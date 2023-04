Sunday's local scoreboard for April 2

Girls track and field

Bison Snowbird Meet

In Fargo, Saturday

Winners and GF top 5 placers

60 dash -- 1. Michelle Gee, WF, 7.96

200 dash -- 1. Paige Renschler, FSH, 26.99

400 dash -- 1. Jocelyn Schiller, RR, 59.25

800 run -- 1. Lauren Dosch, RR, 2:20.45

1,600 run -- 1. Madison Johnson, CAR, 5:31.59; 5. Emily Nelson, RR, 5:38.16

3,200 run -- 1. Brooklyn Herrick, WFH, 11:57.48

60 hurdles -- 1. Kate Laqua, FD, 9.69; 5. Sophie Brakke, RR, 9.84

4x200 relay -- 1. Fargo Davies (Alimath Salou, Ashlan Urness, Sanie Gayflor, Ashton Safranski) 1:47.99

4x400 relay -- 1. Red River (Dosch, Jocelynne Hoefs, Nelson, Schiller) 4:14.03

4x800 relay -- 1. West Fargo Sheyenne (Olivia Beschorner, Olivia Heilman, Jazlyn Heilman, Jersey Lang) 10:28.79

High jump -- 1. Danica Felland, MOR, 5-02.00

Pole vault -- 1. Emma Briggs, WF, 10-03.00

Long jump -- 1. Micah Sander, WFS, 16-07.00; 2. Brakke, RR, 15-11.25

Triple jump -- 1. Cayla Sailer, FD, 34-05.50

Shot put -- 1. Seely Stockmoe, FSH, 37-03.50

Boys track and field

Bison Snowbird Meet

In Fargo, Saturday

Winners and GF top 5 placers

60 dash -- 1. Ian Skari, WF, 7.01; 3. Caleb Severson, RR, 7.09

200 dash -- 1. Logan Weninger, CAR, 23.19; 5. Severson, RR, 23.45

400 dash -- 1. Austin Zulu, FS, 51.14; 4. Jonah Dafoe, RR, 53.04

800 run -- 1. Dafoe, RR, 2:04.07

1,600 run -- 1. Braxton Middaugh, FN, 4:43.34; 4. Micah Larsen-Schmidt, RR, 4:45.38

3,200 run -- 1. Quinn Roehl, GFC, 9:36.73; 3. Larsen-Schmidt, RR, 10:35.86; 5. Aidan Fiala, GFC, 10:52.66

60 hurdles -- 1. Trey Knoke, FN, 8.60; 2. Lukas Heydt, RR, 8.63; 5. Carter Byron, RR, 8.96

4x200 relay -- 1. Fargo South (Aiden Bourke, James Gaden, George Hanesgard, Austin Zulu) 1:33.26

4x400 relay -- 1. Red River A (Dafoe, Heydt, Severson, Grant Hoffarth) 3:34.55; 4. Red River B (Josh Neil, Elijah Dafoe, Kyle Schafer, Brody Andrade) 3:42.31

4x800 relay -- 1. Park Rapids (Logan Maanum, Blaine Hensel, Ephraim Bervig, Eli Bervig) 8:39.39; 4. Red River A (Hoffarth, Sam Baah, Isaac Dafoe, Matt Evans) 9:09.70; 5. Red River B (Andrade, Neil, Scott Johnson, Micah Schindler) 9:09.88

High jump -- 1. Kasen Baer, WF, 6-02.00

Pole vault -- 1. Soren Kaster, WFS, 13-06.00; Hudson Flom, RR, 12-00.00

Long jump -- 1. Nick Hasbargen, FD, 20-05.25; 2. Byron, RR, 20-02.00 8

Triple jump -- 1. Golden Deebom, FD, 42-05.75; 4. Ben Strand, RR, 39-09.25

Shot put -- 1. Brennan Palmer, FD, 49-09.00; 4. Logan Arason, RR, 47-11.00; 5. Zac Kuznia, , GFC, 46-08.50

Women’s tennis

Sunday’s results

UMary 5, Minnesota Crookston 2

MSU Moorhead 7, Bemidji State 0

Minnesota at Rutgers, postponed

North Dakota 4, St. Thomas 3

Singles

1. Marthe Degeorges, UST, over Nyah Kauders 6-3, 6-2; 2. Jannah El Nemr, UST, over Sapir Sela 7-6, 6-1; 3. Andrea Jansson, UND, over Tentu S'handrakala 6-0, 6-3; 4. Jule Schulte, UND, over Olivia Paradise 6-0 ,4-6, 6-1; 5. Nore Heinitz, UND, over Nicole Snezhko 6-2, 6-1; 6. Naisha Srivastav, UST, over Angela Georgieva 6-2, 7-5

Doubles

1. Jansson/Sela, UND, over El Nemr/Snezhko 6-2; 2. Schulte/Georgieva, UND, over Srivastav/S'handrakala 6-2; 3. Kauders/Heinitz, UND, vs. Degeorges/Paradise, unfinished

Saturday’s results

MSU Moorhead 6, Minnesota Crookston 1

UMary 6, Bemidji State 1

MSU Mankato 7, Minnesota Duluth 0

St. Cloud State 4, Southwest Minnesota State 3

College softball

Sunday’s results

N.D. State 1-13, Western Illinois 0-4

Minnesota 3-2, Penn State 1-2

MSU Moorhead 6-6, Minnesota Crookston 0-2

St. Cloud State 20-1, Minot State 3-3

Minnesota Duluth 4-3, UMary 2-0

Bemidji State DH vs. Northern State (in Aberdeen), canceled

Valley City State 11-2, Bellevue 3-8

North Dakota 4, Omaha 2

UND 002 000 002 0 --4 6 1

UNO 001 000 100 X --2 9 1

WP: Makaela Carr; LP: Camryn Meyer

Highlights -- UND: Isabella Haslett 1x4, R, Madison Pederson RBI, Katie Joten 1x4, R, Mariah Peters 1x4, R, 2 RBI, Angie Dumlao 1x3, R, Jackie Albrecht 6 SO; UNO: Meyer 14 SO, Maggie O’Brien 2x5, R, Sydney Ross 1x3, R, Ava Rongisch 1x3, 2 RBI, Marra Cramer 3x5

