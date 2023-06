Sunday's local scoreboard for June 4

Auto racing

Devils Lake Speedway

Saturday’s results

Pure Stocks

Feature -- 1. Joe Armstrong, 2. Brady Jawaski, 3. Brian Bellew, 4. Peyton Hendrckson, 5. Erik Wenstad

WISSOTA Street Stocks

Feature -- 1. Trey Hess, 2. Kasey Ussatis, 3. Seth Klostreich, 4. Stoney Kruk, 5. Drew Peterson, 6. Rodney Hulst

WISSOTA Midwest Mods

Feature -- 1. Jaden Varnson, 2. Jory Berg, 3. Randy Thompson, 4. Tanner Armstrong, 5. Jason Schuh, 6. Ryan Cousins, 7. Ryne Uhrich, 8. Brody Kraft

Wingless Sprints

Feature -- 1. Colton Young, 2. Steve Nordrum, 3. Jeremy Lizakowski, 4. Dusty Lawson

Trophy Class

Feature -- 1. Ryan Schroeder, 2. Parker Vilandre, 3. Brady Pengilly

Greenbush Race Park

Saturday’s results

Lightning Sprints

Feature -- 1. Dexter Dvergsten, 2. Alan Truscinski, 3. Kate Taves, 4. Alex Truscinski, 5. Matthew Taves, 6. Jason Berg, 7. Kelsi Pederson, 8. Mark Williams, 9. Evan Yanish, 10. Dylan Langevin, 11. Brody Graham, 12. Gerald Hatlestad, 13. Jasmyn Hatlestad

WISSOTA Modifieds

Feature -- 1. Aaron Blacklance, 2. Aaron Holtan, 3. Jordan Duray, 4. Ryan Johnson, 5. Dustin Wahl, 6. Shawn Teunis, 7. Josh Beaulieu, 8. Rick Delaine, 9. Michael Tiani, 10. Tony Wensloff, 11. Ryan Hagen

WISSOTA Midwest Mods

Feature -- 1. Aaron Blacklance, 2. Taylor Jacobson, 3. Alex Johnson, 4. Connor Graff, 5. Doyle Erickson, 6. Connor Drewry, 7. Brandon Rehill, 8. Tra Ewalt, 9. Cylen Vargason, 10. Justin Olson, 11. Ronnie Novacek

WISSOTA Pure Stocks

Feature -- 1. Dave Meyer, 2. Josh Berg, 3. Dusty Caspers, 4. Deryk Weleski

WISSOTA Street Stocks

Feature -- 1. Tucker Pederson, 2. Jeremy Gust, 3. Justin Pogones, 4. Jerome Berger, 5. John Current, 6. John Halvorson, 7. Weston Ramsrud, 8. James Meagher, 9. Rachael McNamee

WISSOTA Hornets

Feature -- 1. Carter Matthews, 2. Malachi Albrecht

WISSOTA Mod Four

Feature -- 1. Tommy Pogones, 2. Blake Erickson, 3. Chad Funt, 4. Kalin Honer, 5. Andy Funt, 6. Brooke Erickson

Girls tennis

N.D. state tournament

Saturday’s results

Championship semifinals

Sophia Felderman, Mandan, over Sidney Ressler, Minot, 6-1, 6-1; Paige McCormick, FD, over Sarea Gu, WFS, 6-4, 6-1

Consolation semifinals

Alyssa Sommerfeld, WFS, over Halle Mattson, Minot, 3-6, 6-3, 6-4; Kyllie Fettig, Minot, over Cambrya Kraft, BL, 6-3, 6-2

Fifth place

Kyllie Fettig, Minot, over Alyssa Sommerfeld, WFS, 7-5, 6-2

Third place

Sarea Gu, WFS, over Sidney Ressler, Minot, 6-2, 6-3

Championship

Sophia Felderman, Mandan, over Paige McCormick, FD, 6-4, 6-2

Doubles

Championship semifinals

McPherson-Krom, BL, over Kubsad-Lee, BC, 6-3, 6-3; Sufficool-Martineck, VC, over Bradley-Klitzke, Dickinson, 6-3, 7-5

Consolation semifinals

Lee-Wanzek, FD, over Nielson-Zaun, VC, 6-4, 3-6, 6-4; Stauss-Spicer, GFC, over Ronning-Olson, Minot, 6-3, 6-3

