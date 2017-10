Monday's local scoreboard

Team totals

GF Red River 312, Bismarck Century 322, Bismarck St. Mary's 324, Minot 339, Mandan 344, Williston 345, Jamestown 361, Fargo Davies 362, West Fargo Sheyenne 362, Fargo Shanley 365, Wahpeton 369, Fargo South 387

Top 10 individuals

Morgan Hetletved, Red River, 71; 2. (tie) Betsy Seaver, Red River, and Maggie Manson, WF Sheyenne, 76; 4. Marley Foltz, Minot, 77; 5. Tonya Dvorak, St. Mary's, 78; 6. (tie) Amber Domres, Century, Hannah Herbel, Century, and Kaleigh Carmichael, Williston, 79; 9. Sydney Smith, St. Mary's, 80; 10. Lily Bredemeier, Red River, and Madison Braun, Century, 81

Team results

GF Red River (312): Morgan Hetletved 71, Betsy Seaver 76, Lily Bredemeier 81, Lexi Laframboise 84, Samantha DeBeltz 89, Kelly DeBeltz 99

Bismarck Century (322): Amber Domres 79, Hannah Herbel 79, Madison Braun 81, Leah Herbel 83, Riley Ball 84, Riley Crothers 91

Bismarck St. Mary's (324): Tonya Dvorak 78, Sydney Smith 80, Gabby Easton 82, Cameron Easton 84, Abby Schmidt 87, Kate Mongeon 92

Minot (339): Marley Foltz 77, Bella Dobrinski 85, Joelle Fettig 87, Becca Tschetter 90, Jaci Jones 91, Sydney Berg 105

Mandan (344): Payton Roehrich 85, Cortnie Mongeon 86, McKayla Swallow 86, Deona Roehrich 87, Victoria Wu 93, Sophie Lind 107

Williston (345): Kaleigh Carmichael 79, Renae Dokken 87, Carrie Carmichael 89, Tiffany Carmichael 90, Whitney Pflug 92, Chesni Strand 95

Jamestown (361): Mara LeFevre 85, Kate Mullowney 86, Sarah Azure 91, Kyra Vogel 99, Cora Wolsky 101, Alyssa Zachrison 102

Fargo Davies (362): Anna Davison 83, Rylee Fitzgerald 91, Payton Asche 93, Ava Olson 95, Kaytlin Tesch 98, Linnea Jorgenson 103

West Fargo Sheyenne (362): Maggie Manson 76, Ashley Peterson 90, Alison Ault 98, Allison Schmidt 98, Jessica Koerselman 98, Mollie Gast 101

Fargo Shanley (365): Greta McArthur 82, Lindsey Astrup 93, Anna Graveline 95, Cassie ohnson 95, Julia Wold 96, Sophie Keelin 98

Wahpeton (369): Alexis Bell 90, Anaka Lysne 91, Destiny Garcia 91, Sara Muehlberg 97, Lauryn Hibl 98, Madison Bohn 102

Fargo South (387): Olivia Koskela 87, Laura Bolgrean 98, Adie Wagner 100, Ellie Wilcox 102, Taylor Struck 106, Dayna Wiley 116

Turtle Mountain: Halle Short 87

Bismarck High: Grace Stroh 91, Taylor Kautzman 117

GF Central: Clara Hanson 88, Taiylor Ellingson 89

Red River (independents):Julia Miller 95, Lydia Weippert 96

Fargo North: Tonya Berg 88, Taylee Jenson 98

West Fargo: Jesse Price 87

Prep volleyball

6

Monday's results

Devils Lake 25-25-25,

GF Central 15-16-24

Devils Lake (kills-blocks-service aces)—T. Windjue 2-0-2 (12 assists), K. Toso 8-3-0, C. Olson 11-0-0, A. Palmer 19 assists

GF Central—B. Jaeger 5-0-0, K. Noreen 4-0-0, M. McGee 3-1-1 (7 assists)

Lake of the Woods 25-25-25,

Northern Freeze 19-17-23

Lake of the Woods (kills-blocks-service aces)—Marissa Johnson 10-0-0, Greta Moeller 6-0-2 (10 assists), Dayton Marken 6-0-3

Northern Freeze—Keylee dahl 8-1-0, Sam Krohn 6-1-0, Brita Swenson 2-0-3, Shelby Audette 12 assists

Goodridge-Grygla 25-25-25,

Red Lake Co. Cent. 17-10-19

Goodridge-Grygla (kills-blocks-service aces)—Mercedes Koan 5-x-x (12 assists), Trystan Jelle 15 assists, Maci Bakken 15-x-x, Alaina Monson 7-x-6

Red Lake Co. Central—Julia Bernstein 7-x-x, Jenna Pahlen 9-x-1, Hannah Kolstoe 8 assists, Calyssa Eskeli 8 assists

B-G-MR 25-25-25,

Red Lake Falls 13-11-15

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-aces)—Carly Makash 14-0-0, Emmie Jacobson 11-0-0, J. Dahl 6-0-2, Alyssa Kilen (24 assists)

Red Lake Falls—Josie Huot 4-0-1, Kia McGlynn 3-0-0, Madi Derosier (7 assists)

Win-E-Mac 25-31-20-16-15

Thief River Falls 21-29-25-25-12

Winn-E-Mac (kills-blocks-service aces)—Lindsey Espeseth 12-1-x, Maci Hamre 23 assists, Maci Hamre x-1-4

Thief River Falls—Kendra Wiggs 19-5-x, Becca Leier 9-5-x, Hailey Rosendahl 27 assists

