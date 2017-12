Thursday's local scoreboard

EGF Senior High 2, OT

First period—1. EGF, Livia Pesch (Kylie Stauss) 5:56

Second period—2. EGF, Maddie Lubinski (Stauss, Pesch) 10:27; 3. A, Kaci Trosvig (Kristin Trosvig) 14:19; 4. A, Marki Oberg (Hadlee Hanson, Josie Minnerath) 15:00

Third period --

OT—5. Oberg (Meg Shercliff)

Goalie saves—EGF: McKenzie Whalen 41, A: Amanda Bitterman 13

Boys hockey

Thursday's results

Duluth East 3, Bemidji 0

Bismarck 3, Jamestown 2

Bismarck Century 8, Minot 0

EGF Senior High 3,

Park Rapids 1

Third period—1. PR: Bjorn Jorgenson (Connor Link) 2:59; 2. EGF: Carter Beck (Carson Schlenk) 4:33; 3. EGF: Tanner Mack (Landon Parker, Luke Vonesh) 4:48; 4. EGF: Jake Hjelle (Casey Kallock) 10:33

Goalie saves—EGF: 3; PR: Austin Jerger 55

Devils Lake 5,

West Fargo Sheyenne 3

First period—1. WFS, Sterling Morin 3:14; 2. DL, Tommy Reslock 11:02; 3. WFS, Morin (Logan Schauer (Jerell Beatty) 12:13; 4. DL, Reslock (Carson Lovin, Craig Peterson) 16:04

Second period—5. DL, Austin Devier (Aaron Johnson, Jeremiah Hill) 2:44

Third period—6. WFS, Sam Kramer (Dalton Heimer, Ryan Roth) 5:55; 7. DL, Lovin (Johnson) 8:15; 8. DL, Peterson (Reslock) 16:33

Goalie saves—DL: 29; WFS: 31

Prep wrestling

Thursday's results

Perham 46, Bemidji 22

Perham 42, Thief River Falls 27

Devils Lake 50,

Fargo South 19

106: Ashise Gurung (FS) over Brant Fisk 13-9; 113: Jacob Thomas (FS) over Colton Young 0:22; 120: Cali Olson (DL) wins by forfeit; 126: Blake Fraase (FS) over Sam Shomento 18-7; 132: Braydne Gerhardt (DL) over Anish Bhujel 1:36; 138: Novell Jackson (DL) wins by forfeit; 145: James Fisk (DL) wins by forfeit; 152: Jaylon Littlewind (DL) wins by forfeit; 160: Parker Vilandre (DL) over Kevin Coyle 15-7; 170: Cody Johnston (DL) wins by forfeit; 182: Colby Rance (DL) over Sean Thompson 14-2; 195: Double forfeit; 220: George DeMarce (DL) wins by forfeit; 285: Tristen Hagen (FS) over Shane Cavanaugh 0:40

Girls basketball

Thursday's results

Clearbrook-Gonvick 60, Mahnomen-Waubun 30

Perham 65, Breckenridge 53

Cass Lake-Bena 59, Nevis 46

Midway-Minto 68, Lakota 43

Bismarck Century 59, Campbell County, Wyo., 54

South Prairie 52, Drake-Anamoose 38

Our Redeemer's 50, Rolette-Wolford 44

Finley-Sharon/Hope-Page 62, Enderlin 55

TGU 62, Glenburn 39

Napoleon-Gackle 45, Ellendale 44

Edgeley-Kulm-Montpelier 67, Warwick 32

LaMoure-LM 76, Sargent Central 42

Milnor-North Sargent 50, Griggs County Central 31

Carrington 69, South Border 33

Medina/Pingree-Buchanan 56, Midkota 22

Barnes County North 52, Maple Valley 25

Bismarck Legacy 66, Rapid City Central 47

Roseau 75,

EGF Senior High 73

ROS 37 38 --75

EGF 40 33 --73

Roseau—Kacie Borowicz 30, Katie Borowicz 21, Mya Hough 10, McKayla Christianson 6, Emma Waling 5, Bria Dale 2, Torie Petersen 1

