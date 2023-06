Friday's local scoreboard for June 9

Auto racing

River Cities Speedway

Friday’s results

NOSA Sprints

Qualifying -- 1. 11M-Brendan Mullen, 00:11.214[14]; 2. 2A-Austin Pierce, 00:11.290[8]; 3. 0-Nick Omdahl, 00:11.329[5]; 4. 13JT-Mark Dobmeier, 00:11.477[11]; 5. 8H-Jade Hastings, 00:11.511[10]; 6. 17-Zach Omdahl, 00:11.522[15]; 7. 8-Jack Croaker, 00:11.545[7]; 8. 27-Weston Olson, 00:11.568[3]; 9. 31-Shane Roemeling, 00:11.813[2]; 10. 14-Tom Egeland, 00:11.815[1]; 11. 99-Jordan Graham, 00:11.839[12]; 12. 26-Blake Egeland, 00:11.909[13]; 13. 52-Adam Sobolik, 00:12.430[9]; 14. 4-Colton Young, 00:12.642[4]; 15. 41T-Travis Strandell, 00:12.761[6]

First heat -- 1. Jade Hastings, 2. Mark Dobmeier, 3. Jack Croaker, 4. Brendan Mullen, 5. Blake Egeland, 6. Tom Egeland, 7. Adam Sobolik, 8. Travis Strandell

Second heat -- 1. Nick Omdahl, 2. Shane Roemeling, 3. Zach Omdahl, 4. Austin Pierce, 5. Jordan Graham, 6. Weston Olson, 7. Colton Young

Feature -- 1. Mullen, 2. Pierce, 3. Dobmeier, 4. Hastings, 5. N. Omdahl, 6. Z. Omdahl, 7. B. Egeland, 8. Sobolik, 9. Strandell

WISSOTA Late Models

First heat -- 1. Joey Pederson, 2. Tyler Peterson, 3. Tom Corcoran, 4. Greg Moore, 5. Terry Nelson

Second heat -- 1. Lance Schill, 2. Greg Friestad, 3. Jason Strand, 4. Brandon Fuller, 5. Dan McNamee, 6. Brady Pengilly

Third heat -- 1. Mike Greseth, 2. Brody Troftgruben, 3. Jesse Teunis, 4. John Seng, 5. Nicholas Minske

Fourth heat -- 1. Cole Schill, 2. Brad Seng, 3. Dustin Strand, 4. Blake Anderson, 5. Brandon Corbett, 6. Nathan Higginbotham

Feature -- 1. C. Schill, 2. Greseth, 3. Peterson, 4. Pederson, 5. B. Seng, 6. D. Strand, 7. Troftgruben, 8. J. Strand, 9. Teunis, 10. J. Seng, 11. Friestad, 12. Moore, 13. Anderson, 14. Ryan Corbett, 15. Fuller, 16. Minske, 17. B. Corbett, 18. Blake Higginbotham, 19. McNamee, 20. Nelson

WISSOTA Midwest Mods

First heat -- 1. Austin Hunter, 2. Jason Halverson, 3. Brandon Rehill, 4. Jory Berg, 5. Phil Christlieb, 6. Joe Henninger

Second heat -- 1. Matt Schow, 2. Jaden Varnson, 3. Lance Schill, 4. Jamie Dietzler, 5. Nathan Raasakka, 6. Chris Edmonds

Feature -- 1. Schill, 2. Hunter, 3. Dietzler, 4. Rehill, 5. Berg, 6. Schow, 7. Eric Haugland, 8. Reise Stenberg, 9. Edmonds, 10. Varnson, 11. Christlieb

WISSOTA Street Stocks

First heat -- 1. Seth Klostreich, 2. John Halvorson, 3. Shane Swenson, 4. Greg Jose, 5. Rachael McNamee

Second heat -- 1. Cole Greseth, 2. Trey Hess, 3. Tucker Pederson, 4. Weston Ramsrud, 5. Chris Ekren

Feature -- 1. Hess, 2. Jose, 3. Greseth, 4. Klostreich, 5. Halvorson, 6. Swenson, 7. Josh Barker, 8. James Meagher, 9. Ekren, 10. Ramsrud, 11. Rodney Hulst, 12. McNamee

