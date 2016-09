THURSDAY'S LOCAL SCOREBOARD

EGF Senior High 22-25-26-25,

Red Lake CC 25-22-24-9

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Megan Boman x-x-3, Kayla Nelson 36 assists, 7 aces, Livia Pesch 7-x-x, Haylie Carlstrom 13-x-x, Julia Warmack 11-x-x

Red Lake Co. Central (kills-blocks-service aces)—Calyssa Eskeli 10 assists, Megan Berberich 10 assists, Sydnie Gunderson 5-x-x, Ashley Longtin 9-x-1, Kelsie Sirjord 6-x-x, Julia Bernstein 5-x-x, Nikki Schmitz x-x-2

Badger-G-MR 19-25-26-21-15,

Sacred Heart 25-16-24-25-13

Sacred Heart (kills-blocks-service aces)—Anya Edwards (35 digs), Ivy Edwards 13-0-0, Molly Hanson (41 assists), Abby Smidt 0-0-2, Madeline Mitzel 11-0-2, Jessica Remer 18-0-2, Katelyn Rudolph 11-0-0

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-service aces)—Carly Mekash 18-0-0, Brenna Dallager 12-0-3, Maddi Janicke 0-1-0, Alyssa Kilen 0-0-2 (25 assists), Danielle Hoyer 0-3-0, Kjerstie Lieberg 11-0-2 (24 assists)

Fargo North 25-25-25,

GF Central 15-10-12

Fargo North (kills-blocks-service aces)—Emma Bartelson 17 assists, 3 aces, Alexis Bachmeier 9-1-0, Elise Bakke 9-1-0, Maddi Holm 14 assists, 2 aces

GF Central (kills-blocks-service aces)—Sadie McGee 2-0-1, 7 assists, Shayla Ouellete 6-0-0, Korri Gust 2-0-0, Bailey Jaeger 2-0-0

GF Red River 25-27-25,

West Fargo 20-25-16

West Fargo (kills-blocks-service aces)—Tiana Pfaff 7-1-1, Taylor Morris 4-0-0 (22 assists), Mariah Schatz 4-1-0, Kinsey Erickson 4-0-1, Brittany Roerick 5-1-0

GF Red River (kills-blocks-service aces)—Maddie Anderson 8-0-0, Alexis Brown 5-1-1, Maddie Johnson 0-0-2 (15 digs), Ella Paul 0-0-3, Lexi Robson 26 assists, Hanna Schreiner 7-1-0, Maggie Steffen 12-2-2

Devils Lake 21-25-25-27,

Fargo South 25-17-19-25

Devils Lake (kills-blocks-service aces)—Kyleigh Toso 14-5-2, Olivia Light x-x-2, Mattisyn Barendt 11-x-x, Jenna Windjue (15 assists), Alex Palmer x-x-4 (23 assists), Averi Ziegler 11-3-2

Fargo South (kills-blocks-service aces)—Abbie Sherva (32 digs), Mackenzie Korbel 10-x-x,

Anna Brakke 17-2-2, Claire Johnson (42 assists), Ashley Olson x-x-2

Rugby 25-25-25,

Rolette-Wolford 12-20-18

Rolette-Wolford (kills-blocks-aces)—Lynnsey Slaubaugh 9-2-0, Aspen Selvig 3-0-1 (7 assists), Kinze Martinson 2-1-0

Rugby (kills-blocks-service aces)—Sara Stier 9-x-x, Maria Blessum 9-4-1, Jacque Blessum 9-6-x, Abby Volk 16-x-x

Cavalier 25-23-25-25,

Larimore 21-25-16-15

Larimore (kills-blocks-service aces)—Macy Yahna 2-0-2, Lily Hendrickson 3-0-0, Haley Verkuehlen 7-0-0, Jenna Johnson 5-0-8 (16 assists), Ashley Hatcher 0-0-2 (16 digs), Sloan Smith 4-0-0

Cavalier (kills-blocks-service aces)—Haydee Krieg 1-0-10, Britney Erlendson 1-0-2, Clarissa Hartz 4-1-0, Peyton LeTexier 0-0-4 (11 assists), Jaiden Erlendson 5-0-1

Thompson 25-19-25-25,

Drayton/V-E 21-25-19-22

Drayton/Valley-Edinburg (kill-blocks-service aces)—Hailey Jackson 8-0-2, Laiken Larson 11-4-2, Emily Swanson 0-0-2 (21 assists), Taylor Reilly 8-4-0

Thompson (kills-blocks-service aces)—Allie Ivesdal 8-0-0 (25 assists), Isatu Shirek 4-0-1,

