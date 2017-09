UND forward Shane Gersich was named to the NCHC preseason all-star team, tying Denver’s Dylan Gambrell for the final forwards spot. Here’s the squad:

F – Henrik Borgstrom, Denver

F – Troy Terry, Denver

F – Shane Gersich, North Dakota

F – Dylan Gambrell, Denver

D – Louie Belpedio, Miami

D – Jimmy Schuldt, St. Cloud State

G – Tanner Jaillet, Denver

For more, click here.