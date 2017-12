Tuesday's local scoreboard

UND 68

UND 37 31—68

CRE 51 60—111

UND—Geno Crandall 1-5 0-0 3, Marlon Stewart 7-14 3-5 18, Dale Jones 1-6 0-0 3, Cortez Seales 7-12 2-2 16, Conner Avants 5-9 1-2 11, Billy Brown 0-4 0-0 0, Jafar Kinsey 2-4 0-0 5, Kienan Walter 3-8 0-0 8, Garrett Franken 0-1 0-0 0, Trey Buchanan 1-4 1-3 4. Totals 27-67 7-12 68.

Creighton— Marcus Foster 10-18 0-3 23, Davion Mintz 2-3 4-4 8, Khyri Thomas 6-12 0-0 15, Ronnie Harrell Jr. 2-3 1-2 7, Martin Krampelj 6-9 2-2 15, Ty-Shon Alexander 5-8 0-0 11, Tyler Clement 1-1 2-2 4, Jordan Scurry 2-3 0-0 5, Mitch Ballock 2-6 2-2 6, Toby Hegner 4-6 5-5 15, Manny Suarez 1-3 0-0 2. Totals 41-72 16-20 111.

3-pointers—UND 7-24 (Crandall 1-4, Stewart 1-2, Jones 1-5, Seales 0-1, Brown 0-3, Kinsey 1-2, Walter 2-3, Franken 0-1, Buchanan 1-3), Creighton 13-33 (Foster 3-8, Mintz 0-1, Thomas 3-5, Harrell Jr. 2-2, Krampelj 1-3, Alexander 1-3, Scurry 1-2, Ballock 0-4, Hegner 2-3, Suarez 0-2). Rebounds—UND 29 (Crandall 5, Stewart 5), C 48 (Krampelj 14). Assists—UND 15 (Crandall 6), C 22 (Ballock 6, Harrell Jr. 5).

UM Crookston 88,

Mayville State Univ. 64

MSU 22 42—64

UMC 48 40—88

Mayville State Univ.—Taylor Delaughter 3, Eric Staebler 4, Daniel Lindgren 5, Gorg Alhag 3, Cameron Epps 2, Daymarcco Green 4, Konrad Bueckers 2, Gonzalo Munoz 8, Jack Turnbull 5, Creighton Pfau 5, Garek Droog 7, Max Cooper 14, Nick Wiesman 2

UM Crookston—Gable Smith 8, Chase Knickerbocker 5, Harrison Cleary 17, Alan Hodge 27, Ben Juhl 16, Darin Viken 3, Nate Lorenz 4, Javier Nicolau 8

Women's basketball

6

Tuesday's results

Baylor 105,

UND 43

UND 17 5 13 8 —43

BAY 27 30 29 19—105

UND—Kalia Burroughs 1-3 1-2 3, Chastity Franklin 1-4 0-2 2, Grace Sawatzke 1-1 0-0 2, Melissa Leet 0-2 0-0 0, Megan Dailey 0-1 0-0 0, Fallyn Freije 4-9 4-5 13, Melissa Dailey 3-10 1-2 9, Lexi Klabo 2-6 1-2 5, Jill Morton 2-8 0-1, 4, Bailey Strand 1-8 0-0 3, Akealy Moton 0-0 2-2 2, Mikayla Reinke 0-4 0-0 0, Julia Fleecs 0-0 0-2 0. Totals 15-56 8-18 43.

Baylor—Alexis Morris 5-15 4-4 15, Dekeiya Cohen 4-6 2-5 10, Didi Richards 4-7 0-2 8, Juicy Landrum 3-7 1-2 8, Moon Ursin 3-8 0-0 6, Kalani Brown 9-11 3-4 21, Lauren Cox 5-10 5-6 15, Natalie Chou 5-13 0-0 13, Kristy Wallace 3-6 2-2 9. Totals 41-83 17-25 105.

