Friday's local scoreboard for May 19

Auto racing

River Cities Speedway

Friday’s results

Streets

Heat – 1. Greg Jose; 2. James Meagher; 3. Tucker Pederson

Feature – 1. Seth Klostreich; 2. John Halvorson; 3. Weston Ramsrud

Midwest modifieds

First heat – 1. Jamie Dietzler; 2. Nathan Raasakka; 3. Tanner Theis

Second heat – 1.Lance Schill; 2. Jory Berg; 3. Justin Olson

Feature – 1. Schill; 2. Berg; 3. Olson; 4. Nate Reynolds; 5. Dietzler

Modifieds

First heat – 1. Aaron Holtan; 2. Dustin Strand; 3. Ward Imrie

Second heat –1 Joseph Thomas; 2. Rick Delaine; 3. Tyler Peterson

Feature – 1. Peterson; 2. Delaine; 3. Thomas; 4. Imrie; 5. Duray

Sprints

First heat – 1. Brenden Mullen; 2. Zach Omdahl; 3. Nick Omdahl

Second heat – 1. Jade Hastings; 2. Mark Dobmeier; 3. Jack Croaker

Feature –1 . Dobmeier; 2. Croaker; 3. Hastings; 4. Jordan Graham; 5. Blake Egeland

RELATED: After recovering from fiery sprint car incident, Mark Dobmeier back in Victory Lane

Prep softball

Friday’s results

West Fargo 19, GF Central 1

EGF Senior High 16, West Marshall 6

EGF 413 030 5 --16 10 3

W-M 003 200 1 --6 3 4

WP: Karlee Walsh 15K’s; LP: H. Olson

Highlights -- WM: R. Wimpflen 2x4; EGF: Ellie Marcott 2x4, 2 RBI, HR, 2 2B, Elliana Dumas 3x4, Walsh 15 SO

Badger-Greenbush-MR 5, Thief River Falls 4

TRF 100 101 1 --4 7 3

BAD 010 202 X --5 6 4

WP: Tessany Blazek, LP: Olivia Tougas

Highlights -- TRF: Sophia Kraemer RBI, Natalie Novak 2x4, 2R, RBI, Kora Sorter 1x3, R, RBI, Piper Greene R, Braylee Wienen 2x4, RBI; BGMR: Blazek 5 SO, Kinsley Hanson 2R, Jaci Hanson 1x3, R, RBI, Cassie Dahl 2x3, 2R, RBI, Teagan Landsrud 1x2, RBI, Sierra Westberg 2x3, RBI

Northern Freeze 16, Crookston 4

N-F 410 311 6 --16

CRO 120 000 1 --4

Highlights -- CRO: Emily Bowman 2x4, 3R, Dani Kresl 2x4, R, 2B, Reese Swanson 2x4

ADVERTISEMENT

Thursday’s results

GF Central 12, Fargo South 2

Horace 16, Devils Lake 2

WF Sheyenne 11, Fargo Davies 0

West Fargo 29-1, Jamestown 14-13

Hillsboro-CV 5, May-Port-C-G 4

N.D. Region 2 tournament

Thursday’s play-in games

Midway-Minto 13, Nelson County/Midkota 12

Larimore 26, Northern Lights 15

Saturday’s first round

In Thompson

Midway-Minto vs. No. 1 Thompson, 10 a.m.

No. 5 Pembina County North vs. No. 4 Langdon-Edmore-Munich, 12:15 p.m.

No. 6 Carrington vs. No. 3 Grafton, 2:30 p.m.

Larimore vs. No. 2 May-Port-CG/Hatton-Northwood, 4:45 p.m.

Monday’s games

Championship semifinals, beginning at 1 p.m.

Loser out, to follow semifinals

Tuesday’s games

Championship, 3 p.m.