Girls soccer

N.D. All-State

First team

Fargo Davies -- Madison Barnick and Leighton Roberson; Minot -- Maicee Burke and Emerson Perrin; West Fargo Sheyenne -- Lindsey Erickson and Morgan Valvo; Fargo Shanley -- Ella Frisk and Mia Metzger; Bismarck -- Addison Massey; Mandan -- Sarah Helderop; Bismarck Legacy -- Madison Lein and Oakley Will

Second team

Fargo Davies -- Sophie Bjerke and Ashlyn Sands; Fargo Shanley -- Aubrey Dew; Fargo North -- Earth Wild; West Fargo Sheyenne -- Tenley McMenamy; Fargo South -- Gracie Sauvageau; Mandan -- Madison Hertz and Trinn Nybakken; Bismarck Legacy -- Payton Kooiman; Minot -- Bria Lewis; Bismarck -- Peyton Neumiller and Emmery Schmitz

Outstanding senior athlete – Ella Frisk, Fargo Shanley

Coach of the year – Nick Christianson, Fargo Davies

Prep softball

Minn. state Class A tournament

In Mankato

Thursday’s results

Quarterfinals

Upsala 1, Randolph 0

Edgerton/SW MN Christian 3, Bethlehem Academy 1

Badger-Greenbush-Middle River 11, Menahga 1

Moose Lake/Willow River 7, New Ulm Cathedral 2

Semifinals

Edgerton/SW MN Christian 2, Upsala 1

Badger-Greenbush-Middle River 2, Moose Lake/Willow River 1

Friday’s results

Third place

Moose Lake/Willow River 6, Upsala 0

Championship

Edgerton/SW MN Christian 10, Badger-Greenbush-Middle River 5

Minn. state Class AA tournament

In Mankato

Thursday’s results

Quarterfinals

Le Sueur-Henderson 3, Pequot Lakes 1

Dilworth-Glyndon-Felton 6, Pipestone Area 4

St. Charles 5, Watertown-Mayer 4

St. Agnes 2, Proctor 1

Semifinals

Dilworth-Glyndon-Felton 2, Le Sueur-Henderson 1

St. Charles 8, St. Agnes 3

Friday’s results

Third place

Le Sueur-Henderson 5, St. Agnes 0

Championship

Dilworth-Glyndon-Felton 3, St. Charles 1

Prep baseball

Minn. Section 8A tournament

At Bemidji State

Thursday’s championships

At Bemidji State

Fosston 6-6, Sacred Heart 1-4

FOS 102 030 0 --6 6 1

S-H 000 001 0 --1 5 5

WP: Hudson Boushee; LP: Parker Erickson

Highlights -- SH: Erickson 2x3, R, 6 SO, David Larson 1x3, RBI, Ethan Arntson 1x3, Breck Bloom 1x3; F: Boushee 2x3, R, 5 SO, Brecken Lavin 2x4, R, 2 RBI, 2 2B

S-H 002 020 0 --4 7 1

FOS 400 200 X --6 11 2

WP: Carsen Boushee; LP: Ethan Arntson

Highlights -- SH: Bloom 2x3, R, 2B, Arntson 2x4, RBI, Jake Satterlund 1x3, 2R, 2 RBI; F: Tommy Simonson 3x4, R, RBI, Aaron Norlund 2x3, 2 RBI, Boushee 2x4, 2R, RBI

Legion baseball

Thursday’s result

May-Port-CG 12, Hatton-Northwood 7

MAY 400 520 1 --12 6 1

H-N 000 402 1 --7 12 5

WP: L. Fugleberg; LP: Carson Beaudin

Highlights -- MPCG: E. Bergstrom 4R, 4 BB, M. Judisch 1x5, R, Fugleberg 2 BB, L. Koenig 1x3, 2R, RBI, BB, J. Hutter 2x4, R, 4 RBI, W. McGillis 1x4, 2R, RBI, 2B, M. Kloster 1x3, RBI, BB, 2B, A. Aarsvold BB, C. Kritzberger R; HN: D. Carpenter 3x4, 2R, Beaudin 1x3, R, BB, H. Frederick R, A. Gratton 1x2, R, RBI, BB, T. Peterick 2x3, 2R, 2 RBI, H. Twete 2x3, R, RBI, K. Schroeder 1x4, RBI, R. Verke 1x3, RBI