3-pointers—UND 4-24 (Franklin 0-1, Megan Dailey 0-1, Freije 1-3, Melissa Dailey 2-6, Morton 0-3, Strand 1-7, Reinke 0-3), B 6-12 (Morris 1-1, Landrum 1-2, Ursin 0-2, Chou 3-6, Wallace 1-1). Rebounds—UND 32 (Klabo 8), B 57 (Chou 10). Assists—UND 3 (Melissa Dailey 2), B 25 (Wallace 8)

Girls hockey

6

Tuesday's results

Thief River Falls 7, Bemidji 0

Brainerd 6, Moorhead 0

EGF Senior High 4,

West Fargo 2

First period—1. EGF: Cynthia Loven 6:47; 2. WF: Madison Hjelden (Courtney Walsh) 11:46

Second period—3. EGF: Loven 7:45; 4. EGF: Kylie Stauss (Livia Pesch, Nicole Schlenk) 12:11

Third period—5. WF: Jocelyn Hareland PP (Kaycee Herring) 5:16; 6. EGF: Maddie Lubinski 16:41

Goalie saves—EGF: McKenzie Whalen 28; WF: Maddy Buchert 30

Bemidji 4,

Thief River Falls 1

First period—1. BEM, Eva Laituri (Becca Josefson, Kinsey Younggren) 11:49

Second period—2. BEM, Josefson 1:46; 3. TRF, Katie Nelson 14:43

Third period—4. BEM, Gracie Fisher (Lexi Leitner, Chloe Hasbargen) 5:38; 5. BEM, Olivia Johnson (Leitner) 16:54

Boys hockey

6

Tuesday's results

Red Lake Falls 4, Bagley-Fosston 1

Moorhead 3, Bemidji 0

Detroit Lakes 3, Northern Lakes 2

GF Central 14,

WF Sheyenne 1

First period—1. GFC, Mitchell Idalski (Kyler Briske, Hunter Bjorge) :53; 2. WFS, Dalton Hiemer (Logan Schauer) 11:28; 3. GFC, Zack Murphy (Lucas Kanta, Bjorge) 13:36; 4. GFC, Briske (Parker Stroh, Bjorge) 14:04; 5. GFC, Hunter Moreland (Brandon Holt, Cole Hanson) 16:35

Second period—6. GFC, Murphy (Hanson) 2:15; 7. GFC, Will Howard (Cole Wigestrand) 3:26; 8. GFC, Stroh (Briske, Dalton Koland) 4:01; 9. GFC, Wigestrand (Howard) 6:59; 10. GFC, William Lawson-Body (Wigestrand, Howard) 9:16; 11. GFC, Moreland (Holt, Hanson) 9:31; 12. GFC, Will Eagleson 9:51; 13. GFC, Idalski (Briske) 10:38; 14. GFC, Howard (Wigestrand) 11:18

Third period—15. GFC, Stroh (Idalski, Briske) 9:03

Goalie saves—GFC: Kaleb Johnson 6-3-1—10; WFS: Sean O'Connor 11-x-x—11, Cole Nissen x-13-9—22

GF Red River 11,

West Fargo 1

First period—1. RR, Tyler Savage (Coby Tweten, Max Johnson) 0:51; 2. RR, Mason Salquist (Jackson Kunz) 1:43; 3. RR, Mason Thingvold (Ben Christian) 2:09; 4. RR, Landon Haagenson (Thingvold) 10:41; 5. RR, Salquist (Maxx Andrade, Tweten) 11:25; 6. Ethen Scheffer (Kunz) 16:58

Second period—7. RR, Kunz (Salquist) 6:10; 8. RR, Andrade 9:17; 9. Dane Montgomery (Tyler Savage) 11:12; 10. Tweten (Thingvold, Johnson) 11:25

Third period—11. WF, Brayden Jacobson (Chase Forthun) 8:18; 12. RR, Haagenson (Kunz) 14:08

Goalie saves—RR: Nate Bradbury 12, Parker Monroe 0; WF: Gabe Pederson 18, Brayden Johnson 35

Crookston 4,

Warroad 3

First period—1. C, Eric Delorme 16:07

Second period—2. W, Carter Pelland (Owen Meeker) 6:44; 3. W, Pelland (Grant Slukynsky) 12:38

Third period—4. W, Jaron Moyer (Max Marvin) 6:07; 5. C, Joey Doda (Ethan Magsam) 7:07; 6. C, Brandon Boetcher (Tim Parr, Delorme) 12:45

