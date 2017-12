Friday's local scoreboard

Michigan State 5, Michigan 0

Ferris State 4, Michigan Tech 3

UConn 4, Colgate 2

Maine 7, Quinnipiac 4

Clarkson 3, St. Lawrence 1

Canisius 4, Niagara 2

Penn St. 5, Robert Morris 2

Providence 8, RIT 3

Miami 5, Western Michigan 2

Mass.-Lowell 3, Boston U. 2

MSU Mankato 5, Lake Superior St. 1

Omaha 7, Duluth 5

Huntsville 3, Bowling Green 3, OT

Princeton 4, Arizona St. 0

Notre Dame 3, Wisconsin 2

Colorado College 5, Denver 4, 2OT

Alaska-Fairbanks vs. Alaska-Anch., Late

UND 2, St. Cloud State 2, tie

First period—No scoring. Penalties—Collin Adams, UND, interference, 5:48; Shane Gersich, UND, tripping, 15:04; Jon Lizotte, SCSU, tripping, 17:30

Second period—1. SCSU, Easton Brodzinski 5 (Patrick Newell 7, Kevin Fitzgerald 6) 11:31; 2. UND, Rhett Gardner 4 (Christian Wolanin 10, Colton Poolman 7) 15:16. Penalties—Wolanin, UND, hooking, 2:54; Rhett Gardner, UND, delay of game, 4:05; Gabe Bast, UND, slashing, 5:26; Trevor Olson, UND, hooking, 8:21

Third period—3. SCSU, Ryan Poehling 5 6:15; 4. UND, Cole Smith 3 (Johnny Simonson 1, Wolanin 11) 9:14. No penalties

Overtime—No scoring. Penalties—Robby Jackson, SCSU, holding, 2:08

Three-on-three overtime—No scoring. Penalties—Nick Jones, UND, goaltender interference, 3:30

Shootout—SCSU: Jake Wahlin (save); UND: Wolanin (goal)

Goalie saves—UND: Cam Johnson 10-8-12-1—31; SCSU: Jeff Smith 12-7-6-5—30

Penalties-minutes—UND 7-14, SCSU 3-6

Power plays—UND 0-2, SCSU 0-6

Attendance—4,631

Referees—Tom Sterns and Andy Thackaberry

Ohio State 2,

Minnesota 1, OT

First period—1. OST: Tanner Lacynski PP (Mason Jobst, Matthew Weis) 14:46

Third period—2. MIN: Rem Pitlick (Casey Mittelstadt, Scott Reedy) 16:16

Overtime—3. OST: Christian Lampasso (Dakota Joshua, Luke Stork) 3:44

Goalie saves—MIN: Eric Schierhorn 26; OST: Sean Romeo 33

Bemidji State 1,

Northern Michigan 1, OT

First period—1. NMU: Robbie Payne (Phillip Beaulieu, Adam Rockwood) 12:07; 2. BSU: Myles Fitzgerald (Justin Baudry, Brendan Harris) 19:18

Goalie saves—BSU: Michael Bitzer 20; NMU: Mathias Israelsson 24

Prep wrestling

6

GF Sertoma

dual tournament

At Central High School, Friday

First round

Stewartville 50, Central Cass 21

Turtle Mountain 39, Valley City 31

Bismarck Century 72, Wahpeton 12

Perham 64, Jamestown 6

Badger-G-MR 76,

GF Red River 6

152—Andy Dostal, BGMR, over Macaiah Peterson 15-3; 160—Austin Maurstad, BGMR, over Zion Digg :19; 170—Joe Dezelar, BGMR, won by forfeit; 182—Tyler Isane, BGMR, over Colton Saxton :52; 195—Jaden Haugen, RR, over Jacob Bergsnev :27; 220—Dominik Vacura, BGMR, won by forfeit; 285—Zach Evans, BGMR, over Parker Nelson 1:45; 106—Tony Olson, BGMR, won by forfeit; 113—Brogan Beito, BGMR, won by forfeit; 120—Bryce Bergeron, BGMR, over Isaac Piseno :54; 126—Avery Auguston, BGMR, won by forfeit; 132—Brandon Pries, BGMR, over Gaige Braswell 1:08; 138—Owen Novacek, BGMR, over Jack Hanson 1:30; 145—Dade Melby, BGMR, over Dalton Byrne 4:18

