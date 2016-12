Thursday’s local scoreboard

Bismarck St. Mary’s 73, Williston 57

Griggs County Central 63, Barnes County North 61

Bottineau 74, Rolette-Wolford 60

Dunseith 91, Mandaree 75

Rugby 74, Mohall-Lansford-Sherwood 48

Hazen 72, Bowman County 63, OT

Milnor-North Sargent 73, Lisbon 48

Wyndmere-Lidgerwood 53, Waubay, S.D., 39

Minnesota

Hawley 72, Verndale 59

Park Christian 75, Lake Park-Audubon 74

Goodridge-Grygla 83, Roseau 78

Hawley 72, Verndale 59

Park Rapids 63, Wadena-Deer Creek 58

Breckenridge 95, Pelican rapids 65

Pequot Lakes 85, Staples-Motley 70

Red Lake 85, Cass Lake-Bena 73

EGF Senior High 68,GF Central 61GFC3625--61EGF3236-68

GF Central -- Jacob Ohnstad 16, Brady Horner 7, Jamil Suleiman 4, Debyn Johnson 20, Kevin Morrison 9, Michael Nelson 2, Jon Krause 3

EGF Senior High -- Aaron Havis 13, Edmond Jones 4, Colton Dauksavage 8, Sam Votava 4, Christian Dugan 19, Steven Widman 5, Julian Benson 15

Minot 75,Devils Lake 47MIN3342-75DEV2522-47

Minot -- KyJuan Johnson 4, Chandler Albertson 8, Jack Ziegler 2, Trevor Banks 13, Paxten Wahlund 2, Justin Engg 14, Peyton Lamoureux 4, Alex Schimke 6, Lofton Klabunde 13, Brett Lunde 6, Max Olthoff 3

Devils Lake -- Patrick Bracken 6, Ryan Haahr 4, Nik Desai 4, Josh Dahlen 2, Preston Reierson 6, Zach Dahlen 19, Jagger Miller 6

Four Winds-Minn. 83,Grafton 50

GRA1571612-50

FWM23202317-83

Grafton -- Riley Hanson 9, Andrew Schaan 3, Tyler Kliniske 8, Jason Garza 9, Dalton Albrecht 16, Beau Feltman 5

Four Winds-Minnewaukan -- Jaylen LaRock 13, Steve Redfox 21, Irvin Tomahawk 24, , Ashton Thompson 4, Tronis McKay 17, Charlie Black 4





Crookston 78,Climax-Fisher 32C-F1913-32CRO4335-75

Climax-Fisher -- Trea Byklum 3, Brady Klein 4, Paul Gapp 13, Devin Betterly 5, Pelon Pruneda 5, Matt Nesvig 2

Crookston -- Jonathan Olson 2, Todd Boerger 14, Matt Garmen 3, Nick Garmen 13, Jaden Lubarski 5, Blake Kawlewski 4, Mitchell Olson 9, Luke Froeber 11, Carter Winand 17

Norman Co. East/U-H 82,Fertile-Beltrami 77NOR3349-82F-B4136-77

Norman Co. East/Ulen-Hitterdal -- Dawson Fox-Murray 7, Brett Braseth 17, Brady Sirjord 18, Griffin Maesse 16, Isaac Habedank 19, Toby Bjerklie 4, Isaac Stene 1

Fertile-Beltrami -- Vincent Benesh 17, Athan McCollum 6,Addison McCollum 6, Jordan Van Den Einde 2, Dillon Sannes 3, Dylan Van Den Einde 19, Isaiah Horgeshimer 8, John Larsen 16