Overtime—7. C, Leyton Salentine (Brock Hepner) 5:04

Goalie saves—WAR: Joseph Jacques 17; CRO: Cade Salentine 42

Girls basketball

6

Tuesday's results

Hillsboro-CV 56, Drayton-V-E 49, OT

Mahnomen-waubun 69, Climax-Fisher 62

Fergus Falls 71, Thief River Falls 44

Park Christian 69, Bagley 32

Hawley 60, Oak Grove 35

Crosby-Ironton 64, Staples-Motley 52

Wadena-Deer Creek 39, Verndale 27

Red Lake 66, Nevis 42

Pine River-Backus 68, Cass Lake-Bena 34

Blackduck 48, Laporte 37

Walker-H-A 65, Kelliher-Northome 60

GF Red River 70,

Wahpeton 41

WAH 26 15—41

RED 41 29—70

Wahpeton—Gena Cornelius 12, Destiny Garcia 9, Sam Pithey 6, Jordyn Kahler 5, Lexie Carlson 4, Jordan Vaneps 2, Emily DeVries 2, Sam Meyer 1

Red River—Jordan Burris 16, Maggie Steffen 13, Kenady Steffan 10, Alex Page 7, Karlie Robson 6, Shelby Frank 6, Jadyn Sondrol 6, Cassidy Wilson 4, Claire Leach 2

West Fargo 76,

GF Central 47

GFC 19 26—47

WES 32 44—76

GF Central—Lauren Harrison 2, Madison Myrold 7, Haley Gereau 7, Cassidy Kuntz 4, Aubrea Lommen 2, Nelenah Grey Eyes 15, Bailey Jaeger 3, Jessica Gillian 7

West Fargo—Grace Faiman 4, Callyn Johnson 1, Lauren Limke 3, Madison Pearson 3, McKenna Becher 28, Lauren Diemert 13, Abby Donarski 9, Izzy Nankivel 4, Courtney Boll 3, Mariah Peters 7, Taylor Giesen 2

EGF Senior High 55,

Stephen-Argyle 53

S-A 20 33 --53

EGF 27 28 --55

Stephen-Argyle—Abi McGlynn 17, Savannah Riopelle 7, Madalynn Weberg 2, Autumn Thompson 19, Abby Johnson 6, Starr Johnson 2

East Grand Forks Senior High—Macy Skyberg 2, Natalie Carlstrom 8, McKenna Aitchison 4, Brooke Filipi 18, Julia Warmack 4, Chloe Torgerson 2, Breanna Olson 8, Haley Burger 9

EGF Sacred Heart 43,

Northern Freeze 19

SAC 17 26—43

NOR 7 12—19

Sacred Heart—Ivy Edwards 6, Maddi Mitzel 11, Macy Bloom 2, Mallory Howe 2, Mallory Howe 2, Sydney Lloyd 4, Jessica Remer 9, Katelyn Rudolph 7, Bella Knudson 2

Northern Freeze—Ali Undeberg 2, Zoey Magner 1, Keylee Dahl 11, Lisa Olson 3, Sam Krohn 2

Devils Lake 71,

Fargo North 69

FAR 33 36—69

DEV 35 36—71

Fargo North—Mady England 8, Anna Astrup 17, Mary Sem 13, Elisa Bakke 15, Hallie Mann 1, Abby Naseth 12, Sophie Semanko 3

Devils Lake—Jessica Mertens 6, Ramsey Brown 4, Abby Johnson 4, Taylor Windjue 12, Mattea Vetsch 23, Alex Palmer 8, Chiara Olson 8, Abby Heilman 4, Jailyn Martinson 2

Mayville-Portland-C-G 36,

Park River/F-L 30

PAR 7 7 8 8 --30

MAY 9 9 10 8 --36

Park River—Amy Seim 4, Gigi Brouillard 4, Gretchen Brummond 4, Josie Brodina 4, Hannah Gordon 14.

MPCG—Julia Kohls 5, Bri Hatter 4, Cora McClenahen 4, Katelin Grinde 13, Ellie Bergstrom 4, Hannah Ust 6.

Thompson 61,

Northern Cass 31

NOR 4 14 6 7 -- 31

THO 15 18 12 16—61

Northern Cass—Brook Wadeson 3, Morgan Nelson 5, Grace Wagner 3, Anyssa Hayden 8, Lindsey Johnson 3, Payton Johnson 7

Thompson—Kaia Sorby 4, Allie Ivesdal 3, Mackenzie Hughes 11, Brittney Munson 12, Macy Jordheim 4, Lauren Cunningham 3, Allie Ness 5, Taylor Zak 2, Izzy Shirek 4, Kailen Dolleslager 13

