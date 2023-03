Saturday's local scoreboard for March 25

Girls basketball

N.D. Class A all-state

First team

Red River -- Jocelyn Schiller; Bismarck Century -- Bergan Kinnebrew and Logan Nissley; West Fargo -- Miriley Simon; Minot -- Leelee Bell

Second team

Minot -- Maggie Fricke; Fargo Davies -- Ashton Safranski; West Fargo Sheyenne -- Brenna Dick; Jamestown -- Ella Falk; West Fargo -- Chloe Pfau; Bismarck Legacy -- Brooklyn Felchle; Turtle Mountain -- Amya Gourneau; Wahpeton -- Scout Woods

N.D. Class B all-state

First team

Westhope-Newburg -- Ellie Braaten; Northern Cass -- Halle Crockett; Central Cass -- Decontee Smith; Shiloh Christian -- Hailey Quam; Kenmare-Bowbells -- Brenna Stroklund

Second team

Cavalier -- Rylen Burgess; Central Cass -- Klaire Cotton; St. John -- Natalie Decoteau; Rugby -- Mykell Heidlebaugh; Garrison -- Karli Klein; Edgeley-Kulm-Montpelier -- Mataeya Mathern; Bowman County -- Ellie Powell; Oakes -- Laikyn Roney; May-Port CG -- Rylee Satrom; Stanley -- Ava Schuster; Our Redeemer's -- Maya Vibeto

Minn. Pine to Prairie Conference

All-conference

First team

Mahnomen-Waubun -- Kendra Syverson; Norman-County East/Ulen-Hitterdal -- Izzy Klemetson; Fosston -- Brynlea Mahlen; Fertile-Beltrami -- Josie Iverson; Park Christian -- Avery Aakre

Second team

Norman County East/Ulen-Hitterdal -- Sophie Lien; Fosston -- Katelyn Vesledahl and Kinsley Duppong; Fertile-Beltrami -- Kasia Wilson; Park Christian -- Libby Suckert

Third team

Climax-Fisher -- Payton Hoffman; Ada-Borup-West -- Morgan Smart; Lake Park-Audubon -- Myah Rosing; Park Christian -- Kaycee Endreson; Fertile-Beltrami -- Tori Erickson

Honorable mention

Mahnomen-Waubun -- Alaina Bevins and Alexis Pazdernik; Norman County East/Ulen-Hitterdal -- Jerran Madson; Fertile-Beltrami -- Brooklyn Strem; Park Christian -- Annika Johnson; Climax-Fisher -- Halle Reitmeier; Lake Park-Audubon -- Thea Mattson; Fosston -- Lex Mahlen

Most valuable player -- Josie Iverson, Fertile-Beltrami

Defensive player of the year -- Kendra Syverson, Mahnomen-Waubun

Coach of the year -- Zach Kakela, Park Christian

Boys basketball

Minn. Class A tournament

Friday’s semifinals

At Target Center

Russell-Tyler-Ruthton 61, Cherry 57

New Life Academy 51, Spring Grove 35

Saturday’s results

At Concordia University in St. Paul

Consolation championship

Nevis 62, Sacred Heart 47

Halftime: Nevis 36, Sacred Heart 28

Sacred Heart – Breck Bloom 9, Ethan Arntson 9, Mike Gapp 9, Josiah Sundby 8, Isaac Ortiz 5, Landen Denney 3, Greg Downs 2, Elliot Arntson 2

Nevis – Austin Ahrendt 21, Alex Lester 12, Joe Houchin 8, JohnPaul Benson 7, Christian Moe 5, Devan Lindow 4, Spencer Lindow 3, AJ Bessler 2

Third place

Spring Grove 68, Cherry 43

Championship

At Target Center

Russell-Tyler-Ruthton 59, New Life Academy 49

N.D. Class A all-state

First team

Minot -- Darik Dissette; Fargo Davies -- Mason Klabo; Fargo North -- Jeremiah Sem; Dickinson -- Alex Dvorak; Bismarck Century -- Ryan Erikson

Second team

Red River -- Zach Kraft and Reis Rowekamp; Fargo Shanley -- Conner Kraft; Fargo South -- James Hamilton; Bismarck Century -- Anthony Doppler; Mandan -- Hudsen Sheldon; Williston -- Isiah St. Romain; Turtle Mountain -- Parker Wallette

N.D. Class B all-state

First team

Four Winds-Minnewaukan -- Deng Deng; Bowman County -- Bohden Duffield; Powers Lake-Burke Central -- Tyson Enget; Flasher -- Javin Friesz; North Border -- Ayden Stainbrook

