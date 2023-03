Sunday's local scoreboard for March 26

Boys basketball

Minn. Class A tournament

Saturday’s results

At Concordia University in St. Paul

Consolation championship

Nevis 62, Sacred Heart 47

Halftime: Nevis 36, Sacred Heart 28

Sacred Heart – Breck Bloom 9, Ethan Arntson 9, Mike Gapp 9, Josiah Sundby 8, Isaac Ortiz 5, Landen Denney 3, Greg Downs 2, Elliot Arntson 2

Nevis – Austin Ahrendt 21, Alex Lester 12, Joe Houchin 8, JohnPaul Benson 7, Christian Moe 5, Devan Lindow 4, Spencer Lindow 3, AJ Bessler 2

Third place

Spring Grove 68, Cherry 43

Championship

At Target Center

Russell-Tyler-Ruthton 59, New Life Academy 49

Minn. Heart O'Lakes Conference

All-conference team

Dilworth-Glyndon-Felton -- Owen Leach and Drew Sheeley; Perham -- Micah Thompson, Soren Anderson and Alex Ohm; Hawley -- Brevin Stoa and Sam Senske; Barnesville -- Tate Inniger, Gannon Bolgrean and Zach Bredman; Pelican Rapids -- Ian Fahje and Charlie Larson; Frazee -- Carter Sonnenberg; Breck -- Landon Blaufuss and Alex Sanchez

Most valuable player -- Owen Leach, Dilworth-Glyndon-Felton (second time winner)

Girls track and field

Great North Regional Open

At Fritz Pollard Jr. Athletic Center, Saturday

Team totals

1. Thief River Falls 103; 2. Bagley-Fosston 78; 3. Drayton/Valley-Edinburg 76; 4. Oakes 67; 5. Northern Cass 55; 6. Langdon-Edmore-Munich 44; 7. Pembina County North 43; 8. Thompson 41; 9. Lake of the Woods 22; 10. May-Port-CG 18; 11. GF Central 13; 12. Red River 6

Top 3 placers

60 dash -- 1. Ava Phrakonkham, BF, 7.98; 2. Paige Haack, LOW, 8.02; 3. Kendra Mehrkens, TRF, 8.02

200 run -- 1. Mehrkens, TRF, 26.42; 2. Phrakonkham, BF, 27.22; 3. Haack, LOW, 27.42

400 run -- 1. Elizabeth Fedje, DVE, 1:03.87; 2. Tessa Manecke, BF, 1:04.24; 3. Dru Harbott, TRF, 1:04.67

800 run -- 1. Shanna Buttke, O, 2:36.60; 2. Carlota Santamarina, BF, 2:39.15; 3. Greta Burrell, DVE, 2:42.81

3,200 run -- 1. Elory Mossestad, TRF, 14:17.10; 2. Delaney Denault, PCN, 14:23.63; 3. Sarah Mager, T, 14:36.35

1 mile run -- 1. Buttke, O, 5:59.38; 2. Emerson Helgoe, PCN, 6:12.55; 3. Kayla Knudsvig, MPCG, 6:19.66

60 hurdles -- 1. Emma Muggli, O, 10.27; 2. Fedje, DVE, 10.90; 3. Ingrid Myrdal, DVE, 11.27

4x200 relay -- 1. Thief River Falls A (Kendal Rantanen, Harbott, Stephanie Dagg, Mehrkens) 1:51.57; 2. Northern Cass A (MaKayla Allmaras, Kayla Tretter, Cady Evenson, Jocie Aasen) 1:58.28; 3. Langdon-Edmore-Munich A (McKenna Schneider, Drew Rostvet, Erika Bakke, Meredith Romfo) 1:59.67

4x400 relay -- 1. Thief River Falls A (Rantanen, Maren Espe, Dagg, Harbott) 4:31.01; 2. Oakes A (E. Muggli, Ann Muggli, Tyler Thompson, Molly Sitzler) 4:38.49; 3. Bagley-Fosston A (Olivia Webb, Manecke, Aislinn Hoefler, Isabella Warmbold) 4:38.69

4x800 relay -- 1. May-Port CG A (Knudsvig, Carissa Mueller, Sophia Johnson, Evelyn Koshney) 11:30.87; 2. Thompson A (Liz Cullen, Mager, Kiley Huebner, Anna Welsh) 11:45.18; 3. Drayton/Valley-Edinburg A (Brooke Gullickson, Angelina Knutson, Mikayla McCoy, Greta Burrell) 11:51.80