Grafton 70,

Hatton-Northwood 42

H-N 6 11 12 13 --42

GRA 23 19 17 11 --70

Hatton-Northwood—Morgan Vaagene 8, Elizabeth Ostlie 2, Kennedy Foss 6, Thyra Peterick 2, Kaitlynn Thompson 9, Cassie Rostvet 10, Olivea Sehrt 5

Grafton—Kaleigh Degeldere 1, Julia Dusek 6, Carlee Sieben 27, Amanda Erickson 8, Meredith Dumas 15, Reagan Hanson 4, Cassie Sieben 9

Midway-Minto 47,

Larimore 45

M-M 2 21 16 8 --47

LAR 13 6 13 13 --45

Midway-Minto—Elizabeth Schanilec 4, Valerie Kuglin 6, Kaylee Maendel 2, Olivia Wasylow 3, Lili Robinson 4, Jamye McMillan 16, April Schmitz 12

Larimore—Ivy Daws 12, Haley Verkuehlen 17, Macy Yahna 12, Gracie Cole 4

Cavalier 42,

Rolla 35

ROL 8 8 7 12 --35

CAV 12 14 8 8 --42

Rolla—Skylar Arnold 2, Kyleigh Wilkes 3, Maria Brien 3, Abby Bercier 2, Kylee Baumgarn 25

Cavalier—Charlee Kreig 10, Peyton LeTexier 2, Alea Manley 5, Jaiden Erlendson 12, Alyssa Kemp 13

New Rockford-Shey. 46,

North Star 36

NS 11 8 11 6—36

NRS 17 4 11 14—46

North Star—Stephanie Miller 16, Danielle Hagler 6, Madison Peters 6, Jasmine Heisler 4, Mya Halverson 2, Brenna Bulman 2

New Rockford-Shey.—Lauren Roscoe 14, Carli Lies 14, Alli Dockter 12, Hannah Haley 4, Ashley Schuster 2

Four Winds-Minn. 75,

St. John 50

FWM 22 16 19 18 --75

STJ 7 8 16 19 --50

Four Winds/Minn—Myoua Daouphinais 18, Hannah Alberts 6, Jasmines Louns 3, Latawha Bellile 4, Haille Keo 42, Cirena Cilberts 2, Loucelle Daug 4, Riah Littleghost 10.

St. John—Justice Grant 3, Jocey Braunberger 3, Kirstien Fleetwood 13, Kendra Prouty 26, Raycee Reed 3, Kistlyn Poitra 2.

Kittson Co. Central 70,

North Border 59

KCC 13 18 26 13—70

NBO 16 14 15 14—59

Kittson Co. Central—Josie Steen 7, Andi Strege 14, Morgan Olson 2, Kasey Soliah 8, Marlee Turn 6, Madi Olson 4, Cora Kujava 10, Maddy Anderson 4

North Border—Miriam Carignan 2, Taylor Thompson 10, Brynn Hartje 5, Kenzie Carson 10, Suzy Weiler 3, Lexi Irving 8, Kaley Wessels 6, Jaidyn Volk 9, Lindsey Gapp 2, Taryn Snyder 4

Ada-Borup 56,

Fosston 23

FOS 25 31—56

ADA 9 14—23

Fosston—Jennifer Non 4, Jaclyn Hubbard 4, Lillie Manecke 3, Brianna Vig 2, Kendra Eckman 1, Callie Theis 6, Jaime Carlin 3

Ada-Borup—Ivy Johnson 8, Jakia Thompson 2, Olivia Winfrey 8, Brooklyn Erickson 10, Zoe Johnson 2, Kora Kritzberger 2, Mariah McKeever 18, Maddie Smart 4, Leah Sip 2

NCE/UH 52,

Win-E-Mac 47

NCE 25 27 --52

WEM 30 17 --47

NCE/UH—Kayla Sirjord 15, Lauren Sather 1, Morgan Begg 4, Alexa Mortenson 10, Alivia Mortenson 11, Brianna Thompson 6, Anna Knutson 5.

Win-E-Mac—Madyson Plante 10, Kylie Brekke 7, Lindsey Espeseth 7, Elliana Lindberg 16, Tyra Wilson 5, Carlie Sander 2.