State qualifier, to follow championship

Scheels All-Star Series

East All-Stars

Red River -- Elizabeth Nuelle; Thompson -- Olivia Dick; Hillsboro-Central Valley -- Serrina Klose; Central Cass -- Catie Sinner and Tori Richter; Valley City -- Jada Nelson and Grace Undem; Fargo Davies -- Avery Mohr; West Fargo -- Mara Lick and Emma Johnson; West Fargo Sheyenne -- Autumn McGough and Kyra Narum; Fargo Shanley -- Azahna Luschen

Coaches -- Anthony Myer, Northern Cass, and Michael Finch, Fargo Shanley

West All-Stars

Bismarck Century -- Gabriella Bird; Bismarck Legacy -- Megan Weisbeck; Central McLean -- Daisy Sparrow; Velva-Drake/Anamoose -- Olivia Passa and Berkley Selzler; Des Lacs-Burlington/Lewis & Clark -- Kaelyn Bachmeier; Bismarck -- Caitlyn Dannenfelzer; Bottineau -- Delani Tweed; Dickinson -- Baylee Berg; Renville County -- Ellie Braaten; Minot -- Kirsten Galloway; Beulah -- Brecken Bieber and Taylor Christensen

Coaches -- Kyle Christensen, Beulah, and Katie Kulzer Yetterboe, Washburn/Center-Stanton

Prep baseball

Friday’s results

Fargo South 3-12, West Fargo Horace 1-4

Aberdeen Central 12-15, Fargo Davies 2-6

EGF Senior High 14-10, Warroad 2-0

EGF 021 029 --14 15 1

WAR 000 101 --2 8 6

WP: D. Carpenter; LP: K. Pietzuszewski

Highlights -- EGF: Carpenter 3x5, R, 2 RBI, 4 SO, N. Frize 1x4, R, RBI, R. Hams 1x5, 2R, T. Nowacki R, C. Schmiedeberg 1x3, 3R, 2 RBI, C. Kofstad 2x3, 2R, 2 RBI, J. Van Eps 2R, L. Anderson 4x4, 2 RBI, H. Varnson 3x4, R, J. Nowacki R; WAR: Pietzuszewski 1x3, R, L. Grover 2x3, 2R, H. Sprouls 2x3, 3 RBI

EGF 406 00 --10 7 0

WAR 000 00 --0 1 5

WP: R. Hams; LP: L. Grover

Highlights -- EGF: Hams 5 SO, Frize R, RBI, Hams R, Carpenter 1x3, RBI, T. Nowacki 1x3, 2R, Schmiedeberg R, C. Kofstad 1x2, 2R, Van Eps 1x3, R, RBI, L. Anderson 2x3, R, 3 RBI, Nowacki 1x3, R; WAR: Grover 7 SO

Cloquet 8, Roseau 7

CLO 011 120 03 --8 10 4

ROS 001 200 22 --7 12 3

WP: B. Anderson; LP: J. Haugen

Highlights -- CLO: D. Painovich 1x5, RBI, J. Novy 1x4, R, K. Bonneville 1x2, 2R, A. Omenge 2x4, 2R, RBI, A. Stansfield 3x3, R, 2 RBI, P. Dunaiski R, L. Sievert 1x3, RBI, N. Knutson 1x2, 2 RBI, J. Battaglia R; R: G. Jensen 2x4, R, A. Wensloff 3x3, R, 2 RBI, C. Flaig RBI, C. Otto R, RBI, T. George 1x5, RBI, E. Wensloff 2x4, R, C. Bachleitner 2x4, R, J. Halvorson 1x3, R, J. Haugen R

Hawley 6, Crookston 5

HAW 110 102 1 --6 7 3

CRO 111 010 1 --5 5 5

WP: Thomas Slette; LP: Alex Longoria

Highlights -- CRO: Alex Longoria 1x2, 2R, Jackson Demarais 2x3, RBI, Blake Melsa 1x4, RBI, Carter Coauette 1x4, R; H: Thomas Slette 2x4, RBI, Mason Gratton, 2x4, R, Colton Bratsch 2x3, R, RBI

