Monday's local scoreboard
Boys basketball
6
Monday's results
Milnor-North Sargent 87, Enderlin 80
Northern Cass 67, Kindred 57
Oak Grove 74, Maple Valley 49
Richland 63, Sargent Central 41
Central Cass 46, Lisbon 31
Minot JV 88, Divide County 32
Westhope-Newburg 63, Max 29
Mohall-Lansford-Sherwood 74, Dunseith 71
Lidgerwood-Wyndmere 54, Tri-State 40
Standing Rock 59, Washburn 49
Park Christian 78, Waubun 76, OT
Grafton 67,
North Border 30
GRA 20 16 18 13--67
NBO 6 5 11 8--30
Grafton—Jason Garza 11, Marcus Niemann 14, Riley Hanson 3, Andrew Schaan 9, Dalton Albrecht 12, Tyler Kliniske 5, Beau Feltman 7, Cole Hanson 6
North Border—Andrew Lee 12, Evan Emerson 4, Derrick Dorian 1, Martin Bjornstad 4, Matthew Greendahl 6, Cole Hipsher 3
Hillsboro-CV 69,
May-Port-CG 41
MAY 15 10 11 5--41
HCV 13 16 18 22--69
Mayville-Portland-CG—Ryan Klath 3, Reese Hanson 8, Garrett Johnson 4, Ian Chandler 12, Tristan Beck 11, Preston Edinger 3
Hillsboro-Central Valley—Tanner Linnell 10, Benjamin Dryburgh 2, Kyle Henningsgard 18, Carson Henningsgard 6, Gavin Longhorne 2, Austin Reed 7, Cade Baesler 3, Landen Reed 3, Jack Camrud 18
Stephen-Argyle 73,
Goodridge-Grygla 65
G-G 34 31-65
S-A 34 39-73
Goodridge-Grygla—Blaine Kriel 15, Tyler Stinar 12, Jaden Kiesow 4, Hogan Lundeen 2, Dylan Walker 14, Jesse Wiseth 3, Dylan Manderud 3, Ben Groven 12
Stephen-Argyle—Hunter Yutrzenka 9, Stoene Spilde 13, Kyler Szczepanski 2, Chris McGlynn 21, Tom Gryskiewicz 3, Zac Fincher 12, Isaac Mills 13
N.D. Class B state poll
First-place votes in parentheses
1.Four Winds-Minnewaukan (15) 16-1 158 points; 2. St. John (1) 16-0 142; 3. Dickinson Trinity 15-2 116; 4. Thompson 15-3 93; 5. Solen 14-1 84; 6. Hillsboro-Central Valley 13-3 79; 7. Linton-HMB 16-2 66; 8. Northern Cass 15-3 49; 9. Shiloh Christian 14-4 19; 10. Fargo Oak Grove 13-4 17.
Others receiving votes: Beulah (15-3), Minot Bishop Ryan (16-2), Carrington (15-2), North Star (13-3), Kenmare (15-2).
Girls basketball
6
Monday's results
Park Christian 59, Waubun 56
Perham 51, Menahga 45
Clearbrook-Gonvick 71, Walker-Hackensack-Akeley 69
Ada-Borup 70, Norman Co. East/Ulen-Hitterdal 35
Barnesville 65, Rothsay 28
Littlefork-Big Falls 73, Cass Lake-Bena 56
Killdeer 70, New England 55
Beach 55, HAzen 46
Hatton-Northwood 47, Griggs County 18
Grant County 60, Shiloh Christian 52
Flasher 61, New Salem-Almont 37
Standing Rock 65, Solen 46
Medina-Pingree-Buchanan 52, Napoleon-Gackle-Streeter 37
Kidder County 47, South Border 44
Carrington 60, Edgeley-Kulm-Montpelier 53
LaMoure-L-M 60, Midkota 32
Oakes 60, Ellendale 48
Sacred Heart 77,
Kittson Co. Central 68
SAC 35 42-77
KCC 37 31-68
Sacred Heart—Anya Edwards 27, Abby Smidt 16, Ivy Edwards 5, Anna Koponen 1, Sydney Lloyd 8, Jessica Remer 18, Lily Bergman 2
Kittson Co. Central—Kasey Soliah 11, Lexi Turn 19, Marlee Turn 4, Cora Kujava 24, Kiley Whitlock 9, Mallori Davis 1
Drayton/V-E 42,
Thompson 39
DVE 12 10 8 12--42
THO 10 5 10 14--39
