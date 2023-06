The Grand Forks Police Department is hol

The Grand Forks Police Department is holding property for the below named individuals. In accordance with North Dakota Century Code 29-31.1-02 and Grand Forks City Code 10-0204, if claim for the property is not made by July 7th, 2023 at 4:30 PM, it will be deemed abandoned and disposed of accordingly. For any questions or to set up an appointment to claim the property contact Property and Evidence at 701-787-8000. Adams, Jarrod Ahmad, Teresa Allen, Raymond Allery, Marybeth Altenor, Frankeaswood Anderson, Kevin Auten, Kenneth Azure, Damian Bata, Reily Batchelder, Tessa Beach, Savaun Benson-Henry, Dante Bercier, Billy Boen, Chad Brewer, Arleasher Bridges, Steven Budd, Adrienne Carr, Jessica Carr, Nathan Casserly, Samantha Chasinghawk, Kailee Collins, Charles Daniels, Aaron Darco, Farah Darnell, Felicia Davis, Bailey Day, Brina De Kock, Brizano Debose, Jackson Demery, Keisha Demery, Myron Dorsher, Maxwell Dubois, Dylan Dubois, Kylie East & West Excavating LLC Edevold, Alex Ellis, Xavier Elskoe, Jody Fisher, Connor Foster, Taquillla Gaddie, David Garcia, Serenity Garza, Roberto Gomez, Jorge Goulet, Brandon Goulet, Jerry Gourneau, Charity Guerrero, Manuel Hams, Cayne Hanson, Bryce Harrison, Nathaniel Head, Bobbi Jo Heard, Otis Heintz, Kyle Herman, Scott Heuchert, Gunnar Holbrook, Christopher Holder, Jason Hornbaker, Tykota Houske, Kyle Jackson, Clarissa Jackson, Kenaz Jarboe, Austen Johnson, Jonah Johnson, Jordan Jones, Edward Jones, Rayshaan Jorstad, Alexis Kennedy, Shea Keown, Shawn Kuchera, Ethan Kujawa, Andrew Lade, Fawn Laducer, Norbert Land, Hannah Lassonde, Skyler Leake, Colleen Leclair, Austin Leclair, Austin Littleghost, James Littleghost, Kaleigh Lopez, Jenny Louden, Delanie Lund, Danielle Lupi, Samuel Marion, Ronnie Martin, Louella Martinez, Yajaira McCarty, Jade McCray, Delaney McKay, Robin Miller, Chaz Mohamed, Ayaan Morado, Aaron Moran, Lashaun Nelson, Dustin Nelson, Todd Njindo, Ngami Novak, Bonita Oh, Wontec Olson, Kiara Olson, Samantha Olver, Dessarae Pokrzywinski, Brianna Porter, Tarvis Posey, Bronson Ramirez, Emilio Rehm, Marissa Rico, Ray Rodgers, Michael Rodriguez, Mary Ruckreigle, John Sai, Warren Salad, Guled Schildberger, Brayden Seidlinger, James Shafer, Andy Sharland, Jeffrey Shorty, Brandrius Simonson, Lorne Smith, Cheyenne Smith, Guy Smith, Kaitlin Spicer, Jessica Springer, Joshua Stephens, Nathan Tessmer, Ivan Thompson, Aaron Tollefson, Jeffrey Torres, Jasper Touchstone, Ursulita TradeHome Shoes Vondal Nelson, Ronald Vote, Jesse Wambach, Dawn Wark, Andrew Washington, Aoime Wek, Antonio Wells, Tammara White, Steven Withers, Kimberly Wong, Tim (June 7, 2023) 231305