Badger-G-MR 51,Clearbrook-Gonvick 48C-G2424-48BAD2526-51Clearbrook-Gonvick -- Jonathan Hamnes 2, Ethan Dorman 2, Trevor Rogstad 7, Tristan Bakke 7, Erick Bergman 11, Andrew Barrett 3, Nathaneal Dahl 16Badger-G-MR -- Brandon Sorenson 12, Skyler Forst 7, Conner Graff 7, Austin Aune 4, Jake Taggart 14, Jared Davy 1, Dylan Heggedal 3, Shaun Waage 3Goodridge-Grygla 83,Roseau 78, 2 OTROS3543-78G-G3746-83 Roseau -- Eric Hoffer 18, Nels Braaten 6, Nate Corbit 26, Jordan McMillin 3, Zach Fevold 9, Jacob LePard 14, Tyson Monsrud 2Goodridge-Grygla -- Blaine Kriel 32, Hogan Lundeen 4, Dylan Walker 4, Jesse Wiseth 4, Brandon Stanley 1, Blake Nerhus 8, Dylan Manderud 12, Ben Groven 18Stephen-Argyle 58,Kittson County Central 50S-A2731-58KCC2723-50 Stephen-Argyle -- Hunter Yutrzenka 12, Stoene Spilde 11, Chris McGlynn 13, Tom Gryskiewicz 2, Zac Fincher 8, Isaac Mills 12Kittson Co. Central -- Spencer Billings 8, Jacob Ristad 2, Trevor Coffield 15, Bryden Swenson 10, Cole Johnson 6, Andrew Christenson 9Fergus Falls 60,Thief River Falls 52FER3426-60TRF2527-52

Fergus Falls -- Matthew Johnson 2, Austin Stanislawski 9, Nathan Rund 24, Harrison Christenson 9, Spencer Breen 2, Matthew Monke 4

Thief River Falls -- Brady Hoffard 8, Blake Boen 8, Will Anderson 13, Payton Graham 2, Ean Olson 9, Gavin Bugge 4, Tayton Zutz 5, Landon Kruckeberg 3







Girls basketball6Thursday’s resultsNorth Dakota

Bismarck Century 68, Minot 64

Bismarck Legacy 62, Jamestown 51

Bismarck St. Mary’s 68, Williston 52

Dunseith 83, Mandaree 64

Rugby 61, Mohall-Lansford-Sherwood 28

Shiloh Christian 43, Minot Ryan 42

Barnes Co. North 52, South Border 50

Kindred 67, Wyndmere-Lidgerwood 36

Hankinson 56, Clinton-Graceville-Beardsley 35

Edgeley-Kulm-Montpelier 76, Oakes 56

Minnesota

Ada-Borup 83, Northern Cass 27

GF Red River 76,Fargo Davies 74DAV3638-74RED4036-76

Fargo Davies -- Kylee Bergantine 20, Rachel Nemer 4, Carly Kottsick 9, Grace Geffre 19, Alyssa Paper 4, Raegan Linster 16

GF Red River -- Kendra Bohm 16, Lexi Robson 23, Maggie Steffen 8, Kylie Dvorak 3, Kenady Steffan 10, Danica Kemnitz 9, Jadyn Sondrol 3, Cassidy Wilson 4

Devils Lake 55,Minot 43MIN2023-43DEV2629-55

Minot -- Taylor Benno 2, Allie Nelson 14, Paige Rosencrans 2, Brooke Nelson 2, Becca Tschetter 3, Alli McCoy 5, Kalli Askvig 8, Brenna Tschetter 7

Devils Lake -- Jessica Mertens 10, Taylor Windjue 11, Macy Schneider 2, Mattisyn Barendt 7, Mattea Vetsch 14, Chiara Olson 2, Averi Ziegler 9

Park River/F-L 40,LaMoure-L/M 27

LLM28611-27

PAR79717-40

LaMoure-L-M -- Anna Holen 2, Ellie Holen 8, Kindra Hamlin 4, Jackie Meiklejohn 11, Kallene Klever 2

Park River/Fordville-Lankin -- Anne Welch 4, Jenna Zavalney 9, Kaitlyn Brintnell 2, Bailey Beneda 7, Taylor Dalbey 12, Taylor Knudson 6





North Star 72,Rolla 13

ROL3064-13

NST2025189-72

Rolla -- Skylar Arnold 3, Lashai Bercier 7, Kyleigh Wilkes 3,

North Star -- Madison Borstad 12, Mya Halverson 2, Stephanie Miller 17, Peyton Halverson 12,

Macey Kvilvang 15, Kellie Huschle 10, Jasmine Heisler 2, Dani Rader 2





Harvey-Wells Co. 69,TGU 43

TGU5161210-43

HWC18132018-69

Towner-Granville-Upham -- Grace Bachmeier 4, Kiara Johnson 2, Lexi Zahn 7, Angela Anderson 15, Jaidyn Brummond 7, Mackenzie Woodall 2, Allison Cross 6