Thursday’s results

Fargo Shanley 5, Red River 1

Devils Lake 8, Valley City 4

Fargo North 5-3, Fargo South 0-2

West Fargo 13-4, Watertown 12-14

Oak Grove 3, Oakes 2

Oak Grove 5, Kindred 3

Central Cass 17, Enderlin 7

Central Cass 8, Northern Cass 5

ADVERTISEMENT

Dakota Prairie 14, Kidder County 8

DAK 055 002 2 – 14 8 2

KID 100 241 0 – 8 5 5

WP: P Lee; LP: Zimmerman

Highlights -- DP: B. Rainsberry 2x3, RBI, R. Thompson 3x4, 3 RBI, G Flaagan 1x3, H. Lenz 1x2, 2 RBI

N.D. Class B Region 2 tournament

Saturday’s first round

In Mayville

Hillsboro-CV vs. Maple River, 10:30 a.m.

Hatton-Northwood vs. Larimore, 1 p.m.

May-Port-C-G vs. 10:30 a.m winner, 3:30 p.m.

Thompson vs. 1 p.m. winner, 6 p.m.

N.D. Class B Region 5 tournament

Thursday’s first round

Bottineau 20, Dunseith 6

Northern Lights 10, Harvey-Wells County 7

Monday’s quarterfinals

In Cando

No. 2 Rugby vs. Bottineau, 11 a.m.

No. 1 North Star vs. Northern Lights, 1 p.m.

Loser-out games, 3 and 5 p.m.

Tuesday’s games

Championship semifinals, 1 p.m.

Loser-out games, 3 and 5 p.m.

Wednesday’s games

Championship, 3 p.m. (second championship to follow at 5 p.m., if necessary)

Prep track and field

N.D. East Region meet

In Fargo, Friday

Boys team totals

1. Fargo Davies 160; 2. Grand Forks Red River 152.2; 3. West Fargo Sheyenne 124; 4. Fargo South 82; 5. Fargo North 75; 6. Grand Forks Central 33; 7. Devils Lake 27.5; 8. Fargo Shanley 27; 9. West Fargo 26; 10. Wahpeton 25; 11. Valley City 9

Boys individual top 5

100: 1. Caleb Severson, GFRR, 10.78; 2. Jackson Gregg, FD, 10.84; 3. Peder Haugo, FN, 10.94; 4. Ian Skari, WF, 11.01; 5. Abel Gartei, WFS, 11.04

200: 1. Justin Zulu, FSo, 21.83; 2. Austin Zulu, FSo, 21.97; 3. Caleb Severson, GFRR, 22.27; 4. Deandrey Ansah, WFS, 22.28; 5. Ty Schlichting, WFS, 22.31

400: 1. Austin Zulu, FSo, 49.34; 2. Justin Zulu, FSo, 49.87; 3. Deandrey Ansah, WFS, 50.48; 4. Vuciri Hakim, FSh, 50.48; 5. Tristan Quibell, FSo

800: 1. Quinn Roehl, GFC, 1:55.80; 2. Drew Rempher, FD, 1:59.15; 3. Tyler Gross, DL, 1:59.90; 4. Braxton Middaugh, FN, 2:00.01; 5. Jaray Touray, FD, 2:00.12

1,600: 1. Quinn Roehl, GFC, 4:16.08; 2. Elijah Dafoe, GFRR, 4:22.32; 3. Drew Rempher, FD, 4:23.35; 5. Elijah Pederson, FN, 4:30.48

3,200: 1. Owen Sondag, FN, 9:37.43; 2. Leighton Steidl, FD, 9:54.11; 3. Elijah Dafoe, GFRR, 9:56.29; 4. Quinn Carroll, FSh, 9:56.78; 5. Joe Quinn, GFRR, 10:07.14

110 hurdles: 1. Trey Knoke, FN, 14.96; 2. Lukas Heydt, GFRR, 15.37; 3. Carter Byron, GFRR, 15.48; 4. Soren Kaster, WFS, 15.51; 5. Brody Muchow, FD, 15.60

