cass – Klaire Cotton 13, Victoria Richter 1, Taylor Siverson 4, Delaney Cotton 12, Decontee Smith 25, Avah Cotton 3

Minn. Section 8A tournament

At Ralph Engelstad Arena in Thief River Falls

Saturday’s quarterfinals

Cass Lake-Bena 55, Kelliher-Northome 50

Fosston 43, Fertile-Beltrami 35

Badger-Greenbush-Middle River 56, Kittson County Central 25

Goodridge-Grygla 50, Sacred Heart 36

Tuesday’s semifinals

Cass Lake-Bena vs. Fosston, 6 p.m.; Badger-Greenbush-Middle River vs. Goodridge-Grygla, 7:45 p.m.

Friday, March 10

Championship, 7 p.m.

Minn. Section 8AA tournament

Saturday’s quarterfinals

Perham 77, Fergus Falls 52

Dilworth-G-F 64, Park Rapids 40

Wadena-Deer Creek 48, Pelican Rapids 47

Thief River Falls 46, Crookston 42

Halftime: Crookston 24, Thief River Falls 20

Crookston – Halle Winjum 13, Abby Borowicz 13, Isabelle Smith 7, Libby Salentine 5, Joey Nesset 2, Chloe Boll 2

Thief River Falls – Avah Waldal 15, Josie Peterson 12, Kendal Rantanen 10, Maren Espe 7, Breanna Myers 2

Tuesday’s semifinals

In Detroit Lakes

Perham vs. Dilworth-Glyndon-Felton, 6 p.m.; Thief River Falls vs. Wadena-Deer Creek, 7:30 p.m.

Friday, March 10

In Detroit Lakes

Championship, 7 p.m.

Minn. Section 6A tournament

At Perham

Saturday’s quarterfinals

Underwood 63, New York Mills 59

Henning 67, Breckenridge 57

At Minnewaska

Hancock 64, Clinton-Graceville-Beardsley 44

Kerkoven-Murdock-Sunberg 59, Wheaton/H-N 51

Tuesday’s semifinals, 7 p.m.

At Perham

Underwood vs. Henning

At Minnewaska

Hancock vs. Kerkoven-Murdock-Sunberg

Friday, March 10

At Fergus Falls

Championship, 7 p.m.

Boys basketball

N.D. East Region tournament

At the Sanford Health Athletic Complex, Fargo

Saturday’s results

State qualifiers

Fargo Shanley 65, GF Central 61

Halftime: Fargo Shanley 36, Central 24

Fargo Shanley – Conner Kraft 29, Alex Wheelock 11, Kaden Christmann 9, Vuciri Hakim 8, Jordan Leininger 6, Isaac Perkerewicz 2

GF Central – Erick Paye 22, Ross Wilber 21, Cole Wilber 7, Jack Simmers 4, Brooklyn Bruce 3, Noah Lund 2, Kendall Kjonaas 2

Red River 77, Devils Lake 74

Halftime: Devils Lake 39, Red River 33

Red River – Pearce Parks 24, Reis Rowekamp 21, Carter Byron 10, Zac Kraft 8, Zach Oehlke 6, Logan Arason 5, Cam Klefstad 3

Devils Lake – Parker Brodina 23, Wylee Delorme 20, Oliver Wirth 11, Brady Goss 11, Sam Enget 4, Jackson Baeth 3, Beau Brodina 2

Championship

Fargo Davies 73, Fargo North 58

All-EDC team

GF Central – Erick Paye, Ross Wilber; Red River – Zachary Kraft, Reis Rowekamp; Devils Lake – Parker Brodina, Wylee Delorme; Fargo Davies – Raymond Brown, Mason Klabo, Daniel Yorke; Fargo North – Jeremiah Sem, Carter Zeller; Fargo South – James Hamilton; Fargo Shanley – Connor Kraft, Vuciri Hakim; Wahpeton – Ethan Manock; West Fargo – Tony Leal; West Fargo Sheyenne – Caleb Duerr

Senior athlete of the year – Zachary Kraft, Red River

Coach of the year – Dustin Brodina, Devils Lake

N.D. Region 4 tournament

In Devils Lake

Monday’s quarterfinals

No. 1 Four Winds-Minnewaukan vs. Lakota, 3 p.m.

No. 4 Dunseith vs. North Star, 4:30 p.m.

No. 2 North Prairie vs. St. John, 6 p.m.

