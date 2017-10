Tuesday's local scoreboard

Team totals

GF Red River 312-315--627, Bismarck St. Mary's 324-320--644, Bismarck Century 322-323--645, Mandan 344-330--674, Minot 339-345--684, Williston 345-345--690, Jamestown 361-342--703, West Fargo Sheyenne 362-345--707, Fargo Davies 362-357--719, Wahpeton 369-358--727, Fargo Shanley 365-362--727, Fargo South 387-381--768

Top 10 individuals

1. Morgan Hetletved, Red River, 71-70--141; 2. Sydney Smith, St. Mary's, 80-75--155; 3. Maggie Manson, Sheyenne, 76-80--156; 4. (tie) Betsy Seaver, Red River, 76-81--157; Hannah Herbel, Century, 79-78--157; Tonya Dvorak, St. Mary's, 78-79--157; 7. Amber Domres, Century, 79-81--160, ; 8. Lily Bredemeier, Red River, 81-80--161; 9. (tie) Kate Mullowney, Jamestown, 86-77--163; Payton Roehrich, Mandan, 85-78--163; Anna Davison, Davies, 83-80--163; Kaleigh Carmichael, Williston, 79-84--163

Team results

GF Red River (312-315--627): Morgan Hetletved 71-70--141, Betsy Seaver 76-81--157, Lily Bredemeier 81-80--161, Lexi Laframboise 84-84--186, Samantha DeBeltz 89-85--174, Kelly DeBeltz 99-96--195

Bismarck St. Mary's (324-320--644): Sydney Smith 80-75--155, Tonya Dvorak 78-79--157, Cameron Easton 84-84--168, Abby Schmidt 87-82--169, Gabby Easton 82-88--170, Kate Mongeon 92-106--198

Bismarck Century (322-323--645): Hannah Herbel 79-78--157, Amber Domres 79-81--160, Madison Braun 81-83--164, Leah Herbel 83-81--164, Riley Ball 84-89--173, Riley Crothers 91-86--177

Mandan (344-330--674): Payton Roehrich 85-78--163, Deona Roehrich 87-77--164, Cortnie Mongeon 86-83--169, McKayla Swallow 86-95--181, Victoria Wu 93-92--185, Sophie Lind 107-105--212

Minot (339-345--684): Marley Foltz 77-88--165, Bella Dobrinski 85-87--172, Becca Tschetter 90-84--174, Jaci Jones 91-86--177, Joelle Fettig 87-91--178, Sydney Berg 105-101--206

Williston (345-345--690): Kaleigh Carmichael 79-84--163, Tiffany Carmichael 90-86--176, Carrie Carmichael 89-88--177, Whitney Pflug 92-87--179, Renae Dokken 87-92--179, Chesni Strand 95-99--194

Jamestown (361-342--703): Kate Mullowney 86-77--163, Mara LeFevre 85-87--172, Sarah Azure 91-84--175, Kyra Vogel 99-94--193, Cora Wolsky 101-95--196, Alyssa Zachrison 102-100--202

West Fargo Sheyenne (362-345--707): Maggie Manson 76-80--156, Ashley Peterson 0-89--179, Allison Schmidt 98-85--183, Jessica Koerselman 98-92--190, Mollie Gast 101-91--192, Alison Ault 98-94--192

Fargo Davies (362-357--719): Anna Davison 83-80--163, Rylee Fitzgerald 91-90--181, Ava Olson 95-87--182, Payton Asche 93-104--197, Kaytlin Tesch 98-100--198, Linnea Jorgenson 103-113--216

Fargo Shanley (365-362--727): Greta McArthur 82-84--166, Sophie Keelin 98-89--187, Julia Wold 96-92--188, Lindsey Astrup 93-97--190, Anna Graveline 95-100--195, Cassie Johnson 95-106--201