Thief River Falls 69,

Bis. St. Mary's 9

152—Cole Johnson, TRF, over Christian Hanson 1:26; 160—Kyle Miller, TRF, won by forfeit; 170—Josh Bernier, TRF, over Branden Franchuk 3:41; 182—Hunter Skallet, TRF, won by forfeit; 195—Nason Iverson, TRF, won by forfeit; 220—Kevin Jensen, TRF, won by forfeit; 285—Connor Swanson, TRF, won by forfeit; 106—Kale Geiser, TRF, over Logan Heem :34; 113—Reece Barnhardt, BSM, over Brady Kasprick 18-1; 120—Cody Wienen, TRF, over Matthew Scheer 19-12; 126—Drew Steidler, BSM, over Cody Sele 13-2; 132—Cade Lundeen, TRF, over Noah Zander 1:45; 145—Brandon Zuniga, TRF, won by forfeit

West Fargo 45,

Fosston-Bagley 30

160—Jared Franek, WF, over Tyler Maruska :34; 170—Joel McIntosh, WF, over Cole Olson 4:40; 182—Jacob Lomen, FB, over Houston Visto :57; 195—Jake Ubert, FB, won by forfeit; 220—Joe Masumbuko, WF, won by forfeit; 285—Brandon Steinhauer, WF, over Axel Munter 3:39; 106—Kaleb Porter, WF, over Keegan Senger 3:13; 113—Nicholas Anderson, WF, over Christian Schmidt 8-3; 120—Declan Genova, WF, over Brayden Sorenson 7-4; 126—Carter Sorenson, FB, over Max Kringle 3:44; 132—Aaron Magnell, WF, won by forfeit; 138—Henry Burrack, FB, over Stephen Clemens 1:32; 145—Justin Harms, WF, over Alex Wolfe 6-3; 152—Dane Schoenborn, FB, over Spencer LeDoux 2:58

Quarterfinals

Bismarck Century 51, West Fargo 16

Stewartville 32, Turtle Mountain 31

Perham 66,

GF Central 10

170—Dawson Kellogg, P, over Ben Stevens 17-0; 182—Zachary Peterson, P, over Will Rohrich :44; 195—Ty Moser, P, over Evan Bridgeford 1:45; 220—Jose Lopez, P, over Andy Hernandez 12-2; 285—Grant Sullivan, GFC, over Rowdie Lindquist 1:41; 106—Blaze Brady, P, over David Gallegos 1:37; 113—Dylan Johnson, P, over Brock Brandon 2:58; 120—Owen Werner, P, over Braydon Williams 3:23; 126—Gabe Bellefeuille, P, over Josh Isassi 3:16; 132—Alec Humble, GFC, over Ezekiel Pechtel 13-5; 138—Jack Fudge, P, over Mike Erickson 22-6; 145—Leighton Rach, P, over Carson Williams 9-1; 152—Dylan Fudge, P, over Cole Oen 1:04; 160—Wyatt Guck, P, over Evan Bridgeford 2:19

Thief River Falls 42,

Badger-G-MR 27

170—Josh Bernier, TRF, won by forfeit; 182—Tyler Isane, BGMR, over Hunter Skallet 1:22; 195—Mason Iverson, TRF, over Jacob Bergsnev 2:28; 220—Dominik Vacura, BGMR, won by forfeit; 285—Connor Swanson, TRF, over Zach Evans 1:35; 106—Tony Olson, BGMR, over Kale Geiser 14-0; 113—Cody Wienen, TRF, over Brogan Beito 3:05; 120—Bryce Bergeron, BGMR, over Brady Kasprick 11-2; 126—Avery Auguston, BGMR, over Cody Sele 10-7; 132—Jake Davis, TRF, over Brandon Pries 3:20; 138—Cade Lundeen, TRF, over Owen Novacek 3-2; 145—Cole Johnson, TRF, over Dade Melby 8-1; 152—Andy Dostal, BGMR, over Jayce Lizakowski 12-1; 160—Kyle Miller, TRF, over Joe Dezelar 2:50

