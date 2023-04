Sunday's local scoreboard for April 16

Prep volleyball

NDHSCA/Optimists’ All-Stars

Red team

Thompson -- Summer Hegg and Jordan West; Carrington -- Haley Wolsky; Cavalier -- Eden Carrier; Jamestown -- Bernadette Newman; Center/Stanton -- Breanna Vosberg; West Fargo Sheyenne -- Khloe Brown and Reagan Bogenreif; Fargo South -- Emma Dalby; Bishop Ryan -- Magee Rovig; Bismarck -- Payton Foster; Bismarck Legacy -- Asiah Gross

Coaches -- Jamie Zastoupil and Tim Wallstrum

Blue team

Central Cass -- Tori Richter; Linton-HMB -- Gracie Schumacher; Glen Ullin/Hebron -- Taylor Christensen; Garrison -- Karli Klein; Kenmare/Bowbells -- Brenna Stroklund; Drake-Anamoose -- Taryn Sieg; West Fargo -- Olivia Soine; Fargo South -- Genevieve Gard; West Fargo Sheyenne -- Kailee Waasdorp; Bismarck Legacy -- Chelsa Krom; Dickinson -- Caton Pearcy; Bismarck Century -- Claire Bauman

Coaches -- Leah Newton and Angie Johnson

NOTE: The All Star matches will take place at 7:00 p.m. on Monday, June 12 at Fargo North and on Tuesday, June 13 at Bismarck Legacy.

Prep softball

Saturday’s results

West Fargo 17-17, Bismarck 6-1

West Fargo Sheyenne 19-13, Bismarck Legacy 9-3

N.D. Class A

Preseason coaches’ poll

1. Dickinson (4 first-place votes)

2. West Fargo Sheyenne

3. Bismarck (5)

4. West Fargo

5. Jamestown (1)

6. Minot

7. Bismarck Legacy

8. Red River

9. Valley City

10. Bismarck Century

N.D. Class B

Preseason coaches’ poll

1. Central Cass (13 first-place votes)

2. Kindred-Richland (1)

3. Renville County (2)

4. Beulah

5. Thompson

6. May-Port-CG

7. Velva-Drake/Anamoose

8. Northern Cass

9. Des Lacs-Burlington/Lewis & Clark

10. Hankinson Co-op

Prep baseball

Saturday’s results

Thompson 3, Washburn 0

WP: D. Overby; LP: A Retterrath

Highlights -- T: B. Wolfram 2x3, 2 RBI, D. Overbt 1x2, R. Berberich 1x3, B. Gibson RBI; W: T. Koskie 2x3

Thompson 8, North Star 0

WP: B. Wolfgram; LP: Z. Jorde

Highlights -- T: Wolfram 2x4, 2 RBI, T. Schumacher 1x2, 3 RBI, R. Berberich 1x4, RBI, B. Gibson 2x4, RBI, J. Muhs 1x4 RBI; NS: H Hagler 1x3

Girls soccer

Saturday’s results

Minot 7, Red River 0

Minot 6, GF Central 0

First half – 1. Maicee Burke 6:00; 2. Burke (Syvanna Fowler) 12:00

Second half – 3. Morgan Farthun 44:00; 4, Burke 50:00; 5. Burke 55:00; 6. Burke 69:00

Goalie saves – M: Kynsli Gillmore 3; GFC: Hannah Biby 11; Hailey Anderson-Tibiatowski 7

(Minot now has won 36 straight matches dating back to 2019)

