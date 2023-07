Friday's local scoreboard for July 21

Auto racing

River Cities Speedway

Friday’s results

NOSA Sprints

First heat -- 1. 17-Zach Omdahl, 2. 13JT-Mark Dobmeier, 3. 2A-Austin Pierce, 4. 1-Laela Eisenschenk, 5. 27-Weston Olson, 6. 41T-Travis Strandell, 7. 78-Bill Wagner

Second heat -- 1. 0-Nick Omdahl, 2. 52-Adam Sobolik, 3. 8-Jack Croaker, 4. 4-Colton Young, 5. 13-Patrick Heikkinen

Third heat -- 1. 11M-Brendan Mullen, 2. 8H-Jade Hastings, 3. 31-Shane Roemeling, 4. 14-Tom Egeland, 5. 26-Blake Egeland

Feature -- 1. 13JT-Mark Dobmeier, 2. 0-Nick Omdahl, 3. 8-Jack Croaker, 4. 11M-Brendan Mullen, 5. 1-Laela Eisenschenk, 6. 31-Shane Roemeling, 7. 4-Colton Young, 8. 14-Tom Egeland, 9. 17-Zach Omdahl, 10. 41T-Travis Strandell, 11. 78-Bill Wagner

WISSOTA Late Models

First heat -- 1. 2-Rusty Kollman, 2. 71-Dustin Strand, 3. 5E-Shane Edginton, 4. 10-Kevin Robertson, 5. 17-Mike Greseth, 6. 14-Brody Troftgruben, 7. 02-Dan Dowling, 8. 1 2-Bryce Sward

Second heat -- 1. 1TPO-Tyler Peterson, 2. F9-Brandon Fuller, 3. 16S-Jeff Hapala, 4. 1M-Nicholas Minske, 5. 9R-Erik Robertson, 6. 11S-Casey Stremick, 7. 54-Terry Nelson, 8. 42-Matthew Jarvis

Third heat -- 1. 12S-Brad Seng, 2. 21S-John Seng, 3. 7P-Joey Pederson, 4. 15-Amelia Eisenschenk, 5. C4-Ryan Corbett, 6. 00C-Brandon Corbett, 7. 14M-Greg Moore, 8. 70-Jesse Teunis

Feature -- 1. 71-Dustin Strand, 2. 1TPO-Tyler Peterson, 3. 12S-Brad Seng, 4. 7P-Joey Pederson, 5. 1 2-Bryce Sward, 6. 17-Mike Greseth, 7. 21S-John Seng, 8. 14-Brody Troftgruben, 9. E85-Jason Strand, 10. 10-Kevin Robertson, 11. 15-Amelia Eisenschenk, 12. 00C-Brandon Corbett, 13. F9-Brandon Fuller, 14. 2-Rusty Kollman, 15. 1M-Nicholas Minske, 16. 14M-Greg Moore, 17. 5E-Shane Edginton, 18. 42-Matthew Jarvis, 19. 11S-Casey Stremick, 20. 70-Jesse Teunis

WISSOTA Modifieds

First heat -- 1. 5BA-Aaron Blacklance, 2. 2J-Blake Jegtvig, 3. 67-Weston Ramsrud, 4. 39-Shawn Teunis, 5. 25-Ryan Johnson, 6. 96-Erv Grossman, 7. 95-Mark Esala

Second heat -- 1. 6X-Zach Johnson, 2. 2-Aaron Holtan, 3. 6ST-Joseph Thomas, 4. 10W-Ward Imrie, 5. 1R-Rick Delaine, 6. 22B-Josh Beaulieu, 7. 81-Jordan Duray

Third heat -- 1. 71-Dustin Strand, 2. 88-Tanner Williamson, 3. 2X-Brady Gerdes, 4. 33X-Justin Froemming, 5. 16-Brenden Luschinski, 6. 43-Lance Schilling, 7. 26-Brent Pulskamp

Fourth heat -- 1. 1TPO-Tyler Peterson, 2. 74-Dustin Wahl, 3. 21S-Travis Saurer, 4. 48-Jerome Guyot, 5. 51T-Tim Thomas, 6. 57-Michael Tiani

B-Main -- 1. 43-Lance Schilling, 2. 12-Matt Aukland, 3. 95-Mark Esala, 4. 22B-Josh Beaulieu, 5. 81-Jordan Duray, 6. 26-Brent Pulskamp, 7. 96-Erv Grossman, 8. 57-Michael Tiani

