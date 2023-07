Friday's local scoreboard for July 7

Auto racing

River Cities Speedway

Friday’s results

NOSA Sprints

First heat -- 1. 13JT-Mark Dobmeier[1]; 2. 11M-Brendan Mullen[2]; 3. 8-Jack Croaker[3]; 4. 31-Shane Roemeling[5]; 5. 52-Adam Sobolik[7]; 6. 13T-Ty Hanten[9]; 7. 4-Colton Young[8]; 8. (DNF) 14-Tom Egeland[6]; 9. (DNS) 26-Blake Egeland

Second heat -- 1. 8H-Jade Hastings[1]; 2. 0-Nick Omdahl[2]; 3. 2A-Austin Pierce[4]; 4. 17-Zach Omdahl[3]; 5. 27-Weston Olson[6]; 6. 99-Jordan Graham[5]; 7. 15-Laela Eisenschenk[8]; 8. 41T-Travis Strandell[7]

Feature -- 1. Dobmeier, 2. Hastings, 3. Graham, 4. Pierce, 5. Croaker, 6. Mullen, 7. N. Omdahl, 8. Z. Omdahl, 9. Eisenschenk, 10. Hanten, 11. Roemeling, 12. Strandell, 13. Young, 14. Sobolik

WISSOTA Midwest Mods

First heat -- 1. BO-Jory Berg[1]; 2. 69-Justin Jones[3]; 3. 19-Lucas Rodin[6]; 4. 4X-Phil Christlieb[8]

Second heat -- 1. L1-Shane Howell[4]; 2. 87S-Reise Stenberg[3]; 3. 169-Justin Olson[7]; 4. 1S-Scott Bintz[5]; 5. 15TRX-Chris Edmonds[6]; 6. 29-Cylen Vargason[2]; 7. 39-Jamie Dietzler[8]; 8. 77JR-Brody Kraft[1]

Third heat -- 1. 44-Austin Hunter[1]; 2. 22-Zach Reinke[3]; 3. 57S-Corey Storck[4]; 4. 5BA-Aaron Blacklance[7]; 5. 69T-Nick Thoreson[2]; 6. 12-Jaden Varnson[6]; 7. 17K-Kamey Leedom[5]

Fourth heat -- 1. 188-Hunter Hougard[2]; 2. 17S-Lance Schill[1]; 3. 77-Jarod Klein[3]; 4. 111-Jason Halverson

B-Main -- 1. Reinke, 2. Vargason, 3. Varnson, 4. Raasakka, 5. Kakela, 6. Dietzler, 7. Leedom, 8. Kraft, 9. Caldwell

Feature -- 1. Berg, 2. Howell, 3. Rodin, 4. Jones, 5. Olson, 6. Klein, 7. Hougard, 8. Reinke, 9. Raasakka, 10. Halverson, 11. Bintz, 12. Vargason, 13. Edmonds, 14. Christlieb, 15. Watson

WISSOTA Street Stocks

First heat -- 1. 19H-Hunter Carter[2]; 2. 67-Weston Ramsrud[1]; 3. 4-Trey Hess[5]; 4. 59-Kyle Anderson[3]; 5. 99-Josh Barker[4]; 6. 49-Rodney Hulst[6]

Second heat -- 1. 46-Jonny Carter[2]; 2. 27P-Tucker Pederson[3]; 3. 10V-Justin Vogel[6]; 4. G19-Cole Greseth[5]; 5. 28-Greg Jose[4]

Third heat -- 1. 30-Seth Klostreich[4]; 2. 7-James Meagher[1]; 3. 35-John Halvorson[5]; 4. 26-Ty Agen[6]; 5. 10T-Darek Turner[3]; 6. 24-Ashley Wampler[2]

Feature -- 1. Carter, 2. Vogel, 3. Ramsrud, 4. Hess, 5. Pederson, 6. Greseth, 7. Carter, 8. Klostreich, 9. Jose, 10. Halvorson, 11. Turner, 12. Agen, 13. Wampler, 14. Meagher, 15. Shumansky, 16. Hulst

WISSOTA Late Models

First heat -- 1. 12S-Brad Seng[1]; 2. 7P-Joey Pederson[2]; 3. 5E-Shane Edginton[6]; 4. 14M-Greg Moore[3]; 5. C4-Ryan Corbett[5]; 6. 32-Lindsey Hansen[8]; 7. 42-Matthew Jarvis[7]; 8. (DNF) F9-Brandon Fuller[4]

Second heat -- 1. 71-Dustin Strand[1]; 2. 14-Brody Troftgruben[2]; 3. T 1-Tom Corcoran[4]; 4. 70-Jesse Teunis[3]; 5. 2-Rusty Kollman[6]; 6. 00C-Brandon Corbett[5]; 7. 56-Laine Schwehr[7]