300 hurdles: 1. Soren Kaster, WFS, 39.82; 2. Joshua Beil, FD, 39.93; 3. Lukas Heydt, GFRR, 40.34; 4. Brody Muchow, FD, 41.67; 5. Bennet Lonn, FD, 41.77

4x100 relay: 1. West Fargo Sheyenne A (Abel Gartei, Kye Schlichting, Ethan Raan, Ty Schlichting) 42.36; 2. Fargo Davies A (Isaac Schumacher, Eric Benson, Nick Hasbargen, Grant Tschosik) 43.29; 3. Fargo North A (Sam Adams-Vandal, Peder Haugo, Clay Koenig, Aden Nojang) 43.43; 4. Fargo South A (Aiden Bourke, A’Johntez Moore, George Hanesgard, James Gaden) 43.56 5. Wahpeton A (Treyton Mauch, Jackson DeVries, Beau Arenstein, Andrew Withuski) 44.57

4x200 relay: 1. Fargo South A (Aiden Bourke, Justin Zulu, A’Johntez Moore, Austin Zulu) 1:27.70; 2. West Fargo Sheyenne A (Abel Gartei, Reece Breidenbach, Ethan Raan, Ty Schlichting) 1:28.97; 3. Fargo Davies A (Eric Benson, Joshua Beil, Grant Tschosik, Golden Deebom) 1:30.64; 4. Fargo North A (Sam Adams-Vandal, Peder Haugo, Clay Koenig, Aden Nojang) 1:31.09; 5. Grand Forks Red River A (Mikey Mallory, Jaden Chine, Brody Andrade, Amir Dorudian) 1:31.47

4x400: 1. Fargo South A (Justin Zulu, Tristan Quibell, Aiden Bourke, Austin Zulu) 3:20.40; 2. West Fargo Sheyenne A (Paul Plueddeman, Soren Kaster, Reece Breidenbach, Deandrey Ansah) 3:27.60; 3. Fargo Davies A (Joshua Beil, Golden Deebom, Drew Rempher, Jaray Touray) 3:27.83; 4. Fargo Shanley A (Joe Flaherty, Nathan Andrews, Justin Ajeo, Vuciri Hakim) 3:28.35; 5. Grand Forks Red River A (Brody Andrade, Caleb Severson, Lukas Heydt, Grant Hoffarth) 3:28.49

4x800 relay: 1. Grand Forks Red River A (Josh Neil, Grant Hoffarth, Joe Quin, Micah Larsen-Schmidt) 8:18.44; 2. West Fargo A (Brady Wohl, Noah Yahnke, Isaac Amundson, Haakon Seymour) 8:25.28; 3. West Fargo Sheyenne A (Chase Aadland, Tucker Deibert, Stetson Gisselbeck, Isaiah Robles) 8:27.07; 4. Fargo Davies A (Nate Anderson, Adam Brachman, Kasen Currence, Leighton Steidl) 8:29.64; 5. Fargo North A (Braxton Middaugh, James Lien, Isaac Cerney, Ian Rasmussen)

Shot put: 1. Eli Hayes, FD, 51-10; 2. John O’Neill, FD, 50-1; 3. Logan Arason, GFRR, 50-0; 4. Brennan Palmer, FD, 49-2; 5. James Miller, FN, 47-9

Discus: 1. Ethan Manock, Wah, 167-8; 2. Quinn Nelson, GFRR, 156-4; 3. Ethan Thomas, GFC, 151-7; 4. Logan Arason, GFRR, 148-7; 5. Eli Hayes, FD, 139-0

Javelin: 1. Logan Arason, GFRR, 186-0; 2. Quinn Nelson, GFRR, 179-0; 3. Eli Hayes, FD, 174-4; 4. Isaiah Schuldheisz, VC, 168-6; 5. Zach Lilly, FD, 166-3

High jump: 1. Kasen Baer, WFS, 6-2; 2. Lukas Heydt, GFRR 6-0; 3. Trey Knoke, FN, 6-0; 4. Oliver Wirth, DL, 6-0; T5. Joel Nelson, DL, and Alpha Camara, FD, 5-10

