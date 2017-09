Thursday's local scoreboard

UND—Sydney Griffin 4-0-0, Tamara Merseli 14-0-0, Jordan Vail 3-1-0, Faith Dooley 12-2-0, Ashley Brueggeman 10-0-0, Julia Kaczorowska 2-0-0, Amelia Johnson 6-0-0

Prep cross country

6

EGF Invitational

At Valley Golf Course, Thursday

Girls

Team totals

Winnipeg St. Mary's Academy 32, EGF Senior High 35, Warroad 79, Grafton 85

Top 10 placers

1.Katherine Geist, Crookston, 20:23.8; 2. Marin Garrett, EGF, 20:49.1; 3. Alyssa Moon, Win, 20:50.3; 4. Cadence Christie, Win, 21:05.3; 5. Casey Nelson, Win, 21:13.8; 6. Carlee Sieben, Graf, 21:40.0; 7. Lydia Floden, EGF, 21:46.4; 8. McKenna Langerud, EGF, 21:51.3; 9. McKenna Garrett, EGF, 21:58.8; 10. Madeleine Bleess, War, 22:07.1

Other EGF scorers

15. Kassidy Allard 22:43.4

Boys

Team totals

EGF Senior High 45, Roseau 47, Grafton 79, Warroad 82, Bagley 94

Top 10 placers

.Cole Nowacki, EGF, 17:10.1; 2. Ben Andringa, Crookston, 17:11.0; 3. Tyson Mahar, EGF, 17:56.3; 4. Jonathan Krueger, EGF, 18:03.2; 5. Tommy Kern, Graf, 18:04.2; 5. Zach Heppner, War, 18:14.0; 7. Brett Erickson, Ros, 18:36.3; 8. Grant Hemberger, Bag, 18:44.6; 9. David Nelson, Ros, 18:53.0; 10. Austin Thompson, Graf, 19:23.4

Other EGF scorers

15. McDonald Dawson 20:04.7; 28. Adam Johnson 20:51.1

Girls tennis

6

TRF Quad

In Thief River Falls, Thursday

Team totals

Thief River Falls 20, Moorhead 13, Crookston 10, EGF Senior High 5

Winners & EGF placers

No. 1 singles—1. Jodi Ostrowski, Ros; 4. Bailey McMahon, EGF (0-3)

No. 2 singles—1. Karryn Leake, TRF; 3. Kayla Partlow, EGF (1-2)

No. 3 singles—1. Emma Fagerstrom, TRF; 3. Bryann Havis, EGF (1-2)

No. 4 singles—1. Gabby Steele, TRF; 3. Katelyn Farder, EGF (1-2)

No. 1 doubles—1. Lauren Johnson-Kate Wensloff, Ros; 2. Jenna Dietrich-Maggie Dietrich, EGF (2-1)

No. 2 doubles—1. Khloe Lund-Josie Davis, TRF; 4. McKenna Aitchison-Delaney Aaker, EGF (0-3)

No. 3 doubles—1. Ellice Murphy-Kiana Flaig, Ros; 3. Aleah Hangsleben/Emily Stroot/Kate Johnson, EGF, 1-2

Boys soccer

6

Thursday's results

Fargo South 3, West Fargo 1

Bismarck 6, St. Mary's 1

Jamestown 2, Legacy 1

Minot 2, Century 0

Fargo Davies 2,

GF Central 1

First half—1. FD, Grant Wiemken (Mason Brekke) 39:00

Second half—2. GFC, Mason Macias (Sylver Osodo) 57:00; 3. FD, Jack Olson 72:00

Goalie saves—GFC: Nicholas Dohman 5; FD: Hunter Maloy 3

Red River 1,

Fargo Shanley 1

First half—1. Sh, Jorgen Dietz (Jonny Dietz) 39:00

Second half—2. RR, Maxx Andrade (Cam Blilie) 50:00

Goalie saves—RR: Carter Krenelka 9; Sh: Cam Hoff 13

Girl soccer

6

Thursday's result

EGF Senior High 4,

Fergus Falls 0

First half—1. EGF, Breanna Olson (Brynn Hillman) 18:34; 2. EGF, Brooke Filipi (Brace Beck) 22:25