Fifth place

Lee-Wanzek, FD, over Stauss-Spicer, GFC, 6-3, 6-3

Third place

Bradley-Klitzke, Dickinson, over Kubsad-Lee, BC, 6-1, 6-1

Championship

Sufficool-Martineck, VC, over McPherson-Krom, BL, 6-3, 6-3

Senior athlete of the year -- Hallie Mattson, Minot

Coach of the year -- Erik Hanson, Bismarck

ADVERTISEMENT

Prep softball

N.D. Class A state tournament

In Fargo

Saturday’s results

Fifth place

West Fargo Sheyenne, 7, Jamestown 6

Third place

Red River 5, Bismarck Century 2

Championship

Dickinson 2, Minot 1

Senior athlete of the year -- Katie Faulk, Jamestown

Coach of the year -- Gerard Cederstrom, Minot

N.D. Class B state tournament

In Minot

Saturday’s results

Seventh place

Des Lacs-Burlington 8, Central McLean 7

Fifth place

Renville County 6, Hillsboro-Central Valley 2

Third place

Kindred-Richland 11, May-Port-C-G 5

Championship

Beulah 5, Thompson 3

THO 000 210 0 --3 5 2

BEU 003 110 X --5 8 1

WP: Taylor Christensen; LP: Sydney Schwabe

Highlights -- T: Sydney Schwabe RBI, Dru Schwab 1x3, R, Olivia Dick 1x3, R, RBI, 2B, Kya Hurst 1x3, RBI, Marleigh Kurtz 1x3, R, 3B; B: Taylor Christensen R, 12 SO, Addie Dale-Geiger 1x4, R, Ava Seibel R, Cali Steffan 2x4, RBI, Brecken Bieber 1x3, R, Eli Weidner 3x3, R, RBI, Cassidy Christensen 1x3, RBI, 3B

Senior athlete of the year -- Taylor Christensen, Beulah

Coach of the year -- Cory Erickson, Hillsboro-Central Valley

Seventh Annual Scheels All-Star Softball Series

East All-Star roster

Jada Nelson, Avery Mohr, Tori Richter, Mara Lick, Emma Johnson, Autumn McGough, Grace Undem, Serrina Klose, Elizabeth Nuelle, Azahna Luschen, Catie Sinner, Kyra Narum, Olivia Dick

West All-Star roster

Gabriella Bird, Taylor Christensen, Megan Weisbeck, Daisy Sparrow, Olivia Passa, Kaelyn Bachmeier, Berkley Selzler, Caitlyn Dannenfelzer, Delani Tweed, Baylee Berg, Ellie Braaten, Kirsten Galloway, Brecken Bieber

Monday’s games

At West Fargo Sheyenne

Doubleheader beginning at 4:30 p.m.

Tuesday’s events

At Bismarck Legacy

Skills competition, 4 p.m.; series finale, 6 p.m.

Prep baseball

N.D. Class A state tournament

In West Fargo

Saturday’s results

Fifth place

West Fargo 6, Bismarck Legacy 1

Third place

Wahpeton 6, Jamestown 3

Championship

West Fargo Sheyenne 3, Fargo North 2

Senior athlete of the year -- Mason Lunzman, Jamestown

Coach of the year -- Andrew Lunsetter, Wahpeton

N.D. Class B state tournament

In Minot

Saturday’s results

Seventh place

Minot Ryan 3, Shiloh Christian 2

Fifth place

North Star 4, Des Lacs-Burlington 3

Third place

Langdon-Edmore-Munich 9, Central Cass 4

Championship

Thompson 9, LaMoure-Litchville/Marion 0

LLM 000 000 0 --0 3 2

THO 070 101 X --9 12 1

WP: Reece Berberich; LP: Connor Johnson

Highlights -- LLM: Connor Johnson 1x3, 2B; T: Reece Berberich 1x4, RBI, Brayden Wolfgram 1x4, R, RBI, Tommy Schumacher 1x4, R, Will Welke 2x4, 2R, RBI, Brody Gibson R, Drew Overby 1x2, R, RBI, Jonathan Muhs 1x3, R, Shawn O'Hearn 3x4, R, 3 RBI, Braden Tyce 2x4, R