Consolation quarterfinals

Valley City 54,. Central Cass 25

Bismarck St. Mary's 32,

GF Red River 30

182—Branden Franchuk, BSM, over Colton Saxton 10-1; 195—Jaden Haugen, RR, won by forfeit; 220—Parker Nelson, RR, won by forfeit; 285—double forfeit; 106—Logan Heem, BSM, won by forfeit; 113—double forfeit; 120—Reece Barnhardt, BSM, over Isaac Piseno 3:10; 126—Matthew Scheer, BSM, won by forfeit; 132—Drew Steidler, BSM, over Gaige Braswell 1:35; 138—Jack Hanson, RR, won by forfeit; 145—Dalton Byrne, RR, won by forfeit; 152—Christian Hanson, BSM, over Macaiah Peterson 8-0; 160—Zion Digg, RR, won by forfeit; 170—double forfeit

Fosston-Bagley 60,

Wahpeton 12

182—Jacob Lomen, FB, won by forfeit; 195—Jake Ubert, FB, over Chase Moderow :11; 220—Josh Krump, W, won by forfeit; 285—Axel Munter, FB, won by forfeit; 106—Keegan Senger, FB, won by forfeit; 113—Christian Schmidt, FB, over Nathaniel Dapp 3:22; 120—Brayden Sorenson, FB, over Kaleb Mostoller :53; 126—double forfeit; 132—Carter Sorenson, FB, over Braden LeNoue 6-4; 138—Henry Burrack, FB, won by forfeit; 145—Alex Wolfe, FB, over Tanner Thiel 1:40; 152—Gavin LeNoue, W, over Dane Schoenborn 1:16; 160—Tyler Maruska, FB, over Garrett Lathrop 9-3; 170—Cole Olson, FB, won by forfeit

Girls basketball

6

Friday's results

Hatton-Northwood 58, Fargo Oak Grove 56

South Border 55, Midkota 36

Norman Co. East/U-H 54, Fertile-Beltrami 39

Barnesville 63, Hawley 48

Walker-H-A 78, Blackduck 25

GF Red River 62,

Valley City 49

VAL 13 36 --49

RED 31 31 --62

Valley City—Taryn Dieterle 12, Lexi Ondracek 11, Mackenzie Pederson 9, Courtney Lloyd 8, Jadyn Dieterle 6, Grace Sherr 3

Grand Forks Red River—Kenady Steffan 18, Shelby Frank 11, Jadyn Sondrol 10, Jordan Burris 8, Maggie Steffen 7, Claire Leach 4, Cassidy Wilson 3, Karlie Robson 1

Wahpeton 51,

GF Central 34

GFC 13 21 --34

WAH 23 28 --51

GF Central—Lauren Harrison 2, Lauren Hillman 2, Haley Gereau 4, Cassidy Kuntz 2, Grace Gaustad 8, Sophia Roehl 2, Netenah Grey Eyes 1, Bailey Jaeger 2, Jessica Gillian 11

Wahpeton—Lexi Carlson 2, Haley Kjar 1, Rhaeghan Gripentrog 7, Samantha Pithey 1, Emily DeVries 4, Cassie DeVillers 2, Gene Cornelius 12, Destiny Garcia 2, Jordan Kaehler 20

Fargo Davies 69,

Devils Lake 53

D-L 27 26 --53

DAV 33 36 --69

Devils Lake—Jessica Mertens 6, Abby Johnson 5, Taylor Windjue 6, Macy Schneider 1, Mattea Vetsch 17, Chiara Olson 6, Jailyn Martinson 6, Kyleigh Toso 6

Fargo Davies—Reagan Linster 14, Taylor Fey 12, Ryleigh Wacha 6, Carly Kottsick 10, Alyssa Paper 11, Julia Schock 5, Brooklynn Koenig 7, Alexis Simle-Askew 4

Mayville-Portland-CG 47,

Midway-Minto 40

MAY 6 18 9 14 --47

M-M 17 0 8 15 --40

Mayville-Portland-CG—Julia Kohls 8, Abby Freeland 5, Cora McClenahen 11, Katelin Grinde 4, Ellie Bergstrom 7, Hannah Ust 12