No. 3 Harvey-Wells County vs. Warwick, 7:30 p.m.

Tuesday’s semifinals

Four Winds-Minnewaukan/Lakota winner vs. Dunseith/North Star winner, 6 p.m.

North Prairie/St. John winner vs. Harvey-Wells County/Warwick winner, 7:30 p.m.

Thursday’s games

Third place, 6 p.m.

Championship, 7:30 p.m.

N.D. Region 2 tournament

At Betty Engelstad Sioux Center

Monday’s quarterfinals

No. 1 Thompson vs. No. 8 Park River/Fordville-Lankin, 3 p.m.

No. 4 North Border vs. No. 5 May-Port-C-G, 4:30 p.m.

No. 2 Hillsboro-Central Valley vs. Cavalier, 6 p.m.

No. 3 Grafton vs. No. 6 Midway-Minto, 7:30 p.m.

Tuesday’s semifinals

Thompson/Park River/Fordville-Lankin winner vs. North Border/May-Port-C-G winner, 6 p.m.

Hillsboro-Central Valley/Cavalier winner vs. Grafton/ Midway-Minto winner, 7:30 p.m.

Thursday’s games

Third place, 6 p.m.

Championship, 7:30 p.m.

N.D. Class B

Week 14 poll

1. Central Cass (11 first-place votes) 119 total points, 20-0 overall record

2. Four Winds-Minnewaukan (1) 109, 20-1

3. Bishop Ryan 86, 20-2

4. Shiloh Christian 73, 17-4

5. Bowman County 71, 18-2

6. Sargent County 59, 18-2

7. North Border 57, 19-2

8. Beulah 32, 17-4

9. Garrison 14, 18-3

10. (tie) North Prairie 12, 18-3 and Thompson 12, 14-7

Others receiving votes: Ellendale 12-9, Standing Rock 18-3

Girls hockey

N.D. state tournament

In Minot

Saturday’s results

Fifth place

Bismarck Century 3, Grand Forks 1

First period – 1. BC, Brenna Curl 9:43

Second period – 2. BC, Avery Matt (Josie Anfinson, Curl) 16:48

Third period – 3. GF, Brina Seng (Lauren Robinson) 6:56; 4. BC, Bella Walth (Lily Kuenen) 7:45

Goalie saves – GF: Kaylee Baker 12-10-2 – 24; BC: Kambree Grabar 6-4-9 – 19

Third place

Minot 4, Legacy-Bismarck 1

Championship

Fargo North-South 2, Fargo Davies 0

All-EDC team

Grand Forks – Averi Greenwood, Marit Seeger; Devils Lake – Ashlyn Abrahamson, Siri Olson; West Fargo United – Courtney Docktor, Alyssa Smith, Zoey Gervais, Maggie Seeley; Fargo North-South – Anna Nelson, Olivia Kalbus, Kenleigh Fischer, Savannah Wuitscick; Fargo Davies – Lindsey Astrup, Allie Emineth, Mathilde Vetter

Outstanding senior athlete – Kaylee Baker, Grand Forks and Noelle Lewis, Fargo Davies

Coach of the year – Rob McIvor, Devils Lake

Boys hockey

Minn. state Class A tournament

At Xcel Energy Center

Wednesday’s quarterfinals

No. 2 Hermantown vs. Luverne (random draw), 11 a.m.

No. 3 Mahtomedi vs. Alexandria Area (random draw), 1 p.m.

No. 1 Warroad vs. St. Cloud Cathedra (random draw), 6 p.m.

No. 4 Orono vs. No. 5 Northfield, 8 p.m.

Friday’s semifinals

11 a.m. and 1 p.m.

Saturday, March 11

Championship, noon

Minn. state Class AA tournament

At Xcel Energy Center

Thursday’s quarterfinals

Cretin-Durham Hall vs. No. 1 Maple Grove, 11 a.m.

Moorhead vs. No. 3 Edina, 1 p.m.

Hill-Murray vs. No. 1 Minnetonka, 6 p.m.

Lakeville South vs. Andover, 8 p.m.

Friday’s semifinals

6 and 8 p.m.

Saturday, March 11

Championship, 7 p.m.