Second team

Enderlin -- Carson Bartholomay; Westhope-Newburg -- Walker Braaten; North Border -- TJ Cosley; Bowman County -- Bishop Duffield; Bishop Ryan -- Brady Feller; Oak Grove -- Trey Hatfield; Garrison -- Connor Kerzmann; May-Port-CG -- Landon Koenig; North Prairie -- Mitchell Leas; Des Lacs-Burlington -- Carson Yale

Minn. Pine to Prairie Conference

All-conference

First team

Fertile-Beltrami -- Caiden Swenby; Win-E-Mac -- Justin Courneya; Mahnomen-Waubun -- Tyson McArthur; Ada-Borup/West -- Cameron Spaeth; Fosston -- Zach Theis

Second team

Fosston -- Aaron Norland and Cullen Norland; Win-E-Mac -- Ryan Kangas; Fertile-Beltrami -- Derek Sorenson; Lake Park-Audubon -- Colby Poegel

Third team

Ada-Borup/West -- Cadyn Dahl; Norman County East/Ulen-Hitterdal -- Aidan Flaten; Fosston -- Carsen Boushee and Darren Skala; Mahnomen-Waubun -- Dennis Ashley

Honorable mention

Climax-Fisher -- Ryan Morris; Park Christian -- Kyler Card; Norman County East/Ulen-Hitterdal -- Cole Bentley; Lake Park-Audubon -- Mark Peterson and Teigan Bjerk; Ada-Borup/West -- Charlie Scholl and Austin McCraven; Win-E-Mac -- Jonas Spry; Fertile-Beltrami -- Ryan Van Den Einde

Most valuable player -- Caiden Swenby, Fertile-Beltrami

Defensive player of the year -- Cullen Norland, Fosston

Coach of the year -- Ben Hemberger, Fosston

Minn. North Border Conference

All-conference team

Northern Freeze -- Ryder Blazejewski, Everett Nelson and Jaxon Klegstad; Goodridge-Grygla -- Lewis Jones and Blake Rychlock; Warroad -- Gage Thompson and Kason Pietruszewski; Roseau -- Jordan Borowicz and Gunnar Lund; Badger-Greenbush-Middle River -- Zac Blawat; Lake of the Woods -- Garret Jenson

Honorable mention

Northern Freeze -- Gavin Hockstedler and Caleb Bray; Warroad -- Liam Grover; Badger-Greenbush-Middle River -- Ty Christian; Roseau -- Max Wilson

Co-senior athletes of the year -- Zac Blawat, Badger-Greenbush-Middle River, and Ryder Blazejewski, Northern Freeze

Coach of the year -- Sean Spilde, Northern Freeze

Girls track and field

Great North Regional Open

At Fritz Pollard Jr. Athletic Center, Saturday

Team totals

1. Thief River Falls 103; 2. Bagley-Fosston 78; 3. Drayton/Valley-Edinburg 76; 4. Oakes 67; 5. Northern Cass 55; 6. Langdon-Edmore-Munich 44; 7. Pembina County North 43; 8. Thompson 41; 9. Lake of the Woods 22; 10. May-Port-CG 18; 11. GF Central 13; 12. Red River 6

Top 3 placers

60 dash -- 1. Ava Phrakonkham, BF, 7.98; 2. Paige Haack, LOW, 8.02; 3. Kendra Mehrkens, TRF, 8.02

200 run -- 1. Mehrkens, TRF, 26.42; 2. Phrakonkham, BF, 27.22; 3. Haack, LOW, 27.42

400 run -- 1. Elizabeth Fedje, DVE, 1:03.87; 2. Tessa Manecke, BF, 1:04.24; 3. Dru Harbott, TRF, 1:04.67

800 run -- 1. Shanna Buttke, O, 2:36.60; 2. Carlota Santamarina, BF, 2:39.15; 3. Greta Burrell, DVE, 2:42.81

3,200 run -- 1. Elory Mossestad, TRF, 14:17.10; 2. Delaney Denault, PCN, 14:23.63; 3. Sarah Mager, T, 14:36.35

1 mile run -- 1. Buttke, O, 5:59.38; 2. Emerson Helgoe, PCN, 6:12.55; 3. Kayla Knudsvig, MPCG, 6:19.66

60 hurdles -- 1. Emma Muggli, O, 10.27; 2. Fedje, DVE, 10.90; 3. Ingrid Myrdal, DVE, 11.27