Fertile/Beltrami 66,

Lake Park/Audubon 53

LPA 25 28—53

F-B 27 39—66

Lake Park/Audubon—Maria Schauer 14, Carlie Ecker 11, Grace Bowers 7, Jayda Swegarden 5, Kay Pederson 8, Etta Miosek 7

Fertile/Beltrami—Bailey Mulcahy 12, Marlee Steffes 17, Lauren Harstad 10, Anne Sykes 8, Emily Motteberg 13, Shelby Dunbar 6

Boys basketball

6

Tuesday's results

Fargo Davies 71, Jamestown 61

Fargo South 73, WF Sheyenne 66

Fargo Shanley 77, Valley City 59

Mahnomen-Waubun 66, Climax-Fisher 26

Bagley 74, Park Christian 56

Park Rapids 48, Detroit Lakes 44

Ada-Borup 57, Fosston 51

Baggle Lake 62, Barnesville 54

Hawley 63, Breckenridge 60

Perham 79, Little Falls 34

Walker-H-A 64, Northome-Kelliher 36

EGF Sacred Heart 96,

EGF Senior High 86

EGF 42 44 --86

SAC 50 46 --96

Senior High—Nathan Willet 9, Colel Anderson 13, Colton Dauksavage 11, Sam Votava 35, Tyler Vossler 2, Tyler Aamodt 1, Julian Benson 9, Maguire Stanislawski 6

Sacred Heart—Evan Sczepanski 10, Noah Chine 1, Ian Evavold 1, Oscar Ortiz 3, Brenden Bethke 17, Jack Gerber 20, John Fontaine 4, Jordan Tomkinson 40

Red River 53,

Wahpeton 47

WAH 19 28—47

RED 23 30—53

Wahpeton—Riley Breuer 9, Daniel Pithey 10, Zane Dowell 6, Edward Vasquez 4, Joshua Darwin 4, Blake Matejcek 13, Zachary Manock 1

Red River—Kobe Springer 2, Brady Dvorak 6, Thomas Stephenson 4, Pierson Painter 10, Daniel Walker 13, Cole Benson 5, Jackson Feller 3, Conner Richardson 10

West Fargo 88,

GF Central 45

WES 44 44—88

GFC 28 17—45

West Fargo—Joe Pistorius 20, Luke Lennon 18, Abdi Sufi 16, P.J. Holaday 8, Dustin Mertz 7, Hunter Lyman 6, Braxton Bruer 3, Brett Liebl 3, Tanner Zepeda 3, Jaeden Moton 2, Alex Sell 2

GF Central—Chris Demuth 17, Debyn Johnson 9, Jacob Ohnstad 9, Kasch Blackstone 4, Paul Granger 3, Brandon Delorme 3

Devils Lake 64,

Fargo North 60

D-L 30 34 --64

F-N 27 33 --60

Devils Lake— Jacob Greene 8, Luke Aanstad 2, Dominick Bjornson 14, Josh Dahlen 4, Leif Nelson 7, Braden Fee 7, Jagger Miller 22

Fargo North—Carson Critchley 3, Hiatt Martineau 7, Keaton Hogue 29, Blaine Anderson 4, Griffin Carlson 4, Sawyer Kenney 13

Roseau 70,

Thief River Falls 59

TRF 34 25—59

ROS 37 33—70

Thief River Falls—Brevin Lingen 14, Myles Johnson 4, Conner Zutz 6, Cameran dahlin 3, Ean Olson 10, Preston Kilen 3, Storm Manning 12, Zach Kastner 2, Luke Perkovich 5

Roseau—Jack Hirst 16, Nels Braaten 10, Eric Hoffer 8, Nate Corbit 10, Nathan Conner 18, Jacob Lindemann 8

Kittson Co. Central 58,

Warren-A-O 53

WAO 21 25 7 0 --53

KCC 18 26 12 0 --58

Warren-Alvarado-Oslo—Jackson Steer 21, Tyler Estabrook 12, Mason Wang 9, Jordan Anderson 8, Connor Narlock 2, Jesse Kilen 1

Kittson County Central—Jadyn Swenson 18, Cole Johnson 17, Jarrett Kujava 10, Reese Steen 4, Sawyer Billings 4

Mahnomen-Waubun 66,

Climax-Fisher 26

Mahnomen-Waubun—Dylan Evitts 7, Trea Byklum 7, Devin Betterly 5, Matt Nesvig 4, Brady Klein 2, Gerardo Vazquez 2

Climax-Fisher—Treston Spalla 16, Parker Syverson 12, Jayden Heisler 11, Jon Starkey 8, Buster Walker 8, Will Bly 4, Jameson Beckman 4, Troy Brown 1