Pole vault: 1. Soren Kaster, WFS, 13-0; 2. Andrew Withuski, Whap., 13-0; 3. Kyle Kramer, FN, 13-0; 4. Connor Manske, WFS, 12-6; 5. Tyler Hanson, WFS, 12-0

Long jump: 1. Thomas Schreiner, FD, 21-5.25; 2. Carter Byron, GFRR, 21-4.75; 3. Ty Schlichting, WFS, 21-4.5; 4. Nick Hasbargen, FD, 21-3.25; 5. Kye Schlichting, WFS, 21-2.25

Triple jump: 1. A’Johntez Moore, FSo, 46-2; 2. Isaiah, GFRR, 43-8.75; 3. Golden Deebom, FD, 43-4.75; 4. Noah Olson, WFS, 42-8.75; 5. Kasen Baer, WFS, 42-8.25

Girls team totals

1. Fargo Davies 219.5; 2. West Fargo. 111.5; 3. Grand Forks Red River 99; 4. West Fargo Sheyenne 88; 5. Fargo North 46; 6. Wahpeton 40.5; 7. Valley City 38; 8. Fargo Shanley 35; 9. Fargo South 24; 10. West Fargo Horace 23.5; 11. Devils Lake 10; 12. Grand Forks Central 6

Girls individual top 5

100: 1. Michelle Gee, WF, 12.22; 2. Paige Renschler, FSh, 12.26; 3. Kia Ray, WFS, 12.35; 4. Karina Olson, VC, 12.56; 5. Alimath Salou, FD, 12.61

200: 1. Michelle Gee, WF, 25.19; 2. Kate Laqua, FD, 25.49; 3. Paige Renschler, FSh, 25.81; 4. Alimath Salou, FD, 26.42; 5. Ashton Safranski, FD, 26.47

400: 1. Michelle Gee, WF, 58.13; 2. Jocelyn Schiller, GFRR, 58.22; 3. Kate Laqua, FD, 59.17; 4. Avary Fitzpatrick, WFS, 1:00.68; 5. Ava Graf, FD, 1:01.41

800: 1. Lauren Dosch, GFRR, 2:12.96; 2. Morgan Hartze, GFRR, 2:19.94; 3. Greta Goven, VC, 2:20.09; 4. Olivia Beschorner, WFS, 2:21.06; 5. Grace Thiel, FN, 2:23.72

1,600: 1. Reagan Berg, VC, 5:13.17; 2. Jordan Knudsvig, WF, 5:16.98; 3. Brooklyn Herrick, WFH, 5:17.35; 4. Kinley Stecker, FD, 5:19.31; 5. Olivia Beschorner, WFS, 5:23.13

3,200: 1. Kinley Steckler, FD, 11:43.06; 2. Cierra Bornemann, FD, 11:52.74; 3. Olivia Heilman, WFS, 11:56.27; 4. Jordan Knudsvig, WF, 12:03.38; 5. Brooklyn Herrick, WFH, 12:07.05

100 hurdles: 1. Samantha Gustafson, WF, 15.16; 2. Karina Olson, VC, 15.35; 3. Elyse Gulsvig, FD, 15.49; 4. Axumite Wren James, FS, 15.85; 5. Sophie Brakke, GFRR, 16.11

300 hurdles: 1. Kate Laqua, FD, 45.25; 2. Jane Donat, FD, 47.46; 3. Sophie Brakke, GFRR, 47.19; 4. Sanie Gayflor, FD, 48.54; 5. Axumite Wren James, FS, 48.74

4x100 relay: 1. Fargo Davies A (Sanie Gayflor, Mariah Burian, Ashton Safranski, Alimath Salou) 49.87; 2. West Fargo Sheyenne A (Mika Wadeson, Avary Fitzpatrick, Rebecca Witherspoon, Kia Ray) 49.93; 3. West Fargo A (Ella Heilman, Zevina, Scarbrough, Samantha Gustafson, Michelle Gee) 50.21; 4. Fargo South A (Adelina Majetich, Jordis Maxwell, Erin Sorum, Isabelle Naklen) 50.66; 5. Fargo North A (Hikmah Abdul-Hammed, Nora Fluge, Haidyn Tollefson, Lydia Onama) 52.26