EGF Senior High—McKenna Aitchison 19, Brooke Filipi 19, Chloe Torgerson 12, Haley Burger 7, Macy Skyberg 6, Natalie Carlstrom 6, Julia Warmack 4

Sacred Heart 66,

Climax-Fisher 19

S-H 28 38 --66

C-F 14 5 --19

Sacred Heart—Ivy Edwards 20, Macyn Bloom 7, Sydney Lloyd 9, Dana Walski 2, Jessica Remer 14, Katelyn Rudolph 9, Bella Knudson 5

Climax-Fisher—Sophie Love 9, Katie Rarick 1, Lindsey Kurz 9

St. John 85,

Westhope 44

WES 13 12 11 8—44

STJ 27 21 18 17—85

Westhope—Ellie Braaten 14, Harley Blada 9, Rylie Beckedahl 2, Emmie Thompson 7, Katja Bechtold 4, Maria Cordero 2, Jasmine Cordero 3

St. John—Justice Grant 13, Jocelyn Braunberger 7, Kirstien Fleetwood 3, Kendra Prouty 35, Raycee Reed 14, Bernie Madrid 7, Tierra Young 2, Kaitlyn Poitra 2, Laney Keplin 4

Larimore 53,

Cavalier 48

LAR 9 12 21 11—53

CAV 8 8 13 19—48

Larimore—NA

Cavalier—Jade Nelson 11, Charlee Krieg 15, Peyton LeTexier 5, Jaiden Erlandson 8, Alyssa Kemp 9

Thompson 61,

Hatton-Northwood 38

H-N 7 14 11 6 --38

THO 9 10 18 24 --61

Hatton-Northwood—Morgan Vaagene 9, Thyra Peterick 7, Olivea Sehrt 6, Elizabeth Ostlie 5, Kennedy Foss 5, Cassie Rostvet 4, Kaitlynn Thompson 2

Thompson—Allie Ivesdal 19, Mackenzie Hughes 9, Kaia Sorby 8, Brittney Munson 6, Taylor Zak 6, Kailen Dolleslager 6, Allie Ness 4, Macy Jordheim 3

Badger-G-MR 77

Red Lake Co. Central 41

RLC 19 22 --41

BAD 54 23 --77

Red Lake County Central—Kia Bachand 7, Zoe Russillo 2, Calyssa Eskeli 6, Julia Bernstein 6, Jenna Pahlen 20

Badger-Greenbush-Middle River—Sierrah Mooney 5, Makenna Burslie 4, Kianna Novacek 7, Alyssa Rinde 12, Alyssa Kilen 2, Tessani Peterson 2, Maddi Janicke 17, Carly Mekash 16, Kjerstie Lieberg 10, Emma Dagenais 2

Red Lake Falls 59,

Fertile-Beltrami 26

F-B 14 12 --26

RLF 35 24 --59

Fertile-Beltrami—Olivia Ellingson 4, Marlee Steffes 9, Lauren Harstad 1, Anne Sykes 5, Emily Motteberg 3, Annika Messisk 2

Red Lake Falls—Makenzie Williams 6, Megan Lacrosse 16, Jozi Halvorson 11, Brooke Knott 2, Josie Huot 5, Mya Seeger 2, Olivia Bulger 2, Emma Duden 13, Madison Derosier 2

Dilworth-G-F 71,

Thief River Falls 58

TRF 26 32—58

DGF 33 38—71

Thief River Falls—Alex Rogalia 11, Ani Dalager 1, Hailey Rosendahl 6, Bailey Greene 10, Marley Nelson 4, Tiahna Nicholson 26

