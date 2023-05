Sunday's local scoreboard for April 30

Prep track and field

Shanley Invite

In Fargo, Friday

Boys team totals

Red River 173.5, West Fargo Sheyenne 121, Fargo North 103, Kindred 78.5, Fargo South 54, Devils Lake 36, Moorhead 31, GF Central 29, Wahpeton 26, Fargo Davies 26, Oak Grove 16, Central Cass 16, Valley City 12

Winners and Grand Forks top 3

100 – 1. Brooks Tulo, WFS, 11.20

200 – 1. Caleb Severson, RR, 23.18

400 – 1. James Lien, FN, 54.63, 2. Josh Neil, RR, 55.03

800 – 1. Owen Sondag, FN, 2:00.58; 2. Curtis Sande, GFC, 2:03.70

1600 – 1. Quinn Roehl, GFC, 4:18.24; 3. Jonah Dafoe, RR, 4:29.33

3200 – 1. Elija Dafoe, RR, 9:55.90; 3. Joe Quinn, RR, 10:13.44

110 hurdles – 1. Trey Heinrich, Kin, 15:03; 3. Lukas Heydt, RR, 15.73

300 hurdles – 1. Joshua Beil, FD, 40.50; 2. Heydt, RR, 40.90

400 relay – WFS, 42.81

800 relay – 1. Fargo South 1:29.04

1600 relay – 1, RR (Jonah Dafoe, Severson, Heydt, Grant Hoffarth) 3:28.53

3200 relay – 1. Devils Lake (Tyler Goss, Brady Goss, Zane Bennett, Adam Sobolik) 8:32.02

Shot put – 1. Jack Packer, Kin, 55-11

Discus – 1. Logan Arason, RR, 162-6

Javelin – 1. Logan Arason, RR, 18902; 2. Colton Schneider, DL, 173-9; 3. Quinn Nelson, RR, 162-7

High jump – 1. Ethan Duval, Kin, 6-4

Pole vault – 1. Soren Kaster, WFS, 13-6

Long jump – 1. Kye Schlichting, WFS, 21-1

Triple jump – 1. James Weninger, FN, 42-9

Girls team totals

West Fargo Sheyenne 127.25, Moorhead 98.5, Red River 68.25, Fargo Davies 58, Fargo North 52, Central Cass 47, Wahpeton 46.5, Kindred 45, Valley City 43, Shanley 35, Fargo South 32, Oak Grove 29, GF Central 24, West Fargo Horace 19.25, Devils Lake 16.25

Winners and Grand Forks top 3

100 – 1. Bariborve Deebom, FS, 11.80

200 – 1. Evangeline Sappington, Horace, 26.30

400 – 1. Jocelyn Schiller, GF RR, 59.59; 3. Morgan Hartze, RR, 1:01.21

800 – 1. Olivia Beschorner, WFS, 2:21.85

1600 – 1. Reagan Berg, VC, 5:19.32

3200 — 1. Olivia Heilman, WFS, 11:58.63

100 hurdles – 1. Sophie Brakke, RR, 16:37

300 hurdles – 1. Kate Laqua, FD, 44.72

400 relay – 1 Fargo South 52.28

800 relay – 1. Central Cass 1:47.75

1600 relay – 1. Red River (Morgan Hartze, Jocelynne Hoefs, Emily Nelson, Jocelyn Schill) 4:09.93

3200 relay – 1. Fargo North 10:15.64

Shot put – 1. Scout Woods, Wah, 39-7

Discus – 1. Woods 131-5; 2. Kaylee Baker, GFC, 108-7

Javelin – 1. Ellie Feeney, Moorhead, 105.7

High jump – 1. Sannie Yeanay, WFS, 5-1

Pole vault – 1. Emma Briggs, WFS, 11-0; 2. Camille Finney, GFC, 9-0

Long jump – 1. Ellie Machayya, Oak Grove, 17-4.5; 2. Sophie Brakke, RR, 17-2

Triple jump – 1. Axumite Wren James, FSouth, 35-3; 3. Bryn Larson, RR, 34-2.5

Prep softball

Saturday’s results

GF Central 15, Fargo Shanley 6

St. Michael Albertville 12, West Fargo 2

Moorhead 11, West Fargo 4

Fargo North 10, Devils Lake 4

MayPort-C-G 11, West Fargo Horace 1

Thompson 18, Fargo Davies 7

Fargo Davies 9, MayPort-C-G 3

West Fargo Horace vs. Hillsboro-CV, canceled

West Fargo Horace vs. Thompson, canceled

Fargo Davies vs. Kindred, canceled

Prep baseball

Saturday’s results

Fargo North 7-4, Devils Lake 1-5

Wahpeton 14, West Fargo Horace 7

Barnesville 14, Crookston 12

GF Central 5, Fargo Davies 4

F-D 001 100 11 –4 8 3

GFC 201 000 02 –5 7 2

WP: L. Lima; LP: P. Narum

Highlights -- GFC: C Barta 2x4, Z. Erickson 1x4, RBI, J. Simmers 1x3, W. Wockenfuss 1x4, B. Brevik 2x4, RBI

