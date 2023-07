Monday's local scoreboard for July 17

Legion baseball

Monday’s results

Detroit Lakes 9, Grand Forks Royals 0

D-L 140 002 020 --9 10 0

GFR 000 000 000 --0 5 3

WP: Brock Kokeson; LP: Zander Waind

Highlights -- DL: Kokeson 4 SO, Noah Rieber 2x4, 2R, Easton Reiber 11, RBI, Grady Kirchner R, Jacob Thomas 1x4, 3R, RBI, Hunter Korth 3x4, 3R, 5 RBI; GF: Braden Brevik 2x4, Chance Colgrove 2x3, Gabe Tande 1x1

Warroad 3, Fosston 1

FOS 000 001 0 --1 4 5

WAR 200 010 X --3 6 1

WP: K. Thompson; LP: B. Hamre

Highlights -- F: Hamre 10 SO, H. Boushee R, ; WAR: Thompson 1x3, RBO, 6 SO, K. Pietruszewski 2x4, 2R, S. Hard 1x3, R, Z. Rose RBI

Roseau 12, Clearbrook-Gonvick 1

C-G 001 00 --1 2 2

ROS 343 2X --12 9 1

WP: A. Wiskow; LP: C. Kroulik

Highlights -- CG: T. Goudge 1x3, RBI, B. Bjerke R; R: Wiskow 5 SO, A. Ballard 2R, RBI, T. Mertens 3X3, 2R, 3 RBI, T. Janicke 3R, C. Bachleitner R, J. Bessler 2x2, R, 3 RBI, A. Kilnt 2x3, R, RBI, T. Kvien R, J. Jerome RBI, L. Buchwitz 1x2, R

Dilworth-Glyndon-Felton 5, Roseau 1

ROS 100 000 0 --1 5 3

DGF 013 010 X --5 7 1

WP: D. Anderson; LP: T. Mertens

Highlights -- R: Mertens 1x3, RBI, 5 SO, A. Ballard 1x2, R, J. Bessler 2x3; DGF: Anderson 1x3, 2R, 5 SO, T. Cadwell 1x3, R, C. Bergee 2x4, R, J. Severtson 1x4, RBI, E. Clemenson 1x1, R, 2 RBI, C. Schreiber 1x3, RBI

Fosston 12, Clearbrook-Gonvick 0

C-G 000 00 --0 2 5

FOS 121 8X --12 5 1

WP: D. Bailie; LP: B. Bjerke

Highlights -- CG: R. Gerlofs 2x2; F: Bailie 2R, 10 SO, R. Duppong 1x2, 2R, B. Hamre 2x4, R, RBI, H. Boushee R, RBI, J. Rudie 1x1, 2R, M. Mulry 2R, K. Hruby R, T. Vig R

N.D. District 5 tournament

In Langdon

Monday’s first round results

Grafton 12, Midway-Minto 6

M-M 010 401 0 --6 7 6

GRA 630 003 X --12 9 3

WP: Chance Burns; LP: Rylan Osowski

Highlights -- G: Ty Storey 3x4, RBI, 3B, Hanson 2x4, 2B; MM: Ben Gudajtes 1x4, 3 RBI, 2B, Riley Robinson 2x2, RBI, 2B, Gus Gonzalez 2x3

Langdon 4, Park River 3

P-R 201 000 0 --3 6 1

LAN 001 010 2 --4 8 1

WP: Gage Goodman; LP: Brady Omdahl

Highlights -- LAN: Goodman 2 RBI, 6 SO, Mason Romfo 2x2, RBI, 2B, Carter Tetrault 2x4, Tucker Welsh 2x3, Nick Kingzett 1x4, RBI; PR: Carter Troftgruben 2x3, 2B, Everett Fedje 1x2, 2B, Tucker Omdahl 1x3, 2B, Tyler Odell 8 SO

Tuesday’s games

Loser out -- Park River vs. Midway-Minto, 1:30 p.m.

Winner's bracket -- Grafton vs. Park River, 4:00 p.m.

Loser out round two game, 6:30pm

Wednesday’s games

Championship, 5:00 p.m. (second championship, if necessary, to follow at 7:00 p.m.)

Minn. District 9 Division II tournament

In Warroad

Sunday’s results

Loser’s bracket

Warroad 3, Stephen-Argyle 1

Crookston 1, Ada 0

Third place

Crookston 11, Warroad 10

Championship

Roseau 8, Fosston 5