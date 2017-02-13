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    Monday's local scoreboard

    By Herald Today at 10:22 p.m.

    Boys basketball

    6

    Monday's results

    Milnor-North Sargent 87, Enderlin 80

    Northern Cass 67, Kindred 57

    Oak Grove 74, Maple Valley 49

    Richland 63, Sargent Central 41

    Central Cass 46, Lisbon 31

    Minot JV 88, Divide County 32

    Westhope-Newburg 63, Max 29

    Mohall-Lansford-Sherwood 74, Dunseith 71

    Lidgerwood-Wyndmere 54, Tri-State 40

    Standing Rock 59, Washburn 49

    Park Christian 78, Waubun 76, OT

    Grafton 67,

    North Border 30

    GRA 20 16 18 13--67

    NBO 6 5 11 8--30

    Grafton—Jason Garza 11, Marcus Niemann 14, Riley Hanson 3, Andrew Schaan 9, Dalton Albrecht 12, Tyler Kliniske 5, Beau Feltman 7, Cole Hanson 6

    North Border—Andrew Lee 12, Evan Emerson 4, Derrick Dorian 1, Martin Bjornstad 4, Matthew Greendahl 6, Cole Hipsher 3

    Hillsboro-CV 69,

    May-Port-CG 41

    MAY 15 10 11 5--41

    HCV 13 16 18 22--69

    Mayville-Portland-CG—Ryan Klath 3, Reese Hanson 8, Garrett Johnson 4, Ian Chandler 12, Tristan Beck 11, Preston Edinger 3

    Hillsboro-Central Valley—Tanner Linnell 10, Benjamin Dryburgh 2, Kyle Henningsgard 18, Carson Henningsgard 6, Gavin Longhorne 2, Austin Reed 7, Cade Baesler 3, Landen Reed 3, Jack Camrud 18

    Stephen-Argyle 73,

    Goodridge-Grygla 65

    G-G 34 31-65

    S-A 34 39-73

    Goodridge-Grygla—Blaine Kriel 15, Tyler Stinar 12, Jaden Kiesow 4, Hogan Lundeen 2, Dylan Walker 14, Jesse Wiseth 3, Dylan Manderud 3, Ben Groven 12

    Stephen-Argyle—Hunter Yutrzenka 9, Stoene Spilde 13, Kyler Szczepanski 2, Chris McGlynn 21, Tom Gryskiewicz 3, Zac Fincher 12, Isaac Mills 13

    N.D. Class B state poll

    First-place votes in parentheses

    1.Four Winds-Minnewaukan (15) 16-1 158 points; 2. St. John (1) 16-0 142; 3. Dickinson Trinity 15-2 116; 4. Thompson 15-3 93; 5. Solen 14-1 84; 6. Hillsboro-Central Valley 13-3 79; 7. Linton-HMB 16-2 66; 8. Northern Cass 15-3 49; 9. Shiloh Christian 14-4 19; 10. Fargo Oak Grove 13-4 17.

    Others receiving votes: Beulah (15-3), Minot Bishop Ryan (16-2), Carrington (15-2), North Star (13-3), Kenmare (15-2).

    Girls basketball

    6

    Monday's results

    Park Christian 59, Waubun 56

    Perham 51, Menahga 45

    Clearbrook-Gonvick 71, Walker-Hackensack-Akeley 69

    Ada-Borup 70, Norman Co. East/Ulen-Hitterdal 35

    Barnesville 65, Rothsay 28

    Littlefork-Big Falls 73, Cass Lake-Bena 56

    Killdeer 70, New England 55

    Beach 55, HAzen 46

    Hatton-Northwood 47, Griggs County 18

    Grant County 60, Shiloh Christian 52

    Flasher 61, New Salem-Almont 37

    Standing Rock 65, Solen 46

    Medina-Pingree-Buchanan 52, Napoleon-Gackle-Streeter 37

    Kidder County 47, South Border 44

    Carrington 60, Edgeley-Kulm-Montpelier 53

    LaMoure-L-M 60, Midkota 32

    Oakes 60, Ellendale 48

    Sacred Heart 77,

    Kittson Co. Central 68

    SAC 35 42-77

    KCC 37 31-68

    Sacred Heart—Anya Edwards 27, Abby Smidt 16, Ivy Edwards 5, Anna Koponen 1, Sydney Lloyd 8, Jessica Remer 18, Lily Bergman 2