Wahpeton (369-358--727): Alexis Bell 90-81--171, Anaka Lysne 91-89--180, Destiny Garcia 91-93--184, Lauryn Hibl 98-95--193, Sara Muehlberg 97-101--198, Madison Bohn 102-107--209

Fargo South (387-381--768): Olivia Koskela 87-88--175, Laura Bolgrean 98-96--194, Adie Wagner 100-97--197, Ellie Wilcox 102-100--202, Taylor Struck 106-103--209, Dayna Wiley 116-124--240

GF Central: Taiylor Ellingson 89-86--175, Clara Hanson 88-92--180

Red River (independents): Lydia Weippert 96-95--191, Julia Miller 95-98--193

Turtle Mountain: Halle Short 87-87--174

Bismarck High: Grace Stroh 91-96--187, Taylor Kautzman 117-102--219

Fargo North: Tonya Berg 88-84--172, Taylee Jenson 98-89--187

West Fargo: Jesse Price 87-91--178

Senior player of the year—Morgan Hetletved, Red River

Coach of the year—Eric Sanders, Red River

Boys soccer

6

Tuesday's results

Fargo South 6, Fargo North 0

GF Central 3,

Red River 2

First half—1. GFC, William Lawson-Body :55; 2. GFC, Lawson-Body (Jace Johnson) 7:00

Second half—3. RR, Suraj Magar 46:18; 4. RR, Cameron Blilie (Landon Hagen) 53:50; 5. GFC, Lawson-Body (Sylver Osodo) 56:13

Goalie saves—RR: Carter Krenelka 1; GFC: Nicholas Dohman 16

Crookston 2,

EGF Senior High 0

First half—1. C, Eric Delorme (Alex LaFrance) 29:23

Second half—2. C, Jake Anderson 49:35

Goalie saves—C: Logan Wardner 10; EGF: Drew Kallock 9

Girls soccer

6

Tuesday's result

EGF Senior High 10, Crookston 1

First half—1. E, Breanna Olson (Chloe Torgerson) 3:42; 2. E, Torgerson (Nicole Schlenk) 8:52; 3. E, Torgerson (Brynn Hillman) 11:28; 4. E, Avery Kovar (Macy Skyberg) 17:14; 5. E, Torgerson 19:23; 6. C, Mackenzie Epema 23:21; 7. E, Torgerson (Grace Beck) 37:09; 8. E, Kovar 38:44

Second half—9. EGF, Torgerson (Tiffany Hanson) 52:00; 10. EGF, Hillman (Beck) 66:24; 11. EGF, Hanson (Skyberg) 75:00

Goalie saves—C: Abigail Borowicz 27; EGF: Kenzie Whalen 1

Cross country

6

Larimore Invitational

Monday's results

Girls team totals

Rugby 61, Hatton-Northwood-Thompson 95, Valley City 114, Grafton 128, May-Port-CG 150, Langdon-Edmore-Munich 186, Carrington 196, Pembina County North 218, Larimore 316, Warwick 373

Top 5 individuals

1. Elise Ramberg, LEM, 18:12.1; 2. Lana Krack, HNT, 19:32.2; 3. Amanda Jarrett, Carr, 19:57.0; 4. Kayla Koenig, GCC, 20:10.9; 5. Ahna Mehus, MPCG, 20:36.7

Boys team totals

Hatton-Northwood-Thompson 71, Pembina Co. North 87, Rugby 96, Carrington 120, Four Winds-Minnewaukan 160, Langdon-Edmore-Munich 161, Griggs Co. Central 182, Valley City 190, Grafton 197, May-Port-CG 279, Surrey 315, Warwick 361, Larimore 481

Top 5 individuals

1. Peyton Smith, Carr, 16:55.2; 2. Jayden Wheeling, PCN, 17:28.2; 3. Pierce Cooper, HNT, 17:35.9; 4. Riley Zachmeier, Rugby, 17:45.9; 5. Jacob Hendrickson, HNT, 17:56.4