Boys swimming

N.D. state meet

At the Bismarck Aquatic Center, Saturday

Team totals

Minot 331, Bismarck 258, Bismarck Century 230, Fargo Davies 205, Grand Forks 201.5, Bismarck Legacy 183, Williston 166, Fargo North 165, West Fargo 148, Fargo South 123.5, Jamestown 98, West Fargo Sheyenne 88, Mandan 55, Dickinson 43

Winners and GF top 8

200 medley relay – 1. Minot (Carter Larson, Jaxon Reinke, Ryan Hubbard, Paradorn Roongin) 1:36.11; 3. Grand Forks (Aiden Johnson, Logan Bjerke, Avery Berg, Ryaan Alshami) 1:38.55

200 freestyle – 1. Alex Steichen, Bismarck, 1:43.22; 3. Avery Berg, GF, 1:46.24; 6. Jackson Rerick, GF, 1:47.58

200 IM – 1. Kolden Kringen, Williston, 1:54.98; 8. Logan Bjerke, GF, 2:08.03

50 freestyle – 1. Brody Engelstad, WF, :21.00; 2. Ryan Alshami, GF, :21.03

1-meter diving – 1. Oscar Francis, FS, 463.10

100 butterfly – 1. Ryan Hubbard, Minot, :50.95; 6. Alshami, GF, :53.50

100 freestyle – 1. Engelstad, WF, :46.69

500 freestyle – 1. Kringen, WHS, 4:44.47; 3. Avery Berg, GF, 4:50.12; 4. Jackson Rerick, GF, 4:53.61; 7. Aiden Johnson, GF, 5:00.23

200 freestyle relay – 1. Century (Isaac Valle, Daniel Walker, Ben Schaff, Beau Zander) 1:26.69

100 backstroke – 1. Blake Nelson, BHS, :51.98

100 breaststroke – 1. Paradorn Roongin, Minot, :58.09; 5. Bjerke, GF, :59.63

400 freestyle relay – 1. Minot (Reinke, Hubbard, Logan Hill, Alex King) 3:11.52; 4. Grand Forks (Johnson, Rerick, Berg, Alshami) 3:14.31

N.D. all-state first team

Grand Forks – Ryaan Alshami, Avery Berg, Jackson Rerick, Logan Bjerke; Bismarck – Blake Nelson, Alex Steichen, Sam Eggl; Bismarck Century – Luke Domres, Beau Zander, Ben Schaff; West Fargo – Brody Engelstad, Odin McAlister; Fargo North – Haydn Vein, Ty Boutwell; West Fargo Sheyenne – Tanner Haag; Minot – Alex King, Jaxon Reinke, Paradorn Roongin, Ryan Hubbard, Ty Ross, Logan Hill, Carter Larson; Williston – Kolden Kringen, Camden Ekblad-Lundby; Fargo South – Tristan Quibell, Oscar Francis, Drew Heckaman; Fargo Davies – Aiden Hoff, Ryder Myers, Joe Carlsonl Bismarck Legacy – Jayden Ahmann, Braxton Steele, Noah Mayer

N.D. all-state second team

Grand Forks – Aiden Johnson; Bismarck Century – Isaac Vallie, Daniel Walker; Bismarck High – Noah Zaidi, Garrett Wick, Bryce Vatnsdal; Jamestown – Teddy Solensky; Williston – Caleb Osborn; Fargo North – Ben Jorgenson; West Fargo – Isaiah Ayers; Dickinson – Shain Fanice

Senior athlete of the year – Alex King, Minot

Coach of the year – Cale Schafer, Bismarck

Women’s basketball

Summit League

Standings

Conference / Overall

S.D. State 18-0 25-5

N.D. State 12-6 18-10

North Dakota 11-7 18-10

South Dakota 10-8 14-15

Oral Roberts 8-10 11-18

Denver 8-10 12-17

Omaha 8-10 13-16

St. Thomas 7-11 11-16

Western Ill. 5-13 10-19

Kansas City 3-15 7-28

Summit League tournament

Saturday’s quarterfinals

S.D. State 87, St. Thomas 59

Kansas City 71, N.D. State 64

Sunday’s quarterfinals

Oral Roberts 92, South Dakota 69

Omaha 84, North Dakota 81

Halftime: Omaha 36, North Dakota 33

Omaha (FG-FT-TP) -- Kennedi Grant 6-19 6-9 18, Aaliyah Stanley 5-8 3-4 14, Elena Pilakouta 6-9 2-3 14, Grace Cave 2-6 6-7 11, Polina Nikulochkina 0-1 2-2 2, Sam Mitchell 3-9 4-4 11, Katie Keitges 2-4 2-2 8, Morgann Gardner 3-4 0-0 6. Totals 27-60 25-31 84