Girls soccer

Saturday’s results

Fargo North 0, GF Central 0, tie

Fargo Shanley 2, West Fargo 0

College softball

Sunday’s results

Minnesota 7, Ohio State 0

Minnesota Crookston 6-12, Southwest Minnesota State 5-4

MSU Moorhead DH at Upper Iowa, canceled

Minot State 9-3, Concordia-St. Paul 1-5

MSU Mankato 8-8, UMary 0-0

Bemidji State 3-1, Sioux Falls 0-12

Augustana 17-16, Minnesota Duluth 4-11

Wayne State 5-1, St. Cloud State 4-7

Valley City State 5-12, Dakota State 3-9

North Dakota 4, N.D. State 3

UND 001 003 0 --4 10 1

NDS 010 002 0 --3 6 2

WP: Jackie Albrecht; LP: Paige Vargas

Highlights -- UND: Albrecht 5 SO, Kate Joten 1x3, R, 2 RBI, Mariah Peters 1x4, R, Taya Hopfauf 2x3, R, RBI, Brooklyn Morris R; NDSU: Vargas 6 SO, Emilee Buringa 2x3, R, RBI, Carley Goetschius 1x3, 2 RBI, Chloe Woldruff 1x2, 2R

Bellevue 8-6, Mayville State 0-0

MAY 000 000 --0 1 3

BEL 040 022 --8 9 0

WP: S. Gunn; LP: Sidney Fairbanks

Highlights -- MAY: Miquela Pino 1x2; BEL: Gunn RBI, 5 SO, S. Reding 2R, R. Floro 2x4, 3 RBI, A. Sidel R, A. Morbach R, L. McMurtry 3x4, 2R, RBI, A. Rodriguez 2x3, R, M. Montero 1x3, R, RBI

MAY 000 000 0 --0 3 2

BEL 201 021 X --6 9 1

WP: K. Cunningham; LP: Courtney Boll

Highlights -- MAY: Boll 4 SO; BEL: Cunningham 6 SO, Reding 1x2, 2R, Floro 2x4, R, RBI, A. Young 1x3, R, RBI, L. Jurek 2x3, 2 RBI, McMurtry 1x2, RBI, Montero 1x2, 2R

Saturday’s results

N.D. State 8-4, North Dakota 5-2

Sioux Falls 4, Minnesota Crookston 1

Winona State 5-3, MSU Moorhead 4-2

MSU Mankato 1-0, Minot State 0-5

Concordia-St. Paul 2-8, UMary 0-0

Bemidji State 1-1, Southwest Minnesota State 0-3

St. Cloud State 4-2, Augustana 1-9

Minnesota Duluth 10-8, Wayne State 0-0

Bellevue 12, Mayville State 0

Morningside 6-6, Jamestown 4-7

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC championship tournament

In Rochester, Minn.

Wednesday’s games

First round, 10 a.m.

Concordia-St. Paul vs. Sioux Falls; Minot State vs. Bemidji State

Second round

MSU Mankato vs. St. Cloud State, noon

Winona State vs. MSU Moorhead, noon

Concordia-St. Paul/Sioux Falls winner vs. Augustana, 2 p.m.

Minot State/Bemidji State winner vs. Minnesota Duluth, 2 p.m.

Loser-out first round, 4 p.m.

Thursday’s games

Loser-out second round, 10 a.m.

Championship quarterfinals, noon

Loser-out quarterfinals, 2 p.m.

Friday’s games

Championship semifinals, noon

Loser-out games, 2 and 4 p.m.

Saturday’s championship

First game to be played at noon (if necessary, second game to follow at 2 p.m.)