    Kittson Co. Central—Kasey Soliah 11, Lexi Turn 19, Marlee Turn 4, Cora Kujava 24, Kiley Whitlock 9, Mallori Davis 1

    Drayton/V-E 42,

    Thompson 39

    DVE 12 10 8 12--42

    THO 10 5 10 14--39

    Drayton/Valley-Edinburg—Amber Gemmill 2, Laiken Larson 14, Emily Swanson 5, Taylor Reilly 13, Taylor Stegman 7, Rachel Jonasson 1

    Thompson—Kaia Sorby 4, Allie Ivesdal 3, Caroline Nistler 5, Mackenzie Hughes 3, Brittney Munson 6, Macy Jordheim 3, Taylor Zak 4, Isatu Shirek 3, Kailen Dolleslager 8

    Finley-S-H-P 69,

    Larimore 40

    LAR 7 15 5 13--40

    FIN 16 15 19 19--69

    Larimore—Trinidy Larson 4, Haley Verkuehlen 9, Jenna Johnson 2, Macy Yahna 12, Jennifer Sletten 6, Lily Hendrickson 7

    Finley-Sharon/Hope-Page—Dacotah Bergstrom 6, Mikayla Koenig 6, Cierra Jacobson 17, Rian Richards 2, Zoie Breckheimer 21, Darby Breckheimer 2, Madison Christian 7, Jana Mehus 8

    Grafton 45,

    North Border 33

    GRA 4 20 8 13--45

    NBO 11 8 11 3--33

    Grafton—Carlee Sieben 13, Kaleigh DeGeldere 3, Brandi Niemann 3, Grace Gaustad 9, Amanda Erickson 4, Anna Thompson 1, Meredith Dumas 12

    North Border—Haylee Christianson 1, Taylor Thompson 3, Natalie Carignan 4, Jaidyn Volk 2, Kenzie Carson 1, Suzanne Wieler 2, Lexi Irving 7, Hannah Johnson 13

    Hatton-Northwood 47,

    Griggs Co. Central 18

    H-N0 13 12 16 6--47

    GCC 7 3 2 6--18

    Hatton-Northwood—Morgan Vaagene 4, Kennedy Foss 11, Thyra Peterick 5, Cassandra Rostvet 6, Ashley Erickson 8, Olivea Sehrt 5, Kaitlynn Thompson 2, Harley Tandberg 4, Dallas Jorgenson 2

    Griggs Co. Central—Daphne Kenninger 3, Kayce Saxberg 1, Alicia Larsgaard 9, Ella Stokka 2, Erin Haugen 1, Kaylin Briss 2

    Hillsboro-CV 36,

    May-Port-CG 34

    MAY 7 9 15 3--34

    HCV 8 4 8 16--36

    Mayville-Portland-CG—Holly Grandalen 2, Erin Freeland 4, Anna Bradner 5, Abbie Beck 6, Abby Freeland 2, Cora McClenahen 6, Katelin Grinde 5, Hannah Ust 4

    Hillsboro-Central Valley—Gracie Wright 12, Kelsey Moore 4, Karlee Johnson 3, Addi Eckart 6, Grace Dryburgh 2, Laura Spurgeon 2, Abby Magnusson 5 Laura Anderson 2

    Park River/Fordville-Lankin 84,

    Midway-Minto 25

    PAR 27 27 23 7--84

    M-M 4 7 8 6--25

    Park River/Fordville-Lankin—Anne Welch 7, Jenna Zavalney 17, Kaitlyn Brintnell 6, Bailey Beneda 14, Taylor Dalbey 21, Taylor Knudson 2, Amy Seim 6, Kaitlynn Scherr 5