Dilworth-Glyndon-Felton—Jocy Cyr 2, Natalie Stelchen 26, Kaytlyn Brenna 13, Allu Freier 2, Rae Critchley 7, Grace Steichen 9, Allie Critchley 8, Maria Watt 4

Boys basketball

Thursday's results

Lake Park-Audubon 56, Climax-Fisher 36

Crosby-Ironton 43, Park Rapids 36, OT

Cheyenne East, Wyo., 57, Bismarck Legacy 40

Northland Tournament

In Thief River Falls, Thursday

Goodridge-Grygla 80,

Clearbrook-Gonvick 73, 2OT

G-G 35 33 5 7 --80

CLE 29 39 5 0 --73

Goodridge-Grygla—Jaden Kiesow 4, Jake Tharaldson 7, Peyton Verbout 4, Brandon Stanley 22, Blake Nerhus 7, Hudson McMillan 4, Dylan Manderud 11, Kaleb Sjulestad 8, Ben Groven 13

Clearbrook-Gonvick—Jonny Hamnes 6, Ethan Dorman 26, Reece Danielson 3, Ben Engebretson 12, Erick Bergman 20, Levi Nelson 6

Red Lake 71,

Red Lake County 62

RLC 31 31 --62

R-L 29 42 --71

Red Lake County—Derek Peterson 17, Johnathan Renner 1, Matt vettleson 9, Ethan Vettleson 11, Brandon Wiskow 10, Connor Lambert 1, Isaiah Olson 13

Red Lake—Cole Kobones 5, Kendall Whitefeather 21, Evan Johnson 4, Justin Barrett 15, Mike Seki 4, David Smith 7, Jalen Kelly 7, Delwyn Holthusen 2, Frank Papasodora 6

Cass Lake-Bena 62,

Fertile-Beltrami 55

F-B 25 30 --55

CLB 27 35 --62

Fertile-Beltrami—Andrew Wadsworth 4, Vincent Benesh 8, Athan McCollum 12, Joran Van Den Enide 2, Dillon Sannes 7, Dylan Van Den Enide 2, Isaiah Horgeshimer 20

Cass Lake-Bena—Noah DeLapaz 11, Miquel Reyes 2, Ethan Brown 7, Michael Reyes 9, Arnold Kingbird 9, Jarell Jacobs 9, Timmy Smith 3, Raul Washington 2, Antonio Brown 7, Coltin Mitchell 3

Stephen-Argyle 57,

Badger-G-MR 44

BAD 29 15 --44

S-A 25 32 --57

Badger-Greenbush-Middle River—Brandon Sorenson 8, Dillon Nieman 2, Jake Taggart 19, Adam Benke 2, Shaun Waage 8, Kaden Opdahl 3, Gage Creekmore 2

Stephen-Argyle—Hunter Yutrzenka 23, Stoene Spilde 9, Nathan Kotts 2, Isaac Durand 10, Kyler Szczepanski 2, Zak Gerszewski 1, Dawson Feuillerat 1, Zac Fincher 6

Fosston Holiday Classic

In Fosston, Thursday

Nevis 66,

Blackduck 49

NEV 34 32—66

BLA 21 28—49

Nevis—Luke DeWulf 8, Zach Henry 5, Caden Kramer 4, Jack Landquist 13, Michael Landquist 22, Thomas Wormley 14

Blackduck—Peyton Johnson 2, Dylan Moen 11, Shawn O'Brien 17, Mark Kingbird 9, Dayne Savich 2, Kobe Arp 8

Fosston 56,

Win-E-Mac 50

FOS 17 39 --56

WEM 27 23 --50

Fosston—Karsten Broadley 11, Brett Sundquist 18, Hunter Kroening 10, Cory Drellack 4, Austin Schmidt 2, Jason Voxland 11

Win-E-Mac—Mikah Olson 11, Emelian Hanson 7, Mason Spry 2, Blake Glass 2, Bryce Neubert 2, Brekken Lindberg 9, Gavin Walker 17