Second half—3. EGF, Beck 56:00; 4. EGF, Tiffany Hanson 62:25

Goalie saves—EGF: Kenzie Whalen 8; DL: Katie Minge 11

Boys tennis

6

Thursday's results

Fargo South 9, Wahpeton 0

Fargo Davies 8, Fargo North 1

Shanley 8, West Fargo 1

GF Central 9,

Valley City 0

Singles

1. James Votava, GFC, over Riley Miller 6-2, 6-0; 2. Gary Wu, GFC, over Liam Williams 6-2, 6-0; 3. Logan Sandberg, GFC, over Jack Ingstad 6-3, 6-0; 4. Kyle Stauss, GFC, over Blake Triebold 6-3, 6-1; 5. Cole Spicer, GFC, over Zach Baumgartner 6-3, 6-1; 6. Aaron Nielsen, GFC, over Derek Bear 6-4, 6-2

Doubles

1. Votava-Wu over Miller-Williams 6-2, 7-6(7-4); 2. Cole Spicer-Braden Panzer, GFC, over Triebold-Ingstad 6-0, 6-4; 3. Hunter Bjorge-Chase Spicer, GFC, over Collin White-Trevor Winter 6-2, 6-2

Red River 9,

WF Sheyenne 0

Singles

1. Kaden Johnson over Kamden Baer 6-4, 6-4; 2. Jack Lindgren over Tanner Hansen 6-0, 6-2; 3. Simon Murphy over Kyle Toy 6-1, 6-2; 4. Gavin Loscheider over Cameron Cook 5-7, 6-2, 6-4; 5. Stefan Curic over Dylan Gagner 6-0, 6-3; 6. Sam Rath over Johan Stevenson 6-1, 6-1

Doubles

1. Johnson-Lindgren over Baer-Toy 6-4, 6-1; 2. Loscheider-Curic over Hansen-Cook 6-2, 6-3; 3. Adam Durrani-Mason Salquist over Gagner-Kamden Coles 6-2, 6-0

Prep volleyball

6

Thursday's results

Lake Park-Audubon over Climax-Fisher 25-17, 25-20, 25-16, 25-21

Pine River-Backus over Clearbrook-Gonvick 25-14, 25-14, 25-19

Fertile-Beltrami over Norman Co. East/U-H 20-25, 31-29, 25-21, 25-19

Lake of the Woods over Blackduck 25-18, 25-17, 25-9

Park Christian over Bagley 25-5, 25-12, 25-18

Park Rapids over Staples-Motley 25-8, 25-16, 25-12

Dilworth-G-F over Hawley 25-16, 25-23, 25-10

Perham over Barnesville 25-12, 23-25, 25-17, 15-25, 15-12

Devils Lake over Turtle Mountain 25-6, 25-8, 25-10

Fargo Davies over Wahpeton 25-20, 25-13, 25-15

West Fargo Sheyenne over Fargo South 25-11, 25-13, 25-20

West Fargo over Valley City 19-25, 25-16, 25-15, 25-21

Bismarck Legacy over Minot 25-15-, 26-28, 25-17, 25-14

Bismarck Century over St. Mary's 30-28, 25-16, 25-18

Central Cass over Hillsboro-Central Valley 25-8, 25-22, 25-20

Oakes over Barnes County North 26-28, 25-14, 25-23, 25-14

Warroad 25-25-25,

EGF Senior High 20-22-20

Warroad (kills-blocks-aces)—Kaitlyn Kotlowski 15-0-1, Caitlin Culleton 0-0-2 (16 assists), Marlie Johnston 2-0-4 (17 assists), Madison Fish 12-0-0, Maria Zentner 6-0-0, Sky BOucha 6-0-0, Hannah Corneliusen 5-0-0