Midway-Minto—Elizabeth Schanilec 4, Valerie Kuglin 5, Kaylee Maendel 8, Jamye McMillan 2, Alexis Nice 5, April Schmitz 16

Grafton 51,

Hillsboro-CV 47, OT

HCV 13 13 4 4 3--47

GRA 10 6 13 15 7--51

Hillsboro-Central Valley—Gracie Wright 7, Saige Forseth 2, Reagan Baesler 2, Karlee Johnson 23, Laura Spurgeon 8, Abby Magnuson 5

Grafton—Karleigh DeGeldere 5, Julia Dusek 15, Carlee Sieben 15, Anna Carignan 1, Amanda Erickson 4, Meredith Dumas 8, Cassie Sieben 3

Langdon-Edm-Mun. 51,

Park River/F-L 46

LEM 14 8 6 13 10--51

PAR 12 11 11 7 5--46

Langdon-Edmore-Munich—Arynn Crockett 4, Rachel Hill 6, Jordyn Worley 12, Kellie Hetler 9, Morgan Freije 1, Callie Ronningen 12, Aliaa Janis 7

Park River/Fordville-Lankin—Amy Seim 3, Sydney Porter 3, Gig Brouillard 11, Bailey Schroeder 4, Gretchen Brummond 2, Josie Brodina 12, Sydney Beneda 2, Hannah Gordon 9

North Star 52,

Harvey-WC 45

HWC 16 18 7 4 --45

NST 19 9 12 12 --52

Harvey-Wells County—Jaye Fike 17, Jasmine Ripplinger 11, Karlie Dockter 8, McKayla Jones 6, Rylee Heil 2, McKenzie Erickson 1

North Star—Stephanie Miller 25, Brenna Bulman 10, Jasmine Heisler 8, Danielle Hagler 6, Mya Halverson 3

Northern Freeze 46,

Drayton/V-E 39

NOR 7 7 10 22 --46

DVE 8 14 9 8 --39

Northern Freeze—Lexi Halvorson 2, Ali Underberg 14, Brita Swenson 5, Keylee Dahl 11, Lia Olson 6, Sam Krohn 8

Drayton/Valley-Edinburg—Amber Gemmill 3, Taylor Reilly 20, Bailey Phelps 6, Taylor Stegman 2, Kasey Stegman 4, Kaiken Larson 4

Badger-G-MR 73,

Roseau 72

BAD 35 38 --73

ROS 44 28 --72

Badger-Greenbush-Middle River—Sierrah Mooney 4, MaKenna Burslie 3, Kianna Novacek 6, Alyssa Kilen 10, Maddie Janicke 16, Carly Mekash 22, Kjerstie Lieberg 10, Alyssa Rinde 2

Roseau—Kacie Borowicz 32, Katie Borowicz 28, Emma Waling 3, Mya Hough 6, McKayla Christianson 3

Stephen-Argyle 65,

Warren-A-O 33

WAR 13 20 --33

S-A 43 22 --65

Warren-Alvarado-Oslo—Rylie Mortimer 2, Holly Steer 9, Shelby Durand 12, MacKenzie Roller 3, Jessica Olson 2, Sarah Haugvedt 5

Stephen-Argyle—Abi McGlynn 19, Savannah Riopelle 7, Madalynn Weberg 11, Autumn Thompson 20, Abbey Johnson 4, Mikayla Bolduc 4

Kittson Co. Central 69,

Goodridge-Grygla 27

G-G 18 9 --27

KCC 42 27 --69

Goodridge-Grygla—D. Welitzki 2, A. Wiskow 5, M. Race 7, M. Coan 6, B. Limesand 5, C. Irlbeck 2

Kittson Co. Central—Josie Steen 7, Andi Strege 5, Morgan Olson 5, Kasey Soliah 9, Marlee Turn 3, Cora Kujava 30, Maddy Anderson 4, Allie Cassels 1, Karin Dahl 5

Climax-Fisher 70,

Lake-Park-Aud. 62

C-F 35 35 --70

LPA 29 33 --62

Climax-Fisher—Sophie Love 28, Elizabeth McDonald 4, Rylie Magsam 12, Lindsey Kurz 26