    Midway-Minto—Valerie Kuglin 2, Danika Flanders 2, Elizabeth Schanilec 5, Annah Zikmund 2, Lydia Severson 2, Jamye McMillian 6, Alexis Nice 6

    Clearbrook-Gonvick 71,

    Walker-H-A 69

    WHA 33 36-69

    C-G 35 36-71

    Walker-Hackensack-Akeley—Abbie Anderson 12, Megan Benjamin 11, Katie Benjamin 19, Bri Raddatz 13, Shelby Berg 3, Justine Day 11

    Clearbrook-Gonvick—Brynn Hetland 26, Jackie Lynn Taflin 16, Alison Johnson 6, Danae Stenzel 8, Tamara Skinaway 4, Cassie Faldet 7, Carlie Bergerson 4

    Fertile-Beltrami 59,

    Mahnomen 23

    MAH 12 11-23

    F-B 38 21-59

    Mahnomen—Maggie Hedstrom 4, Lindsey Swiers 9, Sydney Clark 4, Abby Large 3, Jessica Refshaw 3

    Fertile-Beltrami—Megan Sirjord 3, Bailey Mulcahy 13, Marlee Steffes 12, Anne Sykes 8, Emily Motteberg 7, Jaden Christianson 14, Bria Vesledahl 2

    Win-E-Mac 52,

    Fosston 47

    FOS 21 26-47

    WEM 29 23-52

    Fosston—Jennifer Non 3, Jaclyn Hubbard 6, Lillie Manecke 12, Emily Curfman 16, Emma Viken 2, Tess Hubbard 8

    Win-E-Mac—Kylie Brekke 3, Tanya Bring 9, Sydney Tadman 8, Lauren Strom 5, Elliana Lindberg 6, Tyra Wilson 3, Alayna Espeseth 18

    Stephen-Argyle 55,

    Goodridge-Grygla 42

    G-G 21 21-42

    S-A 28 27-55

    Goodridge-Grygla—Ashley Moe 7, Hannah Dietsch 8, Ashlyn Henrickson 12, Brooke Anderson 1, Alison Satre 4, Liberty Johnson 4, Brooke Limesand 6

    Stephen-Argyle—Abi McGlynn 17, Savannah Riopelle 4, Jules Efta 21, Maddie Weberg 4, Deborah Haugen 9

    N.D. District 7

    In New Rockford, Monday

    Championship

    Harvey-Wells Co. 70,

    Warwick 46

    HWC 25 10 21 14--70

    WAR 5 18 13 10--46

    Harvey-Wells County—Ryle Heil3 , Karlie Dockter 7, Kari Wolfe 25, Jaye Fike 25, Jasmine Ripplinger 2, McKayla Jones 8

    Warwick—Kalista Jackson 4, Sydney Tollefson 1, Madison Leaf 11, Rayanne Leaf 5, Kaylean Lohnas 11, Whisper Gourd 8, BryAnn Robertson 6

    Loser-out region qualifiers

    Benson County 55,

    New Rockford-Sheyenne 39

    BEN 11 10 13 21--55

    NRS 6 15 6 12--39

    Benson County—Dani Schwanke 19, Kaylee Lybeck 14, Emily Sears 4, Taylor Foss 2, Erin Jorgenson 16

    New Rockford-Sheyenne—Rebecca Allmaras 4, Olivia Smith 4, Hannah Heinz 2, Hanney Haley 8, Lauren Roscoe 2, Ashley Schuster 2, Elizabeth Holzwarth 15, Shawna Dockter 2

    Four Winds-Minn. 50,

    Dakota Prairie 43

    FWM 10 7 13 20--50

    DAK 5 11 12 15--43

    Four Winds-Minnewaukan—Mynoh Dauphinas 13, Christine LaRock 4, Jazmine Lohnes 6, Riah Littleghost 4, Latasha Bellile 11, Hailey Keo 8, Louelle Deng 4