Third heat -- 1. 1TPO-Tyler Peterson[1]; 2. 21S-John Seng[3]; 3. 17-Lance Schill[2]; 4. 00-Mitch Johnson[6]; 5. E85-Jason Strand[5]; 6. 15-Amelia Eisenschenk[7]; 7. 1M-Nicholas Minske[4]

Feature -- 1. D. Strand, 2. Peterson, 3. B. Seng, 4. Edginton, 5. Troftgruben, 6. Pederson, 7. Schill, 8. J. Seng, 9. Teunis, 10. Moore, 11. J. Strand, 12. Kollman, 13. Eisenschenk, 14. Corbett, 15. Corcoran, 16. Johnson, 17. Hansen, 18. Jarvis, 19. Schwehr, 20. Minske, 21. Corbett

WISSOTA Street Stocks drivers speed along the straightaway between turns two and three at River Cities Speedway in Grand Forks during a heat race on Friday, July 7, 2023. Nick Nelson / Grand Forks Herald

Legion baseball

Friday’s result

Crookston Post 20 8, Jamestown 6

CRO 012 002 3 --8 8 5

JAM 010 140 0 --6 9 2

WP: Al Longoria; LP: Derek Hatlewick

Highlights -- CRO: George Widman 2x4, R, RBI, Longoria 2x4, 2 RBI, Parker Kelly 1x2, 2R, Jackson Demarais 1x2, RBI; JAM: Bennett Goehner 2x3, 2R, RBI, Kaiden Hakanson 2x3, RBI, Ethan Ottle 1x2, R

Thursday’s results

Dickinson Roughriders 6-7, Grand Forks Royals 4-2

DIC 002 310 0 – 6 8 2

GRA 000 000 4 – 4 13 2

WP: Jace Kovash, LP: Griffen Haagenson

Highlights -- DR: Kovash 5 SO, Jadon Bast 1x3, R, Kovash 2R, Isaac Daley 1x4, RBI, Kaden Krieg 3x4, R, RVB; Griffen Haagenson 7 SO

DIC 201 200 2 – 7 7 1

GRA 010 100 0 – 2 4 1

WP – Carson Weiler; LP – Braden Brevik

Highlights – D: Jace Kovash 1x4, HR, 3 RBIs, Landon Olson 2x3; GF: Zander Waind 1x2, David Larson 1x2, 2B, run

May-Port 10, Hillsboro-Central Valley Blue Sox 5

HCV 000 010 4 --5 6 0

M-P 720 010 X --10 14 1

WP: Landon Koenig; LP: Caleb Hattlestad

Highlights -- HCV: Kyle Haffely 1x2, R, 2 RBI, Cole Hebl 1x4, 3 RBI, 2B, Andrew Dullum 1x2, R, Alec Magnuson 1x2, R, 2B Chase Haffely 1x3, R, Gavin Beliles 1x2, R; MP: Ethan Bergstrom 4x4, 2R, RBI, 2 2B, Jake Hutter 2x3, R, RBI, 3B, Lucas Fugleberg R, Landon Koenig 3x3, 2R, RBI, 11 SO, Marshall Judisch 3x3, R, 3 RBI, 3B, Walker McGillis 2x3, R, RBI, Andrew Aarsvold R, RBI, Cole Kritzberger R

Women’s soccer

UND announces 2023 schedule

The UND Fighting Hawks women’s soccer program announced its full 2023 regular-season schedule on Thursday, July 6 and is as follows:

August

Thursday, August 17 vs. Montana, 3 p.m.

Sunday, August 20 vs. Boise State, noon

Thursday, August 24 vs. MSU Moorhead, 3 p.m.

Sunday, August 27 vs. Austin Peay, 1 p.m.

Thursday, August 31 at Illinois State, 6 p.m.

September

Sunday, September 3 at Southern Indiana, 1 p.m.

Thursday, September 7 vs. Northern Colorado, 3 p.m.

Sunday, September 10 vs. Grand Canyon, 1 p.m.

Friday, September 15 vs. Wyoming, 3 p.m.

Sunday, September 17 vs. Arkansas-Pine Bluff

Thursday, September 21 vs. Omaha, 3 p.m.

Sunday, September 24 vs. Kansas City, 1 p.m.

Thursday, September 28 at South Dakota, TBA

October

Sunday, October 1 at S.D. State, 1 p.m.

Sunday, October 8 at N.D. State, 4 p.m.

Sunday, October 15 vs. Oral Roberts, 1 p.m.

Thursday, October 19 at St. Thomas, 4 p.m.

Sunday, October 22 vs. Denver, 1 p.m.