High jump -- 1. Phrakonkham, BF, 5’0; 2. Josie Jensen, NC, 4.8; 3. Jordan West, T, 4'8

Long jump -- 1. Aasen, NC, 15'9; 2. Danica Gross, T, 14'9.25; 3. Jordyn Tozer, T, 14'7.75

Triple jump -- 1. Warmbold, BF, 31'3.75; 2. E. Muggli, O, 31' 3.25; 3. Aasen, NC, 31'1.5

Pole vault -- 1. Alysaa Hoyles, DVE, 7'8; 2. Espe, TRF, 7'8; 3. Burrell, DVE, 7'4

Shot put -- 1. Laikyn Roney, O, 36'2; 2. Katelyn Vesledahl, BF, 33'3; 3. Julisa Matthias, LOW, 32'2

Boys track and field

Great North Regional Open

At Fritz Pollard Jr. Athletic Center, Saturday

Team totals

1. Red River 118; 2. Northern Cass 115; 3. (tie) Thompson and Drayton/Valley-Edinburg 57; 5. Thief River Falls 48; 6. (tie) GF Central and Langdon-Edmore-Munich 46; 8. Bagley-Fosston 23; 9. Oakes 22; 10. Lake of the Woods 18; 11. Pembina County North 15

Winners and Grand Forks top 5 placers

60 dash -- 1. Max Roller, T, 7.36; 2. Noah Nelson, BF, 7.39; 3. Reed Volden, NC, 7.57

200 run -- 1. Roller, T, 23.61; 2. Micah Dutch, PCN, 24.99; 3. Noah Brandvold, RR, 25.09

400 run -- 1. William MacLean, TRF, 54.19; 2. Brady Reilly, DVE, 55.68; 3. Isaac Johnson, NC, 56.04

800 run -- 1. Owen Johnson, NC, 2:13.16; 2. Seth Meikle, LOW, 2:15.82; 3. Matt Evans, RR, 2:18.44

3,200 run -- 1. Mason Christianson, LEM, 10:55.68; 2. Curtis Sande, GFC, 11:02.13; 3. Aidan Fiala, GFC, 11:15.00

1 mile run -- 1. Owen Johnson, NC, 4:48.57; 2. Meikle, LOW, 4:56.25; 3. David Radke, RR, 5:01.60

60 hurdles -- 1. Josh Juve, T, 9.90; 2. Isaac Feltman, DVE, 10.71; 3. Ashton Knutson, DVE, 10.82

4x200 relay -- 1. Northern Cass A (Volden, Andrew Schenck, Keelan Monson, Isaac Johnson) 1:38.20; 2. Bagley-Fosston A (Elias Lafond, Evan Lafond, Robert Olson, Noah Nelson) 1:39.13; 3. Thief River Falls A (William MacLean, Trian Petrescue, Keaton Hoverson, Carter Engebretson) 1:42.36

4x400 relay -- 1. Oakes A (Joey Heim, Carter Ptacek, Reese Nitschke, Tristen Loeks) 3:51.55; 2. Red River A (Aidyn Wadlow, Brandvold, Jack Helgeson, Christian Bordon) 4:00.94; 3. Langdon-Edmore-Munich A (Brock Freer, Rudy Moser, Jacob Sanders, Tanner McDonald) 4:03.29

4x800 relay -- 1. Oakes A (Joey Heim, Roddek Schmit, Zane Awender, Andrew Wolff) 9:33.80; 2. Red River A (Sam Baah, Joe Nowatzki, Eli Zerr, Alex Prichard) 9:41.71; 3. GF Central A (Dante Ramon, Jaxon Pecka, Tyson Vanyo, Fiala) 9:42.44

High jump -- 1. Trey Husar, NC, 6'0; 2. Riley Johnson, NC, 5'10; 3. Jonah Dafoe, RR, 5'8

Long jump -- 1. Roller, T, 20'2; 2. Matthew Hoppe NC, 19'11.5; 3. Mbanzendore Urbain, RR, 18'10

Triple jump -- 1. Hoppe, NC, 39'8.75; 2. Husar, NC, 38'11.5; 3. Engebretson, TRF, 36'9.5

Pole vault -- 1. Grant Vold, DVE, 10'0; 2. Charles Kittelson, DVE, 9'8; 3. Jacob Sanders, LEM, 9'4

