Monday's local scoreboard

GF Red River 330, Fargo Shanley 349, West Fargo Sheyenne 355, Fargo South 375, Fargo Davies 376, Wahpeton 377, Fargo North 398, West Fargo 415, GF Central 437, Valley City 446

Top 15 individuals

1. Morgan Hetletved, RR, 77; 2. (tie) Lily Bredemeier, RR, and Maggie Manson, Shey, 80; 4. Sophie Keelin, Shan, 83; 5. (tie) Anna Davison, Davies, and Greta McArthur, Shan, 84; 7. (tie) Alexis Bell, Wahp, and Olivia Koskela, South, 85; 9. Lexi Laframboise, RR, 86; 10. Betsy Seaver, RR, 87; 11. Ashley Peterson, Shey, 90; 12. (tie) Tonya Berg, North, Julia Wold, Shan, and Lindsey Astrup, Shan, 91; 15. (tie) Clara Hanson, GFC, Jesse Price, WF, Jessica Koerselman, Shey, Laura Bolgrean, South, and Anna Graveline, Shan, 92

Other Central scorers

Taiylor Ellingson 102, Haley Blixt 113, Hanna Curran 130

Region senior player of the year—Morgan Hetletved

Region coach of the year—Eric Sanders, Red River

Prep volleyball

Monday's results

Clearbrook-Gonvick over Bagley 18-25, 25-23, 26-28, 25-22, 15-12

Oak Grove over NCE/Ulen-Hitterdal 25-10, 22-25, 25-23, 25-17

Sacred Heart 25-25-25,

Fosston 17-18-13

Sacred Heart (kills-blocks- service aces)—Jessica Remer 9-x-x, Maddi Mitzel 7-x-x, Hannah Hollcraft x-x-3 (12 assists), Molly Hanson 13 assists

Fosston—Jami Carlin 5-x-x, Taylor Kroening 5-x-x, Lillie Manecke 5-x-x, Haley Swanson 15 assists

Roseau 25-25-25,

Crookston 10-15-17

Roseau (kills-blocks- service aces)—Victoria Johnson 19-1-1 (16 assists), Kacie Borowiczs 10-0-2, Lyvia Moser 22 assists

Crookston—Hailey Seaver 5-1-0, Aleece Durbin 6-0-0, Kylie Solheim 12 assists, Rachel Hefta 4-1-0

Lakota 20-25-25-25,

St. John 25-17-18-18

St. John (kills-blocks-service aces)—Justice Grant 4-0-4 (17 assists), Kirstien Fleetwood 7-3-0, Jocelyn Braunberger 6-0-4

Lakota—Taylor Wittenhagen 13-2-4, Stephanie Bartlett 10-0-0, Breanne Schmidt 8-0-3, Allison Halvorson 0-0-4 (11 assists)

Grafton 25-25-20-22-15,

Griggs Co. Central 23-21-25-25-12

Grafton (kills-blocks-service aces)—Signe Ekman 43 assists, Amiya Malone 13-0-0, Amanda Erickson 9-01-0, Anna Thompson 9-0-3

Griggs Co. Central—Daphne Kenninger 21-0-0, Ella Stokka 12-4-3, Aycee Andel 8-0-0, Kayla Kenninger 40 assists

Prep football

N.D. polls

Class AAA

1. West Fargo (16 first-place votes) 5-0 80 points; 2. Bismarck Century 4-1 64; 3. Bismarck High 4-1 48; 4. Minot 3-2 23; 5. Fargo South 4-1 18.

Others receiving votes: Bismarck Legacy 3-2, West Fargo Sheyenne 3-2, Mandan 2-3

Class AA

1. Bismarck St. Mary's (14 first-place votes) 5-0 74 points; 2. Fargo Shanley (1) 5-0 61; 3. Jamestown 3-2 39; 4. Devils Lake 4-1 36; 5. Wahpeton 3-2 9