Girls soccer

6

EGF Senior High 9, Walker 0

First half—1. Chloe Torgerson (Breanna Olson) 2:11; 2. Tiffany Hanson (Brooke Filipi) 10:47; 3. Olson (Grace Beck) 25:10; 4. Ellie McDonald (Olson) 35:17; 5. Olson (Filipi) 36:11

Second half—6. Torgerson (Hanson) 42:07; 7. Brynn Hillman (Avery Kovar) 67:46; 8. Filipi (Kovar) 71:34; 9. Nicole Schlenk (Hanson) 79:47

Goalie saves—EGF: Kenzie Whalen 4; W: Alexa Kennedy 22

Girls tennis

6

Monday's results

Moorhead 6,

EGF Senior High 1

Singles

1. Brenna Mjoness, M, over Bailey McMahon 6-0, 6-2; 2. Isabella Roskstad, M, over Kayla Partlow 6-1, 6-0; 3. Cassie Jensen, M, over Katelyn Farder 6-2, 6-2; 4. Nicole Hoogland, M, over Kate Johnson 6-1, 6-1

Doubles

1. Jenna Dietrich/Maggie Dietrich, EGF, over Kylie Dumas/Sydnery Mjoen 6-1, 6-2; 2. Claire Rix/Annika Sethne-Hofstad, M, over McKenna Aitchison/Delaney Aaker 6-4, 2-6, 10-8; 3. Ava Kristner/Azylen Lunak, M, over Maddie Frost/Brynn Havis 6-1, 6-1

Prep football

6

N.D. polls

Class 3A

1. West Fargo (19 first-place votes) 6-0; 2. Bismarck Century 5-1; 3. Bismarck 5-1; 4. Fargo South 5-1; 5. Bismarck Legacy 4-2

Others receiving votes: West Fargo Sheyenne, Minot

Class 2A

1. Fargo Shanley (19) 6-0; 2. Bismarck St. Mary's 5-1; 3. Jamestown 4-2; 4. Wahpeton 4-2; 5. Devils Lake 4-2

Others receiving votes: Watford City

College football

6

STATS FCS poll

1. James Madison

2. N.D. State

3. Youngstown State

4. Jacksonville State

5. Wofford

6. Central Arkansas

7. South Dakota

8. S.D. State

9. Sam Houston State

10. Eastern Washington

11. Illinois State

12. Villanova

13. New Hampshire

14. Richmond

15. Western Illinois

16. North Carolina A&T

17. The Citadel

18. Elon

19. Weber State

20. Samford

21. Grambling State

22. Western Carolina

23. Stony Brook

24. Albany

25. UT Martin

N.D. State

2018 schedule

Sept. 1—Cal Poly; Sept. 15—North Alabama; Sept. 22—Delaware; Sept. 29—South Dakota State

Oct. 6—at Northern Iowa; Oct. 13—at Western Illinois; Oct. 20—Illinois State; Oct. 27 - at South Dakota

Nov. 3—Youngstown State; Nov. 10—at Missouri State; Nov. 17—Southern Illinois

Bowling

6

WOMEN

High Week Game

Kay Flom.................223

Lisa Perreault...........214

Ashley Hayes...........200

Tari Mitzel...............197

Kitty Carberry...........189

High Week Series

Lisa Perreault...........586

Kitty Carberry............554

Tari Mitzel................548

Robby Zick...............490

Kay Flom.................489

High Season Game

Kay Flom..................223

Danielle Soholt...........218

Lisa Perreault.............214

Maddi Kreiger.............211

Holly Brown-Borg........203

High Season Series

Lisa Perreault.............586

Tiana Delzer..............566

Amy Stromsodt...........565

Kitty Carberry.............554

Tari Mitzel..................548

MEN

High Week Game

Joe Kovar...................267

Jake Kowalski.............262

Ryan Kowalski.............262

Jamie Kosmatka..........254

Albert Austin................253

High Week Series

Joe Kovar...................716

Jake Kowalski.............676

Jeff Peterson...............671

Scott Iverson...............661

Paul Tiseth..................616

High Season Game

Joel Galle...................290

Jamie Kosmatka...........277

Aaron Fontaine............268

Joe Kovar...................267

Jake Kowalski.............262

Ryan Kowalski.............262

High Season Series

Dean Oberg................748

Jamie Kosmatka..........745

Joe Kovar...................716

Tom Polkinghorne........715

Tim Bailly...................708

GGF leagues

Hi-Lo—Lisa Perreault 214, 586; Kitty Carberry 189, 554

High Flyers Senior League—Kay Flom 223, 489; BettyLou Vorland 164, 459

Red Ray Runners—Robby Zick 176, 490; Judy Johnson 166; Jennifer Kovar 438

First Niters—Ardyce Heffernan 180; Mary Jo Kreiger 179; Jan Homstad 466; Janine Groseth 464

XYZ Doubles—Men: Albert Austin 253, 616; Daniel Walsh 226; Paul Tiseth 580; Women: Ashley Hayes 200, 448; Cindy Tiseth 155; Robina Walsh 394

Southside League—Men: Ryan Kowalski 262; Jake Kowalski 262, 676; Jeff Peterson 67; Women: Tari Mitzel 197, 196, 548

Miracle Mile—Joe Kovar 267, 716; Jamie Kosmatka 254; Joe Iverson 661

Junior Senior—Boys: Terrell Garceau 231, 579; Christian Litzinger 215; Christian Schreiner 564; Girls: Sarah Mord 211, 541; Madison Klotz 140, 398

Bantam—Boys: Jake Benjamin 117, 272; Sam Benjamin 114; Deacon Stickel 260; Girls: Shenkinah Rolla 82, 215; Lillie Miller 74, 200

Prep—Allie Grotte 84, 236