Norman Co. East/U-H 53,

Win-E-Mac 47

WEM 20 27 --47

NCE 25 28 --53

Win-E-Mac—Mikah Olson 9, Emelian Hanson 5, Bryce Neubert 6, Brekken Lindberg 13, Blake Glass 2, Gavin Walker 2

Norman County East/Ulen-Hitterdal—Dawson Fox 19, Braden Wilmore 1, Eric Begg 2, Cody Peterick 9, Isaac Habedank 17, Toby Bjerklie 2, Kate McCullum 3

NCTC Tournament

In Thief River Falls

Tuesday's first round

Case Lake-Bena 78,

Red Lake County 40

CLB 41 37 --78

RLC 20 20 --40

Case Lake Bena—Kellen Brown 6, Mark Reyes 4, Noah DeLapaz 18, Miquel Reyes 4, Ethan Brown 3, Jordan Lawence 4, Arnold Kingbird 14, Jarell Jacobs 8, Raul Washington 7, Coltin Mitchell 10.

Red Lake—Derek Peterson 13, Matt Vettleson 4, Adrien Verbout 5, Ethan Vettleson 14, Isiah Olson 2, Jordan Johnson 2.

Fertile-Beltrami 73,

Red Lake 69

RED 41 28 --69

F-B 38 35 --73

Red Lake—Cyrus Whitefeather 2, Jaden Woods 5, Cole Kobones 5, Justin Barrett 11, David Smith 9, Frank Papasodora 3, Andre Harrison 13, Delwyn Holthusen 2, Evan Johnson 13, Kendall Whitefeather 6.

Fertile Beltrami—Addison McCollum 6, Athan McCollum 15, Harmon Liebl 2, Joran Van Den Einde 10, Dylan Pearce 5, Dillon Sannes 16, Isaiah Horgeshimer 19.

Stephen-Argyle 76,

Clearbrook-Gonvick 39

C-G 26 13 --39

S-AC 45 31 --76

Clearbrook-Gonvick—Jonny Hamnes 7, Ethan Dorman 11, Ben Engebretson 18, SanJohnson 3,

Stephen-Argyle-Central—Hunter Yutrzenka 23, Stoene Spilde 15, Nathan Kotts 3, Isaac Durand 2, Kyler Szcepanski 6, Zak Gerszewski 3, Brody Pietruszewski 1, Jesse Clark 3, Zac Fincher 20.

Badger-G-MR 50,

Goodridge/Grygla 40

BAD 11 39—50

G-G 18 22—40

Badger-G-MR—Brandon Sorenson 8, Jake Taggart 12, Dylan Heggedal 5, Adam Benke 7, Shaun Waage 7, Kamrin Weets 2, Kaden Opdahl 11

Goodridge-Grygla—Dylan Wold 2, Peyton Verbout 8, Brandon Stanley 12, Blake Nerhus 6, Dylan Manderud 9, Ben Groven 3

Prep wrestling

6

Tuesday's results

Crookston 42,

GF Central 26

106: Zach Brown (CROO) over Amelia Foltz Fall 1:18; 113: Brock Brandon (GFC) over Nolan Dans 9-1; 120: Braxton Volker (CROO) over Braydon Williams 11-9; 126: Josh Isassi (GFC) over Cameron Weiland 12-2; 132: Alec Humble (GFC) wins by forfeit; 138: Ethan Boll (CROO) over Mike Erickson 2:09; 145: Cole Oen (GFC) over (CROO) wins by forfeit; 152: Lukas Meier (CROO) over Carson Williams 12-1; 160: Luke Trandem (CROO) over Evan Bridgeford 9-0; 170: Colton Weiland (CROO) over Ben Stevens 12-4; 182: Damian Hodgson (CROO) over Cameran Bridgeford 2:00; 195: Will Rohrich (GFC) wins by forfeit; 220: Collin Leckie (CROO) over Andres Hernandez 2:52; 285: Jake Wagner (CROO) over Grant Sullivan 12-8.