Boys tennis

6

East Region tournament

Play-in round

West Fargo 4, Valley City 1

Fargo North 5, Wahpeton 0

In Fargo, Thursday

Quarterfinals, 10 a.m.—GF Red River (No. 1 seed) vs. West Fargo (No. 9); Fargo Shanley (No. 4) vs. West Fargo Sheyenne (No. 5); GF Central (No. 2) vs. Fargo North (No. 7); Fargo South (No. 3) vs. Fargo Davies (No. 6)

1:15 p.m.—Semifinals and loser-out round

4:30 p.m.—Championship and loser-out state qualifiers

Friday-Saturday

Region individual singles and doubles tournaments

Prep volleyball

6

Tuesday's results

Park Christian over Climax-Fisher 2-15-, 25-18, 25-12

Bemidji over Thief River Falls 25-7, 25-19, 25-10

Norman County East/U-H over Mahnomen 25-6, 25-19, 25-16

Lake of the Woods over Goodridge-Grygla 25-18, 25-21, 25-20

Red River 20-26-26-25-15,

Fargo North 25-24-28-23-12

Fargo North (kills-blocks- service aces)—unavailable

Red River—Maggie Steffen 24-0-0 (22 digs), Alexis Brown 18-1-1, Kaylee Lancaster 10-1-0, Alex Richards 0-0-1 (20 digs), Kenady Steffan 9-1-2 (23 digs), Alyssa Mulroy 4-0-0, Karlie Robson 3-0-0, Ella Paul 0-0-1, Grace Knudson 1-0-1 (21 assists, 18 digs), Alex Sorenson 20 assists, 11 digs

Sacred Heart 25-25-25,

Warren-A/O 7-19-10

Warren-A/O (kills-blocks- service aces)—Kaitlyn Johnson 7-0-1, Shelby Durand 5-0-0, Faith Porter 4-0-1, Holly Steer 0-0-1,Teara Chandler 11 assists

Sacred Heart—Katelyn Rudolph 5-2-2, Maddi Mitzel 6-1-1, Hannah Hollcraft 0-0-3 (14 assists), Molly Hanson 0-4-2 (10 assists), Jessica Remer 8-0-1, Ivy Edwards 6-0-0, Sydney Lloyd 1-0-0, Macyn Bloom 0-0-2

Hawley 26-25-25,

EGF Senior High 24-21-17

Hawley (kills-blocks- service aces)—Marissa Thompson 14-1-3, Paige Thompson 6-1-2, Makayla Weiss 30 assists

EGF Senior High—Julia Warmack 13-1-0, Liv Pesch 6-0-0, Kaitlin Knutson 0-0-3 (11 assists), Natalie Carlstrom 4-0-0, Tyra Chupka 19 digs

Thompson 25-25-25

Finley-Sharon-H/P 14-13-11

Finley-Sharon-H/P—Dacotah Bergstrom 7-0-0, Maddy Christian 3-2-0, Mikayla Kroenig 0-3-1 (8 assists), Darby Breckheimer 2-0-0, Rian Richards 2-0-1

Thompson—Macy Jordheim 10-2-0, Taylor Zak 9-1-1, Izzy Shirek 4-0-0, Kailen Dolleslager 2-0-2, Allie Ivesdal 1-0-3, Carrie Nistler 0-1-3, Ashlyn Warcken 1-0-2, Mackenzie Hughes 0-0-6,Kaia Sorby 12 assists, Jordyn Bohlman 11 assists

Drayton-V/E 25-25-25,

Griggs Co. Central 14-13-20

Drayton-V/E (kills-blocks- service aces)—Laiken Larson 14-2-4, Taylor Reily 8-5-1, Sierra Johnson 14-0-0, Emilee Reilly 2-1-0, Amber Gemmill 0-0-1 (20 assists)

Griggs Co. Central—Kayla Kenninger 14 assists, Daphne Kenninger 3-0-1, Ella Stokke 7-2-1