EGF Senior High—Julia Warmack 8-1-0, Natalie Carlstrom 4-1-1 (13 digs), Liv Pesch 3-1-0, Brianna Walski 3-0-0, Kaitlyn Knutson 0-0-1 (8 assists), Ella Eggers 0-0-1 (9 assists), Tyra Chupka 0-0-1 (12 digs)

Sacred Heart 25-25-25,

Red Lake Falls 11-11-8

Red Lake Falls (kills-blocks-aces)—Megan LaCrosse 8-0-0, Josie Huot 3-1-0, Madi Derosier 7 assists

Sacred Heart—Jessica Remer 17-0-1, Molly Hanson 4-0-3 (25 assists), Ivy Edwards 10-0-1, Hannah Hollcraft 0-0-2 (10 assists), Katelyn Rudolph 6-0-0, Maddi Mitzel 1-1-0, Sydney Lloyd 0-1-1, Jade Zimprich 2-0-0, Bella Knudson 1-0-0

Fargo North 25-25-25,

GF Central 11-12-17

Fargo North (kills-blocks-aces)—E. Bakke 13-3-0, L. Jemtrud 8-0-4, K. Hudron 8 -0-, A. Goffe (23 assists)

GF Central—Jaylin Perrault 6-0-0, Korri Gust 3-0-0, Bailey Jaeger 2-0-0, Madison Herbeck (9 assists), S. Passa 2-0-0

Fargo Shanley 25-26-25,

Red River 17-24-20

Red River (kills-blocks-aces)—Hallie Roed 0-0-1, Alex Sorenson 0-0-1 (10 assists), Maggie Steffen 8-4-3 (13 digs), Jada Steen 2-0-0, Kenady Steffan 8-0-0, Kaylee Lancaster 4-0-0, Alexis Brown 6-0-0, Alyssa Mulroy 3-0-0, Karlie Robson 2-0-0, Grace Knudson 14 assists, Emma DeMott 22 digs

Shanley—unavailable

Park River/F-L 25-25-25,

Finley-Shar./H-P 16-19-17

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-aces)—Cierra Johnson 7-0-0 (19 digs), Maddi Christian 5-4-1 (12 digs), Darcy Breckheimer 4-1-0, Rian Richards 2-1-2 (13 assists), Mikayla Koenig 2-2-0 (7 assists), Emily Hoffman 1-2-0, Dacotah Bergstrom 0-0-1

Park River/Fordville-Lankin—Amy Seim 1-0-0 (22 digs), Josie Markusen 0-0-1, Maris Miller 0-1-3 (21 assists, 10 digs), Gigi Brouillard 8-3-0, Elaina Swartz 7-1-2 (16 digs), Kyla Spoonland 1-2-2, Gretchen Brummond 6-3-0, Hannah Gordon 5-1-0

May-Port-CG 25-25-25,

Midway-Minto 8-15-17

May-Port-CG (kills-blocks-aces)—Cora McClenahen 11-1/2-2, Abby Freeland 10-½-0, Madisen Knudsvig 9-1.5-1, Shelby Sedivec 5-0-2 (14 assists) Katelin Grinde 5-0-2

Midway-Minto—Jamye McMillan 3-0-0, Kaylee Maendel 3-0-0

Drayton/Valley-Edin. 25-25-25,

Cavalier 15-18-13

Cavalier (kills-blocks-aces)—Haydee Krieg 5-1-0, Charlee Krieg 5-0-0, Jaiden Erlendson 2-1-0 (4 digs), Jordan Tangen 2-0-0, Peyton LeTexier 0-0-3 (11 assists)

Drayton/Valley-Edinburg—Laiken Larson 9-2-1, Taylor Reilly 11-5-1, Sierra Johnson 12-0-3, Amber Gemmill 3-0-0 (24 assists), Emilee Reilly 1-2-0, Bailey Phelps 1-1-2, Grace Kerts 7 digs