Taylor Zak 11-4-1, Kailen Dolleslager 14-5-1

Finley-Sharon/Hope-Page 25-23-25-28,

Hillsboro-Central Valley 16-25-13-26

Hillsboro-Central Valley (kills-blocks-service aces)—Ashley Wright 10-0-1 (14 assists), Katja Berge 10-0-2 (15 assists), Kelsey Moore 1-2-0, Kinsey Allen 10-0-3, Karlee Johnson 8-0-0, Janessa Matthys (11 digs)

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-service aces)—Madison Christian 7-2-6, Cierra Jacobson 10-0-2, Mikayla Koenig 7-1-0, Jana Mehus 6-2-6 (26 assists),, Emily Hoffman 4-2-0, Zoie Breckheimer 0-0-4 (13 digs)

Mayville-P-C-G 17-25-25-25,

Griggs Co. Central 25-18-20-23

Griggs County Central (kills-blocks-service aces)—Daphne Kenninger 10-0-1, Kayla Kenninger 5-0-2, Ella Stokka 6-1-0, Cortney Hornung 39 assists, Alicia Larsgaard 21-3-5

Mayville-Portland-CG (kills-blocks-service aces)—Holly Grandalen 4-0-1, Erin Freeland 13-1-0, Julia Kohls 4-0-0, Madisen Knudsvig 12-2-1, Katelin Grinde 4-0-2, Madeline Carr 5-3-0

Park River/F-L 25-25-25,

Midway-Minto 8-15-8

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks-service aces)—Bailey Beneda 7-0-0, Elaina Swartz 4-1-3, Jenna Zavalney 3-1-1 (27 assists), Gretchen Brummond 6-0-0, Taylor Dalbey 9-2-1

Midway-Minto (kills-blocks-service aces)—Lydia Severson 1-0-3, Sara Goodoien 4-0-0

Langdon 25-25-25,

North Border 11-8-18

Langdon (kills-blocks-aces)—Callie Bonningen 9-1-1, Madi Hart 16-1-0, Jordyn Worley 8-0-3, Rachel Hill 32 assists, Tara Hiller 6-0-0

North Border—Natalie Carignan 2-0-2, 5 assists, Jaidyn Volk 2-0-0, Suzanne Wieler 2-2-0

Bemidji 25-25-25,

Thief River Falls 10-21-14

Bemidji (kills-blocks-service aces)—Makenna Quinn 7-0-0, Addie Colligan 6-0-0, 24 assists, Lexi Wade 6-0-0, Siri Bardwell 6-0-0

Thief River Falls (kills-blocks-service aces)—Kendra Wiggs 5-0-0, Brenna Schaefer 10 assists, Maddie Stewart 5-0-0

Red Lake Falls 25-25-25,

Clearbrook-Gonvick 20-19-20

Clearbrook-Gonvick (kills-blocks-service aces)—Brynn Hetland 4-0-2, Darby Riley 4-0-0, Alison Johnson 0-0-2, Liz Bodensteiner 12-3-2, Cami Johnson 1-0-1 (14 assists), Madelynne Faldet 3-0-0,

Red Lake Falls (kills-blocks-service aces)—Emma Duden 8-0-5, Megan LaCrosse 7-1-4 (10 assists), Jozi Halvorson 1-0-2, ShyAnn Larson 0-0-4, Makenzie Williams 6-0-1, Madison Derosier (10 assists), Malanna Boutain 5-0-0

Roseau 19-25-25-25,

Goodridge-Grygla 25-21-16-22

Roseau (kills-blocks-service aces)—Erin Leverington 5-0-2, Kacie Borowicz 6-0-2, Kiley Borowicz 20-1-4 (20 assists), Livia Moser (27 assists) Rylie Bjerklie 6-1-0, Victoria Johnson 16-3-2

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Hannah Dietsch 5-1-0 (19 assists), Karlee Johnson 8-0-1, Maci Bakken 4-1-0, Ashlyn Henrickson 11-1-3, Trystan Jelle 5-0-1

Kittson Co. Central 25-25-25,

Warroad 11-14-12

Warroad (kills-blocks-service aces)—Katie Kotlowski 10-x-x, Madison Fish 6-x-x, Tiffani Foster 6-x-x, Grace Eichenberg 6-x-x, Caitlin Culleton (12 assists), Marlie Johnston (14 assists)

Kittson County Central (kills-blocks-service aces)—Lexi Turn 2-1-2 (25 assists), Taylor Davis 0-0-5, Kiley Whitlock 4-1-0, Sydney Docken 2-0-0, Marlee Turn 5-3-1, Kasey Soliah 7-1-0, Sophie Klegstad 5-0-0, Mallori Davis 2-1-0, Tea Jerome 6-0-0

Stephen-Argyle 25-25-25,

Northern Freeze 19-17-18

Northern Freeze (kills-blocks-service aces)—Jaelyn Spilde 3-0-0 (15 assists), Keylee Dahl 4-2-0, Brita Swenson 3-1-0, Samantha Krohn 5-2-0, Brooke Brandon 4-0-0