Drayton/Valley-Edinburg—Amber Gemmill 2, Laiken Larson 14, Emily Swanson 5, Taylor Reilly 13, Taylor Stegman 7, Rachel Jonasson 1
Thompson—Kaia Sorby 4, Allie Ivesdal 3, Caroline Nistler 5, Mackenzie Hughes 3, Brittney Munson 6, Macy Jordheim 3, Taylor Zak 4, Isatu Shirek 3, Kailen Dolleslager 8
Finley-S-H-P 69,
Larimore 40
LAR 7 15 5 13--40
FIN 16 15 19 19--69
Larimore—Trinidy Larson 4, Haley Verkuehlen 9, Jenna Johnson 2, Macy Yahna 12, Jennifer Sletten 6, Lily Hendrickson 7
Finley-Sharon/Hope-Page—Dacotah Bergstrom 6, Mikayla Koenig 6, Cierra Jacobson 17, Rian Richards 2, Zoie Breckheimer 21, Darby Breckheimer 2, Madison Christian 7, Jana Mehus 8
Grafton 45,
North Border 33
GRA 4 20 8 13--45
NBO 11 8 11 3--33
Grafton—Carlee Sieben 13, Kaleigh DeGeldere 3, Brandi Niemann 3, Grace Gaustad 9, Amanda Erickson 4, Anna Thompson 1, Meredith Dumas 12
North Border—Haylee Christianson 1, Taylor Thompson 3, Natalie Carignan 4, Jaidyn Volk 2, Kenzie Carson 1, Suzanne Wieler 2, Lexi Irving 7, Hannah Johnson 13
Hatton-Northwood 47,
Griggs Co. Central 18
H-N0 13 12 16 6--47
GCC 7 3 2 6--18
Hatton-Northwood—Morgan Vaagene 4, Kennedy Foss 11, Thyra Peterick 5, Cassandra Rostvet 6, Ashley Erickson 8, Olivea Sehrt 5, Kaitlynn Thompson 2, Harley Tandberg 4, Dallas Jorgenson 2
Griggs Co. Central—Daphne Kenninger 3, Kayce Saxberg 1, Alicia Larsgaard 9, Ella Stokka 2, Erin Haugen 1, Kaylin Briss 2
Hillsboro-CV 36,
May-Port-CG 34
MAY 7 9 15 3--34
HCV 8 4 8 16--36
Mayville-Portland-CG—Holly Grandalen 2, Erin Freeland 4, Anna Bradner 5, Abbie Beck 6, Abby Freeland 2, Cora McClenahen 6, Katelin Grinde 5, Hannah Ust 4
Hillsboro-Central Valley—Gracie Wright 12, Kelsey Moore 4, Karlee Johnson 3, Addi Eckart 6, Grace Dryburgh 2, Laura Spurgeon 2, Abby Magnusson 5 Laura Anderson 2
Park River/Fordville-Lankin 84,
Midway-Minto 25
PAR 27 27 23 7--84
M-M 4 7 8 6--25
Park River/Fordville-Lankin—Anne Welch 7, Jenna Zavalney 17, Kaitlyn Brintnell 6, Bailey Beneda 14, Taylor Dalbey 21, Taylor Knudson 2, Amy Seim 6, Kaitlynn Scherr 5
Midway-Minto—Valerie Kuglin 2, Danika Flanders 2, Elizabeth Schanilec 5, Annah Zikmund 2, Lydia Severson 2, Jamye McMillian 6, Alexis Nice 6
Clearbrook-Gonvick 71,
Walker-H-A 69
WHA 33 36-69
C-G 35 36-71
Walker-Hackensack-Akeley—Abbie Anderson 12, Megan Benjamin 11, Katie Benjamin 19, Bri Raddatz 13, Shelby Berg 3, Justine Day 11
Clearbrook-Gonvick—Brynn Hetland 26, Jackie Lynn Taflin 16, Alison Johnson 6, Danae Stenzel 8, Tamara Skinaway 4, Cassie Faldet 7, Carlie Bergerson 4
Fertile-Beltrami 59,
Mahnomen 23
MAH 12 11-23
F-B 38 21-59
Mahnomen—Maggie Hedstrom 4, Lindsey Swiers 9, Sydney Clark 4, Abby Large 3, Jessica Refshaw 3
Fertile-Beltrami—Megan Sirjord 3, Bailey Mulcahy 13, Marlee Steffes 12, Anne Sykes 8, Emily Motteberg 7, Jaden Christianson 14, Bria Vesledahl 2
Win-E-Mac 52,
Fosston 47
FOS 21 26-47
WEM 29 23-52
Fosston—Jennifer Non 3, Jaclyn Hubbard 6, Lillie Manecke 12, Emily Curfman 16, Emma Viken 2, Tess Hubbard 8