Feature -- 1. 71-Dustin Strand, 2. 6X-Zach Johnson, 3. 1TPO-Tyler Peterson, 4. 5BA-Aaron Blacklance, 5. 2-Aaron Holtan, 6. 74-Dustin Wahl, 7. 6ST-Joseph Thomas, 8. 88-Tanner Williamson, 9. 2J-Blake Jegtvig, 10. 10W-Ward Imrie, 11. 1R-Rick Delaine, 12. 21S-Travis Saurer, 13. 2X-Brady Gerdes, 14. 39-Shawn Teunis, 15. 33X-Justin Froemming, 16. 22B-Josh Beaulieu, 17. 51T-Tim Thomas, 18. 48-Jerome Guyot, 19. 43-Lance Schilling, 20. 95-Mark Esala, 21. 25-Ryan Johnson, 22. 16-Brenden Luschinski, 23. 12-Matt Aukland, 24. 67-Weston Ramsrud

Legion baseball

N.D. Class A tournament

East Division

In Casselton

Thursday’s results

Wahpeton 6, Fargo Astros 5

West Fargo Vets 6, Fargo Bombers 5

Devils Lake 12, Kindred 2

Casselton 10, West Fargo Aces 1

Friday’s results

Loser out

Fargo Astros 6, Fargo Bombers 3

Kindred 12, West Fargo Aces 7

Championship bracket

Wahpeton 10, West Fargo Vets 0

Casselton 5, Devils Lake 4

Saturday’s games

State qualifiers

Devils Lake vs. Fargo Astros; Kindred vs. West Fargo Vets

Third place

Devils Lake/Fargo Astros winner vs. Kindred/West Fargo Vets winner

Championship

Wahpeton vs. Casselton

West Division

In Mandan

Thursday’s results

Bismarck Senators 5, Williston 3

Mandan A’s 8, Bismarck Capitals 7

Dickinson 12, Beulah 9

Bismarck Reps 10, Watford City 0

Friday’s results

Loser out

Bismarck Capitals 10, Williston 0

Watford City 7, Beulah 0 (by forfeit)

Championship bracket

Bismarck Senators 10, Mandan A’s 2

Dickinson 5, Bismarck Reps 2

Saturday’s games

State qualifiers

Bismarck Reps vs. Bismarck Capitals; Mandan A’s vs. Watford City

Championship

Bismarck Senators vs. Dickinson

N.D. Class B District 2 tournament

In Burlington

Thursday’s results

First championship

Renville County 23, Burlington 4

Second championship

Burlington 8, Renville County 4

N.D. Class B District 3 tournament

In Rugby

Thursday’s championship

Cando 7, Rugby 3

N.D. Class B District 6 tournament

In Thompson

Thursday’s results

First championship

May-Port 11-0, Thompson 10-11

THO 200 025 1 --10 10 1

M-P 414 020 X --11 8 4

WP: Lucas Fugleberg; LP: Drew Odenbach

Highlights -- T: Reece Berberich 1x4, 2R, Brayden Wolfgram 3x3, 2R, 2 RBI, 2B, Tom Schumacher 1x4, 2R, Will Welke 2x4, R, 3 RBI, 2B, Brody Gibson 2 RBI, Drew Overby RBI, Jonathan Muhs 2x4, 2R, 2B, Shawn O'Hearn 1x4, RBI, Brayden Tyce R; MP: Ethan Bergstrom R, Jake Hutter 2R, Marshall Judisch 3x3, 4R, RBI, Landon Koenig 1x2, 2R, RBI, Walker McGillis 2x3, R, 3 RBI, Marshall Kloster 1x3, 4 RBI, 2B, Sawyer McGillis R

THO 300 314 --11 10 1

M-P 000 000 --0 5 3

WP: Reece Berberich; LP: Walker McGillis

Highlights -- T: Reece Berberich 2x3, 2R, RBI, Brayden Wolfgram 2x3, R, RBI, Tom Schumacher 2x4, 2R, Will Welke 2 RBI, Brody Gibson R, RBI, Drew Overby 1x3, R, Jonathan Muhs 1x3, R, RBI, Shawn O'Hearn 1x3, R, Brayden Tyce 1x1, R, RBI, Isaac Beland RBI

N.D. Class B District 7 tournament

In Lisbon

Thursday’s results

Loser out

Lisbon 3, Edgeley 2

Championship

LaMoure 5, Lisbon 2

Minn. Subsection 14 tournament

In Perham

Thursday’s results

Loser out

East Grand Forks 6, Fergus Falls 3

Alexandria 10, Brainerd 0

Championship bracket

Bemidji 6, Detroit Lakes 0

Perham 11, Moorhead 1

Friday’s games

Loser out, 11 a.m., 1:30 p.m. and 4 p.m.

Championship bracket, 6:30 p.m.

Saturday’s games

Third place, noon

Championship, 2:30 p.m.

Sunday’s game

Second championship (if necessary), noon