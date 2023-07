Saturday's local scoreboard for July 1

Auto racing

Greenbush Race Park

Saturday’s results

Lightning Sprints

First heat -- 1. 87-Matthew Taves[2]; 2. 10-Alex Truscinski[3]; 3. 13-Alan Truscinski[5]; 4. 18-Hayden Koehmstedt[6]; 5. 1W-Mark Williams[4]; 6. 23-Gerald Hatlestad[1]

Second heat -- 1. 11-Dexter Dvergsten[1]; 2. 4-Dylan Langevin[6]; 3. 72-Kate Taves[4]; 4. 40-Evan Yanish[2]; 5. 19-Travis Surerus[3]; 6. 18E-Emmitt Isane[5]

Feature -- 1. Dvergsten, 2. Langevin, 3. Ale. Truscinski, 4. Ala. Truscinski, 5. M. Taves, 6. Yanish, 7. Hatlestad, 8. Isane

WISSOTA Modifieds

First heat -- 1. 51T-Tim Thomas[1]; 2. 10W-Ward Imrie[2]; 3. 39-Shawn Teunis[5]; 4. 57-Michael Tiani[4]; 5. 40-Patrick Sobolik[3]

Second heat -- 1. 5BA-Aaron Blacklance[1]; 2. 71-Dustin Strand[4]; 3. 74-Dustin Wahl[2]; 4. 81-Jordan Duray[3]; 5. 67-Weston Ramsrud[5]

Third heat -- 1. 2-Aaron Holtan[3]; 2. 60-Tyler Hall[5]; 3. 25-Ryan Johnson[1]; 4. 33-Ryan Hagen[2]; 5. 27S-Lynn Sather[4]

Feature -- 1. Strand, 2. Wahl, 3. Imrie, 4. Thomas, 5. Blacklance, 6. Holtan, 7. Teunis, 8. Duray, 9. Sobolik, 10. Hall, 11. Johnson, 12. Tiani, 13. Ramsrud, 14. Hagen, 15. Sather

WISSOTA Midwest Mods

First heat -- 1. 74-Gary James Nelson[2]; 2. 5BA-Aaron Blacklance[4]; 3. 21J-Joel Olson[1]; 4. 33G-Connor Graff[3]; 5. B1-Ronnie Novacek[6]; 6. 7P-Cory Peterson[5]

Second heat -- 1. 46J-Taylor Jacobson[2]; 2. 4B-Brandon Rehill[1]; 3. 88-Paul Veert[3]; 4. 77-Jarod Klein[6]; 5. 29-Cylen Vargason[5]; 6. 77E-Tra Ewalt[4]

Third heat — 1. B0-Jory Berg[4]; 2. 007-Alex Johnson[2]; 3. 32B-Brennan Schmidt[5]; 4. 169-Justin Olson[6]; 5. 15TRX-Chris Edmonds[1]; 6. 3H-Keelan Hall[3]

Feature -- 1. Rehill, 2. Berg, 3. Johnson, 4. Vargason, 5. Klein, 6. Blacklance, 7. Schmidt, 8. Jacobson, 9. Olson, 10. Veert, 11. Graff, 12. Nelson, 13. Edmonds, 14. Peterson, 15. Hall, 16. Ewalt

WISSOTA Pure Stocks

First heat -- 1. 35B-Josh Berg[1]; 2. 7-Dave Meyer[4]; 3. 88-Chad Puschinsky[5]; 4. 5-Dusty Caspers[3]; 5. 88B-Brandon Puschinsky[2]; 6. 88M-Macey Anderson[6]; 7. 469-Aaden Olson[7]

Feature -- 1. Berg, 2. Meyer, 3. B. Puschinsky, 4. C. Puschinsky, 5. Anderson, 6. Olson, 7. Dusty Caspers