Win-E-Mac—Kylie Brekke 3, Tanya Bring 9, Sydney Tadman 8, Lauren Strom 5, Elliana Lindberg 6, Tyra Wilson 3, Alayna Espeseth 18
Stephen-Argyle 55,
Goodridge-Grygla 42
G-G 21 21-42
S-A 28 27-55
Goodridge-Grygla—Ashley Moe 7, Hannah Dietsch 8, Ashlyn Henrickson 12, Brooke Anderson 1, Alison Satre 4, Liberty Johnson 4, Brooke Limesand 6
Stephen-Argyle—Abi McGlynn 17, Savannah Riopelle 4, Jules Efta 21, Maddie Weberg 4, Deborah Haugen 9
N.D. District 7
In New Rockford, Monday
Championship
Harvey-Wells Co. 70,
Warwick 46
HWC 25 10 21 14--70
WAR 5 18 13 10--46
Harvey-Wells County—Ryle Heil3 , Karlie Dockter 7, Kari Wolfe 25, Jaye Fike 25, Jasmine Ripplinger 2, McKayla Jones 8
Warwick—Kalista Jackson 4, Sydney Tollefson 1, Madison Leaf 11, Rayanne Leaf 5, Kaylean Lohnas 11, Whisper Gourd 8, BryAnn Robertson 6
Loser-out region qualifiers
Benson County 55,
New Rockford-Sheyenne 39
BEN 11 10 13 21--55
NRS 6 15 6 12--39
Benson County—Dani Schwanke 19, Kaylee Lybeck 14, Emily Sears 4, Taylor Foss 2, Erin Jorgenson 16
New Rockford-Sheyenne—Rebecca Allmaras 4, Olivia Smith 4, Hannah Heinz 2, Hanney Haley 8, Lauren Roscoe 2, Ashley Schuster 2, Elizabeth Holzwarth 15, Shawna Dockter 2
Four Winds-Minn. 50,
Dakota Prairie 43
FWM 10 7 13 20--50
DAK 5 11 12 15--43
Four Winds-Minnewaukan—Mynoh Dauphinas 13, Christine LaRock 4, Jazmine Lohnes 6, Riah Littleghost 4, Latasha Bellile 11, Hailey Keo 8, Louelle Deng 4
Dakota Prairie—Erika McPherson 6, Paige Haakenson 7, Shaye Frederick 14, Emma Poehls 16
N.D. District 8
In Cando, Monday
Championship
North Star 44,
Langdon-E-M 22
LEM 7 4 0 11--22
NST 10 12 5 17--44
Langdon-Edmore-Munich—Arynn Crockett 5, Rachel Hill 5, Jordyn Worley 3, Kellie Hetler 1, Madi Hart 5, Callie Ronningen 3
North Star—Madison Borstad 1, Mya Halverson 1, Stephanie Miller 10, Peyton Halverson 4, Macey Kvilvang 28
Loser-out region qualifiers
Rolette-Wolford 35,
Rolla 20
ROL 5 7 2 6--20
R-W 8 3 11 13--35
Rolla—Skylar Arnold 3, Maria Brien 4, Emma Mitchell 6, Kyleigh Wilkes 7
Rolette-Wolford—Aspen Selvig 1, Kinze Martinson 4, Hailey Casavant 6, Chelsie Mattson 13, Sydney Tastad 11
Dunseith 59,
St. John 41
STJ 12 14 2 13--41
DUN 14 21 11 13--59
St. John—Kirstien Fleetwood 8, Larissa McKay 13, Kendra Prouty 15, Justice Grant 3, Tanner Schroeder 2
Dunseith—Lexius Davis 5, McKenzie St. Claire 5, Dallie Keplin 10, Bryghton Delorme 7, Caitlyn Davis 23, Hailey Davis 4, Journey Azure 5
All-District 8
North Star—Macey Kvilvang, Stephanie Miller, Peyton Halverson, Madison Borstad; Langdon-Edmore-Munich—Callie Ronningen, Jordyn Worley, Madi Hart; Rolette-Wolford—Kinze Martinson; Dunseith—Bryghton Delorme, Caitlyn Davis
Senior player of the year—Macey Kvilvang
Coach of the year—Jill Vote, North Star
Athletic director of the year—Randy Loing, Rolla
Boys hockey
6
N.D. East Region
Today's quarterfinals
Grafton/Park River (No. 8 seed) at GF Central (No. 1), 7 p.m.
Fargo South/Shanley (No. 5) at Devils Lake (No. 4), 7 p.m.
