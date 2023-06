Friday's local scoreboard for June 16

Auto racing

River Cities Speedway

Friday’s results

Lightning Sprints

First heat -- 1. Jason Berg, 2. Dexter Dvergsten, 3. Weston Olson, 4. Kate Taves, 5. Evan Yanish, 6. Wesley Van Drunen, 7. Loki Bjerke

Second heat -- 1. Kelsi Pederson, 2. Brad Bjerke, 3. Dylan Langevin, 4. Matthew Taves, 5. Mark Williams, 6. Hayden Koehmstedt, 7. Sean Enright, 8. Gerald Hatlestad

Feature -- 1. Dvergsten, 2. Pederson, 3. K. Taves, 4. Olson, 5. L. Bjerke, 6. Berg, 7. M. Taves, 8. Van Drunen, 9. Langevin, 10. Yanish, 11. Enright

WISSOTA Late Models

First heat -- 1. Lance Schill, 2. Brad Seng, 3. Brandon Corbett, 4. Jason Strand, 5. Brandon Fuller, 6. Jesse Teunis, 7. Nicholas Minske, 8. Ryan Dahl

Second heat -- 1. Tyler Peterson, 2. Dustin Strand, 3. Greg Moore, 4. John Seng, 5. Blake Anderson, 6. Jeff Hapala

Third heat -- 1. Mitch Johnson, 2. Brody Troftgruben, 3. Tom Corcoran, 4. Joey Pederson, 5. Brady Pengilly, 6. Terry Nelson

Feature -- 1. D. Strand, 2. Pederson, 3. B. Seng, 4. Schill, 5. Moore, 6. Corcoran, 7. Troftgruben, 8. Anderson, 9. Dahl, 10. Teunis, 11. J. Seng, 12. Hapala, 13. Fuller, 14. Minske, 15. Corbett, 16. Nelson, 17. Chris Smeby

WISSOTA Midwest Mods

First heat -- 1. Lance Schill, 2. Ryan Cousins, 3. Nathan Raasakka, 4. Tyler McClellan, 5. Cylen Vargason

Second heat -- 1. Matt Schow, 2. Taylor Jacobson, 3. Phil Christlieb, 4. Jason Halverson, 5. Reise Stenberg

Third heat -- 1. Bailey Cousins, 2. Joel Olson, 3. Alex Johnson, 4. Jory Berg, 5. Chris Edmonds, 6. Brody Kraft

Feature -- 1. Raasakka, 2. Berg, 3. Schill, 4. Halverson, 5. Stenberg, 6. B. Cousins, 7. R. Cousins, 8. Connor Graff, 9. Vargason, 10. Kraft

WISSOTA Street Stocks

First heat -- 1. Josh Barker, 2. Chase Boen, 3. John Halvorson, 4. Weston Ramsrud, 5. Greg Jose, 6. Terry Blacklance

Second heat -- 1. Tucker Pederson, 2. Seth Klostreich, 3. Shane Swenson, 4. Scotty Messner, 5. Rodney Hulst

Third heat -- 1. James Meagher, 2. Jayson Bronk, 3. Chris Ekren, 4. Rachael McNamee

Feature -- 1. Pederson, 2. Halvorson, 3. Ramsrud, 4. Boen, 5. Messner, 6. Klostreich, 7. Meagher, 8. Bronk, 9. Rodney Hulst, 10. McNamee

WISSOTA Modifieds

First heat -- 1. Shawn Teunis, 2. Aaron Blacklance, 3. Joseph Thomas, 4. Bryce Borgen, 5. Michael Tiani, 6. Brenden Luschinski

Second heat -- 1. Ward Imrie, 2. Rick Delaine, 3. Ethan Friesen, 4. Dustin Wahl, 5. Ryan Johnson

Third heat -- 1. Tyler Peterson, 2. Dustin Strand, 3. Ryan Schroeder, 4. Rene Poluyko, 5. Josh Beaulieu, 6. Doug VanMill

Feature -- 1. Strand, 2. Peterson, 3. Imrie, 4. Thomas, 5. Blacklance, 6. Borgen, 7. Beaulieu, 8. Teunis, 9. Poluyko, 10. Friesen, 11. Jordan Duray, 12. Johnson, 13. Tiani, 14. Luschinski, 15. VanMill

WISSOTA Modifieds racer Joseph Thomas (6ST) cruises through turn two at River Cities Speedway in Grand Forks during a heat race on Friday, June 16, 2023. Nick Nelson / Grand Forks Herald

Prep baseball

Minn. State Class A tournament

At Joe Faber Field in St. Cloud

Friday’s championship

At CHS Field in St. Paul

Fosston 3, Lyle-Pacelli 2

Minn. State Class AA tournament

At Dick Putz Field in St. Cloud

Friday’s championship

At CHS Field in St. Paul

Esko 9, Perham 0

Legion baseball

Thursday’s results

Fargo Post 400 Stars 9-5, Grand Forks Royals 7-4

GFR 000 100 6 --7 13 2

FPS 020 232 X --9 10 2

WP: Carson Bevill; LP: Chance Colgrove

Highlights -- GFR: Chance Colgrove 5 SO, Jacob Chine 2x4, R, 2 RBI, Braden Brevik 2x4, R, Cole Barta 2x4, R, RBI, Chance Colgrove 2x4, RBI, Keegan Hensrud 1x2, RBI, Gabe Tande 2x4, R, Griffen Haagenson 1x3, R, Matt Dosch R, Brady Peterson 1x3, R, 2 RBI; FP4S: Caleb Christianson 1x3, 2 RBI, Jackson Amerman 2x4, 2 RBI, Logan Sullivan 1x4, R, RBI, Eli Mach R, Jacob Jaroszewski 1x4, R, Chayton Senn 1x2, 2R, Andre Werk 2x4, 2R, RBI, Malachi Werremyer 1x4, 2R

GFR 001 001 2 --4 6 2

FPS 022 001 X --5 8 1

WP: Chayton Senn; LP: Griffen Haagenson

Highlights -- GFR: Braden Brevik 1x3, R, RBI, Max Grafenauer 1x4, R, RBI, Barta 2x4, RBI, Colgrove 2x4, RBI, David Larson R, Connor Knutson R; FP4S: Senn 10 SO, Colby Hanson 2x3, R, Logan Sullivan 2x3, 2R, RBI, Eli Mach 2x3, R, RBI, Gunnar Majerus 1x1, R, RBI