4x200 relay: 1. Fargo Davies A (Alimath Salou, Ashton Safranski, Sanie Gayflor, Mariah Burian) 1:46.71; 2. West Fargo Sheyenne A (Naomi Nhial, Mika Wadeson, Lezinga Kpeenu, Rebecca Witherspoon) 1:49.55; 3. West Fargo Horace A (Olivia Schock, Evangeline Sappington, Sydney Bailey, Isabella Nygaard) 1:49.82; 4. Fargo South A (Jordis Maxwell, Adelina Majetich, Erin Sorum, Isabelle Naklen) 1:50.20; 5. Fargo Shanley A (Odura Isaac, Clara Robin, Mesiku Hakim, Paige Renschler) 1:50.20

4x400 relay: 1. Grand Forks Red River A (Morgan Hartze, Lauren Dosch, Emily Nelson, Jocelyn Schiller) 4:00.35; 2. Fargo Davies A (Mariah Burian, Ashton Safranski, Ava Graf, Kate Laqua) 4:05.04; 3. West Fargo Sheyenne A (Jersey Lang, Naomi Nhial, Olivia Beschorner, Avary Fitzpatrick) 4:09.94; 4. Valley City A (Reagan Berg, Sydnee Ingstad, Brynn Lueck, Greta Govern) 4:14.01; 5. Fargo Shanley A 4:15.20

4x800 relay: 1. Grand Forks Red River A (Ava Parks, Morgan Hartze, Jocelynn Schiller, Lauren Dosch) 9:50.45; 2. Fargo North A (Olivia Hammes, Brooklyn Champagne, Grayce Anderson, Grace Thiel) 10:00.99; 3. Fargo Davies A (Davin Nesius, Bayley Scott; Ava Wareham, Brynn Braaflat) 10:03.99; 4. Wahpeton A (Alison Hoerer, Olivia Hansen, Lucie Comstock, Gracie Falck) 10:23.99; 5. Devils Lake A (Gabrielle McLaurin, Ella Wass, Emily McLaurin, Dottie Goss) 10:24.93

Shot put: 1. Scout Woods, Wah, 39-8.5; 2. Riley Guscette, WF, 39-1.5; 3. Emma Osier, FN, 38-8; 4. Seely Stockmoe, FSh, 37-8.5; 5. Cailey Harmon, FD, 37-2.5

Discus: 1. Scout Woods, Wah, 126-2; 2. Cailey Moton, WF, 120-0; 3. Emma Osier, FN, 110-4; 4. Kaylee Baker, GFC, 109-7; 5. Maci Wheeldon, FD, 108-1

Javelin: 1. Ella Weippert, GFRR, 137-7; 2. Cayla Sailer, FD, 120-10; 3. Camille Deringer, FD, 114-0; 4. Lataya Lunneborg, Wah, 113-5; 5. Elyse Gulsvig, FD, 108-6

High jump: 1. Abigail Lovelace, FN, 5-3; 2. Camille Deringer, FD, 5-2; 3. Maci Wheeldon, FD, 5-2; 4. Jocelynne Hoefs, GFRR, 5-1; 5. Sannie Yeanay, WFS, 5-1

Pole vault: 1. Emma Briggs, WFS, 11-0; 2. Onya Kretchman, FD, 11-0; 3. Taylor Tang, FD, 10-3; T4. Halle Braaflat, FD, and Addison Tandeski, FD, 9-3

Long jump: 1. Sophie Brakke, GFRR, 17-5.5; 2. Kenzie Wuo, WFS, 18-2.75; 3. Kia Ray, WFS, 17-1; 4. Sara Kraft, DL, 17-0.75; 5. Onya Kretchman, FD, 16-5