Harvey-Wells County -- Ryle Heil 6, Karlie Dockter 2, Kari Wolfe 23, McKenzie Alveshere 2,

Jaye Fike 18, Leah Jans 2, Jasmine Ripplinger 10,

McKayla Jones 6





Red Lake Falls 63,Warroad 25WAR1411-25RLF3132-63

Warroad -- Bailey Kleinschmidt 4, Anna Holter 5, Sky Boucha 3, , Alexis Syverson 8, Nicole Dalen 2, Allyssa Clark 1

Red Lake Falls -- Kelsey Landman 3, Jozi Halvorson 11, Brooke Knott 2, Josie Huot 12, Kelly Schultz 16, Emma Duden 9, Malanna Boutain 4, Madison Derosier 6





Red Lake CC 58,Mahnomen 46RLC2533-58MAH2026-46

Red Lake County Central -- Nikki Schmitz 2, Taylor Bushelle 19, Jenna Pahlen 7, Calyssa Eskeli 2, Julia Bernstein 7, Ashley Longtin 21

Mahnomen -- Maggie Hedstrom 7, Lindsey Swiers 5, Sydney Clark 15, Abby Large 6, Jessica Refshaw 10, Audra Walz 3

Boys hockey6Thursday’s results

Brainerd 2, St. Cloud 0

Fargo Davies 7, Detroit Lakes 1

Minot 15, Hazen-Beulah 0

Northern Lakes 5, Park Rapids 1

Moorhead 2, Alexandria 2, OT

GF Red River 4,Devils Lake 1

Second period -- 1. RR, Braden Costello (Mason Salquist, Luke LaMoine) 5:14

Third period -- 2. RR, Tyler Savage (Reed Turner, Jake Arel) 3:06; 3. RR, Landon Haagenson (LaMoine) 4:38; 4. DL, Mathew Boren (Carson Lovin, Brady Johnson) 8:52; 5. RR, Kaden Landa (Salquist, LaMoine) 15:01

Goalie saves -- RR: Jacob Mehlhoff 10-4-3 -- 17; DL: Wyatt Ness 7-13-11 -- 31

EGF 4,Warroad 0

Second period -- 1. Bauer Brown (Hunter Olson) 7:30; 2. Nick Lund 14:22; 3. Carter Beck (Coby Stauss) 14:49

Third period -- 4. Stauss (Olson) 1:42

Goalie saves -- W: Parker Orchard 23; EGF: 13

Lake of the Woods 8,Red Lake Falls 1

First period -- 1. LOW, Luke Krause 6:18; 2. LOW, Nathan Poolman (Gabe Johnson) 6:22; 3. LOW, Asher Chorney (McKord Krause, Ryan Torgerson) 9:26; 4. LOW, Jarred Sipe (Josh Hataaja, McKale Risser) 10:05

Second period -- 5. LOW, Reece Chorney (Asher Chorney) 0:55; 6. LOW, Poolman (Hunter Nordlof) 1:04; 7. LOW, Krause (R. Chorney) 8:43

Third period -- 8. RLF, Brandon Klipping (John LaCousierre) 0:52; 9. LOW, Poolman (Christian Noble) 8:37

Goalie saves -- RLF: Brenden Larson 34; LOW: Lemuel Carradice 16

Roseau 3,Bemidji 2

Second period -- 1. R, Nathan Adrian (Aaron Huglen, Tal Halliday) 11:27; 2. R, Alex Verbout (Bryce Johnson, Nick Geroy) 16:23

Third period -- 3. R, Verbout (Alec Severson, Bryden Stoskopf) 2:14; 4. B, Nick Mannausau (Ryan Pogue) 6:35; 5. B, Hunter Olson (Alex Pollock) 16:51

Goalie saves -- B: Carson Olson 22; R: Wilie Woolever 28

Thief River Falls 3,Crookston 2

First period -- 1. C, Zach Markovich (Ben Trostad, Ethan Magsam); 2. TRF, Aaron Myers (Zachary Lee, Christian Larson) 7:47; 3. TRF, Myers (Brandon Gehrls) 8:28; 4. TRF, Myers (Larson) 16:37