Stephen-Argyle (kills-blocks-service aces)—Abigail McGlynn 16-0-0, Savannah Riopelle 3-0-1 (19 assists), Jules Efta 4-2-0 (20 assists), Autumn Thompson 14-0-4, Abbey Johnson 8-0-0

Fertile-Beltrami 25-25-23-25,

Fosston 18-23-25-13

Fosston (kills-blocks-service aces)—Taylor Kroening 6-0-3, Emily Curfman 11-0-3, Kalli Schmidt 9-1-0, Haley Swanson (26 assists)

Fertile-Beltrami (kills-blocks-service aces)—Megan Bryn (15 assists), Lauren Harstad (13 assists), Danielle Dufault 4-0-0, Dana Dufault 7-0-0, Jaden Christianson 22-3-2

Win-E-Mac 25-25-25,

Mahnomen 6-16-18

Win-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Lauren Strom 10-0-0, Maci Hamre 27 assists, Olivia Simonson 11-0-0, Alayna Espeseth 11-1-0

Mahnomen (kills-blocks-service aces)—Lindsey Thompson 6-0-0, Larissa Schoenborn 6 assists, Abby Large 2-0-0

Climax-Fisher 25-26-25,

Waubun 19-24-19

Climax-Fisher (kills-blocks-service aces)—Christina Cakebread 11-5-0, Delainey Fogarty 6-0-0, Mikayla Vasek (24 assists), Abbie Altepeter 0-0-5

Waubun (kills-blocks-service aces)—Nicole Swedberg 5-4-0, Hannah Vanata 5-7-2, Josie Stevens 0-0-2 (9 assists)

Boys tennis

6

Thursday's results

GF Central 6,

WF Sheyenne 3

Singles

1. North Knewtson, WFS, over James Votava 6-4, 6-3; 2. Gary Wu, GFC, over Camden Baer 6-1, 6-2; 3. Kyle Stauss, GFC, over Cameron Cook 6-3, 6-1; 4. Noah Cieklinski, GFC, over Spencer Schwartz 6-3, 6-0; 5. Kyle Toy, WFS, over Gunnar Gibbs 7-6 (8-6), 6-4; 6. Logan Sandberg, GFC, over Tanner Hansen 7-5, 6-4

Doubles

1. Knewtson/Cook, WFS, over Votava/Wu 6-3, 6-0; 2. Stauss/Cieklinski, GFC, over Baer/Schwartz 7-6 (7-2), 3-6, 6-1; 3. Rakeem Wright/Cole Spicer, GFC, over Toy/Hansen 7-6 (7-3), 7-5

GF Red River 8,

Fargo South 1

Singles

1. Jake Kuhlman, RR, over Davis Lawley 6-1, 6-3; 2. Kaden Johnson, RR, over Max Olson 6-2, 6-3; 3. Prem Thakker, RR, over Connor Wieers 6-2, 6-3; 4. Gavin Loscheider, RR, over Geoffrey Youngs 6-1, 6-0. 5. Austin Zurn, FS, over Jack Lindgren 6-1, 7-6, 10-7 (tiebreaker); Adam Durrani, RR, over Anthony Mitchell 6-1, 7-6

Doubles

1. Kuhlman-Johnson, RR, over Lawley-Wieers 6-3, 6-1; 2. Dan Pierce-Thakker over Olson-Youngs 6-2, 6-0; 3. Loscheider-Lindgren, over Zurn-Kain Carlson 6-1, 6-4

Girls soccer

6

Thursday's results

EGF Senior High 2,

Detroit Lakes 1

First half—1. EGF, Cora Jordehim (Sara Hulteng) 3:28; 2. DL, Anna Payne 13:40

Second half—3. EGF, Brooke Filipi 79:53

Goalie saves—EGF: McKenzie Whalen 13; DL: Payton Carlblom 11

Boys soccer

6

Thursday's results

Fargo Shanley 2,

GF Central 0

First half—1. Jake Reinholz (T.J. Anderson) 40:00

Second half—2. Reinholz (Max Busch) 75:00

Goalie saves—GFC: Jackson Carr 7; FS: Jared Fowler 5

GF Red River 3,

Fargo Davies 2

First half—1. RR, Reed Turner (Jonas Adams) 25:00; 2. RR, Bassel El-Rewini (penalty kick)

Second half—3. FD, Mason Brekke (penalty kick) 46:00; 4. FD, Melvin Dennis (Brian Rapp) 60:00; 5. RR, Luca Gardner (Mohamud Yahye) 71:00

Goalie saves—RR: Carter Krenelka 8; FD: Noah Sahr 9

Detroit Lakes 4,

EGF Senior High 2, OT

First half—1. EGF, Kalid Mohammed 7:00; 2. EGF, Edmond Jones (penalty kick) 11:00; 3. DL, Ben Roth 35:00