WISSOTA Street Stocks

First heat -- 1. 27P-Tucker Pederson[2]; 2. 65-Jerome Berger[1]; 3. 35-John Halvorson[4]; 4. 28-John Current[5]; 5. 0-Chad Hagen[6]; 6. 105-Doug Perrier[3]

Second heat -- 1. 4-Trey Hess[2]; 2. 96-Jeremy Gust[5]; 3. 99-Josh Barker[3]; 4. 69-Jayson Bronk[6]; 5. 7-James Meagher[1]; 6. (DNS) 28J-Greg Jose

Feature -- 1. Hess, 2. Halvorson, 3. Pederson, 4. Barker, 5. Berger, 6. Gust, 7. Meagher, 8. Current, 9. Hagen, 10. Bronk, 11. Perrier

4-Cylinders

First heat -- 1. 9-Waylon Current[5]; 2. 115-Kalin Honer[6]; 3. 00-Travis Olafson[2]; 4. 77-Hayden Engen[1]; 5. 22H-Justin Honer[4]; 6. 7-Brandon Hunter[3]

Second heat -- 1. 87GS-Shannon George[3]; 2. 20JE-Jonah Espe[5]; 3. 0X-Dylan Black[1]; 4. 15-Gordon Hunter[2]; 5. 3-Zack Honer[4]

Feature -- 1. Current, 2. George, 3. Olafson, 4. K. Honer, 5. J. Honer, 6. Engen, 7. Black, 8. Espe, 9. Z. Honer, 10. G. Hunter

WISSOTA Hornets

First heat -- 1. Travis Olafson, 2. Malachi Albrecht, 3. Dylan Black

Feature -- 1. Olafson, 2. Black, 3. Albrecht

River Cities Speedway

Friday’s results

WISSOTA Midwest Mods

First heat -- 1. 77X-Dylan McCaughan[3]; 2. 08-Frank Veert[7]; 3. 16-Randy Thompson[1]; 4. 36-Ryan Cousins[2]; 5. 39-Jamie Dietzler[5]; 6. 13-Devyn Weleski[4]; 7. 5BA-Aaron Blacklance[6]

Second heat -- 1. BO-Jory Berg[5]; 2. 188-Hunter Hougard[2]; 3. 7B-Bailey Cousins[3]; 4. 87S-Reise Stenberg[4]; 5. 32-Eric Haugland[6]; 6. 01-Zach Bruer[7]; 7. (DNF) H1-Matthew Larson[1]

Third heat -- 1. 88-Paul Veert[2]; 2. 6R-Nate Reynolds[4]; 3. 57-Nathan Raasakka[6]; 4. 3H-Keelan Hall[3]; 5. 111-Jason Halverson[5]; 6. 77JR-Brody Kraft[1]

Fourth heat -- 1. 4B-Brandon Rehill[3]; 2. 17-Lance Schill[5]; 3. 44-Austin Hunter[4]; 4. 2S-Matt Schow[6]; 5. 29-Cylen Vargason[1]; 6. 15TRX-Chris Edmonds[2]

Feature -- 1. Reynolds, 2. Berg, 3. Haugland, 4. Hunter, 5. Schill, 6. Hougard, 7. Rehill, 8. Raasakka, 9. Thompson, 10. B. Cousins, 11. McCaughan, 12. Stenberg, 13. Blacklance, 14. Dietzler, 15. Bruer, 16. Veert, 17. Halverson, 18. R. Cousins, 19. Vargason, 20. Edmonds, 21. Hall, 22. Kraft

WISSOTA Street Stocks

First heat -- 1. 27P-Tucker Pederson[6]; 2. 4-Trey Hess[5]; 3. 28J-Greg Jose[7]; 4. 105-Terry Blacklance[2]; 5. 99-Josh Barker[1]; 6. 49-Rodney Hulst[4]; 7. (DNF) 30-Seth Klostreich[3]