Second period -- 5. C, Dane Anderson 13:57

Goalie saves -- C: Cade Salentine 13; TRF: Nick Corneliusen 38

Girls hockey6Thursday’s results

Aberdeen 8, Jamestown 0

Williston 4, Dickinson 1

Thief River Falls 6, Bemidji 0

West Fargo 8,GF KnightRiders 0

First period -- 1. WF, Kaycee Herring 9:33; 2. WF, Courtney Walsh 12:42; 3. WF, Ellyssa Derrig (Gillian Sauter) 15:18

Second -- 4. WF, Megan Berginski (Herring) 6:11; 5. WF, Madison Hjelden (Mattyson Barta, Madysen Davies) 13:32; 6. WF, Herring (Sauter, Madison Schoenberg) 15:23

Third -- 7. WF, Walsh 0:27; 8. WF, Hjelden (Jessica French) 13:08

Goalies -- WF: Brooklyn Myrvik 14; GFKR: Teresa Mattson 29

Roseau 4,EGF Senior High 0

Second period -- 1. ROS, Ellice Murphy 10:10; 2. ROS, Lindsey Santl (Jenna Byfuglien) 12:24

Third period -- 3. ROS, Murphy (K. Santl, Anika Stoskopf) 8:13; 4. ROS, Kayla Santl 16:01

Goalies: ROS -- Kiana Flaig 2-8-3--13; EGF -- Mckenzie Whalen 10-10-7--27

Crookston 7,Devils Lake 3

First period -- 1. C, Kaitlyn Thingelstad (Ali Hutter, Kylee Meyer) 1:17; 2. DL, Calli Forsberg (Kaylie Klemetsrud, Haylee Carlson) 6:08; 3. C, Catherine Tiedemann (Maddie Nicholls, MacKenzie Epema) 8:11; 4. C, Hutter, 141:24; 5. DL, Forsberg (Klemetsrud)

Second period -- 6. C, Macy Strem (Tiedemann) 2:22; 7. DL, Forsberg 6:22; 8. C, Nicholls (Strem) 15:52

Third period -- 9. C, Strem (Kendall Wahouske, Nicholls) 5:11; 10. C, Wahouske (Strem) 7:39

Goalie saves -- C: Brelee Jobe 21; DL, Molly Black 40

Prep wrestling6Thursday’s resultsFargo North 48,GF Red River 30

106 -- Double forfeit; 113 -- Chase Hansen (FN) win by forfeit; 120 -- Preston James (FN) over Landon Oster 2:34; 126 -- Danny Monatukwa (FN) over Mason Egeland 4:15; 132 -- Andrew Naylor (FN) over Jack Hanson 3:33; 138 -- Kellan Kliner (FN) win by forfeit; 145 -- Joshua Worral (FN) over Micaiah Peterson 0:53; 152 -- Trey Larimer (RR) over Chantz Foley 0:48; 160 -- Seth Hanson (RR) win by forfeit; 170 -- Larry Pope (RR) win by forfeit; 182 -- Conner Liedberg (FN) over Colton Saxon-Peterka 0:56; 195 -- Hunter Stauss (RR) win by forfeit; 220 -- Braden Jongeward (FN) over Parker Nelson 0:36; 285 -- George Rerick (RR) win by forfeit.

GF Central 72,WF Sheyenne 0

106 -- Tyson Gass (GFC) over Kellen Hoornaert 8-6; 113 -- Brock Brandon (GFC) over Hunter Hermanson 8-2; 120 -- Ethan Lee (GFC) over Naelly Andrade 16-0 4:00; 126 -- Joshua Isassi (GFC) over Tyler Levin 1:41; 132 -- Carlos Balboa (GFC) over Bryan Bailly 2:27; 138 -- Cole Oen (GFC) win by forfeit; 145 -- Carson Williams (GFC) over Dalton Schlichting 10-6; 152 -- Chase Mullane (GFC) over Lanier Karpeh 10-0; 160 -- Cameron Anderson (GFC) win by forfeit; 170 -- Jace Posten (GFC) win by forfeit; 182 -- Gordon Isler (GFC) win by forfeit; 195 -- Cameran Bridgeford (GFC) win by forfeit; 220 -- Grant Sullivan (GFC) win by forfeit; 285 -- Travis Howe (GFC) win by forfeit.