Park River-F/L 25-25-25,

Hillsboro-CV 11-19-12

Park River-F/L (kills-blocks- service aces)—Elaina Swartz 9-1-3, Gretchen Brummond 7-0-0, Maris Miller 30 assists

Hillsboro-CV—Ashley Wright 8-0-3, Karlee Johnson 2-0-0, Saige Forseth 13 assists

Midway-Minto 20-25-25-25,

Larimore 25-19-21-20

Larimore (kills-blocks- service aces)—Haley Verkuehlen 9-0-1, Ivy Daws 6-0-2, Abbie Holter 20 assists

Midway-Minto—Jamye McMillan 9-0-0, Sam Overend 9-6-0, Jamie Thorvilson 17 assists

Cavalier 25-25-25-25,

North Border 22-27-20-20

North Border (kills-blocks- service aces)—Taylor Thompson 7-1-2, Jaidyn Volk 6-1-3, Kaley Wessels 3-0-1 (15 assists)

Cavalier—Haydee Kreig 19-3-1, Charlee Krieg 8-5-1, Peyton LeTexier 32 assists

North Star 25-25-25,

St. John 14-17-23

Northstar (kills-blocks- service aces)—Stephanie Miller 4-x-3, Danielle Hegler 7-x-x, Maddison Peters 16 assists

St. John—Jocelyn Braumberger 10-x-x, Kierstien Fleetwood 5-x-x, Justice Grant 17 assists

Harvey-Wells Co. 25-16-25-25,

Benson Co. 20-25-15-22

Benson Co. (kills-blocks- service aces)—unavailable

Harvey Wells Co.—Andrea Buechler 7-0-0, McKensie Erickson 7-0-0, Jennah Lematta 16 assists

Badger-Green-M/R 25-25-25,

Northern Freeze 11-9-14

Northern Freeze (kills-blocks- service aces)—Keylee Dahl 3-4-0, Brita Swenson 4-0-0, Shelby Wagner 6-0-0

Badger-Greenbush-M/R—Carly Mekash 11-0-1, Emmie Jacobson 9-0-0, Kjerstie Lieberg 6-0-0 (14 assists)

Fertile-Beltrami 25-25-25,

Win-E-Mac 21-9-10

Win-E-Mac (kills-blocks- service aces)—Lindsey Espeseth 4-2-0, Maci Hamre 0-0-2 (11 assists), Lauren Strom 4-1-0

Fertile-Beltrami—Shelby Dunbar 11-0-4 (11 digs), Bailey Mulcahy 12-0-2 (10 assists, 13 digs), Lauren Harstad 8-0-0 (21 assists)

Warroad 19-25-19-25-15,

Crookston 25-20-25-18-13

Crookston (kills-blocks- service aces)—Rachel Hefte 19-10-4, Katelyn Wagner 12-0-0, Aleece Durbin 4-3-2

Warroad—Katie Kotilowski 21-0-2, Madi Fish 16-0-0, Caitlin Culleton 26 assists, Marlie Johnston 24 assists

Stephen-Argyle 25-23-23-25-15

Kittson Co. Central 21-25-25-16-12

Kittson Co. Central (kills-blocks-service aces)—Marlee Turn 23-6-2, Cora Kujava 9-0-0, Peyton Klein 22 assists, Morgan Olson 7-2-4

Stephen-Argyle—Autumn Thompson 10-0-1, Abi McGlynn 25-5-1, Savannah Riopelle 4-3-0 (26 assists)

Men's golf

6

Zach Johnson Invite

Tuesday's final round

West Des Moines, Iowa

Team totals

Indian Hills CC 875, South Dakota 880, Drake 890, N.D. State 892, Omaha 896, Northern Iowa 904, Western Illinois 919, Loyola Chicago 949, Green Bay 955, Eastern Illinois 958, North Dakota 980

UND scorers

Jordan Smith 231, Jeremy Kirk 245, Cole Kerns 249, Keaton Wolf 255, Jack Stellon 286