Second heat -- 1. 2U-Kasey Ussatis[2]; 2. 35-John Halvorson[6]; 3. 18-Scotty Messner[4]; 4. 28-John Current[5]; 5. 67-Weston Ramsrud[1]; 6. 7-James Meagher[7]; 7. 29-Rachael McNamee[3]

Feature -- 1. Pederson, 2. Halvorson, 3. T. Hess, 4. Ramsrud, 5. Klostreich, 6. Blacklance, 7. Barker, 8. Messner, 9. Current, 10. Meagher, 11. Ussatis, 12. Hulst, 13. McNamee

Late Models

Hot Laps -- 1. 28-Dennis Erb Jr, 00:12.021[10]; 2. 44-Chris Madden, 00:12.057[24]; 3. 11-Gordy Gundaker, 00:12.180[33]; 4. 76-Blair Nothdurft, 00:12.218[28]; 5. 3S-Brian Shirley, 00:12.222[30]; 6. 9-Nick Hoffman, 00:12.230[16]; 7. 40B-Kyle Bronson, 00:12.258[11]; 8. 96V-Tanner English, 00:12.264[32]; 9. 97-Cade Dillard, 00:12.332[31]; 10. 30-Todd Cooney, 00:12.391[22]; 11. B1-Brent Larson, 00:12.393[17]; 12. 32-Bobby Pierce, 00:12.415[18]; 13. 28S-Dustin Sorensen, 00:12.436[25]; 14. B5-Brandon Sheppard, 00:12.453[13]; 15. 25-Shane Clanton, 00:12.551[3]; 16. 1ST-Johnny Scott, 00:12.603[29]; 17. 19R-Ryan Gustin, 00:12.682[7]; 18. 14W-Dustin Walker, 00:12.701[26]; 19. 12-Brad Seng, 00:12.730[23]; 20. 58-AJ Diemel, 00:12.829[12]; 21. 55C-Chad Mahder, 00:12.849[19]; 22. 71-Dustin Strand, 00:12.927[15]; 23. 5E-Shane Edginton, 00:13.034[8]; 24. 44*-Cole Schill, 00:13.053[6]; 25. 157-Mike Marlar, 00:13.053[2]; 26. 32H-Lindsey Hansen, 00:13.180[27]; 27. 00-Mitch Johnson, 00:13.359[1]; 28. 27-Rayce McCord, 00:13.360[5]; 29. 14M-Greg Moore, 00:13.550[14]; 30. 70-Jesse Teunis, 00:13.937[20]; 31. 11G-James Giossi, 00:13.955[4]; 32. 02-Dan Dowling, 00:13.955[9]; 33. 7P-Joey Pederson, 00:13.955[21]

Qualifying A -- 1. 25-Shane Clanton, 00:12.384[3]; 2. 157-Mike Marlar, 00:12.564[2]; 3. 28-Dennis Erb Jr, 00:12.571[10]; 4. 19R-Ryan Gustin, 00:12.683[7]; 5. 40B-Kyle Bronson, 00:12.700[11]; 6. B5-Brandon Sheppard, 00:12.730[13]; 7. 5E-Shane Edginton, 00:12.783[8]; 8. 9-Nick Hoffman, 00:12.806[16]; 9. B1-Brent Larson, 00:12.930[17]; 10. 00-Mitch Johnson, 00:13.112[1]; 11. 71-Dustin Strand, 00:13.121[15]; 12. 11G-James Giossi, 00:13.206[4]; 13. 58-AJ Diemel, 00:13.274[12]; 14. 44*-Cole Schill, 00:13.305[6]; 15. 27-Rayce McCord, 00:13.535[5]; 16. 02-Dan Dowling, 00:14.358[9]; 17. 14M-Greg Moore, 00:14.358[14]