Senior athlete of the year -- Jack Romfo, Langdon-Edmore-Munich

Coach of the year -- Nathan Soulis, Thompson

Minn. Section 8A tournament

Saturday’s results

At Bemidji State

Semifinals

Sacred Heart 5, Fosston 3

SAC 001 011 2 – 5 6 3

FOS 010 020 0 – 3 8 0

WP: Josiah Sundby; LP: Aaron Norland

Highlights – SH: David Larson 1x3, 2 RBIs, 2B, run, Ethan Arntson 1x3, RBI, Josiah Sundby 1x3, RBI; F: Aaron Norland 2x3, run, Cullen Norland 2x4

Consolation semifinals

Ada-Borup/West 3, Norman County East/UH 0

West Marshall 6, Lake of the Woods 0

Tuesday’s games

At Bemidji State

Consolation final round

West Marshall vs. Ada-Borup/West, 11 a.m.; Fosston vs. West Marshall/Ada-Borup/West winner, 2 p.m.

Thursday, June 8

At Bemidji State

Championship, 2 p.m. (if necessary, second championship to follow)

ADVERTISEMENT

Minn. Section 8AA tournament

Monday’s semifinals

In Perham

EGF Senior High vs. Perham, 4:30 p.m.

Tuesday, June 6

In Perham

Championship, 2:30 p.m. (if necessary, second championship to follow)

Girls soccer

N.D. state tournament

In Fargo

Saturday’s results

Fifth place

West Fargo Sheyenne 2, Mandan 0

Third place

Fargo Shanley 4, Bismarck 1

Championship

Minot 4, Fargo Davies 1

Senior athlete of the year -- Ella Frisk, Fargo Shanley

Coach of the year -- Nick Christensen, Fargo Davies

Prep track

Minn. Section 8A meet

In Roseau

Saturday’s results

Boys team totals

1. Park Rapids Area 116; 2. Dilworth-Glyndon-Felton 106; 3. United Clay-Becker 88; 4. BGMR/Freeze 49; 5. Park Christian 47; 6. Nevis 35; 7. Roseau 31; 8. West Marshall 29; 9. Fertile-Beltrami 25; 10. (tie) Bagley/Fosston, Walker-Hackensack-Akeley and Northome/Kelliher/Blackduck 24; 13. (tie) Lake of the Woods/Indus/Rainy and Clearbrook-Gonvick 18; 15. Ada-Borup-West 17; 16. Norman County East/UH 16; 17. Warroad 11; 18. Red Lake County 10; 19. (tie) TrekNorth and Grygla-Gatzke 5; 21. Mahnomen/Waubun 4

Top 3 boys finishers

100 -- 1. Ayo Ogundeji, Nevis, 11.32; 2. Isaiah Wright, Fertile-Beltrami, 11.47; 3. Noah Nelson, Bagley/Fosston, 11.50

200 -- 1. Ayo Ogundeji, Nevis, 23.34; 2. Nathan Weems, Clearbrook-Gonvick, 23.60; 3. Nathan Sedlacek, West Marshall, 23.64

400 -- 1. Charles Scholl, Ada-Borup-West, 51.16; 2. Nathan Sedlacek, West Marshall, 51.80; 3. Isaiah Tofibam, Park Christian, 52.36

800 -- 1. Ephraim Bervig, Park Rapids Area, 2:02.76; 2. Eli Bervig, Park Rapids Area, 2:02.85; 3. Jack Goulet, Warroad, 2:04.99

1600 -- 1. Seth Meikle , Lake of the Woods/Indus/Rainy River, 4:31.55; 2. Benjamin Geeslin, United Clay-Becker, 4:36.54; 3. Owen Winter, Dilworth-Glyndon-Felton, 4:46.32

3200 -- 1. Noah Huot, Park Rapids Area, 10:07.64; 2. Taylor Johnson, United Clay-Becker, 10:11.87; 3. Owen Winter, Dilworth-Glyndon-Felton, 10:24.67

110 hurdles -- 1. Pierce Deblieck, Park Rapids Area, 16.33; 2. Joey Molstre, Dilworth-Glyndon-Felton, 16.43; 3. Derek Tibbetts, United Clay-Becker, 16.76

300 hurdles -- 1. Jon Rice, Nevis, 41.68; 2. Ridge Flatness, Northome/Kelliher/Blackduck, 42.11; 3. Pierce Deblieck, Park Rapids Area, 43.20

4x100 relay -- 1. Park Rapids Area (Jayden Whalen, Luke Hartung, Cameron Runyan, Malachi Martin) 44.43; 2. United Clay-Becker (John Vetter, Bradley Olson, Derek Tibbetts, Leif Shervey) 44.50; 3. Bagley/Fosston (Gage Gray, Elias Lafond, Robert Olson, Noah Nelson) 44.66