North Dakota -- Kacie Borowicz 14-23 5-7 36, Claire Orth 4-12 3-3 11, Juliet Gordon 5-10 0-0 11, Nakiyah Hurst 2-6 0-0 4, Jolene Daninger 0-3 0-0 0, Sammiyah Hoskin 4-6 0-0 8, Maggie Manson 1-4 0-0 3, Rakiyah Beal 1-5 0-0 3, Tara Bieniewicz 1-2 0-0 3, DJ Davis 1-3 0-0 2, Miranda VanderWal 0-0 0-0 0. Totals 33-74 8-10 81

Three-pointers -- UNO 5-16 (Grant 0-3, Stanley 1-3, Cave 1-2, Mitchell 1-4, Keitges 2-4), UND 7-30 (Borowicz 3-7, Orth 0-3, Gordon 1-4, Hurst 0-3, Daninger 0-2, Hoskin 0-1, Manson 1-3, Beal 1-3, Bieniewicz 1-2, Davis 0-2); Rebounds -- UNO 38 (Grant 4, Stanley 4, Pilakouta 12, Cave 3, Nikulochkina 3, Mitchell 2, Keitges 3, Gardner 2, TEAM 3), UND 37 (Borowicz 4, Orth 5, Gordon 10, Hurst 6, Daninger 2, Manson 4, Beal 2, Vanderwal 2, TEAM 2); Assists -- UNO 9 (Grant 1, Stanley 1, Pilakouta 3, Cave 1, Nikulochkina 1, Mitchell 1, Keitges 1), UND 13 (Borowicz 5, Orth 3, Hoskin 2, Manson 1, Beal 1, Davis 1); Turnovers -- UNO 16 (Grant 4, Stanley 2, Pilakouta 3, Cave 3, Nikulochkina 1, Mitchell 1, Keitges 1, TEAM 1), UND 18 (Borowicz 3, Orth 4, Gordon 4, Daninger 2, Hoskin 2, Manson 1, Beal 1, Davis 1)

Monday’s semifinals

Oral Roberts vs. S.D. State; Kansas City vs. Omaha

Tuesday’s championship

Semifinals winners, 1 p.m.

Men’s basketball

Summit League

Standings

Conference / Overall

Oral Roberts 18-0 27-4

S.D. State 13-5 18-12

N.D. State 11-7 14-16

St. Thomas 9-9 18-13

Western Ill. 9-9 16-13

South Dakota 7-11 12-18

Kansas City 7-11 11-20

Denver 6-12 15-16

North Dakota 6-12 12-19

Omaha 4-14 8-22

Summit League tournament

In Sioux Falls, S.D.

Saturday’s quarterfinals

S.D. State 63, Omaha 55

Oral Roberts 96, North Dakota 80

Halftime: Oral Roberts 56, North Dakota 31

North Dakota – Matt Norman 4-9 2-2 10, Jalun Trent 4-12 0-2 9, Tsotne Tsartsidze 5-7 0-0 11, Brady Danielson 2-5 0-0 5, B.J. Omot 6-11 2-2 15, Elijah Brooks 3-5 0-0 6, Ajahni Levias 1-1 0-0 3, Mitchell Sueker 3-6 4-4 10, Treysen Eaglestaff 4-4 0-0 11. Totals 32-60 8-10 80.

Oral Roberts – Thompson 5-10 4-4 15, Abmas 5-14 0-0 14, McBride 2-8 2-2 8, Jurgens 8-12 3-3 21, Vanover 9-11 0-0 19, Amboree 0-2 0-0 0, Weaver 3-4 0-0 6, Phipps 1-3 2-2 4, Mwamba 4-9 1-1 9. Totals 37-73 12-12 96.

Three-pointers – UND 8-23 (Norman 0-4, Trent 1-3, Tsartsidze 1-3, Danielson 1-4, Omot 1-5, Levias 1-1, Eaglestaff 3-3), ORU 10-25 (Thompson 1-2, Abmas 4-8, McBride 2-6, Jurgens 2-3, Vanover 1-1, Amboree 0-1, Weaver 0-1, Mwamba 0-3). Rebounds – UND 34 (Trent 8, Tsartsidze 6), ORU 30 (Vanover 6, Thompson 5). Assists – UND 13 (Danielson 3, Norman 3), ORU 16 (Abmas 6, Thompson 5).

