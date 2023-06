Monday's local scoreboard for June 5

Girls golf

Minn. Section 8AA tournament

At Bemidji Town and Country Club

Monday’s day one results

Team totals

1. Fergus Falls 345, 2. Park Rapids 349, 3. Hawley 360, 4. Roseau 368, 5. Perham 384, 6. Warroad 418

Top individual placers

1. (tie) Anna Eckmann, Park Rapids, and Sophie Cook, Hawley, 70; 3. Annika Jurkas, Fergus Falls, 73; 4. Annie Mayer, Fergus Falls, 85; 5. Kayla Thompson, EGF Senior High, 87

Boys golf

Minn. Section 8AA tournament

At Bemidji Town and Country Club

Monday’s day one results

Team totals

1. Roseau 301, 2. Fergus Falls 318, 3. Hawley 331, 4. Thief River Falls 340, 5. Barnesville 342, 6. Warroad 360

Top individual placers

1. Jack Justesen, Hawley, 72; 2. Teagan LaPlante, Roseau, 73; 3. (tie) Max Wilson, Roseau, and Bradyn Thingvold, Roseau, 75; 5. Ryan Shaugabay, Warroad, 77

N.D. Class A state tournament

At Heart River Golf Course in Dickinson

Tuesday’s individual tee times

Red River

Carson Skarperud (9:00AM), Carter Olson (10:04AM), Grant Gardner (10:12AM), Jack Miller (9:32AM), Kolby Koerner (9:24AM), Ross Koerner (9:16AM), Saylor Kuenzel (9:08AM), Silas Dusenbury (9:40AM)

Grand Forks Central

Cole Wilber (9:56AM), Evan Panzer (9:48AM)

Jamestown

Andrew Walz (9:00AM), Camron Andersen (9:24AM), Easton Romsdal (9:08AM), Hunter Gegelman (9:16AM), Nate Walz (9:40AM), Vaughn Romsdal (9:32AM)

Fargo Davies

Ben Fercho (9:40AM), Breckun Metcalf (9:24AM), Brian Healy (9:32AM), Charlie Solberg (9:00AM), Max Glasheen (10:12AM), Olaf Engebretson (9:16AM), Porter Seidel (9:08AM)

West Fargo

Aidan Sturn (9:24AM), Breck Wilson (9:40AM), Chase Mattern (9:16AM), Colten Bossert (9:32AM), Jack Josephsen (9:00AM), Tanner Wynn (9:08AM)

Fargo North

Carson Hannestad (9:48AM), Cole Kinsella (10:20AM), Eric DeBoer (10:04AM), Henry Maughan (10:28AM), Liam Olson (9:56AM), Logan Olson (10:12AM)

West Fargo Sheyenne

Aiden Knodel (9:16AM), Andrew Wilhelm (9:08AM), Chase Swenson (9:32AM), Kristian Knodel (10:12AM), Mason Christensen (9:40AM), Nate Peyerl (9:00AM), Quinn Breidenbach (9:24AM)

Fargo Shanley

Aaron Olsonawski (10:04AM), Tommy Baumgartner (9:56AM), Zach Skarperud (9:48AM)

Fargo South

Drew Shambaugh (9:56AM), Dylan Rogne (10:28AM), Evan Booth (9:48AM), Luke Torguson (10:20AM), Oscar Holmen (10:12AM), Ross Gillett (10:04AM)

Bismarck Century

Afton Bartz (10:04AM), Aidan Kaufman (9:32AM), Anders Alm (9:00AM), Cameron Wittenberg (9:16AM), Fynn Sagsveen (9:40AM), Lucas Schoepp (9:08AM), Parker Beck (9:24AM)

Minot

Bennett Bartsch (9:24AM), Brock Jones (9:00AM), Easton Bradley (9:32AM), Kasen Rostad (9:08AM), Parker Argent (9:40AM), Tyler Bast (9:16AM)

Mandan

Braiden Bosch (10:04AM), Jayce Johnson (9:48AM), Jorey Johnson (9:56AM), Logan Renner (10:12AM)

Bismarck St. Mary's

Caden Willer (9:00AM), Mason Mrachek (9:32AM), Matthew Selensky (9:24AM), Quinn Shillingstad (9:08AM), Ryder Benning (9:40AM), Ryker Landers (9:16AM)

Bismarck

Charlie Jerome (10:04AM), Dane Beechie (10:12AM), Dawson Lentz (9:48AM), Luke Dockter (10:28AM), Owen Haase (9:56AM), Reece Nagel (10:20AM)

Bismarck Legacy

Gage Martell (10:28AM), Jace Johnson (9:56AM), Josiah Will (10:20AM), Matthew Souther (9:48AM), Samuel Miller (10:04AM), Zachary Brenden (10:12AM)

Williston Coyotes

Kane Shannon (9:48AM)

Minot North

Walter Langhans (9:56AM)