4x200 relay -- 1. Park Christian (Isaiah Tofibam, Luke Alderson, Evan Knoll, Brenner Spaeth) 1:33.02; 2. Dilworth-Glyndon-Felton (Brody Friend, Bodey DeVries, Joe Wilson, Jordan Summers) 1:33.03; 3. Fertile-Beltrami (Tucker Bolstad, Brody Raaen, Brayden Werpy, Isaiah Wright) 1:34.50

4x400 relay -- 1. Dilworth-Glyndon-Felton (Joey Molstre, Kolton Wagner, Brody Friend, Joe Wilson) 3:32.73; 2. United Clay-Becker (Leif Shervey, Noah Nelson, Landon Bakke, Bradley Olson) 3:32.96; 3. Park Rapids Area (Jayden Whalen, Eli Bervig, Luke Hartung, Kaden Gartner) 3:35.33

4x800 relay -- 1. Park Rapids Area (Blaine Hensel, Noah Huot, Ephraim Bervig, Eli Bervig) 8:11.23; 2. United Clay-Becker (Seth Torgerson, Bridger Larson, Landon Bakke, Taylor Johnson) 8:29.62; 3. Dilworth-Glyndon-Felton (Isaiah Damico, Carter Julin, Sebastian Gaytan, Louis Gaytan) 8:43.09

Shot Put -- 1. Luke Hartung, Park Rapids Area, 49-07.50; 2. Treston Nichols, BGMR/Freeze, 49-02.00; 3. Victor Sosa, Dilworth-Glyndon-Felton, 48-02.50

Discus -- 1. Luke Hartung, Park Rapids Area, 157-03; 2. Cole Bentley, NCE/UH, 152-06; 3. Quinten Friborg, Bagley/Fosston, 140-04

High Jump -- 1. Isaac Jacobson, Park Christian, 6-02.00; 2. Gerald Melin, Red Lake County, 6-02.00; 3. Sam Senske, United Clay-Becker, 6-00.00

Pole Vault -- 1. Tyson Mortimer, West Marshall, 12-11.00; 2. Joe Wilson, Dilworth-Glyndon-Felton, 12-05.00; 3. Cameron Runyan, Park Rapids Area, 12-05.00

Long Jump -- 1. Liam Collins, BGMR/Freeze, 21-11.50 (2.8); 2. Gavin Hockstedler, BGMR/Freeze, 21-03.75 (1.1); 3. Bradley Olson, United Clay-Becker, 21-03.50 (4.1)

Triple Jump -- 1. Bradley Olson, United Clay-Becker, 41-10.00 (0.0); 2. Isaiah Tofibam, Park Christian, 40-08.00 (1.2); 3. Liam Collins, BGMR/Freeze, 40-02.50 (-0.6)

Girls team totals

1. Park Rapids Area 100; 2. Park Christian 79.5; 3. West Marshall 79; 4. Bagley/Fosston 74; 5. Nevis 61; 6. Dilworth-Glyndon-Felton 53; 7. Fertile-Beltrami 52.5; 8. Climax-Fisher-Sacred Heart 26; 9. Lake of the Woods/Indus/Rainy 24; 10. United Clay-Becker 23; 11. Crookston 20; 11. BGMR/Freeze 20; 13. Warroad 17; 14. Northome/Kelliher/Blackduck 16.5; 15. (tie) Clearbrook-Gonvick and Kittson County Central 13; 17. Ada-Borup-West 10.5; 18. Grygla-Gatzke 10; 19. Mahnomen/Waubun 9; 20. Roseau 1

Top 3 girls finishers

100 -- 1. Ava Phrakonkham, Bagley/Fosston, 12.72a (-0.4); 2. Paige Haack, Lake of the Woods/Indus/Rainy River, 12.89a (-0.4); 3. Lydia Hanson, BGMR/Freeze, 13.47a (0.0)

200 -- 1. Ava Phrakonkham, Bagley/Fosston, 26.32a (-1.1); 2. Paige Haack, Lake of the Woods/Indus/Rainy River, 26.90a (-1.1); 3. Olivia Miller, Park Rapids Area, 27.60a (-1.1)

400 -- 1. Katrina Hitchen, Fertile-Beltrami, 59.14; 2. Annika Adolphson, West Marshall, 1:00.80; 3. Addison Lauwagie, Park Rapids Area, 1:01.62