Second half—4. DL, Tucker Bergquist 45:00

Overtime—5. DL, Bergquist 82:00; 6. DL, Zane Freeman 87:00

Goalie saves—EGF:Blake Felch 7; DL: Isak Gologeg 4

Cross country

6

Jason Shephard Invitational

At Cavalier, Thursday

Girls team totals

Hatton-Northwood-Thompson 73, May-Port-CG 77, Grafton 85, Devils Lake 115, Surrey 122, Langdon 139, Pembina Co. north 149, Larimore 155, Dunseith 166, Four Winds 193, Warwick 198

Top 10 individuals

1. Cailee Peterson, MPCG, 20:04; 2. Lana Krack, HNT, 20:39; 3. Mackenzie Holkesvig, HNT, 20:45; 4. Grace Bachmeier, Surrey, 20:49; 5. Ramsey Brown, DL, 21:07; 6. Jessica Mertens, DL, 21:32; 7. Carlee Sieben, Grafton, 21:42; 8. Ellen Gregoire, Larimore, 21:44; 9. Ahna Mehus, MPCG, 21:48; 10. Amy Horter, Grafton, 21:41

Boys team totals

Hatton-Northwood-Thompson 46, Grafton 58, Devils Lake 104, Four Winds-Minnewaukan 114, Langdon-EM 135, Pembina County North 152, May-Port-CG 188, Warwick 199, Dunseith 234, Surrey 256, North Star 267, Larimore 280

Top 10 individuals

1. Pierce Cooper, HNT, 18:05; 2. Jacob Hendrickson, HNT, 18:15; 3. Hunter Denault, PCN, 18:30; 4. Wyatt Gage, Lan-EM, 18:51; 5. Jay Garcia, FWM, 18:52; 6. Josh Vogsland, Grafton, 19:05; 7. Tommy Kern, Grafton, 19:06; 8. Austin Thompson, Grafton, 19:18; 9. Hayden Patterson, HNT, 19:22; 10. Jaylen Larock, FWM, 19:26

Hole in one

6

GF Country Club

Bob Riske used an 8-iron to ace the 135-yard Hole No. 8 at the Grand Forks Country Club. Witnesses are Phil Schettler, Chris Bartuska and Mike Welsh.

Auto racing

6

River Cities Speedway

Season points leaders

Sprints

Casey Mack 751; Wade Nygaard 718; Austin Pierce 717; Mark Dobmeier 709; Jordan Adams 660; Chris Ranten 656; Jade Hastings 655; Nick Omdahl 635; Bob Martin 629; Mitch Mack 603; Trent Stengl 549; Jordan Graham 548; Brenden Wilde 540; Tom Egeland 523; Shane Roemeling 521

Late models (final)

Dustin Strand 958; Brad Seng 920; Mike Balcaen 873; Shane Edginton 807; Zach Naastad 803; Bill Mooney 754; Brandon Fuller 723; Steve Anderson 703; Tom Corcoran 663; Steffen Snare 659; Ryan Corbett 486; Joey Pederson 478; Bryce Reimer 436; John Halvorson 387; Jacob Wilde 362

Midwest modifieds (final)

Matt Schow 734; Austin Hunter 733; Lance Schill 707; Nate Reynolds 680; Reise Stenberg 658; John Halvorson 648; Todd Johnson 621; Darren Pfau 607; Preston Carr 551; Dallas Brevik 534; Rick Hamel 531; Jeremy Lizakowski 512; Zach Bruer 479; Eric Haugland 393; Scott Vasichek 436

Streets (final)

Travis Robertson 799; Ryan Flaten 766; Dan McNamee 673; Chase Boen 660; James Meagher 637; Riley Gregoire 588; Nick Minske 576; Matt Beehler 552; Bryce Reimer 534; Tiffany Noreikis 523; Jason Rethemeier 507; Ryan Johnson 489; Jim Geringer 475; Steven Richards 461; Dan Aberle 380

College volleyball

6

Thursday's results

Minnesota-Duluth def. Minnesota-Crookston 25-14, 25-17, 25-15

Prep football

6

Thursday's results

Harvey/Wells Co. 36,

LAKOTA/E/DP 7

HWC 6 18 6 6-- 36

LEDP 0 7 0 0-- 7

HWC—Trevor Schimke 74 pass from Jarett Anderson (pass failed)

LEDP—Alex Otto 15 pass from Jaden Varnson (Varnson kick)

HWC—Hayden Beck 47 run (pass failed)

HWC—Schimke 16 pass from Anderson (pass failed)

HWC—Schimke 15 run (run failed)

HWC—Beck 3 run (kick failed)

HWC—Jude Lawson 9 run (kick failed)