West Fargo (No. 7) at GF Red River (No. 2), 4:30 p.m.
Fargo North (No. 6) at Fargo Davies (No. 3), 7 p.m.
N.D. West Region
Monday's result
Play-in game
Williston 8, Hazen-Beulah 0
Girls hockey
6
Minn. Section 8A
At EGF Civic Center
Monday's semifinals
Warroad 12,
Park Rapids 0
First period—1. Danika Huerd (Madison Oelkers) 4:40; 2. Ma. Oelkers (Jules Teske, Karlie Meeker) 5:38; 3. Ma. Oelkers 7:01; 4. Grace Pederson (McKenzie Oelkers) 9:04; 5. Mc. Oelkers (Hannah Christian, Huerd) 12:48
Second period—6. Mariah Gardner (Ma. Oelkers) :47; 7. Abbey Hardwick (Huerd) 2:05; 8. Teske (Christian) 3:54; 9. Huerd (Pederson, Josslyn Olson) 4:18; 10. Kaitlyn Kotlowski (Hardwick, Genevieve Hendrickson) 9:31
Third period—11. Teske (Gardner) :47; 12. Gardner (Ma. Oelkers, Meeker) 5:00
Goalie saves—PR: Julia Smith 24-14-19—57; W: Emma Brunelle 2-3-6—11
EGF Senior High 3,
Thief River Falls 2
First period—1. TRF, Madison Poole (Shelby Breiland, Jaimee Nelson) 6:18
Second period—2. TRF, Tessa Jorde (Khloe Lund) 6:36; 3. EGF, Livia Pesch (Grace Beck, Lauren Hedlund) 8:06; 4. EGF, Hedlund 16:51
Third period—5. EGF, Pesch (Lexie Estad) 12:26
Goalie saves—TRF: Mariah Nelson 2-19-4—25; EGF: McKenzie Whalen 24-10-15—49
Thursday's game
Championship—Warroad vs. EGF Senior High, 7 p.m.
Minn. Section 8AA
Today's semifinals
Sartell-Sauk Rapids at Brainerd-Little Falls, 7 p.m.
St. Cloud at Roseau, 7 p.m.
Friday
Championship, 7 p.m., site to be determined
Prep wrestling
6
N.D. Class B state
dual tournament
In Fargo
Thursday's quarterfinals
All matches 11:30 a.m.
Hettinger-Scranton (No. 2 seed) vs. Oakes; Minot Bishop Ryan (No. 3 seed) vs. Bowman County/Beach; Lisbon (No. 1) vs. Pembina County North; Carrington (No. 4) vs. Velva (No. 5)
Minn. Section 8A
dual tournament
In Thief River Falls, Saturday
First round, 11 a.m.—Mahnomen-Waubun (No. 9 seed) vs. Red Lake County Central (No. 8); Crookston (No. 7) vs. Fertile-Beltrami (No. 10)
Quarterfinals, 2 p.m.—Frazee (No. 1) vs. Mahnomen-Waubun/Red Lake CC winner; Dilworth-G-F (No. 5) vs. United North Central (No. 4); Badger-G-MR (No. 3) vs. Roseau (No. 6); Park Rapids (No. 2) vs. Crookston/Fertile-Beltrami winner
Semifinals, 4 p.m.
Championship, 6 p.m.
Minn. Section 8AA
dual tournament
In Thief River Falls, Saturday
First round, 11 a.m.—Fosston-Bagley (No. 9 seed) vs. Sauk Centre-Melrose (No. 8); Ottertail Central (No. 5) vs. Fergus Falls (No. 12); United Clay Becker (No. 11) vs. Bertha-Hewitt-Verndale-Parkers Prairie (No. 6); Pequot Lakes-PR-B (No. 7) vs. Morris-Hancock-Chokio Alberta (No. 10)
Quarterfinals, 12:30 p.m.—Perham (No. 1) vs. Fosston-Bagley/Sauk Centre-Melrose winner; Thief River Falls (No. 4) vs. OTC/Fergus Falls winner; Bemidji (No. 3) vs. United CB/Bertha-H-V-PP winner; Detroit Lakes (No. 2) vs. Pequot Lakes-PRB/MAHACA winner
Semifinals, 4 p.m.
Championship, 6 p.m.