800 -- 1. Katrina Hitchen, Fertile-Beltrami, 2:21.97; 2. Morgan Koppelman, Park Rapids Area, 2:22.68; 3. Madeline Brandt, Park Rapids Area, 2:23.47

1600 -- 1. Jade Rypkema, Nevis, 4:55.42; 2. Allison Lundin, Northome/Kelliher/Blackduck, 5:32.43; 3. Ella Arntson, Climax-Fisher-Sacred Heart, 5:32.55

3200 -- 1. Jade Rypkema, Nevis, 11:52.24; 2. Adeline Bjorklund, Nevis, 12:03.22; 3. Ellie Rogness, Park Christian, 12:17.10

100 hurdles -- 1. Kim Hitchen, Fertile-Beltrami, 16.93 (0.0); 2. Grace McNamee, Nevis, 16.97 (0.0); 3. Nora Osowski, West Marshall, 17.08a (0.0)

300 hurdles -- 1. Hannah Pederson, West Marshall, 47.14; 2. Kim Hitchen , Fertile-Beltrami, 49.09; 3. Grace McNamee, Nevis, 49.50

4x100 relay -- 1. Bagley/Fosston (Claire Klinkhammer, Isabella Warmbold, Tessa Manecke, Ava Phrakonkham) 50.91; 2. Park Christian (Rubie Dobbins, Ruth Harris, Kaycee Endreson, Andie Sandman) 51.58; 3. West Marshall (Markelle Pederson, Hannah Pederson, Kenley Marquis, Annika Adolphson) 51.91

4x200 relay -- 1. Park Rapids Area (Natalia Lopez, Avery Schueller, Olivia Davis, Olivia Miller) 1:48.47; 2. Grygla-Gatzke (Brooklyn Kriel, Molly Cullen, Ashlyn Nelson, Caitlyn Jacobson) 1:50.52; 3. Dilworth-Glyndon-Felton (Abigail Walton, Emma Mosey, Aunika Reynolds, Ellie Sosa) 1:50.88

4x400 relay -- 1. Park Rapids Area (Madeline Brandt, Morgan Koppelman, Natalia Lopez, Addison Lauwagie) 4:06.59; 2. Fertile-Beltrami (Kim Hitchen, Grace Proulx, Jordyn Rasch, Katrina Hitchen) 4:07.80; 3. West Marshall (Annika Adolphson, Alexis LaBine, Markelle Pederson, Hannah Pederson) 4:12.54

4x800 relay -- 1. Park Rapids Area (Olivia Davis, Addison Lauwagie, Morgan Koppelman, Madeline Brandt) 9:55.57; 2. West Marshall (Annie Peterson, Natalie Peterson, Jorie Miska, Ayla Woinarowicz) 10:13.91; 3. Warroad (Ellie Adams, Abigail Bleess, Faith Lilly, Madilyn Skogman) 10:22.58

Shot Put -- 1. Liddy DeWulf, Nevis, 37-10.75; 2. Jersey Trautman, Dilworth-Glyndon-Felton, 37-09.50; 3. McKinley Folland, Kittson County Central, 36-03.75

Discus -- 1. Alexis Riniker, Dilworth-Glyndon-Felton, 113-06; 2. Katelyn Vesledahl, Bagley/Fosston, 108-03; 3. Sarah Hartung, Park Rapids Area, 107-01

High Jump -- 1. Annika Aakre , Park Christian, 5-02.00; 2. Ava Phrakonkham, Bagley/Fosston, 5-02.00; 3. Kaydence White, Kittson County Central, 5-00.00

Pole Vault -- 1. Morgan Koppelman, Park Rapids Area, 10-08.00; 2. Addison Lauwagie, Park Rapids Area, 10-02.00; 3. Ruth Harris, Park Christian, 9-02.00

Long Jump -- 1. Annika Aakre, Park Christian, 16-10.00 (0.0); 2. Eva Langen, West Marshall, 15-11.25 (1.6); 3. Avery Aakre, Park Christian, 15-08.50 (1.1)

Triple Jump -- 1. Ellie Sosa, Dilworth-Glyndon-Felton, 36-01.00 (2.1); 2. Hannah Pederson, West Marshall, 34-09.00 (1.0); 3. Avery Horken, Climax-Fisher-Sacred Heart, 34-03.00 (2.7)