Triple jump: 1. Addison Tandeski, FD, 36-0.5; 2. Cayla Sailer, FD, 35-11; 3. Sophie Brakke, GFRR, 35-9; 4. Onya Kretchman, FD, 35-8.75; 5. Axumite Wren James, FS, 35-7.5

RELATED: Central's Quinn Roehl, Red River's Lauren Dosch lead local finishers at EDC track and field meet

Girls soccer

Friday’s results

West Fargo 2, Fargo North 1

Fargo Davies 3, GF Central 0

First half -- 1. FD, Madison Barnick 28:00 (Leighton Roberson)

Second half -- 2. FD, Leighton Roberson 41:00; 3. FD, Ashlyn Sands (Barnick) 68:00

Goalie saves -- FD: Kaia Davidson 4; GFC: Hailey Anderson-Tibiatowski 8

Thursday’s results

West Fargo Sheyenne 3, Fargo Davies 1

Red River 2, Fargo South 0

First half – 1. Charli Kulack (Payton Bergeron) 17:00

Second half – 2. Addi Kotrba (Cassidy O’Halloran) 51:00

Red River head coach Jason Heydt: “The Riders dominated possession in the first half and came up with timely stops as the Bruins put together some nice runs. Red River broke through on a phenomenal individual effort by Payton Bergeron to catch up to a long ball at the goal line. After cutting back inside, Bergeron got the ball to Kulack who hammered one into the far corner. The strong play in the attacking middle of the field led by Cassidy O'Halloran, Addi Kotrba, and Lucy Halverson paid off a little over ten minutes into the second half. O'Halloran fed a nice ball out front to Kotrba who put one in through the goalie and defenders who had stacked the box.

ADVERTISEMENT

Fargo Shanley 4, GF Central 0

First half – 1. Aubrey Dew (Mia Metzger); 2. Ella Rajdl (Metzger)

Second half – Emma Rohrich (Molly Flaherty); 4. Rohrich (Carly Hulstein)

Goalie saves Shanley: Ashland Roach 2; GFC: Hailey Anderson-Tibiatowski 6

Girls tennis

Friday’s results

Valley City 5, West Fargo Sheyenne 4

Bismarck 3, Fargo Davies 2

Bismarck Legacy 3, Fargo Davies 2

West Fargo 5, Minot North 4

Bismarck Century 5, West Fargo 0

Bismarck St. Mary's 5, West Fargo 0

Thursday’s results

Red River 7, Wahpeton 2

Singles

Liz Comings, W, over. Farrah Spicer 6-4, 6-0; 2. Addison Lommen, RR, over Kyrie Lacina 6-0, 6-1; 3. Brenna Erdman, W, over Naomi Rahman 6-4, 6-4; 4. Kate Hinschberger, RR, over Lillian Anders 6-0, 6-2; 5. Lauren Endres, RR, over Carman Burvee 6-1, 6-0; 6. Ruby Smith, RR, over Gracelyn Lacina 6-1, 6-3

Doubles

1. Spicer-Lommen over Comings-Erdmann 6-2, 6-1; 2. Hinschberger-Grace Paranica, RR, ober K. Lacina-Anderson 6-4, 6-2; 3. Dana Chahal-Maddi Nelson, RR, over Burvee-Julya Seibold 6-0, 6-1

GF Central 9, West Fargo 0

Singles

1. Madi Stauss over Paige Knuttla 6-0, 6-1; 2. Magdalene Spicer over Ava Von Pinnon 6-3, 6-2; 3. Gianna Blue over Hope Uggerud 6-0, 6-0; 4. Sydee Lemieux over Jayci Lawrence 6-1, 6-4; 5. Lauren Trann over Hannah Moseng 6-2, 6-3

Doubles

1. Stauss-Spicer over Knuttla-Von Pinnon 6-0, 6-1; 2. Spicer-Lemieux over Uggerud, Cudney 6-1, 6-2; 3. Blue-Tran over Moseng Ava Holworson 6-4, 6-2

N.D. East Region Dual tournament

Monday’s play-in matches, 4 p.m.

