Monday's local scoreboard for April 17

Prep softball

Monday’s results

Central Cass 6, Thompson 2

Norman County East/UH 7, East Polk 5

Ada-Borup/West 18, Crookston 5

Warroad 20, Lake of the Woods 0

Brainerd 14, Moorhead 3

Mahnomen-Waubun 15, EGF Senior High 12

EGF 007 004 1 --12 15 4

M-W 213 153 X --15 10 2

WP: Alaina Bevins; LP: Ellie Marcott

Highlights -- EGF: Karlee Walsh 3x5, 3 RBI, Emma Marcott 2x5, 3 RBI, London Maixner 3x5; M-W: Kendra Syverson 2x4, Alaina Bevins 2x3, Caprina Francis 2x3

Badger-Greenbush-MR 14, Grafton 0

WP: Kinsley Hanson; LP: N. Johnson

Highlights -- GRA: E. Haugen 1x2, E. Johner 1x1; BGMR: McKenzie Dahl 2x3, 2R, 2 RBI, Kinsley Hanson 1x3, 2 RBI, Jaci Hanson RBI, Tessany Blazek 1x1, 2R, Sierra Westberg 1x1, 3R, RBI, Teagan Landsrud 1x3, 2R, Quinn Vacura R, RBI, Elizabeth Gust 3R, Jordan Lee R, 2 RBI

Prep baseball

Monday’s results

Sacred Heart 4, Ada-Borup/West 1

Minnewaska Area 11, Fergus Falls 1

Badger-Greenbush-MR 15, Fertile-Beltrami 0

Fosston 13, Win-E-Mac 1

Nevis at Lake of the Woods, canceled

North Star 6, Nelson County 0

NCO 000 000 0 --0 1 1

N-S 120 210 X --6 8 0

WP: Karsen Simon; LP: Lee

Highlights -- NS: Karsen Simon 2x3, R, 3B, Brody Svir 2x3, R, RBI, 2B, Garret Westlind 2x3, R, RBI, 3B

Boys tennis

East Grand Forks Triangular

Canceled due to low temperatures

College softball

Monday’s results

S.D. State 12-1, N.D. State 3-0

Wayne State 6-4, MSU Moorhead 1-14

Southwest Minnesota State 2-1, Minot State 1-3

Sioux Falls 6-6, UMary 5-5

Bemidji State 10-11, Concordia-St. Paul 6-10

Concordia-St. Paul DH at Minnesota Crookston, canceled

Winona State DH at St. Cloud State, canceled

Briar Cliff 3-4, Jamestown 2-2

Sunday’s results

S.D. State 4, N.D. State 0

MSU Mankato 7-13, Minnesota Crookston 0-16

Augustana 9-17, MSU Moorhead 0-4

Southwest Minnesota State 11-11, UMary 3-3

Sioux Falls 10-10, Minot State 2-11

Dickinson State 8-2, Mayville State 0-9

Presentation 9-0, Valley City State 8-10

Jamestown DH at Midland University, postponed

North Dakota 9, St. Thomas 8

UST 110 131 1 --8 12 3

UND 000 603 X --9 10 2

WP: Jackie Albrecht; LP: E. Cook

Highlights -- UST: A. Wukawitz 1x3, R, RBI, K. Raymond 2x5, 3 RBI, B. Ellestad 1x1, RBI, M. Rudy R, C. Jacobson 2x5, RBI, K. Miller R, M. Klein 3x4, R, RBI, M. Grad 1x3, 2R, S. Mickett 1x3, R, A. Caruso R, E. Cook 5 SO; UND: Madi Moore 1x3, 2R, Katie Joten 1x4, RBI, Cassie Castaneda 2x4, 2R, 2 RBI, Madison Pederson 1x3, 2R, 3 RBI, Mariah Peters 2x4, R, RBI, Taya Hopfauf R, RBI, Anie Dumlao 1x2, R, RBI

Summit League

Summit League athletes of the week

Pitcher -- Clara Edwards, South Dakota

Player -- Madison Pederson, North Dakota

North Star Athletic Association

NSAA athletes of the week

Pitcher -- Lauren Jurek, Bellevue

Player -- Morgan James, Viterbo

College baseball

Monday’s results

Dordt 4-1, Jamestown 3-9

Sunday’s results

Minnesota Crookston 11-16, Bemidji State 3-5

Southwest Minnesota State 5-14, UMary 3-3

Minot State 8, Northern State 3

Sioux Falls 22, St. Cloud State 9

Summit League

Summit League athletes of the week

Pitcher -- Evan Esch, St. Thomas

Player -- Ryan McDonald, S.D. State

North Star Athletic Association

NSAA athletes of the week

Pitcher -- Sam Tyrpa, Dakota State

Player -- Kanta Kobayashi, Bellevue

Women’s tennis

Sunday’s results

Winona State 6, MSU Moorhead 1

UMary 7, Upper Iowa 0

Augustana 7, Minnesota Duluth 0

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC athlete of the week

Florentia Hadjigeorgiou, Augustana

Summit League tournament

In Tulsa, Okla.

Friday’s semifinals

No. 1 Denver vs. No. 4 Omaha, 3 p.m.; No. 3 North Dakota vs. No. 2 Kansas City, 6 p.m.

Saturday’s championship

Semifinals winners, 2 p.m.

Men’s tennis

Sunday’s result

Denver 5, North Dakota 2

Singles

1. N. Herrero Cuesta, DU, over Gerhard Sullwald 1-6, 7-6, 6-2; 2. Dan Sancho Arbizu, DU, Cian McDonnel 6-3, 7-6; 3. Peter Salley, DU, over Edmond Aynedjian 6-3, 6-4; 4. Conner Olson, DU, over Nikita Snezhko 6-1, 6-1; 5. Riley Odell, UND, over Charlie Miller 6-1, 2-6, 6-4; 6. Anish Sriniketh, DU, over Jerall Yasin 7-6, 6-2

Doubles

1. Sullwalk/Snezhko, UND, over Sriniketh/Sallay 7-6; 2. Aynedjian/McDonnell, UND, over Arbizu/Raffaello Papajcik 6-6, unfinished; 3. Odell/Yasin, UND, over Olsen/Herrero Cuesta 7-6

Summit League tournament

In Tulsa, Okla.

Friday’s semifinals

No. 1 Denver vs. No. 4 Omaha, 9 a.m.; No. 3 North Dakota vs. No. 2 Drake, noon

Saturday’s championship

Semifinals winners, 10 a.m.

Women’s track and field

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC athletes of the week

Track -- Denisha Cartwright, MSU Mankato, and Lindsay Cunningham, Winona State

Field -- Makayla Jackson, MSU Mankato

Men’s track and field

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC athletes of the week

Track -- Jared Gregoire, MSU Moorhead

Field -- Carter Aguilera, MSU Mankato

Women’s hockey

IIHF Women’s World Championship

In Brampton, Canada

Sunday’s results

Placement round

Finland 3, Sweden 1

Bronze medal

Czech Republic 3, Switzerland 2

Championship

USA 6, Canada 3