Sunday’s quarterfinals

St. Thomas 67, Western Illinois 60

N.D. State 70, South Dakota 68

Monday’s semifinals

Oral Roberts vs. St. Thomas, 6 p.m.; N.D. State vs. S.D. State, 8:30 p.m.

Tuesday’s championship

Semifinals winners, 8 p.m.

Big Ten

Sunday’s result

Wisconsin 71, Minnesota 67

Men’s hockey

Sunday’s results

Ohio State 3, Penn State 1

Michigan State 4, Notre Dame 2

Holy Cross 4, American International 3, OT

Canisius 3, Army 0

Niagara 7, Sacred Heart 3

Saturday’s results

Western Michigan 5, Miami 4

St. Cloud State 4, Minnesota-Duluth 3

Denver 4, Colorado College 2

Michigan State 4, Notre Dame 2

Penn State 2, Ohio State 1

Michigan 7, Wisconsin 4

Princeton 6, Union 4

Clarkson 5, Brown 1

Yale 4, Rensselaer 1

Michigan Tech 5, St. Thomas 4

MSU Mankato 2, Lake Superior State 1

Ferris State 2, Bowling Green 1

Holy Cross 4, American International 3

Niagara 4, Sacred Heart 1

RIT 4, Mercyhurst 3

Army 1, Canisius 0

Alaska Anchorage 4, Arizona State 3

UConn 6, Boston College 5

Northeastern 7, UMass-Lowell 3

Merrimack 4, Vermont 1

UMass 4, Maine 3

Boston 2, Providence 0

North Dakota 2, Omaha 1

First period -- No scoring.

Second period -- No scoring.

Third period – 1. UND, Ethan Frisch (Carson Albrecht) 4:36; 2. UNO, Matt Miller (Jack Randl, Jake Pivonka) 7:59; 3. UND, Chris Jandric (Owen McLaughlin, Dylan James) 16:58

Penalties -- Jackson Blake, UND, high-sticking 9:12 first; Jonny Tychonick, UNO, holding 11:16 first; Jack Randl, UNO, hooking 19:48 first; Gavin Hain, UND, interference 4:40 second; Randl, UNO, interference 19:55 second; Tychonick, UNO, hooking 7:16 third; Ty Farmer, UND, interference 8:52 third.

Goalie saves – UND: Drew DeRidder 28; UNO: Jake Kucharski 30

Penalties-minutes -- UNO 4-8, UND 3-6

Power plays -- UNO 0-3, UND 0-3

Referees -- Tom Sterns and Joe Sullivan

Linesmen -- Tyler Liffrig and Justin Hills

Attendance -- 11,731

Northern Michigan 2, Bemidji State 1, OT

First period -- No scoring.

Second period -- 1. NMU, Alex Frye (Michael Van Unen, AJ Vanderbeck) 10:00; 2. BEM, Ross Armour PP (Carter Jones, Will Zmolek) 16:16

Third period -- No scoring.

Overtime -- 3. NMU, David Keefer (Kristof Papp, Colby Enns) 1:07

Goalie saves -- BEM: Mattias Sholl 21; NMU: Beni Halasz 35

Women’s hockey

Saturday’s results

Minnesota 3, Ohio State 1

Northeastern 4, Providence 1

Penn State 1, Mercyhurst 1, tie

Colgate 8, Clarkson 2

Long Island 2, St. Anselm 0

College softball

Sunday’s results

Minnesota Crookston 5, Northeastern State 4

Cottey College 5, Minnesota Crookston 0

Hastings College 6-6, Mayville State 5-3

Briar Cliff 9-5, Valley City State 3-4

Jamestown 3, University of Saint Francis 1

Saturday’s results

Rutgers 11, North Dakota 1

Seton Hall 6, North Dakota 5

Texas-San Antonio 7, N.D. State 4

Seattle 9, Minnesota 6

Minnesota 7, Loyola Marymouth 5

College baseball

Saturday’s results

Arizona 11, N.D. State 1

Vanderbilt 4, Minnesota 0

Minnesota Crookston 16, Davis & Elkins College 2

Jamestown 12, Adams State 7

Morningside 10, Jamestown 7

Women’s tennis

Sunday’s results

North Dakota 5, South Dakota 2

Iowa 4, Minnesota 1

Men’s tennis

Saturday’s result

North Dakota 5, Illinois State 2