    Dakota Prairie—Erika McPherson 6, Paige Haakenson 7, Shaye Frederick 14, Emma Poehls 16

    N.D. District 8

    In Cando, Monday

    Championship

    North Star 44,

    Langdon-E-M 22

    LEM 7 4 0 11--22

    NST 10 12 5 17--44

    Langdon-Edmore-Munich—Arynn Crockett 5, Rachel Hill 5, Jordyn Worley 3, Kellie Hetler 1, Madi Hart 5, Callie Ronningen 3

    North Star—Madison Borstad 1, Mya Halverson 1, Stephanie Miller 10, Peyton Halverson 4, Macey Kvilvang 28

    Loser-out region qualifiers

    Rolette-Wolford 35,

    Rolla 20

    ROL 5 7 2 6--20

    R-W 8 3 11 13--35

    Rolla—Skylar Arnold 3, Maria Brien 4, Emma Mitchell 6, Kyleigh Wilkes 7

    Rolette-Wolford—Aspen Selvig 1, Kinze Martinson 4, Hailey Casavant 6, Chelsie Mattson 13, Sydney Tastad 11

    Dunseith 59,

    St. John 41

    STJ 12 14 2 13--41

    DUN 14 21 11 13--59

    St. John—Kirstien Fleetwood 8, Larissa McKay 13, Kendra Prouty 15, Justice Grant 3, Tanner Schroeder 2

    Dunseith—Lexius Davis 5, McKenzie St. Claire 5, Dallie Keplin 10, Bryghton Delorme 7, Caitlyn Davis 23, Hailey Davis 4, Journey Azure 5

    All-District 8

    North Star—Macey Kvilvang, Stephanie Miller, Peyton Halverson, Madison Borstad; Langdon-Edmore-Munich—Callie Ronningen, Jordyn Worley, Madi Hart; Rolette-Wolford—Kinze Martinson; Dunseith—Bryghton Delorme, Caitlyn Davis

    Senior player of the year—Macey Kvilvang

    Coach of the year—Jill Vote, North Star

    Athletic director of the year—Randy Loing, Rolla

    Boys hockey

    6

    N.D. East Region

    Today's quarterfinals

    Grafton/Park River (No. 8 seed) at GF Central (No. 1), 7 p.m.

    Fargo South/Shanley (No. 5) at Devils Lake (No. 4), 7 p.m.

    West Fargo (No. 7) at GF Red River (No. 2), 4:30 p.m.

    Fargo North (No. 6) at Fargo Davies (No. 3), 7 p.m.

    N.D. West Region

    Monday's result

    Play-in game

    Williston 8, Hazen-Beulah 0

    Girls hockey

    6

    Minn. Section 8A

    At EGF Civic Center

    Monday's semifinals

    Warroad 12,

    Park Rapids 0

    First period—1. Danika Huerd (Madison Oelkers) 4:40; 2. Ma. Oelkers (Jules Teske, Karlie Meeker) 5:38; 3. Ma. Oelkers 7:01; 4. Grace Pederson (McKenzie Oelkers) 9:04; 5. Mc. Oelkers (Hannah Christian, Huerd) 12:48

    Second period—6. Mariah Gardner (Ma. Oelkers) :47; 7. Abbey Hardwick (Huerd) 2:05; 8. Teske (Christian) 3:54; 9. Huerd (Pederson, Josslyn Olson) 4:18; 10. Kaitlyn Kotlowski (Hardwick, Genevieve Hendrickson) 9:31

    Third period—11. Teske (Gardner) :47; 12. Gardner (Ma. Oelkers, Meeker) 5:00

    Goalie saves—PR: Julia Smith 24-14-19—57; W: Emma Brunelle 2-3-6—11

    EGF Senior High 3,

    Thief River Falls 2

    First period—1. TRF, Madison Poole (Shelby Breiland, Jaimee Nelson) 6:18

    Second period—2. TRF, Tessa Jorde (Khloe Lund) 6:36; 3. EGF, Livia Pesch (Grace Beck, Lauren Hedlund) 8:06; 4. EGF, Hedlund 16:51

    Third period—5. EGF, Pesch (Lexie Estad) 12:26

    Goalie saves—TRF: Mariah Nelson 2-19-4—25; EGF: McKenzie Whalen 24-10-15—49

    Thursday's game

    Championship—Warroad vs. EGF Senior High, 7 p.m.