College baseball

Sunday’s results

N.D. State 21, Western Illinois 3

Nebraska 11, Minnesota 5

Minnesota Crookston 12-7, MSU Mankato 10-6

Minot State 9, UMary 7

St. Cloud State 8, Minnesota Duluth 4

Valley City State 15-0, Mayville State 14-4

VCS 015 030 402 --15 17 3

MAY 300 113 600 --14 15 3

WP: B. Brown; LP: Gunner Thompson

Highlights -- VCSU: J. Babiuk 2x6, R, RBI, D. Nixon R, D. Mertz 2x5, 3R, RBI, HR, S. Nixon 1x4, 2R, RBI, Z. Veneman 3x5, 3R, 6 RBI, HR, R. Reynolds 3x4, 3R, 3 RBI, HR, K. Rozdeba 3x5, RBI, C. Ramirez 2R, T. Nelson 2x4, RBI; MAY: Connor Cory 5 SO, Marcus Hughes 1x6, 2 RBI, Carson Lundmark 1x4, 2R, Alan LaRocque 3x6, RBI, Josh Majors 2R, Jared McCorrister 3x4, 4R, RBI, Kole Jessamine 3x5, R, 3 RBI, HR, Ricky Marquez 1x4, 2R, Tyler Ferrera 1x4, R, 2 RBI, Anthony Villanueva 1x4, R, RBI, Adam Senden 1x4, R, RBI

VCS 000 000 0 --0 0 3

MAY 100 003 X --4 8 2

WP: Derek Palmiere; LP: H. Magnuson

Highlights -- VCSU: Magnuson 5 SO; MAY: Hughes 1x3, R, Majors R, McCorrister 3x4, R, 2 RBI, Jessamine 2x4, R, 2 RBI, HR

Saturday’s results

N.D. State 13, Western Illinois 3

Nebraska 18, Minnesota 0

UMary 14-10, Minot State 7-3

Minnesota Duluth 7-9, St. Cloud State 6-14

Mayville State DH vs. Valley City State, postponed to Sunday

Jamestown 5-15, Dakota Wesleyan 4-2

Women’s golf

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC championship tournament

In Smithville, Mo., Sunday

Team totals

1. Augustana 305-308-319--932; 2. Winona State 300-322-319--941; 3. Wayne State 311-317-321--949; 4. MSU Mankato 311-324-331--966; 5. Concordia-St. Paul 321-331-335--987; 6. Southwest Minnesota State 313-343-347--1,003; 7. UMary 328-338-360--1,026; 8. Sioux Falls 343-346-351--1,040; 9. Minot State 340-350-357--1,047; 10. Minnesota Crookston 358-363-365--1,086; 11. Upper Iowa 362-354-374--1,090; 12. MSU Moorhead 359-360-375--1,094; 13. Bemidji State 371-382-383--1,136

Minnesota Crookston placers

T20. Anaka Lysne, Anaka 86-81-82--249; T36. Clara Hanson 86-88-88--262; 56. Lauren Bowyer 93-97-101--291; T57. Denali Johnson 98-97-99 and Tiffany Kozojed 93-105-96--294

Men’s golf

Summit League

Summit League championship tournament

In Lincoln, Neb.

Sunday’s first round results

Team totals

1. Kansas City 301, 2. Denver 304, 3. St. Thomas 305, 4. Oral Roberts 306, 5. N.D. State 308, 6. Omaha 309, 7. North Dakota 312, 8. South Dakota 314, 9. Western Illinois 316, 10. S.D. State 321

North Dakota placers

T6. Erik Stoxen 75, T11. Alex Skarperud 76, T29. Brandon McGarry 79, T42. Lucas Feterl 82, T45. Grayson Wetch 83

N.D. State placers

T6. Nate Deziel 75, T11. Nate Adams 76, T20. Ian Simonich 78, T29. Brock Winter 79, 48. Gavin Cronkhite 84

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC championship tournament

In Blue Springs, Mo., Sunday

Team totals

1. Bemidji State 296-295-289--880; 2. Winona State 300-294-287--881; 3. MSU Mankato 300-298-302--900; 4. Concordia-St. Paul 300-295-309--904; 5. Sioux Falls 304-306-311--921; 6. Upper Iowa 314-316-308--938; 7. Minnesota Crookston 314-313-316--943; 8. University of Mary 312-324-312--948; 9. Augustana 332-316-305--953; 10. Minot State 319-318-336--973

Minnesota Crookston placers

T14. Layton Bartley 76-73-78--227; 26. Rory Wutzke 74-82-77--233; T37. Ethan Howes 83-81-78--242; 41. Keegan Poppenberg 82-77-84--243; T45. Devin Kucy 82-85-83--250