Prep softball

Seventh Annual Scheels All-Star Softball Series

East All-Star roster

Jada Nelson, Avery Mohr, Tori Richter, Mara Lick, Emma Johnson, Autumn McGough, Grace Undem, Serrina Klose, Elizabeth Nuelle, Azahna Luschen, Catie Sinner, Kyra Narum, Olivia Dick

West All-Star roster

Gabriella Bird, Taylor Christensen, Megan Weisbeck, Daisy Sparrow, Olivia Passa, Kaelyn Bachmeier, Berkley Selzler, Caitlyn Dannenfelzer, Delani Tweed, Baylee Berg, Ellie Braaten, Kirsten Galloway, Brecken Bieber

Monday’s results

At West Fargo Sheyenne

West 5-10, East 2-8

WES 300 001 1 --5 10 1

EAS 000 000 2 --2 5 2

WP: Kirsten Galloway (Minot); LP: Autumn McGough (West Fargo Sheyenne)

Highlights -- W: T. Christensen 1x4, R, 4 SO, C. Dannenfelzer 2x4, RBI, D. Sparrow 1x4, R, RBI, D. Berg 1x2, R, E. Braaten 2x3, R, 2 RBI, M. Weisbeck 1x2, R, RBI, Galloway 8 SO; E: McGough 6 SO, J Nelson 1x2, R, RBI, C. Sinner 1x4, RBI, K. Narum 1x1, R

WES 012 520 0 --10 10 2

EAS 101 000 6 --8 8 4

WP: Olivia Passa (Velva-Drake/Anamoose); LP: Kyra Narum (West Fargo Sheyenne)

Highlights -- W: Christensen 2R, Dannenfelzer 3x4, R, D. Sparrow R, B. Berg 1x2, R, RBI, G. Bird R, Braaten 2x4, 3R, 4 RBI, B. Bieber 2x5, 2 RBI, O. Passa 1x3, 2 RBI, 7 SO, K. Bachmeier 1x3, R; E: Nelson 1x4, R, 2 RBI, K. Narum 2x2, R, A. Mohr RBI, A. McGough 2x3, R, O. Dick 1x1, R, E. Johnson R, M. Lick 1x3, R, RBI, T. Richter R, E. Nuelle 2 RBI, S. Klose 1x1, R

Tuesday’s events

At Bismarck Legacy

Skills competition, 4 p.m.; series finale, 6 p.m.

Prep baseball

Minn. Section 8A tournament

At Bemidji State

Tuesday’s consolation final round

West Marshall vs. Ada-Borup/West, 11 a.m.; Fosston vs. West Marshall/Ada-Borup/West winner, 2 p.m.

Thursday, June 8

At Bemidji State

Championship, 2 p.m. (if necessary, second championship to follow)

Minn. Section 8AA tournament

In Perham

Monday’s results

Semifinals

Perham 2, EGF Senior High 1

ESTG 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1

PRHM 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8 2

WP: A. Detloff; LP: R. Hams

Highlights -- EGF: Hams 6 SO, C. Schmiedeberg R; P: G. Bye 1x4, R, E. Kovash 2x4, RBI, G. Aanenson 1x3, R, S. Urbach RBI, Detloff 7 SO

Consolation round

Roseau 9, Thief River Falls-Goodridge 1

Roseau 14, Ottertail Central 3

Dilworth-Glyndon-Felton 7, Roseau 2

Tuesday’s games

Consolation championship

Dilworth-Glyndon-Felton vs. EGF Senior High, noon

Championship

Perham vs. Dilworth-Glyndon-Felton/EGF Senior High winner, 2:30 p.m. (if necessary, second championship to follow)

N.D. Class B

All-state

First team

Thompson -- Brayden Wolfgram; Hillsboro-Central Valley -- Cole Hebl; Grafton -- Tony Villarreal; North Star -- Dane Hagler; Rugby -- Brody Schneibel; Northern Cass -- Keegan Neva; Langdon-Edmore-Munich -- Jack Romfo; Kindred -- Masen Allmaras; Carrington -- Grady Shipman; LaMoure/Litchville-Marion -- Tate Mart and Connor Johnson; Surrey/Our Redeemer’s -- Coltan Francis and Noah Erickson; Bishop Ryan -- Carson Merck; Des Lacs-Burlington -- Carson Yale and Paxton Ystaas; Shiloh Christian -- Michael Fagerland and Trace King

All-state second team

Thompson -- Reece Berberich; Mayville-Portland-Clifford-Galesburg -- Marshall Judisch and Landon Koenig; Hatton-Northwood -- Derek Carpenter; Langdon-Edmore-Munich -- Carter Tetrault and Mason Romfo; LaMoure/Litchville-Marion -- Anthony Hanson; Bottineau -- Carson Haerer; Bishop Ryan -- Drew Zwak; Velva/Drake-Anamoose -- Hank Bodine; Renville County -- Kellan Henry; Des Lacs-Burlington -- Rylan Olson; Hazen -- Tyson Wick; Shiloh Christian -- Eli Thompson

Outstanding senior athlete -- Jack Romfo, Langdon-Edmore-Munich

Coach of the year -- Nathan Soulis, Thompson