    Minn. Section 8AA

    Today's semifinals

    Sartell-Sauk Rapids at Brainerd-Little Falls, 7 p.m.

    St. Cloud at Roseau, 7 p.m.

    Friday

    Championship, 7 p.m., site to be determined

    Prep wrestling

    6

    N.D. Class B state

    dual tournament

    In Fargo

    Thursday's quarterfinals

    All matches 11:30 a.m.

    Hettinger-Scranton (No. 2 seed) vs. Oakes; Minot Bishop Ryan (No. 3 seed) vs. Bowman County/Beach; Lisbon (No. 1) vs. Pembina County North; Carrington (No. 4) vs. Velva (No. 5)

    Minn. Section 8A

    dual tournament

    In Thief River Falls, Saturday

    First round, 11 a.m.—Mahnomen-Waubun (No. 9 seed) vs. Red Lake County Central (No. 8); Crookston (No. 7) vs. Fertile-Beltrami (No. 10)

    Quarterfinals, 2 p.m.—Frazee (No. 1) vs. Mahnomen-Waubun/Red Lake CC winner; Dilworth-G-F (No. 5) vs. United North Central (No. 4); Badger-G-MR (No. 3) vs. Roseau (No. 6); Park Rapids (No. 2) vs. Crookston/Fertile-Beltrami winner

    Semifinals, 4 p.m.

    Championship, 6 p.m.

    Minn. Section 8AA

    dual tournament

    In Thief River Falls, Saturday

    First round, 11 a.m.—Fosston-Bagley (No. 9 seed) vs. Sauk Centre-Melrose (No. 8); Ottertail Central (No. 5) vs. Fergus Falls (No. 12); United Clay Becker (No. 11) vs. Bertha-Hewitt-Verndale-Parkers Prairie (No. 6); Pequot Lakes-PR-B (No. 7) vs. Morris-Hancock-Chokio Alberta (No. 10)

    Quarterfinals, 12:30 p.m.—Perham (No. 1) vs. Fosston-Bagley/Sauk Centre-Melrose winner; Thief River Falls (No. 4) vs. OTC/Fergus Falls winner; Bemidji (No. 3) vs. United CB/Bertha-H-V-PP winner; Detroit Lakes (No. 2) vs. Pequot Lakes-PRB/MAHACA winner

    Semifinals, 4 p.m.

    Championship, 6 p.m.

