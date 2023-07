Saturday's local scoreboard for July 22

Auto racing

Devils Lake Speedway

Saturday’s results

Pure Stocks

Feature -- 1. 35-Daniel Bromstad, 2. 7H-Erik Wenstad

WISSOTA Street Stocks

Feature -- 1. 27P-Tucker Pederson, 2. 30-Seth Klostreich, 3. 21J-Brian Johanson, 4. 69-Stoney Kruk, 5. 06-Drew Peterson

WISSOTA Midwest Mods

Feature -- 1. 7B-Bailey Cousins, 2. 3L-Logan Salazar, 3. 16-Randy Thompson, 4. 44-Austin Hunter, 5. B0-Jory Berg, 6. 87-Chris Kruk, 7. 36-Ryan Cousins

WISSOTA Late Models

Feature -- 1. 21S-John Seng, 2. 12S-Brad Seng, 3. 5-Shane Edginton, 4. 1TP0-Tyler Peterson, 5. 17-Mike Greseth, 6. 71-Dustin Strand, 7. E85-Jason Strand, 8. 1 2-Bryce Sward, 9. 14-Brody Troftgruben, 10. 9-Steve Anderson, 11. 00-Brandon Corbett, 12. 32-Lindsey Hansen, 13. 25B-Hank Berry, 14. 70-Jesse Teunis, 15. 2-Rusty Kollman, 16. 15-Amelia Eisenschenk, 17. 25-Dylan Barnhardt, 18. 54-Terry Nelson, 19. 11S-Casey Stremick

Greenbush Race Park

Saturday’s results

Lightning Sprints

Feature -- 1. 72-Kate Taves, 2. 10-Alex Truscinski, 3. 4-Dylan Langevin, 4. 87-Matthew Taves, 5. 100-Jason Berg, 6. 13-Alan Truscinski, 7. 11-Dexter Dvergsten, 8. 40-Evan Yanish, 9. 7S-Sean Enright

WISSOTA Modifieds

Feature -- 1. 6ST-Joseph Thomas, 2. 5BA-Aaron Blacklance, 3. 6X-Zach Johnson, 4. 2X-Brady Gerdes, 5. 88-Tanner Williamson, 6. 39-Shawn Teunis, 7. 2-Aaron Holtan, 8. 33X-Justin Froemming, 9. 57-Michael Tiani, 10. 60-Tyler Hall, 11. 95-Mark Esala, 12. 43-Lance Schilling, 13. 48-Jerome Guyot, 14. 51T-Tim Thomas, 15. 33-Ryan Hagen, 16. 40-Patrick Sobolik

WISSOTA Midwest Mods

Feature -- 1. 46J-Taylor Jacobson, 2. 5BA-Aaron Blacklance, 3. 169-Justin Olson, 4. 74-Gary James Nelson, 5. 33G-Connor Graff, 6. 15TRX-Chris Edmonds, 7. 29-Cylen Vargason

WISSOTA Pure Stocks

Feature -- 1. 86J-Jake Smith, 2. 35B-Josh Berg, 3. 5-Dusty Caspers, 4. 15-Caylyn Binkley, 5. 25-Billy Binkley, 6. 88B-Brandon Puschinsky, 7. 88M-Macey Anderson

WISSOTA Street Stocks

Feature -- 1. 4-Trey Hess, 2. 96-Jeremy Gust, 3. 65-Jerome Berger, 4. 35-John Halvorson, 5. 28J-Greg Jose, 6. 69-Jayson Bronk, 7. 105-Doug Perrier, 8. 34-Bill Gustafson, 9. 0-Chad Hagen

River Cities Speedway

Friday’s results

NOSA Sprints

First heat -- 1. 17-Zach Omdahl, 2. 13JT-Mark Dobmeier, 3. 2A-Austin Pierce, 4. 1-Laela Eisenschenk, 5. 27-Weston Olson, 6. 41T-Travis Strandell, 7. 78-Bill Wagner

Second heat -- 1. 0-Nick Omdahl, 2. 52-Adam Sobolik, 3. 8-Jack Croaker, 4. 4-Colton Young, 5. 13-Patrick Heikkinen

Third heat -- 1. 11M-Brendan Mullen, 2. 8H-Jade Hastings, 3. 31-Shane Roemeling, 4. 14-Tom Egeland, 5. 26-Blake Egeland

Feature -- 1. 13JT-Mark Dobmeier, 2. 0-Nick Omdahl, 3. 8-Jack Croaker, 4. 11M-Brendan Mullen, 5. 1-Laela Eisenschenk, 6. 31-Shane Roemeling, 7. 4-Colton Young, 8. 14-Tom Egeland, 9. 17-Zach Omdahl, 10. 41T-Travis Strandell, 11. 78-Bill Wagner

WISSOTA Late Models

First heat -- 1. 2-Rusty Kollman, 2. 71-Dustin Strand, 3. 5E-Shane Edginton, 4. 10-Kevin Robertson, 5. 17-Mike Greseth, 6. 14-Brody Troftgruben, 7. 02-Dan Dowling, 8. 1 2-Bryce Sward

Second heat -- 1. 1TPO-Tyler Peterson, 2. F9-Brandon Fuller, 3. 16S-Jeff Hapala, 4. 1M-Nicholas Minske, 5. 9R-Erik Robertson, 6. 11S-Casey Stremick, 7. 54-Terry Nelson, 8. 42-Matthew Jarvis

Third heat -- 1. 12S-Brad Seng, 2. 21S-John Seng, 3. 7P-Joey Pederson, 4. 15-Amelia Eisenschenk, 5. C4-Ryan Corbett, 6. 00C-Brandon Corbett, 7. 14M-Greg Moore, 8. 70-Jesse Teunis