Lake-Park-Audubon—Maria Schauer 17, Carlie Ecker 11, Grace Bowers 8, Jayda Swegarden 6, Kay Pederson 7, Kailee Lefebvre 3, Etta Miosek 10

Pine River-Backus 70,

Lake of the Woods 35

PRB 52 18 --70

LOW 13 22 --35

Pine River-Backus—Bailey Wynn 24, Gabby Rainwater 9, Olivia Adkins 4, Alyssa Semmler 18, Ella Netland 1, Anna Felthous 5, Rylie Hirschey 6, Emma Barchus 1, Emma Templeton 2

Lake of the Woods—Alcia Draper 8, Lexie Rennemo 2, Sydney Hufnagle 15, Greta Moeller 6, Rebekah Fraser 4

Late Thursday

Midway-Minto 68,

Lakota 43

LAK 11 17 6 9 --43

M-M 20 16 16 17 --68

Lakota—Alex Anderson 10, Emily Bina 4, Briar Halberg 4, Breanne Schmidt 16, Stephanie Bartlett 5, Karlie Zacha 4

Midway-Minto—Elizabeth Schanilec 18, Valerie Kuglin 4, Avery Moen 6, Kaylee Maendel 6, Jamye McMillan 10, Alexis Nice 4, April Schmitz 13, Kenady Slominski 3

Boys basketball

6

Friday's results

Lisbon 49, Sisseton, S.D., 31

West Fargo Sheyenne 68, Fargo North 59

West Fargo 77, Fargo South 67

Lake Park-Audubon 73, Dilworth-GF 58

Perham 75, Breckenridge 70

Wadena-Deer Creek 85, Staples-Motley 80

Long Prairie-Grey Eagle 52, St. John's Prep 50

Northome-Kelliher 65, Pine River-Backus 50

Red River 76,

Valley City 62

VAL 23 39 --62

RED 37 39 --76

Valley City—Riley Miller 20, Avery Bennefield 16, Reese Huschka 8, Hunter Burchill 7, Matthew Lyter 6, Luther Zettinger 3, Sam Beierle 2

Red River—Jordan Polynice 21, Tommy Stephenson 16, Connor Richardson 11, Pierson Painter 11, Cole Benson 8, Brady Dvorak 4, Kobe Springer 3, Riley Enerson 2

Wahpeton 60,

GF Central 28

GFC 9 19 --28

WAH 28 32 --60

Grand Forks Central—Debyn Johnson 9, Chris Demuth 9, Caden Fultz 4, Jacob Ohnstad 4, Mason Love 2

Wahpeton—Josh Darwin 13, Blake Matejcek 12, Edward Vasquez 10, Zach Manock 9, Riley Breuer 6, Daniel Pithey 5, Zane Dowell 5

EGF Senior High 75,

Thief River Falls 56

EGF 29 46 --75

TRF 27 29 --56

EGF Senior High—Dylan Bakken 4, Nathan Willet 10, Cole Anderson 12, Colton Dauksavage 14, Sam Votava 11, Steven Widman 5, Tyler Vossler 1, Tyler Aamodt 6, Julian Benson 7, Ethan langerud 2, Maguire Stanislawski 3

Thief River Falls—Brevyn Lingen 13, Myles Johnson 6, Gunner Zutz 3, Zach Myhrer 2, Cameron Dahlin 6, Ean Olson 9, Preston Kilen 2, Zach Praska 1, Storm Manning 7, Zach Koestner 4, Luke Perkovich 3

Sacred Heart 63,

Northern Freeze 52

NFR 20 32 --52

SAC 28 35 --63

Northern Freeze—Eli Johnson 8, Zak Anderson 9, Keoni Kindler 20, Jaacks Spilde 6, Jackson Spilde 1, Ellert Adamek 4, Anthony Skjerven 2, Michael Lubarski 2

Sacred Heart—Evan Sczepanski 4, Ian Evavold 2, Oscar Ortiz 5, Brenden Bethke 13, Jack Gerber 19, John Fontaine 6, Jordan Tomkinson 14