    Men's hockey

    6

    Pairwise Rankings

    1. Minnesota Duluth

    2. Denver

    3. Boston University

    4. Harvard

    5. Minnesota

    6. Western Michigan

    7. Penn State

    8. Providence

    9. UMass-Lowell

    10. North Dakota

    11. Union

    12. St. Cloud State

    13. Cornell

    14. Boston College

    15. Ohio State

    16. Vermont

    17. Nebraska Omaha

    18. Notre Dame

    19. St. Lawrence

    20. Air Force

    USCHO poll

    1. Minnesota Duluth (44)

    2. Denver (6)

    3. Harvard

    4. Boston University

    5. Minnesota

    6. UMass-Lowell

    7. Union

    8. Western Michigan

    9. Penn State

    10. Providence

    11. Boston College

    12. Cornell

    13. North Dakota

    14. Ohio State

    15. Notre Dame

    16. Vermont

    17. St. Lawrence

    18. St. Cloud State

    19. Air Force

    20. Wisconsin

    Women's hockey

    6

    Pairwise Rankings

    1. Wisconsin

    2. Minnesota Duluth

    3. Minnesota

    4. St. Lawrence

    5. Boston College

    6. Clarkson

    7. Cornell

    8. Robert Morris

    9. Colgate

    10. Princeton

    11. Quinnipiac

    12. Northeastern

    13. Boston University

    14. North Dakota

    15. Vermont

    USCHO poll

    1. Wisconsin (15)

    2. Minnesota Duluth

    3. Clarkson

    4. Minnesota

    5. St. Lawrence

    6. Boston College

    7. Cornell

    8. Robert Morris

    9. Princeton

    10. Quinnipiac

    Bowling

    6

    WOMEN

    High Week Game

    Lisa Perreault..............230

    Tari Mitzel..................208

    Rachel Schreiner...........202

    Ashley Hayes................200

    Diane McMahon...........200

    High Week Series

    Tari Mitzel...................600

    Rachel Schreiner.........534

    Danielle Kotterheinrich..527

    Lisa Perreault.............526

    Ashley Hayes..............521

    High Season Game

    Tiana Delzer................259

    Amy Stromsodt...........256

    Lisa Perreault............255

    Lisa Perreault............254

    Rachel Schreiner.........248

    High Season Series

    Tiana Delzer...............642

    Lisa Perreault.............637

    Lisa Perreault.............625

    Danielle Kotterheinrich..613

    Tari Mitzel..................607

    MEN

    High Week Game

    Joel Galle.......................277

    Tim Straub....................276

    Doug Hajicek................268

    Joel Galle.......................266

    Dan Hennessy................259

    High Week Series

    Joel Galle.......................740

    Joel Galle........................734

    Duane Reiser..................705

    Dan Hennessy................690

    Ron Zutz........................682

    High Season Game

    Ryan Kowalski............300

    Scott Iverson..............300

    Steve Berry Jr.............300

    Mike Cordts.................300

    Matt Strickler...............300

    Joel Galle...................300

    Dustin Robles..............300

    High Season Series

    Kris Scott...................800

    Rob Pinard..................785

    Todd Iverson...............760

    Joel Galle................ ...752

    Tim Straub (2)................751

    GGF leagues

    Hi-Lo—Lisa Perreault 230, 526; Diane McMahon 200, 511

    Red Ray Runners—Sandie Eaton 181, 497; Genny Vonasek 169; Mary Jo Kreiger 466

    High Flyers Senior—Mary Freije 196, 485; Kay Flom 174; Anne McKinney 442

    Six Pack—Danielle Koetterhenrich 191, 527; Tera Olmstead 177; Paulette Olson 454

    1st Niters—Brenda Theisen 182, 485; Carolyn Homstad 179, 484

    XYZ Doubles—Men: Al Borho 247, 670; Brian Harris 219; Aaron Fontaine 542; Women: Ashley Hayes 200, 521; Naomi Christensen 156; Erica Dolinar 481

    Southside—Men: Doug Hajicek 268; Joel Galle 266, 740; Ron Zutz 682; Women: Tari Mitzel 208, 600; Melissa Grafenauer 160, 419

    Mixed-Up Doubles—Men: Dan Hennessy 259, 690; Dale Stromsodt 241, 579; Women: Rachel Schreiner 202, 534; Danielle Koetterheinrich 189, 509

    J.S. Sundowners—Men: Ricky Russell 198; Steven Jacobson Sr. 175; Nate Keller 379; Nathan Hart 315; Women: Jackie LaFountain 197; Ruth Jacobson 197; Janel Johnston 364; Roberta Middagh 333

    Miracle Mile—Joel Galle 277, 734; Tim Straub 276; Duanne Reiser 705

    Junior-Senior—Boys: Nic Heilman 211, 535; Tyler Renner 211; Justin Schreier 522; Girls: Sarah Mord 217, 559; Emma Harlow 172, 431

    Bantam—Boys: Ethan Blanchard 139, 371; Deaocn Stickel 89, 238; Girls: Myah Robertson 67, 161; Lillie Miller 59, 135

    Prep—Boys: Calaeb Sapa 147, 393; Jacob Warnke 136, 369; Girls: Sarah Schreiner 103, 287

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