Others receiving votes: Grafton 2-3, Watford City 2-3

Bowling

WOMEN

High Week Game

Danielle Soholt...............218

Alicia Johnson................201

Tiana Delzer..................200

Lori Helle......................197

Ashley Hayes.................194

Lois Peterson.................194

High Week Series

Amy Stromsodt................565

Tiana Delzer...................541

Lori Helle........................525

Janine Groseth................521

Tonya Walberg................514

High Season Game

Danielle Soholt................218

Maddi Kreiger..................211

Holly Brown-Borg.............203

Tiana Delzer...................202

Michelle Harlow...............202

High Season Series

Tiana Delzer...................566

Amy Stromsodt................565

Janine Groseth................543

Rancee Rupert................541

Tiana Delzer...................541

MEN

High Week Game

Joel Galle......................290

Jamie Kosmatka.............277

Tom Polkinghorne...........256

Matt Christensen.............236

Jacob Jones..................235

Dale Stromsodt...............235

Rob Pinard.....................235

High Week Series

Dean Oberg...................748

Jamie Kosmatka.............745

Tom Polkinghorne...........715

Kevin Gruhot..................673

Rob Pinard....................639

High Season Game

Joel Galle.......................290

Jamie Kosmatka..............277

Aaron Fontaine................268

Tim Bailly.......................258

Joe Jensen.....................256

Tom Polkinghorne............256

High Season Series

Dean Oberg....................748

Jamie Kosmatka..............745

Tom Polkinghorne............715

Tim Bailly.......................708

Tim Straub.....................684

GGF leagues

Hi-Lo—Danielle Soholt 218, 298; Diane McMahon 191; Vicki Fruetel 471

Red Ray Runners—Sandie Eaton 177, 496; Robby Zick 164; Darla Salberg 164; Nancy Lurwig 468

High Flyers Senior League—Lois Peterson 194, 507; Robby Zick 188; Bettylou Vorland 475

First Niters—Janine Groseth 188, 521; Carolyn Homstad 173; Elaine Nelson 462

Double R—Tiana Delzer 200, 541; Terri Solem 179; Amy Stromsodt 565

J.S. Sundowners—Men: Bryan Evert 181; Dale Benson 180; Corey Schuler 337; Donnie Fraiser 300; Women: Betts Benson 148; Ruth Jacobson 143; Janel Johnston 299; Amy Winzer 235; Men: Ronnie Swanson 183; Dale Benson 173; Donnie Fraiser 408; Ryan Kaste 394; Women: Betts Benson 168; Janel Johnston 144, 319; Danica Guzman 277

Big Dogz—Men: Tom Polkinghorne 256, 715; Bill Lewis 226, 594; Women: Lori Helle 197, 525; Tonya Walberg 187, 514; Men: Tom Polkinghorne 231, 585; Harvey Helle 215, 635; Women: Alicia Johnson 201, 512; Lori Helle 177, 507

XYZ Doubles—Men: Matt Christiansen 236, 564; Albert Austin 200; Daniel Walsh 575; Women: Ashley Hayes 195, 509; Robina Walsh 141; Naomi Christensen 570

Miracle Mile—Joel Galle 290; Jamie Kosmatka 277, 745; Dean Oberg 748

Tuesday Night Church—Rob Pinard 235, 639; Dale Stromsodt 235; Jacob Jones 235; Kevin Gruhot 673

Prep—Girls: Lillie Miller 84, 203; Maggie Greenberg 67, 76; Girls: Allie Grotte 91, 217

Bantam—Sam Benjamin 94, 203; Levi Warnke 71; Parker Renner 166; Girls: Shenikah Rolla 71, 184; Maggie Greenberg 71, 183; Boys: Deacon Stickel 100, 257; Eliot Miller 93; Sam Benjamin 211

Junior-Senior—Boys: Nic Heilman 245, 567; Joey Grabanski 226, 589; Girls: Sarah Mord 268, 633; Madison Klotz 158, 406; Boys: Joey Grabanski 234, 605; Dylan Galle 222, 644; Girls: Sarah Mord 193, 487; Cassidy Ellingson 150, 407

Local golf

Grand Cities Best Ball

Sunday's results, at King's Walk

Gross scores

1. Josh Bergrud-Nick Schaefer 133; 2. Matt Norby-Lee Hetletved 136; 3. (tie) Brandon McGary-Brady Ohman 138; Nate Deziel-Kyle Theil 138; 5. Adam VanRaden-Matt Halvorson 140

Net scores

1. Jay Kennedy-Joe Bryan 132; 2. Jason Novak-John Fulp 133; 3. Matt Haugstad-Nick Bergan 135; 4. Casey Fugleberg-Matt Erickson 136; 5. Mac McLennan-Dave Whalen 137; 6. Chris Lizakowski-Ralph Belgarde 138; 7. (tie) Jeff Nerby-Kris Paulson 139; Jason Swangstue-Joel Dangerfield 139

Executive Division, at GFCC

Gross scores

1. Greg LaDouceur-Todd Schaefer 141; 2. Mitch Iverson-Scott Anderson 143; 3. Bill Thoreson-Mike Sansom 145; 5. Dave Wheeler-Vern Copelle 153

Net scores

1. Barry Peterson-Steve Benson 126; 2. Wayne Adams-Mike Sande 127; 3. Larry Sloan-Jay Frydenlund 132; 4. David Miller-Vern Sander 137