Fargo Davies 82,

Devils Lake 45

FAR 41 41 --82

DEV 20 25 --45

Fargo Davies—Matthew Nemer 4, Braxton Motschenbacher 14, Mitch Larson 5, Jaden Klabo 5, Harrison Thom 5, Cameron Van Dam 3, Parker Stenseth 19, Shane Anderson 9, Jesse Forknell 2, Ty Satter 2

Devils Lake—Jacob Greene 5, Luke Aanstad 9, Joey Frelich 2, Josh Dahlen 13, Parker Hanson 1, Leif Nelson 5, Michael Widner 5, Braden Fee 2, Jagger Miller 3

Langdon-E-M 80,

Towner-G-U 53

TGU 12 15 10 16 --53

LEM 26 16 17 21 --80

Towner-G-U—Garrett Bailey 11, Matt Lura 3, Shayden Lura 20, Tanner Schock 12, Matt Dickinson 3, John Gutierrez 2, Andy Linstrom 2

Langdon-Edmore-Munich—Jacob Delvo 26, Simon Romfo 13, Ordale Morstad 5, Blaine Perry 6, Alex Lowery 6, Grant Romfo 16, Jackson Delvo 4, Landen Brocato 1, Jagger Worley 3

Rolla 55, Lakota 38

ROL 15 8 15 17 --55

LAK 9 9 11 9 --38

Rolla—Trevor DeCoteau 3, Weston Martell 14, Grant Munro 5, Xavier Mitchell 11, Austin Soukup 18, Kody Schlenvogt 4

Lakota—Jesse Neidlinger 3, Colton Berg 5, Jon Haman 3, Jake Leininger 10, Jackson Neidlinger 11, Cole Hendrickson 6

St. John 89,

Warwick 38

STJ 17 29 36 7 --89

WAR 8 13 3 14 --38

St. John—Dylan Davis 7, Adam Jollie 4, Tyreece Gunville 2, Zach Anderson 3, Dalton Prouty 22, Zach Poitra 5, Bryor Parisien 6, Kyler McGillis 33, Steven Gillis 2, Dawson Schroder 5

Warwick—Rainin McKay 2, Jerry Lenoir 2, Traysen Feather 5, Eric Belgarde 15, Paul Thiele 9, Gary Feather 5

Crookston 59,

Warroad 47

CRO 41 18 --59

WAR 22 25 --47

Crookston—Todd Boerger 19, Nick Garmen 13, Carter Winand 6, Jaden Lubarski 4, Blake Fee 11, Caden Osborne 6

Warroad—Tyler Fox 6, Jett Shoen 17, Isaac Stoskopf 14, Kyle Spenst 7, Zach Heppner 2, Keagan Lunos 1

Norman Co. West 65,

New York Mills 50

NYM 25 25 --50

NCW 22 43 --65

New York Mills—Derin Gaudette 5, Ethan Hendrickx 8, Russel Arno 11, Isaiah Laudenbach 2, Jonas Baune 16, Brady Bauck 8

Norman County West—Bailey Spaeth 5, Gavin Nelson 9, Evan Borgen 24, Sylas Larson-Reinhart 4, Verdis Barber 13, Austin Carlson 10

Bagley 54,

Ada-Borup 49

A-B 25 24 --49

BAG 23 31 --54

Ada-Borup—Colby Stevenson 3, Nick Hagan 7, Connor Thompson 6, Tommy Stewart 3, Miguel Garcia III 6, Mason Miller 24

Bagley—Zach Lykins 18, Isaac Tierney 11, James Hvezda Jr. 10, Lee Waughtal 9, Dawson Eck 6

Fosston Holiday Classic

In Fosston, Minn. Friday

Third place

Win-E-Mac 63,

Blackduck 54

BLA 31 23 --54

WEM 29 34 --63

Blackduck—Peyton Johnson 8, Dylan Moen 10, Shawn O'Brien 5, Mark Kingbird 16, Dayne Savich 4, Kobe Arp 11

Win-E-Mac—Mikah Olson 6, Emelian Hanson 8, Dustin Osland 5, Mason Spry 2, Bryce Neubert 4, Brekken Lindberg 24, Gavin Walker 16