Feature -- 1. 71-Dustin Strand, 2. 1TPO-Tyler Peterson, 3. 12S-Brad Seng, 4. 7P-Joey Pederson, 5. 1 2-Bryce Sward, 6. 17-Mike Greseth, 7. 21S-John Seng, 8. 14-Brody Troftgruben, 9. E85-Jason Strand, 10. 10-Kevin Robertson, 11. 15-Amelia Eisenschenk, 12. 00C-Brandon Corbett, 13. F9-Brandon Fuller, 14. 2-Rusty Kollman, 15. 1M-Nicholas Minske, 16. 14M-Greg Moore, 17. 5E-Shane Edginton, 18. 42-Matthew Jarvis, 19. 11S-Casey Stremick, 20. 70-Jesse Teunis

WISSOTA Modifieds

First heat -- 1. 5BA-Aaron Blacklance, 2. 2J-Blake Jegtvig, 3. 67-Weston Ramsrud, 4. 39-Shawn Teunis, 5. 25-Ryan Johnson, 6. 96-Erv Grossman, 7. 95-Mark Esala

Second heat -- 1. 6X-Zach Johnson, 2. 2-Aaron Holtan, 3. 6ST-Joseph Thomas, 4. 10W-Ward Imrie, 5. 1R-Rick Delaine, 6. 22B-Josh Beaulieu, 7. 81-Jordan Duray

Third heat -- 1. 71-Dustin Strand, 2. 88-Tanner Williamson, 3. 2X-Brady Gerdes, 4. 33X-Justin Froemming, 5. 16-Brenden Luschinski, 6. 43-Lance Schilling, 7. 26-Brent Pulskamp

Fourth heat -- 1. 1TPO-Tyler Peterson, 2. 74-Dustin Wahl, 3. 21S-Travis Saurer, 4. 48-Jerome Guyot, 5. 51T-Tim Thomas, 6. 57-Michael Tiani

B-Main -- 1. 43-Lance Schilling, 2. 12-Matt Aukland, 3. 95-Mark Esala, 4. 22B-Josh Beaulieu, 5. 81-Jordan Duray, 6. 26-Brent Pulskamp, 7. 96-Erv Grossman, 8. 57-Michael Tiani

Feature -- 1. 71-Dustin Strand, 2. 6X-Zach Johnson, 3. 1TPO-Tyler Peterson, 4. 5BA-Aaron Blacklance, 5. 2-Aaron Holtan, 6. 74-Dustin Wahl, 7. 6ST-Joseph Thomas, 8. 88-Tanner Williamson, 9. 2J-Blake Jegtvig, 10. 10W-Ward Imrie, 11. 1R-Rick Delaine, 12. 21S-Travis Saurer, 13. 2X-Brady Gerdes, 14. 39-Shawn Teunis, 15. 33X-Justin Froemming, 16. 22B-Josh Beaulieu, 17. 51T-Tim Thomas, 18. 48-Jerome Guyot, 19. 43-Lance Schilling, 20. 95-Mark Esala, 21. 25-Ryan Johnson, 22. 16-Brenden Luschinski, 23. 12-Matt Aukland, 24. 67-Weston Ramsrud

RELATED: Patience pays off for Mark Dobmeier in 30-lap RCS sprint feature

Legion baseball

N.D. Class A tournament

East Division

In Casselton

Friday’s results

Loser out

Fargo Astros 6, Fargo Bombers 3

Kindred 12, West Fargo Aces 7

Championship bracket

Wahpeton 10, West Fargo Vets 0

Casselton 5, Devils Lake 4

Saturday’s results

State qualifiers

West Fargo Vets 3, Kindred 0

Fargo Astros 11, Devils Lake 3

Third place

West Fargo Vets 7, Fargo Astros 6

Championship

Wahpeton 6, Casselton 0

West Division

In Mandan

Friday’s results

Loser out

Bismarck Capitals 10, Williston 0

Watford City 7, Beulah 0 (by forfeit)

Championship bracket

Bismarck Senators 10, Mandan A’s 2

Dickinson 5, Bismarck Reps 2

Saturday’s results

State qualifiers

Watford City 12, Mandan A’s 5

Bismarck Capitals 12, Bismarck Reps 4

Championship

Dickinson 6, Bismarck Senators 5

N.D. Class AA

Final standings

1. Fargo Post 2 16-2

2. Minot 14-4

3. West Fargo 13-5

4. Bismarck 10-8

5. Jamestown 8-10

6. Mandan 8-10

7. Fargo Post 400 7-11

8. Dickinson 7-11

9. Williston 5-13

10. Grand Forks 2-16

ADVERTISEMENT

Minn. Subsection 14

In Perham

Thursday’s results

Loser out

East Grand Forks 6, Fergus Falls 3

Alexandria 10, Brainerd 0

Championship bracket

Bemidji 6, Detroit Lakes 0

Perham 11, Moorhead 1

Friday’s games

Loser out, 11 a.m., 1:30 p.m. and 4 p.m.

Championship bracket, 6:30 p.m.

Saturday’s games

Third place, noon

Championship, 2:30 p.m.

Sunday’s game

Second championship (if necessary), noon

Commitments

Women’s basketball

Crookston High School multi-sport athlete Halle Winjum has committed to continue her basketball career at the University of Minnesota Crookston.

Men’s hockey

Former East Grand Forks Senior High School hockey player Landon Parker has committed to continue his hockey career at Augsburg University after playing for the Aberdeen Wings (NAHL) and the Wenatchee Wild (BCHL).