Qualifying B -- 1. 32-Bobby Pierce, 00:12.995[1]; 2. 44-Chris Madden, 00:13.084[7]; 3. 97-Cade Dillard, 00:13.149[14]; 4. 76-Blair Nothdurft, 00:13.157[11]; 5. 3S-Brian Shirley, 00:13.188[13]; 6. 11-Gordy Gundaker, 00:13.239[16]; 7. 96V-Tanner English, 00:13.329[15]; 8. 70-Jesse Teunis, 00:13.454[3]; 9. 12-Brad Seng, 00:13.478[6]; 10. 30-Todd Cooney, 00:13.493[5]; 11. 28S-Dustin Sorensen, 00:13.605[8]; 12. 32H-Lindsey Hansen, 00:13.653[10]; 13. 55C-Chad Mahder, 00:13.658[2]; 14. 1ST-Johnny Scott, 00:13.681[12]; 15. 14W-Dustin Walker, 00:13.747[9]; 16. 7P-Joey Pederson, 00:13.804[4]

First heat -- 1. 40B-Kyle Bronson[3]; 2. 28-Dennis Erb Jr[2]; 3. 25-Shane Clanton[1]; 4. B1-Brent Larson[5]; 5. 5E-Shane Edginton[4]; 6. 58-AJ Diemel[7]; 7. 71-Dustin Strand[6]; 8. 14M-Greg Moore[9]; 9. 27-Rayce McCord[8]

Second heat -- 1. 157-Mike Marlar[1]; 2. 19R-Ryan Gustin[2]; 3. B5-Brandon Sheppard[3]; 4. 9-Nick Hoffman[4]; 5. 44*-Cole Schill[7]; 6. 11G-James Giossi[6]; 7. 00-Mitch Johnson[5]; 8. 02-Dan Dowling[8]

Third heat -- 1. 97-Cade Dillard[2]; 2. 32-Bobby Pierce[1]; 3. 3S-Brian Shirley[3]; 4. 96V-Tanner English[4]; 5. 12-Brad Seng[5]; 6. 28S-Dustin Sorensen[6]; 7. 55C-Chad Mahder[7]; 8. 14W-Dustin Walker[8]

Fourth heat -- 1. 44-Chris Madden[1]; 2. 76-Blair Nothdurft[2]; 3. 11-Gordy Gundaker[3]; 4. 1ST-Johnny Scott[7]; 5. 30-Todd Cooney[5]; 6. 7P-Joey Pederson[8]; 7. 70-Jesse Teunis[4]; 8. 32H-Lindsey Hansen[6]

Last Chance Showdown 1 -- 1. 5E-Shane Edginton[1]; 2. 44*-Cole Schill[2]; 3. 58-AJ Diemel[3]; 4. 00-Mitch Johnson[6]; 5. 11G-James Giossi[4]; 6. 71-Dustin Strand[5]; 7. 14M-Greg Moore[7]; 8. 27-Rayce McCord[9]; 9. 02-Dan Dowling[8]

Last Chance Showdown 2 -- 1. 28S-Dustin Sorensen[3]; 2. 12-Brad Seng[1]; 3. 55C-Chad Mahder[5]; 4. 30-Todd Cooney[2]; 5. 7P-Joey Pederson[4]; 6. 14W-Dustin Walker[7]; 7. 70-Jesse Teunis[6]; 8. 32H-Lindsey Hansen[8]

Feature -- 1. Gustin, 2. Bronson, 3. Marlar, 4. Dillard, 5. Madden, 6. Clanton, 7. Erb Jr, 8. Sheppard, 9. Nothdurft, 10. Shirley, 11. Pierce, 12. Larson, 13. Hoffman, 14. Gundaker, 15. English, 16. Schill, 17. Sorensen, 18. Cooney, 19. Dustin Walker, 20. Scott, 21. Edginton, 22. Mahder, 23. Seng, 24. Diemel

Amateur golf

Hole-in-one

Leigh Sanders tallied an 85 yard hole-in-one with a 9 iron on hole #4 at King’s Walk Golf Course in Grand Forks on Wednesday, June 28, 2023.