Championship

Nevis 47,

Fosston 39

FOS 21 18 --39

NEV 20 27 --47

Fosston—Karsten Broadley 12, Brett Sundquist 9, Tray Boushee 3, Hunter Kroening 9, Cory Drellack 2, Austin Schmidt 2, Jason Voxland 2

Nevis—Luke DeWulf 7, Zach Henry 4, Dylen Spain-Brist 2, Caden Kramer 4, Jack Landquist 10, Mike Landquist 13, Tom Wormley 7

Late Thursday

Lake Park-Audubon 65,

Climax-Fisher 36

Lake Park-Audubon—Grant Pederson 24, Carter Raaen 13, Tyler Bjerke 11, Garret Frank 7, Jacob Anderson 3, Cody Wolfswinkel 2, Ryan Voge 1

Climax-Fisher—Hayden Reitmeier 10, Brady Klein 8, Trea Byklum 5, Dylan Evitts 4, Gerardo Vazquez 4, Myles Smith 2, Devin Betterly 2

Boys hockey

6

Friday's results

Grafton-Park River 3, Fargo North 1

GF Red River 8,

Fargo South-Shanley 1

First period—1. FSS: Robby Greicar (Ben Traynor) 13:26

Second period—2. RR: Dane Montgomery (Max Johnson, Coby Tweten) 1:29; 3. RR: Maxx Andrade (Mason Salquist, Jackson Kunz) 3:56; 4. RR: Kunz (Salquist) 6:50; 5. RR: Landon Hagen (Johnson, Mason Thingvold) 9:14

Third period—6. RR: Salquist PP (Johnson, Kunz) 0:45; 7. RR: Coby Tweten (Tyler Savage, Montgomery) 3:48; 8. RR: Kunz (Hagen) 6:36; 9. RR: Parker Adair (Henry Fosse, Noah Bradbury) 14:34

Goalie saves—RR: Nate Bradbury 11; FSS: Brody Herrick 29

GF Central 0,

Fargo Davies 0, OT

Overtime—Brandon Holt SO 8:00

Shootout—GFC: Cole Hanson miss; FD: Taylor Parrett miss; GFC: Zack Murphy miss; FD: Cade Stibbe miss; GFC: Kyler Briske miss; FD: Michael Wold miss; GFC: Brandon Holt goal; FD: Tyler Kleven miss

Goalie saves—GFC: Kaleb Johnson 30; FD: Jared Winter 40

St. Paul Johnson 3,

Crookston 1

First period—1. CRO: Drew Dragseth (Ben Andringa, Eric Delorme) 1:06

Third period—2. SPJ: Blayde Pogreba (Damien Cunningham) 3:35; 3. SPJ: Pogreba PP (Luke Moberg, Thomas Heesch) 6:10; 4. SPJ: Alex Campbell PP 16:36

Goalie saves—CRO: Cade Salentine 25; SPJ: Aaron Lee 18

Grand Rapids 2,

Roseau 1, OT

Second period—1. GR, Patrick Mulvahill 14:41

Third period—2. R, Aaron Huglen (Hanson O'Leary, Paul Huglen) 1:57

Overtime—3. GR, Mulvahill 7:38

Goalie saves—R: Oliver Lee 23; Gabe Holum 40

Girls hockey

6

Friday's results

Devils Lake 2, Mandan 1

Fargo Davies 8, Williston 0

Bismarck 2, West Fargo 1

Brainerd 6, Bemidji 2

Crookston 5,

Morris-Benson 1

First period—1. MB: Haillie Watzke 10:17; 2. C: Samantha Sanders (Kylee Meier, Aleah Bienak) 11:44; 3. C: Catherine Tiedemann (MacKenzie Epema, Bienak, Meier) 15:15

Second period—4. C: Bienak PP (Tiedemann, Meier) 13:41

Third period—5. C: Meier (Tiedemann, Bienak) 9:37; 6. C: Bienak (Meier) 11:43

Goalie saves—C: Brelee Jobe 27; MB: Abby Hoffman 14

Roseau 7,

Buffalo 0

First period—1. ROS: Ella Helgeson 2:58; 2. ROS: Kayla Santl (Reese Strand) 11:22; 3. ROS: Santl 16:42