Prep football

N.D. Shrine Football rosters

9-Man East

Jacob Steele, Cavalier; Landon Carter, Cavalier; Levi Hinkle, Cavalier; Cruz Hernandez, Hankinson; Ruston Kath, Hankinson; Brock Wendel, LaMoure-Litchville-Marion; Garrett Hebl, LaMoure-Litchville-Marion; Colton Ness, LaMoure-Litchville-Marion; Colter Thorsell, Larimore; Jebb Gerszewski, Larimore; Clay Hovelson, Maple River; Andrew Aarsvold, May-Port-C-G; Ethan Bergstrom, May-Port-C-G; Xyler Carlson, May-Port-C-G; Lucas Fugleberg, May-Port-C-G; Holden Lenz, Nelson County; TJ Cosley, North Border; Carson Brown, North Border; Nicholas Mears, North Prairie; Isaac Herbel, North Prairie; Mitchell Leas, North Prairie; Bryce Prouty, North Star; Andrew Arth, Wyndmere-Lidgerwood; Jake Kuchera, Wyndmere-Lidgerwood; Jason Barton, Wyndmere-Lidgerwood; Chisum Schmiedeberg, Kittson County Central

Coaches -- Mitch Greenwood, Cavalier; Josh Keller, North Prairie; Adam Sola, May-Port-C-G; Jason Monilaws, Hankinson

9-Man West

Trey Swanson, Beach; Keaton Rust, Central McClean; Easton Eriksmoen, Divide County; Max Dhuyvetter, Divide County; Wyatt Carballo, Divide County; Layton Woodbury, Grant County-Flasher; Kayedenn Rivinius, Grant County-Flasher; Wyatt Ottmar, Grant County-Flasher; Brandon Brunelle, Grant County-Flasher; Cole Manolovits, Hettinger County; Keaton Luhmann, Kidder County; Trenton Erbele, Napoleon-Gackle-Streeter; AJ Heins, New Salem-Almont; Ty Wolding, New Salem-Almont; Levi Becker, New Salem-Almont; Alex Pitman, New Salem-Almont; Dylan Kessel, Richardton-Taylor-Hebron; Brayton Baker St. John; Jaydynce McCloud, St. John; Caden Belgarde, St. John; Isaac Charbonneau, St. John; Johnny Luger, Standing Rock; Ethan Hanson, Surrey; Tyler Blowers, Towner-Granville-Upham; Easton Andel, Westhope-Newburg-Glenburn; Kyler Card, Park Christian

Coaches -- Steve Kleinjan, New Salem-Almont; Jamie Krenz, Grant County-Flasher; Cory Davis, St. John; Connor Hill, Surrey

11-Man East

Dylan LaMont, GF Central; Logan Arason, Red River; Hudson Flom, Red River; Caleb Zejdlik, EGF Senior High; Max Roller, Thompson; Colton Schneider, Devils Lake; Jacob Shriver, Bottineau; Ryan Stafford, Central Cass; Owen Wiersma, Central Cass; Cooper Johnson, Central Cass; Christian McCarthy, Fargo Davies; John O'Neill, Fargo Davies; Michael Rostberg, Fargo Shanley; Will Mehus, Fargo Shanley; Vuciri Hakim, Fargo Shanley; Damon Hospidales, Fargo Shanley; Tyler Christianson, Fargo South; Emanuel Spiyee, Fargo South; Zack Thomasson, Fargo South; Peter Dryburgh, Hillsboro-Central Valley; Riley Olsen, Hillsboro-Central Valley; Easton Baesler, Hillsboro-Central Valley; Trey Heinrich, Kindred; Jack Packer, Kindred; Mason Nipstad, Kindred; Jack Romfo, Langdon-Edmore-Munich; Boeden Greenley, Lisbon; Grant Lyons, Lisbon; Noah Sundby, Oakes; Broden Muske, Valley City; Gavin Gerhardt, Valley City; Beau Arenstein, Wahpeton; Payton McGregor, West Fargo; Josh Balstad, West Fargo; Ty Schlichting, West Fargo Sheyenne; Bryce Cain, West Fargo Sheyenne; Charlie Kalina, Detroit Lakes; Brock O'Keson, Detroit Lakes

Coaches -- Scott Olson, Hillsboro-Central Valley; Tommy Butler, Casselton; Vyrn Muir, Red River; Tyler Kosel, Fargo South