4x200 relay -- 1. Thief River Falls A (Kendal Rantanen, Harbott, Stephanie Dagg, Mehrkens) 1:51.57; 2. Northern Cass A (MaKayla Allmaras, Kayla Tretter, Cady Evenson, Jocie Aasen) 1:58.28; 3. Langdon-Edmore-Munich A (McKenna Schneider, Drew Rostvet, Erika Bakke, Meredith Romfo) 1:59.67

4x400 relay -- 1. Thief River Falls A (Rantanen, Maren Espe, Dagg, Harbott) 4:31.01; 2. Oakes A (E. Muggli, Ann Muggli, Tyler Thompson, Molly Sitzler) 4:38.49; 3. Bagley-Fosston A (Olivia Webb, Manecke, Aislinn Hoefler, Isabella Warmbold) 4:38.69

4x800 relay -- 1. May-Port CG A (Knudsvig, Carissa Mueller, Sophia Johnson, Evelyn Koshney) 11:30.87; 2. Thompson A (Liz Cullen, Mager, Kiley Huebner, Anna Welsh) 11:45.18; 3. Drayton/Valley-Edinburg A (Brooke Gullickson, Angelina Knutson, Mikayla McCoy, Greta Burrell) 11:51.80

High jump -- 1. Phrakonkham, BF, 5’0; 2. Josie Jensen, NC, 4.8; 3. Jordan West, T, 4'8

Long jump -- 1. Aasen, NC, 15'9; 2. Danica Gross, T, 14'9.25; 3. Jordyn Tozer, T, 14'7.75

Triple jump -- 1. Warmbold, BF, 31'3.75; 2. E. Muggli, O, 31' 3.25; 3. Aasen, NC, 31'1.5

Pole vault -- 1. Alysaa Hoyles, DVE, 7'8; 2. Espe, TRF, 7'8; 3. Burrell, DVE, 7'4

Shot put -- 1. Laikyn Roney, O, 36'2; 2. Katelyn Vesledahl, BF, 33'3; 3. Julisa Matthias, LOW, 32'2

Thompson runner Josh Juve keeps a steady lead on competitors Drayton/Valley-Edinburg's Ashton Knutson, left, and Pembina County North's Ethan Stegman, right, during the 60 meter men's hurdles preliminary event as part of the Great North Regional Open track and field meet at the Fritz Pollar Jr. Athletic Center in Grand Forks on Saturday, March 25, 2023. Nick Nelson / Grand Forks Herald

Boys track and field

Great North Regional Open

At Fritz Pollard Jr. Athletic Center, Saturday

Team totals

1. Red River 118; 2. Northern Cass 115; 3. (tie) Thompson and Drayton/Valley-Edinburg 57; 5. Thief River Falls 48; 6. (tie) GF Central and Langdon-Edmore-Munich 46; 8. Bagley-Fosston 23; 9. Oakes 22; 10. Lake of the Woods 18; 11. Pembina County North 15

Winners and Grand Forks top 5 placers

60 dash -- 1. Max Roller, T, 7.36; 2. Noah Nelson, BF, 7.39; 3. Reed Volden, NC, 7.57

200 run -- 1. Roller, T, 23.61; 2. Micah Dutch, PCN, 24.99; 3. Noah Brandvold, RR, 25.09

400 run -- 1. William MacLean, TRF, 54.19; 2. Brady Reilly, DVE, 55.68; 3. Isaac Johnson, NC, 56.04

800 run -- 1. Owen Johnson, NC, 2:13.16; 2. Seth Meikle, LOW, 2:15.82; 3. Matt Evans, RR, 2:18.44

3,200 run -- 1. Mason Christianson, LEM, 10:55.68; 2. Curtis Sande, GFC, 11:02.13; 3. Aidan Fiala, GFC, 11:15.00

1 mile run -- 1. Owen Johnson, NC, 4:48.57; 2. Meikle, LOW, 4:56.25; 3. David Radke, RR, 5:01.60

60 hurdles -- 1. Josh Juve, T, 9.90; 2. Isaac Feltman, DVE, 10.71; 3. Ashton Knutson, DVE, 10.82

4x200 relay -- 1. Northern Cass A (Volden, Andrew Schenck, Keelan Monson, Isaac Johnson) 1:38.20; 2. Bagley-Fosston A (Elias Lafond, Evan Lafond, Robert Olson, Noah Nelson) 1:39.13; 3. Thief River Falls A (William MacLean, Trian Petrescue, Keaton Hoverson, Carter Engebretson) 1:42.36