No. 9 Fargo South at No. 8 Wahpeton

No. 10 West Fargo at No. 7 Fargo North

Thursday, May 25

At Fargo and West Fargo area tennis courts

Quarterfinals, 10 a.m.

No. 1 Valley City vs. Fargo South/Wahpeton winner

No. 4 GF Central vs. No. 5 Red River

No. 2 West Fargo Sheyenne vs. West Fargo/North winner

No. 3 Fargo Davies vs. No. 6 Fargo Shanley

Boys tennis

Thursday’s results

Perham 4, EGF Senior High 3

Singles

1. Jack Birkeland, P, over Thomas McMahon 7-6(2), 6-2; 2. Mason Happel, P, over Ryan McMahan 6-0, 6-1; 3. Brekkan Wokach, P, over Aadian Wavra 6-1, 6-0; 4. Soren Anderson, P, over Bauer Walter 6-4, 6-2

Doubles

1. Trey D’Heilly-Carson Knutson, EGF, over Michael Anderson-Hudson Mackel 6-1, 7-5; 2. Jeb Haaven-Farstad-Tate Stennerson, EGF, over Reid Wokash-Maddax Happel 6-3, 6-3; 3. Luke Hanson-Austin Kovar, EGF, over Noah Brasel-Sam Brown 6-2, 5-7, 10-8

EGF Senior High 4, Osakis 3

Singles

1. Isaac Maddock, O, over Carson Knutson 6-0, 6-0; 2. Thomas McMahon, EGF, over Preston Steiner 6-1, 6-1; 3. Ryan McMahon, EGF, over Kellen George 6-0, 6-0; 4. Luke Hanson, EGF, over Trent Kedetede 6-0, 6-0

Doubles

1. Marcus Wolf-Bryce Moen, O, over Trey E’Heilly-Tate Steenerson, 6-1, 6-2; 2. Tyler Sher-Micah Moore, O, over Austin Kovar-Jeb Haaven-Farstad 7-6, 6-3; 3. Oliver Kalenze-Bauer Walter, EGF, over Connor Gulbranson-Fischer Torgerson 6-3, 6-3

College softball

Friday’s results

McNeese 5, Minnesota 4

ADVERTISEMENT

College baseball

Friday’s results

N.D. State 5, S.D. State 2

Minnesota 8, Rutgers 7

Women’s tennis

Northern Sun Intercollegiate Conference

NSIC all-conference

First team -- Singles

Minnesota Crookston -- Madeleine Schneider; UMary -- Chloe Chong and Doaa Mohamed; MSU Mankato -- Lois Page and Freia Lawrence; Augustana -- Florentia Hadjigeorgiou, Aleksandra Kistanova and Senem Ocal; Winona State -- Beth Murman

First team -- Doubles

Augustana -- Florentia Hadjigeorgiou/Aleksandra Kistanova and Laura Arce Vieyra/Gabriela Jancikova; MSU Mankato -- Lois Page/Avery Stilwell and Chiara Carnelutti/Freia Lawrence; Winona State -- Beth Murman/Sara Anderson

Second team -- Singles

MSU Moorhead -- Shaelyn Johnson; UMary -- Hala Awad; Augustana -- Laura Arce Vieyra; MSU Mankato -- Chiara Carnelutti and Avery Stilwell; Sioux Falls -- Sydney Osburn and Danielle Thorfinnson; Upper Iowa -- Varvara Ogorodnikova; Winona State -- Rachel Kelly

Second team -- Doubles

MSU Moorhead -- Tia Dykema/Shaelyn Johnson; UMary -- Chloe Chong/Ilona Freitag; Sioux Falls -- Sydney Osburn/Ella Hancock; Winona State -- Rachel Kelly/Ally Burger

Individual awards

Player of the year -- Florentia Hadjigeorgiou, Augustana

Freshman of the year -- Senem Ocal, Augustana

Coach of the year -- Josh Lunak, Minnesota Crookston