11-Man West

Ethan Boll, Crookston; Armani Smith, Beulah; Tarren Larson, Beulah; Ryan Brynjolfson, Bismarck Century; Joel Edland, Bismarck Century; Jacob Burckhard, Bismarck Century; Jayden Sherwin, Bismarck; Jaxon Kellogg, Bismarck Legacy; Vegas George, Bismarck Legacy; Carl Henry, Bismarck Legacy; Jaxyn Richter, Bismarck St. Mary's; Jonathan Plante, Bismarck St. Mary's; Grant Kees, Bowman County; Brenden Hedges, Des Lacs-Burlington; Chase Selle, Dickinson; Max Wilkinson, Dickinson; Ben Carlson, Dickinson; Kaison Kaylor, Hazen; Payton Hochhalter, Jamestown; Jackson Walters, Jamestown; Ethan Gall, Jamestown; Devon Church, Mandan; Karsyn Jablonski, Mandan; Lincon Wiseman, Mandan; Kaydn Turnbow, Minot; Jayden Speraw, Minot; Tyson Enget, Ray-Powers Lake; Gracin Schroeder, Ray-Powers Lake; Joey Desir, Shiloh Christian; Kyler Klein, Shiloh Christian; Darrick Even, Shiloh Christian; Payton Bodine, Velva-Garrison-Drake-Anamoose; Kyle Sandy, Velva-Garrison-Drake-Anamoose; Gabe Lakoduk, Velva-Garrison-Drake-Anamoose; Preston Kraft, Velva-Garrison-Drake-Anamoose; Jason Hogue, Watford City; Landon Gilespie, Lake Park-Audubon; Zeke Noel, Lake Park-Audubon

Coaches -- Jim Dooley, Beulah; Matt Weidler, Velva-Drake-Anamoose; Chauncey Hendershot, Minot; Cory Volk, Bismarck Century

College softball

Sunday’s results

S.D. State 4, N.D. State 0

MSU Mankato 7-13, Minnesota Crookston 0-16

Augustana 9-17, MSU Moorhead 0-4

Southwest Minnesota State 11-11, UMary 3-3

Sioux Falls 10-10, Minot State 2-11

Dickinson State 8-2, Mayville State 0-9

Presentation 9-0, Valley City State 8-10

Jamestown DH at Midland University, postponed

North Dakota 9, St. Thomas 8

UST 110 131 1 --8 12 3

UND 000 603 X --9 10 2

WP: Jackie Albrecht; LP: E. Cook

Highlights -- UST: A. Wukawitz 1x3, R, RBI, K. Raymond 2x5, 3 RBI, B. Ellestad 1x1, RBI, M. Rudy R, C. Jacobson 2x5, RBI, K. Miller R, M. Klein 3x4, R, RBI, M. Grad 1x3, 2R, S. Mickett 1x3, R, A. Caruso R, E. Cook 5 SO; UND: Madi Moore 1x3, 2R, Katie Joten 1x4, RBI, Cassie Castaneda 2x4, 2R, 2 RBI, Madison Pederson 1x3, 2R, 3 RBI, Mariah Peters 2x4, R, RBI, Taya Hopfauf R, RBI, Anie Dumlao 1x2, R, RBI

Saturday’s results

Minnesota 5-2, Michigan State 0-3

Minnesota Duluth 9-10, Upper Iowa 0-4

North Dakota 18-7, St. Thomas 13-13

UST 202 700 2 --13 12 1

UND 534 420 X --18 18 2

WP: Makaela Carr; LP: E. Cook

Highlights -- UST: A. Wukawitz 1x3, 2R, K. Raymond 2R, RBI, B. Ellestad 3x4, 4R, 5 RBI, C. Jacobson 3x4, R, 2 RBI, G. Bennett 1x1, R, 2 RBI, K. Goelz 1x3, R, 2 RBI, K. Monson 2x4, R, M. Rudy R; UND: Jackie Albrecht 6 SO, Madi Moore 1x1, 5R, Katie Joten 3x4, 4R, 4 RBI, Cassie Castaneda 4x4, 2R, 4 RBI, Madison Pederson 3x5, 3R, 3 RBI, Mariah Peters 1x4, R, 2 RBI, Isabella Haslett 1x4, RBI, Lauren Brown 2x4, R, RBI, Baylee Howley 1x3, 2 RBI, Angie Dumlao 2x4, 2R