GF Central 60,

Grafton 14

106: Chance Burns (GRAF) over Amelia Foltz 4:25; 113: Brock Brandon (GFC) over Jason Briores 12-2; 120: Robert Parsons (GRAF) over Tyson Gass 10-8; 126: Austin Thompson (GRAF) over Josh Isassi 1:44; 132: Alec Humble (GFC) over Alex Ibanez 11-0; 138: Mike Erickson (GFC) over Jose Rodriguez :33; 145: Cole Oen (GFC) over Rey Rios 1:05; 152: Carson Williams (GFC) wins by forfeit; 160: Evan Bridgeford (GFC) over Hugo Solis :56; 170: Ben Stevens (GFC) over Justin Flores 12-1; 182: Will Rohrich (GFC) over Brian Sisk 2:53; 195: Cameran Bridgeford (GFC) over Saleem Elsarraf :59; 220: Andres Hernandez (GFC) wins by forfeit; 285: Grant Sullivan (GFC) over Tristin Lopez 5:49.

Crookston 45,

GF Red River 33

106: Ethan Bowman (RR) wins by forfeit; 113 Zach Brown (RR) wins by forfeit; 120: Nolan Dans (CR) over Isaac Piseno 4:48; 126: Braxton (RR) wins by forfeit; 132: Cameron Weiland (CR) over Gage Braswell 9-13; 138: Jack Hanson (RR) wins by forfeit; 145: Ethan Boll (RR) over Dalton Bryne 1:00; 152: Lucas Meier (RR) wins by forfeit; 160: Luke Trandem (RR) over Macaiah Peterson 9-4; 170: Cotton Weiland (RR) over ZionSiggs 2:42; 182: Damian Hodgson (RR) wins by forfeit; 195: Cotton Saxton wins by forfeit; 220 Jake Wagner (CR) over Jaden Havgen 1:32; 285 Collin Leckie (CR) over Parker Nelson 4:51.

Grafton 42,

GF Red River 30

106: Chance Burns (RR) wins by forfeit; 113: Jason Broves (RR) wins by forfeit; 120: Austin Thompson (GRAF) over Isaac Piseno :20; 126: Alex Ibanez (GRAF) over Kaden Roloff 8-5; 132: Gaige Braswell (RR) over Jose Rodriguez :17; 138: Jack Hanson (RR) wins by forfeit; 145: Dalton Byrne (RR) wins by forfeit; 152: Rey Rios (RR) wins by forfeit; 160: Macaiah Peterson (RR) over Hugo Solis :27; 170: Justin Flores (GRAF) over Zion Digg 7-3; 182: Brian Sisk (GRAF) over Colton Saxton 1:59; 195: Jaden Haugen (RR) over Saleem Elsarraf 1:28; 285: Tristin Lopez (GRAF) over Parker Nelson 3:49.

Prep football

6

Minn. 9-man all-state team

As selected by coaches' association

Offense

Quarterback—Carter Kopet, Cleveland; Mack Jones, Verndale; Jack DeWulf, Nevis; Alex Folz, Spring Grove; running back—Wyatt Curtis, Rothsay; Zach Myhre, Grand Meadow; wide receiver—Austin Plonsky, Cleveland; tight end—Sam Sanness, Spring Grove; line—James Strese, Brandon-Evansville; Kyle Oehlke, Grand Meadow; Travis Selby, Nicollet

Defense

Line—Samuel Moore, Verndale; Isaac Stene, Norman Co. East/Ulen-Hitterdal; Garrett Abramson, North Woods; Jack Landquist, Nevis; Ethan Matzke, Spring Grove; linebacker—Ben Solberg, Clearbrook-Gonvick; Kaleb Koehl, Hancock; Westin Kirk, Russell-Tyler-Ruthton; Tucker Roehl, Nevis; defensive back—Stoene Spilde, Stephen-Argyle; Cullen Patterson, Spring Grove; Nic Johnson, Cromwell-Wright

Honorable mentions

Stephen-Argyle—Zach Fincher; Kittson County Central—Alex Donaldson; Waubun—Jeffrey Cukla, Parker Syverson; Kelliher-Northome—Clyde Jensen; Norman Co. East/U-H—Noah Klemetson; Nevis—Kyle Schmidt; Westbrook-Walnut Grove—Anthony Ross, Kyle Kuehl; Spring Grove—Noah Elton; Russell-Tyler-Ruthton—Jonah Johnson; Verndale—Luke Weniger, Carter Schmitz, Josh Bounds; Red Rock Central—Sam Hansen; North Woods—Tate Olson, Brendan Parson; Cleveland—Aaron Salmon; Hancock—Noah Kannegiesser; Brandon-Evansville—Taylor Bitzan