4x400 relay -- 1. Oakes A (Joey Heim, Carter Ptacek, Reese Nitschke, Tristen Loeks) 3:51.55; 2. Red River A (Aidyn Wadlow, Brandvold, Jack Helgeson, Christian Bordon) 4:00.94; 3. Langdon-Edmore-Munich A (Brock Freer, Rudy Moser, Jacob Sanders, Tanner McDonald) 4:03.29

4x800 relay -- 1. Oakes A (Joey Heim, Roddek Schmit, Zane Awender, Andrew Wolff) 9:33.80; 2. Red River A (Sam Baah, Joe Nowatzki, Eli Zerr, Alex Prichard) 9:41.71; 3. GF Central A (Dante Ramon, Jaxon Pecka, Tyson Vanyo, Fiala) 9:42.44

High jump -- 1. Trey Husar, NC, 6'0; 2. Riley Johnson, NC, 5'10; 3. Jonah Dafoe, RR, 5'8

Long jump -- 1. Roller, T, 20'2; 2. Matthew Hoppe NC, 19'11.5; 3. Mbanzendore Urbain, RR, 18'10

Triple jump -- 1. Hoppe, NC, 39'8.75; 2. Husar, NC, 38'11.5; 3. Engebretson, TRF, 36'9.5

Pole vault -- 1. Grant Vold, DVE, 10'0; 2. Charles Kittelson, DVE, 9'8; 3. Jacob Sanders, LEM, 9'4

Shot put -- 1. Landon Nicholas, NC, 41'10.5; 2. Engebretson, TRF, 40'9.5; 3. James Walters, RR, 40'0.75

Men’s hockey

NCAA National Championship tournament

Manchester (NH) Regional

Saturday’s regional final

Boston University 2, Cornell 1

Fargo Regional

Saturday’s regional final

Minnesota 4, St. Cloud State 1

First period -- 1. MIN, Bryce Brodzinski (Jaxon Nelson, Mason Nevers) 6:40

Second period -- 2. SCSU, Adam Ingram PP (Cooper Wylie, Grant Cruikshank) 3:07; 3. MIN, Logan Cooley (Jackson LaCombe) 5:57

Third period -- 4. MIN, LaCombe (Cooley) 11:44; 5. MIN, Nelson empty net 19:29

Goalie saves -- SCSU: Jaxon Castor 26; MIN: Justen Close 27

Bridgeport (Conn.) Regional

Friday’s results

Ohio State 8, Harvard 1

Quinnipiac 5, Merrimack 0

Sunday’s regional final

Ohio State vs. Quinnipiac, 3 p.m.

Allentown (Penn.) Regional

Friday’s results

Penn State 8, Michigan Tech 0

Michigan 11, Colgate 1

Sunday’s regional final

Penn State vs. Michigan, 5:30 p.m.

Frozen Four tournament

At Amalie Arena, Tampa, Florida

Thursday, April 6

National semifinals, 4 and 7:30 p.m. on ESPN2

Saturday, April 8

National championship game, 7 p.m. on ESPN2

College softball

Saturday’s results

N.D. State 10-4, Kansas City 0-1

Valley City State 14-6, Dickinson State 2-7

Northwestern (Iowa) College 5-3, Jamestown 0-2

South Dakota 3, North Dakota 0

UND 000 000 0 --0 4 3

USD 002 010 X --3 5 0

WP: Clara Edwards; LP: Jackie Albrecht

Highlights -- UND: Taya Hopfauf 1x3, Kaycee Hayes 1x2, Isabella Haslett 1x3, Madison Pederson 1x3; USD: Clara Edwards 5 SO, Aleesia Sainz 2x2, 2R, Bela Goerke 1x3, RBI, Jordyn Pender 1x2, RBI, Charis Black 1x2, R

College baseball

Saturday’s results

Omaha 7-2, N.D. State 6-7

Creighton 3, Minnesota 0

Minnesota Crookston 12, Concordia-St. Paul 0

Upper Iowa 4-12, Minnesota Duluth 3-8

St. Cloud State 8-2, Augustana 3-5

Dakota State 4-12, Mayville State 3-2

Bellevue 5, Valley City State 3

Jamestown 12-13, Hastings College 4-11

Friday’s results

Dakota State 3-3, Mayville State 0-0

Women’s tennis

Saturday’s results

Michigan State 4, Minnesota 0

Southwest Minnesota State 6, MSU Moorhead 1

Sioux Falls 5, Bemidji State 2

Augustana 7, Bemidji State 0

Winona State 6, Minnesota Duluth 1

Minnesota Duluth 5, Upper Iowa 2

MSU Mankato 5, UMary 2

Friday’s result

North Dakota 5, Omaha 2

Men’s tennis

Friday’s result

Omaha 5, North Dakota 2