GF Central 72,Fargo South 9

106 -- Ashise Gurung (FS) over Tyson Gass 10-6; 113 -- Brock Brandon (GFC) win by forfeit; 120 -- Ethan Lee (GFC) win by forfeit; 126 -- Joshua Isassi (GFC) win by forfeit; 132 -- Carlos Balboa (GFC) win by forfeit; 138 -- Carson Williams (GFC) win by forfeit; 145 -- Cole Oen (GFC) over Rion Rhodes 1:44; 152 -- Chase Mullane (GFC) win by forfeit; 160 -- Jace Posten (GFC) over Jacob Mitsche 4:31; 170 -- Cameron Anderson (GFC) over Julo Seilo 3:09; 182 -- Gordon Isler (GFC) over Sean Thompson 1:24; 195 -- Cameran Bridgeford (GFC) over Seth Grott 2:00; 220 -- Grant Sullivan (GFC) win by forfeit; 285 -- Nathan Fraase (FS) over Travis Howe 0:23.

Bishop Ryan 60,Rugby 9

106 -- Chase Burke (BR) over Aden Jensen 1:32; 113 -- Kersy Harris (BR) Riley Odden 1:32; 120 -- Conner Ledoux (BR) win by forfeit; 126 -- Riley Zachmeier (RUG) over Luke Voohies 1:24; 138 -- Murphy Lipp (BR) over Brady Volk 9-7; 145 -- Joey Berg (RUG) over Kaleb Beeter 4-3; 152 -- Logan McRoy (BR) over Landon Rost 2:52; 160 -- Konner Better (BR) over Kaden Jaeger 2:39; 170 -- Cole Daujphinais (BR) win by forfeit; 182 -- JJ Johannson (BR) over Cole Schneibel 2:10; 195 -- Jaxon Lundeen (BR) over DJ Schneibel 3-1 (OT); 220 -- Jordan Will (BR) win by forfeit; 285 -- Keegan Henjum (BR) win by forfeit.

Bishop Ryan 64,Northern Lights 15

106 -- Chase Burke (BR) over Gavin Houle 0:39; 113 -- Kersey Harris (BR) over John Lunday 1:17; 120 -- Conner Ledoux (BR) over Jakob Hudson 0:56; 126 -- Lyle Lunday (NL) over Skylar Palling 8-6 (OT); 132 -- Gavin Parisien (NL) over Luke Voohies 3:24; 138 -- Murphy Lipp (BR) win by forfeit; 145 -- Kaleb Beeter (BR) over Darrion Wilson 2:55; 152 -- Trystin Horning (NL) over Logan McRoy 3:47; 160 -- Konner Beeter (BR) over Alex Charette 4:13; 170 -- Cole Dauphinais (BR) over Sheyenne Thomas 0:54; 182 -- JJ Johannson (BR) win by forfeit; 195 -- Jaxon Lundeen (BR) win by forfeit; 220 -- Jordan Wi II (BR) over Max Defender 10-0; 285 -- Keegan Henjum (BR) over Tristan Jeanotte 0:39.

Northern Lights 33,Rugby 25

106 -- Riley Odden (RUG) over Gavin Houle 17-13; 113 -- Aden Jensen (RUG) over Jakob Hudson 3:48; 120 -- Riley Zachmeier (RUG) over John Lunday 1:47; 126 -- Lyle Lunday (NL) win by forfeit; 132 -- Brady Volk (RUG) over Gavin Parisien 5-4; 145 -- Joey Berg (RUG) over Darrion Wilson 16-4; 152 -- Trystin Horning (NL) over Landon Rost 3:35; 160 -- Kaden Jaeger (RUG) over Alex Charette 10-4; 170 -- Hobie Chavez (NL) win by forfeit; 182 -- Sheyenne Thomas (NL) over Cole Schneibel 2:38; 220 -- Max Defender (NL) over DJ Schneibel 8-1; 285 -- Tristan Jeanotte (NL) win by forfeit.