Second period—4. ROS: Santl (Anika Stoskopf) 4:34; 5. ROS: Santl (Lindsey Kallis, Stoskopf) 11:40

Third period—6. ROS: Mariah Huglen (Gina Wensloff) 7:06; 7. ROS: Brooke Zagone (Ellie Hedlund, Leverington) 12:00

Goalie saves—ROS: Kiana Flaig 13; B: #30 35

Area men's basketball

6

Friday's results

Waldorf 71, Jamestown 68

Mayville State 74,

Valley City State 65

MSU 33 41 --74

VAL 31 34 --65

Mayville State—Eric Staebler 12, Michael Slaba 3, Daniel Lindgren 17, Gorg Alhag 21, Cameron Epps 5, Daymarcco Green 3, Konrad Bueckers 5, Gonzalo Munez 1, Jack Turnbull 2, Garek Droog 4, Max Cooper 1

Valley City State—Jayden Ferguson 19, Austin Dunbar 11, Justyn Galloway 6, Rashad Satahoo 7, Jake Skelly 9, Hunter McCalla 3, Denzel Kennedy 2, Jouvon Edison 8

Northland CTC 84,

Ridgewater 67

NOR 40 44 --84

RID 21 46 --67

Northland CTC—Keon Smith 2, Cole Piatoko 21, Chedonio Martin 15, Brandon Murat 8, Ju'Wan Evans 19, Todd Exume 1, Kameron Parker 12, Ashanti Cage 6

Ridgewater—Steven Jackson 2, Deloran Oliver 22, Avery Palma 8, Ray Gant 5, Justin Dierks 6, Xavier Towne 18, Daviante Ostrander 6

Minnesota State Moorhead 81,

Minnesota Crookston 78

UMC 44 34 --78

MSU 39 42 --81

Minnesota Crookston—Harrison Cleary 31, Alan Hodge 21, Ben Juhl 7, Chase Knickerbocker 7, Gable Smith 6, Javier Nicolau 4, Darin Viken 2

MSU Moorhead—Tanner Kretchman 24, Johnny Beeninga 21, Matt Anderson 9, Evan Hines 6, Addison Park 4, A.J. Nywesh 6, Jake Johnson 2

Area women's basketball

6

Friday's results

Valley City State 95,

Mayville State 84

MAY 19 22 23 20 --84

VCS 34 15 24 22 --95

Mayville State—Andi Gayner 18, Karleigh Weber 13, Claire Blascziek 11, Naomi Torgerson 24, Katie Berge 3, Kylee Heurung 13, Andrea Skillingstad 2

Valley City State—Alli Vandal 15, Mackenzie Huber 11, Kennedy Henningsgard 18, Lexi Lennon 25, Kate Williams 10, Paige Meyer 2, Annie Swenson 2, Hannah Schlecht 8,Kaitlin Connor 4

Minn. Crookston 69,

MSU Moorhead 65

CRO 21 19 11 18 --69

MSU 17 14 23 11 --65

Minnesota Crookston—Isieoma Odor 21, Micaela Noga 18, Caitlin Michaelis 12, Emily Gruber 12, Steph McWilliams 3, Lindsey Weber 3

MSU Moorhead—Drew Sannes 13, Jacky Volkert 12, Megan Hintz 10, Cassidy Thorson 9, Lauren Fech 8, Kiley Borowicz 7, Grace Swenson 4, Shannon Gallagher 2

Northland CTC 70,

Ridgewater 54

RID 13 6 16 19 --54

NOR 11 25 17 17 --70

Ridgewater—Mariah Adams 11, Abby Obeg 18, Kendra Miller 2, Morgan Swenson 6, Heidi Sellman 17

Northland CTC—Emily Hestekind 11, Megan Swedberg 22, Kelsey Kainz 4, Ashley Moe 3, Emily Anderson 8, Brooke Brandon 14, Hannah Dietsch 2, Madison Stenzel 6

College football

6

FCS playoffs

Friday's result

James Madison 31, Weber State 28

Today's games

Wofford at N.D. State, 11 a.m.

New Hampshire at S.D. State, 2 p.m.

Kennesaw State at Sam Houston State, 7:30 p.m.