Shot put -- 1. Landon Nicholas, NC, 41'10.5; 2. Engebretson, TRF, 40'9.5; 3. James Walters, RR, 40'0.75

Men’s hockey

NCAA National Championship tournament

Manchester (NH) Regional

Saturday’s regional final

Boston University 2, Cornell 1

Fargo Regional

Saturday’s regional final

Minnesota 4, St. Cloud State 1

First period -- 1. MIN, Bryce Brodzinski (Jaxon Nelson, Mason Nevers) 6:40

Second period -- 2. SCSU, Adam Ingram PP (Cooper Wylie, Grant Cruikshank) 3:07; 3. MIN, Logan Cooley (Jackson LaCombe) 5:57

Third period -- 4. MIN, LaCombe (Cooley) 11:44; 5. MIN, Nelson empty net 19:29

Goalie saves -- SCSU: Jaxon Castor 26; MIN: Justen Close 27

Bridgeport (Conn.) Regional

Sunday’s regional final

Quinnipiac 4, Ohio State 1

Allentown (Penn.) Regional

Sunday’s regional final

Michigan 2, Penn State 1, OT

Frozen Four tournament

At Amalie Arena, Tampa, Florida

Thursday, April 6

National semifinals, on ESPN2

Minnesota vs. Boston, 4 p.m.; Michigan vs. Quinnipiac, 7:30 p.m.

Saturday, April 8

National championship game, 7 p.m. on ESPN2

College softball

Sunday’s results

N.D. State 11, Kansas City 1

Northwestern 9-5, Minnesota 1-1

Presentation 9, Mayville State 8

Valley City State 5, Dickinson State 1

South Dakota 9, North Dakota 1

UND 000 010 --1 5 1

USD 030 024 --9 11 2

WP: Clara Edwards; LP: Jackie Albrecht

Highlights -- UND: Cassie Castaneda 2x2, Katie Joten 2x3, Angie Dumlao R; USD: Edwards 8 SO, Tatum Villotta 1x4, RBI, Courtney Wilson 1x4, R, Aleesia Sainz 2R, Jordyn Pender 2x3, R, Alexia Terrazas R, Delaney White 1x3, R, 2 RBI, Alivia Conte 2x4, 2R, Gabby Moser 2x2, R, 4 RBI, Charis Black 1x3, RBI

NOTE: Game two of doubleheader canceled due to cold temperatures.

Saturday’s results

N.D. State 10-4, Kansas City 0-1

Valley City State 14-6, Dickinson State 2-7

Northwestern (Iowa) College 5-3, Jamestown 0-2

South Dakota 3, North Dakota 0

UND 000 000 0 --0 4 3

USD 002 010 X --3 5 0

WP: Clara Edwards; LP: Jackie Albrecht

Highlights -- UND: Taya Hopfauf 1x3, Kaycee Hayes 1x2, Isabella Haslett 1x3, Madison Pederson 1x3; USD: Clara Edwards 5 SO, Aleesia Sainz 2x2, 2R, Bela Goerke 1x3, RBI, Jordyn Pender 1x2, RBI, Charis Black 1x2, R

College baseball

Sunday’s results

Minnesota Crookston 5-10, Concordia-St. Paul 0-0

Minot State 2-5, MSU Mankato 1-15

Bemidji State 4-11, Sioux Falls 1-13

Bellevue 5-21, Valley City State 3-0

Hastings College at Jamestown, canceled

Saturday’s results

Omaha 7-2, N.D. State 6-7

Creighton 3, Minnesota 0

Minnesota Crookston 12, Concordia-St. Paul 0

Upper Iowa 4-12, Minnesota Duluth 3-8

St. Cloud State 8-2, Augustana 3-5

Dakota State 4-12, Mayville State 3-2

Bellevue 5, Valley City State 3

Jamestown 12-13, Hastings College 4-11

Women’s tennis

Sunday’s results

Michigan 4, Minnesota 0

Augustana 7, Minnesota Crookston 0

UMary 4, Southwest Minnesota State 0

St. Cloud State 6, Upper Iowa 1

Saturday’s results

Michigan State 4, Minnesota 0

Southwest Minnesota State 6, MSU Moorhead 1

Sioux Falls 5, Bemidji State 2

Augustana 7, Bemidji State 0

Winona State 6, Minnesota Duluth 1

Minnesota Duluth 5, Upper Iowa 2

MSU Mankato 5, UMary 2