Men's hockey
6
Pairwise Rankings
1. Minnesota Duluth
2. Denver
3. Boston University
4. Harvard
5. Minnesota
6. Western Michigan
7. Penn State
8. Providence
9. UMass-Lowell
10. North Dakota
11. Union
12. St. Cloud State
13. Cornell
14. Boston College
15. Ohio State
16. Vermont
17. Nebraska Omaha
18. Notre Dame
19. St. Lawrence
20. Air Force
USCHO poll
1. Minnesota Duluth (44)
2. Denver (6)
3. Harvard
4. Boston University
5. Minnesota
6. UMass-Lowell
7. Union
8. Western Michigan
9. Penn State
10. Providence
11. Boston College
12. Cornell
13. North Dakota
14. Ohio State
15. Notre Dame
16. Vermont
17. St. Lawrence
18. St. Cloud State
19. Air Force
20. Wisconsin
Women's hockey
6
Pairwise Rankings
1. Wisconsin
2. Minnesota Duluth
3. Minnesota
4. St. Lawrence
5. Boston College
6. Clarkson
7. Cornell
8. Robert Morris
9. Colgate
10. Princeton
11. Quinnipiac
12. Northeastern
13. Boston University
14. North Dakota
15. Vermont
USCHO poll
1. Wisconsin (15)
2. Minnesota Duluth
3. Clarkson
4. Minnesota
5. St. Lawrence
6. Boston College
7. Cornell
8. Robert Morris
9. Princeton
10. Quinnipiac
Bowling
6
WOMEN
High Week Game
Lisa Perreault..............230
Tari Mitzel..................208
Rachel Schreiner...........202
Ashley Hayes................200
Diane McMahon...........200
High Week Series
Tari Mitzel...................600
Rachel Schreiner.........534
Danielle Kotterheinrich..527
Lisa Perreault.............526
Ashley Hayes..............521
High Season Game
Tiana Delzer................259
Amy Stromsodt...........256
Lisa Perreault............255
Lisa Perreault............254
Rachel Schreiner.........248
High Season Series
Tiana Delzer...............642
Lisa Perreault.............637
Lisa Perreault.............625
Danielle Kotterheinrich..613
Tari Mitzel..................607
MEN
High Week Game
Joel Galle.......................277
Tim Straub....................276
Doug Hajicek................268
Joel Galle.......................266
Dan Hennessy................259
High Week Series
Joel Galle.......................740
Joel Galle........................734
Duane Reiser..................705
Dan Hennessy................690
Ron Zutz........................682
High Season Game
Ryan Kowalski............300
Scott Iverson..............300
Steve Berry Jr.............300
Mike Cordts.................300
Matt Strickler...............300
Joel Galle...................300
Dustin Robles..............300
High Season Series
Kris Scott...................800
Rob Pinard..................785
Todd Iverson...............760
Joel Galle................ ...752
Tim Straub (2)................751
GGF leagues
Hi-Lo—Lisa Perreault 230, 526; Diane McMahon 200, 511
Red Ray Runners—Sandie Eaton 181, 497; Genny Vonasek 169; Mary Jo Kreiger 466
High Flyers Senior—Mary Freije 196, 485; Kay Flom 174; Anne McKinney 442
Six Pack—Danielle Koetterhenrich 191, 527; Tera Olmstead 177; Paulette Olson 454
1st Niters—Brenda Theisen 182, 485; Carolyn Homstad 179, 484
XYZ Doubles—Men: Al Borho 247, 670; Brian Harris 219; Aaron Fontaine 542; Women: Ashley Hayes 200, 521; Naomi Christensen 156; Erica Dolinar 481
Southside—Men: Doug Hajicek 268; Joel Galle 266, 740; Ron Zutz 682; Women: Tari Mitzel 208, 600; Melissa Grafenauer 160, 419
Mixed-Up Doubles—Men: Dan Hennessy 259, 690; Dale Stromsodt 241, 579; Women: Rachel Schreiner 202, 534; Danielle Koetterheinrich 189, 509
J.S. Sundowners—Men: Ricky Russell 198; Steven Jacobson Sr. 175; Nate Keller 379; Nathan Hart 315; Women: Jackie LaFountain 197; Ruth Jacobson 197; Janel Johnston 364; Roberta Middagh 333
Miracle Mile—Joel Galle 277, 734; Tim Straub 276; Duanne Reiser 705
Junior-Senior—Boys: Nic Heilman 211, 535; Tyler Renner 211; Justin Schreier 522; Girls: Sarah Mord 217, 559; Emma Harlow 172, 431
Bantam—Boys: Ethan Blanchard 139, 371; Deaocn Stickel 89, 238; Girls: Myah Robertson 67, 161; Lillie Miller 59, 135
Prep—Boys: Calaeb Sapa 147, 393; Jacob Warnke 136, 369; Girls: Sarah Schreiner 103, 287