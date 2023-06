Friday's local scoreboard for June 23

Legion baseball

Friday’s results

Bennington (Neb.) 7, Grand Forks Royals 2

GFR 000 101 0 --2 6 5

BEN 202 120 X --7 6 0

WP: Anderson, LP: Chance Colgrove

Highlights -- GFR: Colgrove 3x3, 2R, Matt Dosch RBI, Keegan Hensrud RBI; BEN: Anderson 2x4, 2R, 5 SO, Coe Jackson RBI, Archer R, Nguyen 1x2, R, 2 RBI, Wise 2x4, 2 RBI, Minarik RBI, Roth 1x3, R, Dumont R, Boever RBI

Post 316 12, Grand Forks Royals 4

GFR 301 000 --4 5 7

316 000 093 --12 12 0

WP: Shelite, LP: Connor Knutson

Highlights -- GFR: Braden Brevik R, Keegan Hensrud R, Cole Barta 1x2, R, Chance Colgrove 2x3, R, Matt Dosch RBI, Adrian Gonzalez 1x3, 3 RBI; 316: Shelite 4 SO, Lopez 1x2, R, Brenam 1x4, R, Lager 2x3, R, 3 RBI, Renkem 1x4, R, RBI, Vieyra 1x3, 2R, RBI, Soderstrom 1x3, 2R, Allen 2x4, 2R, RBI, Franz 1x2, R, RBI, Lewis 2x2, R, RBI

Thursday’s result

Hopkins 12, Grand Forks Royals 4

HOP 224 400 --12 6 0

GFR 012 10X --4 5 6

WP: Elijah Stewart; LP: Zander Waind

Highlights -- HOP: Grady Anderson 2R, RBI, Elijah Stewart 1x1, 2R, 2 RBI, Dylan Strozinsky 1x3, RBI, Colin McGie 2x2, RBI, Manni Butterbaugh 2R, Josh Pasloff 1x3, 2R, Dylan Lindstrum 1x4, 2R, Elliott Laukka R, RBI, Jack Mausser R, RBI; GFR: Braden Brevik 2R, Griffen Haagenson R, Cole Barta 1x3, RBI, Chance Colgrove 1x1, R, RBI, David Larson RBI, Max Grafenauer 2x3, RBI

Auto racing

River Cities Speedway

Friday’s results

Event canceled due to rain

Prep football

N.D. Shrine Bowl

11-Man East

Bottineau -- Jacob Shriver; Central Cass -- Ryan Stafford, Owen Wiersma and Cooper Johnson; Devils Lake -- Colton Schneider; Fargo Davies -- Christian McCarthy and John O’Neill; Fargo Shanley -- Michael Rostberg, Will Mehus, Vaciri Hakim and Damon Hospidales; Fargo South -- Tyler Christianson, Emanuel Spiyee and Zack Thomasson; Grand Forks Central -- Dylan LaMont; Red River -- Logan Arason and Hudson Flom; Hillsboro-Central Valley -- Peter Dryburgh, Riley Olsen and Easton Baesler; Kindred -- Trey Heinrich, Jack Packer and Mason Nipstad; Langdon Area-Edmore-Munich -- Jack Romfo; Lisbon -- Boeden Greenley and Grant Lyons; Oakes -- Noah Sundby; Thompson -- Max Roller; Valley City -- Broden Muske and Gavin Gerhardt; Wahpeton -- Beau Arenstein; West Fargo -- Payton McGregor and Josh Balstad; West Fargo Sheyenne -- Ty Schlichting and Bryce Cain; East Grand Forks Senior High -- Caleb Zejdlik; Detroit Lakes -- Charlie Kalina and Brock O’Keson;

Coaches -- Scott Olson, Hillsboro-Central Valley; Tommy Butler, Casselton; Vyrn Muir, Red River; Tyler Kosel, Fargo South

11-Man West

Beulah -- Armani Smith and Tarren Larson; Bismarck Century -- Ryan Brynjolfson, Joel Edland and Jacob Burckhard; Bismarck -- Jayden Sherwin; Bismarck Legacy -- Jaxon Kellogg, Vegas George and Carl Henry; Bismarck St. Mary’s -- Jaxyn Richter and Jonathan Plante; Bowman County -- Grant Kees; Des Lacs-Burlington -- Brenden Hedges; Dickinson -- Chase Selle, Max Wilkinson and Ben Carlson; Hazen -- Kaison Kaylor; Jamestown -- Payton Hochhalter, Jackson Walters and Ethan Gall; Mandan -- Devon Church, Karsyn Jablonski and Lincon Wiseman; Minot -- Kaydn Turnbow and Jayden Speraw; Ray-Powers Lake -- Tyson Enget and Gracin Schroeder; Shiloh Christian -- Joey Desir, Kyler Klein and Darrick Even; Velva-Garrison-Drake-Anamoose -- Payton Bodine, Kyle Sandy, Gabe Lakoduk and Preston Kraft; Watford City -- Jason Hogue; Crookston -- Ethan Boll; Lake Park-Audubon -- Landon Gilespie and Zeke Noel

Coaches -- Jim Dooley, Beulah; Matt Weidler, Velva-Garrison-Drake-Anamoose; Chauncey Hendershot, Minot; Cory Volk, Bismarck Century

9-Man East

Cavalier -- Jacob Steele, Landon Carter and Levi Hinkle; Hankinson -- Cruz Hernandez and Ruston Kath; LaMoure-Litchville-Marion -- Brock Wendel, Garrett Hebl and Colton Ness; Larimore -- Colter Thorsell and Jebb Gerszewski; Maple River -- Clay Hovelson; May-Port-CG -- Andrew Aarsvold, Ethan Bergstrom, Xyler Carlson and Lucas Fugleberg; Nelson County -- Holden Lenz; North Border -- TJ Cosley and Carson Brown; North Prairie -- Nicholas Mears, Isaac Herbel and Mitchell Leas; North Star -- Bryce Prouty; Wyndmere-Lidgerwood -- Andrew Arth, Jake Kuchera and Jason Barton; Kittson County Central -- Chisum Schmiedeberg;

Coaches -- Mitch Greenwood, Cavalier; Josh Keller, North Prairie; Adam Sola, May-Port-CG; Jason Monilaws, Hankinson

9-Man West

Beach -- Trey Swanson; Central McClean -- Keaton Rust; Divide County -- Easton Eriksmoen, Max Dhuyvetter and Wyatt Carballo; Grant County-Flasher -- Layton Woodbury, Kayedenn Rivinius, Wyatt Ottmar and Brandon Brunelle; Hettinger County -- Cole Manolovits; Kidder County -- Keaton Luhmann; Napoleon-Gackle-Streeter -- Trenton Erbele; New Salem-Almont -- AJ Heins, Ty Wolding, Levi Becker and Alex Pitman; Richardton-Taylor-Hebron -- Dylan Kessel; St. John -- Brayton Baker, Jaydynce McCloud, Caden Belgarde and Isaac Charbonneau; Standing Rock -- Johnny Luger; Surrey -- Ethan Hanson; TGU -- Tyler Blowers; Westhope-Newburg-Glenburn -- Easton Andel

Coaches -- Steve Kleinjan, New Salem-Almont; Jamie Krenz, Grant County-Flasher; Cory Davis, St. John; Conner Hill, Surrey

Saturday’s games

At Jerome Berg Field in Mayville

11-Man East vs. 11-Man West, 4 p.m.; 9-Man East vs. 9-Man West, 7 p.m.