UST 111 230 5 --13 16 0

UND 321 001 0 --7 13 1

WP: I. True; LP: Carr

Highlights -- UST: A. Wukawitz 2x5, R, 3 RBI, K. Raymond 2x5, R, RBI, B. Ellestad 2x4, 2R, RBI, C. Jacobson 2x4, R, 3 RBI, E. Cook 1x3, R, 2 RBI, G. Bennett 1x3, R, K. Miller R, K. Monson 2x3, 2R, RBI, M. Grad 2x4, R, RBI, S. Mickett 2x3, 2R, RBI, True 7 SO; UND: Albrecht 4 SO, Moore 1x4, R, RBI, Joten 1x3, 2R, Castaneda 2x5, R, Pederson 3x4, R, 5 RBI, Haslett 2x4, R, RBI, Dumlao 1z2, R

College baseball

Sunday’s results

Minnesota Crookston 11-16, Bemidji State 3-5

Southwest Minnesota State 5-14, UMary 3-3

Minot State 8, Northern State 3

Sioux Falls 22, St. Cloud State 9

Saturday’s results

St. Thomas 2, N.D. State 1

Iowa 18, Minnesota 4

Minot State 5-18, Northern State 4-8

Women’s tennis

Sunday’s results

Winona State 6, MSU Moorhead 1

UMary 7, Upper Iowa 0

Augustana 7, Minnesota Duluth 0

Saturday’s results

Southwest Minnesota State 5, Minnesota Crookston 2

MSU Mankato 7, Minnesota Crookston 0

MSU Moorhead 6, Upper Iowa 1

UMary 4, Winona State 3

Southwest Minnesota State 7, Bemidji State 0

Augustana 7, St. Cloud State 0

Denver 6, North Dakota 1

Singles

1. Taylor Melville, DU, over Nyah Kauders 4-6, 6-1, 1-0 (10-2); 2. Andrea Burguete, DU, over Sapir Sela 6-2, 6-1; 3. Britt Pursell, DU, over Andrea Jansson 7-6, 6-2; 4. Louise Wikander, DU, over Jule Schulte 6-1, 6-1; 5. Nore Heinitz, UND, over Caroline Driscoll 6-3, 6-4; 6. Claudia Martinez, DU, over Angela Georgieva 6-2, 6-3

Doubles

1. Melville/Pursell, DU, over Sela/Jansson 6-2; 2. Schulte/Heinitz, UND, over Burguete/Martinez 6-4; 3. Wikander/Driscoll, DU, over Kauders/Charlotte Bowles 6-4

Men’s tennis

Sunday’s result

Denver 5, North Dakota 2

Singles

1. N. Herrero Cuesta, DU, over Gerhard Sullwald 1-6, 7-6, 6-2; 2. Dan Sancho Arbizu, DU, Cian McDonnel 6-3, 7-6; 3. Peter Salley, DU, over Edmond Aynedjian 6-3, 6-4; 4. Conner Olson, DU, over Nikita Snezhko 6-1, 6-1; 5. Riley Odell, UND, over Charlie Miller 6-1, 2-6, 6-4; 6. Anish Sriniketh, DU, over Jerall Yasin 7-6, 6-2

Doubles

1. Sullwalk/Snezhko, UND, over Sriniketh/Sallay 7-6; 2. Aynedjian/McDonnell, UND, over Arbizu/Raffaello Papajcik 6-6, unfinished; 3. Odell/Yasin, UND, over Olsen/Herrero Cuesta 7-6

Women’s hockey

IIHF Women’s World Championship

In Brampton, Canada

Sunday’s results

Placement round

Finland 3, Sweden 1

Bronze medal

Czech Republic 3, Switzerland 2

Championship

USA 6, Canada 3

Saturday’s semifinals

USA 9, Czech Republic 1

Canada 5, Switzerland 1