Lakota 26-25-24-25,

Rolette-Wol. 24-22-26-21

Rolette-Wolford (kills-blocks-aces)—Emma Arstein 11-0-0, Kinze Martinson 10-2-3, Maria Leonard 9-0-0, Keiara Grant 26 assists, Courtney Thompson 13 digs

Lakota—Taylor Wittenhagen 12-4-3, Stephanie Bartlett 7-0-4, Breanne Schmidt 5-0-0, Kendra Kremer 3-5-0, Alliston Halvorson 12 assists, 10 digs

Harvey-WC 26-19-25-25-15,

Rolla 28-25-19-19-6

Rolla (kills-blocks-aces)—Abby Bercier 4-1-0, Kylee Baumgarn 9-0-0, Keana Cahill 7-0-2 (10 digs), Kyleigh Wilkes 0-0-6 (23 digs), Maria Brien 0-0-3, Jacie Parisien 20 assists

Harvey-Wells County—Karlie Dockter 12-0-2, Jaye Fike 11 digs, Andrea Buechler 0-0-3, McKenzie Erickson 14-0-0, Alaina Olson 21 assists, Megan Thompson 9-1-3, McKayla Jones 0-1-0, Jennah Lematta 15 assists

Carrington 25-25-25,

Benson County 14-21-11

Benson County (kills-blocks-aces)—Dani Schwanke 4-2-2, Mallorie Sabo 2-0-0, Reganne Ritterman 2-0-0, Came Wangler 0-0-2 (5 assists), Zoe Laukner (4 assists)

Carrington—Bella Hone 11-2-0, Emerson Hoornaert 10-0-4, McKayla McIntosh 5-0-0, Kadyn Mehring 0-1-4, Larissa Larson 0-0-3, Addison Hoornaert (14 assists), Willow Johnson 0-1-0 (4 assists)

Detroit Lakes 25-28-25,

Thief R. Falls 19-26-23

Detroit Lakes (kills-blocks-aces)—Haidyn Gunderson 15-x-3, Teeya Doppler 11-2-x (16 digs), Laura Prussia x-2-x, Courtnee Ziegler x-x-2 (14 assists), Maren Doggett 13 assists

Thief River Falls—Kendra Wiggs 10-x-2 (13 digs), Madi Kisch x-2-x, Maddie Stewart x-2-4, Hailey Rosendahl 18 assists, Kylea Praska 15 digs

Stephen-Argyle 25-25-25,

Northern Freeze 9-16-7

Northern Freeze (kills-blocks-aces)—Keylee Dahl 7-1-1, Sam Krohn 3-1-0, Brita Swenson 4-0-0, Alyssa Audette 10 assists, Shelby Wagner 6 assists

Stephen-Argyle—Abbey Johnson 3-1-0, Abi McGlynn 10-4-0, Autumn Thompson 10-0-3, Kristina Swendseid 5-1-1, Maddie Weberg 0-0-1 (11 digs), Matty Urbaniak 2-0-0, Savannah Riopelle 2-0-2 (24 assists)

Kittson Co. Central 25-25-25,

Warren-A-O 11-15-9

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks-aces)—Faith Porter 4-2-1, Holly Steer 3-0-0, Kaitlynn Johnson 1-0-3, Teaira Chandler 4 assists

Kittson Co. Central—Peyton Klein 0-0-2 (14 assists), Marlee Turn 9-3-2, Cora Kujava 5-0-4, Morgan Olson 5-2-1, Kasey Soliah 1-1-4 (12 assists), Sophie Klegstad 8-1-2, Madi Olson 2-1-0, Cheyanne Scalese 1-0-0

Badger-G-MR 25-25-25,

Grygla-Goodridge 17-13-20

Badger-Greenbush-Middle River (kills-blocks-aces)—NA

Grygla-Goodridge—Alaina Monson 4-0-0, Trystan Jelle 0-4-6, Mercades Coan 0-0-8, Nichole Arverson 8 digs, Amy Wiskow 4 digs