Dakota State 7-8, Mayville State 4-4

D-S 301 000 3 --7 10 4

MAY 000 100 3 --4 8 2

WP: G. Ortmeier; LP: Courtney Boll

Highlights -- DS: C. Entringer 2x4, R, H. McFarland 1x3, 2R, M. Evdos 1x4, 2R, 2 RBI, D. Gregor R, R. Hazlett 2 RBI, R. Philop 2x4, 2 RBI, G. Ortmeier 1x3, RBI, J. Folkers 2x2, R; MAY: Erika Howell 1x2, R, Mackenzie Hughes R, Brooke Roeges 3x3, 2R, 2 RBI, Alyssa Avila 1x3, RBI, Kennedy Vettel 1x3, RBI

D-S 100 320 2 --8 14 3

MAY 201 000 1 --4 5 3

WP: M. Bricker; LP: Sydney Fairbanks

Highlights -- DS: C. Entringer 1x5, R, M. Evdos 3x3, R, R. Hazlett 1x4, R, RBI, R. Philop 1x4, R, M. Bricker 2x4, R, RBI, H. McFarland 2x4, 2R, RBI, M. Sims 4x4, R, 2 RBI, O. Peterson RBI; MAY: Fairbanks 4 SO, Boll 1x1, 4 SO, Sam Shumway R, Howell 1x4, R, RBI, Hughes 2x4, 2R, RBI, Miquela Pino 1x3, 2 RBI

Saturday’s results

Western Illinois 6, N.D. State 5

Minnesota Duluth 2-11, Minot State 0-0

St. Cloud State 12-7, UMary 1-5

Bellevue 7-5, Valley City State 3-8

Jamestown DH at Briar Cliff, postponed

Omaha 3-3, North Dakota 0-2

UND 000 000 0 --0 1 0

UNO 300 000 0 --3 5 0

WP: Kamryn Meyer; LP: Makaela Carr

Highlights -- UND: Madi Moore 1x3; UNO: Meyer 16 SO, Lyndsey Tucker 2x2, R, Rachel Weber 2x3, R, RBI, Sydney Ross 1x3, R, Emma Durr RBI

UND 000 200 0 --2 4 1

UNO 020 010 0 --3 5 1

WP: Sydney Nuismer; LP: Jackie Albrecht

Highlights -- UND: Katie Joten R, Mariah Peters 1x3, R, Katelyn Neumayer 1x3, 2 RBI; UNO: Nuismer 8 SO, Tucker 1x4, RBI, Weber 1x3, R, Marra Cramer RBI, Jaelle Johnson R, Olivia Aden R, Sophie Cerveny RBI

College baseball

Sunday’s results

Minnesota 6, Ohio State 2

Minnesota Crookston 13, Sioux Falls 0

Concordia-St. Paul 7-0, Minot State 2-3

MSU Mankato 14, UMary 3

Augustana 11, Bemidji State 0

Minnesota Duluth 8-10, Northern State 5-14

St. Cloud State 12-7, Winona State 5-8

Viterbo 2-4, Valley City State 1-2

Jamestown 4-7, Briar Cliff 3-1

Waldorf 10-10, Mayville State 2-1

MAY 000 000 101 --2 8 0

WAL 530 001 10X --10 15 0

WP: R. Meyer; LP: Braxton Greenburg

Highlights -- MAY: Alan LaRocque 3x4, 2R, RBI, Kole Jessamine 1x3, RBI, Greenburg 4 SO; WAL: R. Meyer 7 SO, D. Churchman 1x4, R, D. Sanchez 3x5, 2R, RBI, T. Capllonch 2x4, 2R, 2 RBI, Z. Meyer 2x4, R, 2 RBI, A. Smith 2x5, R, R. Webster 1x5, R, 3 RBI, R. Gurney 2x5, RBI, N. Westfield R, A. Hibl R, J. Jorge 2x4, RBI

MAY 010 000 0 --1 4 2

WAL 223 201 X --10 9 1

WP: M. Luna; LP: Kaito Farquharson

Highlights -- MAY: Jared McCorrister 1x3, R, Tyler Ferrera 1x2, RBI, Farquharson 4 SO; WAL: D. Churchman 2x3, 2R, RBI, D. Sanchez 1x2, 2R, M. Ferreira 1x2, RBI, Z. Meyer 2x3, 2R, 3 RBI, N. Westfield R, R. Webster 1x3, R, 3 RBI, A. Hibl R, J. Jorge 1x3, R, 2 RBI, Luna 12 SO

Saturday’s results

N.D. State 6, S.D. State 5

Ohio State 6, Minnesota 2

Sioux Falls 4-11, Minnesota Crookston 3-6

UMary 5-6, MSU Mankato 2-14

Jamestown 13, Midland 4

Men’s hockey

NCAA Frozen Four tournament

At Amalie Arena, Tampa, Florida

Thursday’s semifinals

Minnesota vs. Boston, 4 p.m.; Michigan vs. Quinnipiac, 7:30 p.m. on ESPN2

Saturday, April 8

National championship game, 7 p.m. on ESPN2