Lake Park-Aud. 25-25-25-25,

Climax-Fisher 27-20-16-21

Climax-Fisher (kills-blocks-aces)—DeLainey Fogarty 9-0-3 (12 digs), Sara Ness 9-0-0, Rylie Magsam (21 assists), Sophie Love 16-3-2 (11 digs), Maddy Nesvig (11 assists) Ella Reitmeier 7-0-0, Katie Rarick (10 digs)

LPA—Elta Miosek 10-0-0, Carlie Ecker 13-3-0, Rachel Grande 10-0-2 (7 digs), Kay Pederson 34 assists, Grace Bowers 0-0-3 (8 digs), Ashley Johnson 0-0-3 (9 digs)

Fosston 25-25-25,

Ada-Borup/NCW 18-21-12

Ada-Borup/Norman Co. West (kills-blocks-aces)—NA

Fosston—Lillie Manecke 8-x-9, Taylor Kroening 8-x-2, Jami Carlin 8-x-0, Naomi Swanson 0-x-2, Haley Swanson (22 assists)

College football

6

Big Sky Conference

Conf. Overall

Weber State 1-0 3-1

N. Colorado 1-0 2-1

Eastern Wash. 1-0 2-2

Sac. State 1-0 2-2

Montana St. 1-0 1-2

No. Arizona 1-0 1-2

Portland St. 0-0 0-3

Idaho State 0-1 2-2

Montana 0-1 2-2

S. Utah 0-1 2-2

UC Davis 0-1 2-2

UND 0-1 1-3

Cal Poly 0-1 0-4

Saturday's games

UND at UC Davis, 8 p.m.

Weber State at Montana State

Northern Colorado at Northern Arizona

Montana at Portland State

Cal Poly at Idaho State

Sacramento State at Eastern Washington

North Star

Conf. Overall

Dickinson St. 2-0 3-1

Dakota St. 1-1 3-2

Waldorf 1-1 2-2

Valley City 1-1 2-2

Presentation 1-1 2-2

Jamestown 1-1 1-4

Mayville St. 0-2 0-4

Saturday's games

Montana Northern at Mayville, 2 p.m.

Dakota state at Jamestown

Valley City at Waldorf

Presentation at Dickinson

Northern Sun

Conf. Overall

North

Minn.-Duluth 1-0 3-2

Bemidji 0-0 2-2

Moorhead 0-0 2-2

Northern St. 0-0 1-3

Crookston 0-0 0-4

Minot St 0-0 0-4

Mary 0-0 0-4

St. Cloud 0-1 3-2

South

Mankato 0-0 4-0

Winona 0-0 4-0

Sioux Falls 0-0 4-0

Upper Iowa 0-0 3-1

Augustana 0-0 2-2

SW Minn. 0-0 2-2

Wayne St. 0-0 2-2

Con.-St. Paul 0-0 1-3

Thursday's result

Duluth 34, St. Cloud 21

Saturday's games

Bemidji at Minn-Crookston, 1 p.m.

Wayne at Augustana

Upper Iowa at Winona

Minot at Mary

Moorhead at Northern

Sioux Falls at Southwest Minnesota

Missouri Valley

Conf. Overall

Illinois State 1-0 3-0

South Dakota 0-0 3-0

N.D. State 0-0 3-0

S.D. State 0-0 3-0

W. Illinois 0-0 3-0

So. Illinois 0-0 2-1

Youngstown 0-0 2-1

No. Iowa 0-0 1-2

Indiana St. 0-0 0-3

Missouri St. 0-1 1-3

Saturday's games

Missouri State at N.D. State, 1 p.m.

South Dakota at Western Illinois

Northern Iowa at Southern Illinois

S.D. State at Youngstown State

Indiana State at Illinois State