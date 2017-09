Friday's local scoreboard

Hillsboro-Central Valley 39, Maple Valley-Enderlin 0

Hatton-Northwood 70, Richland 27

Nelson County 42, New Rockford-Sheyenne 22

North Star 38, Benson County 16

Westhope-Newburg-Glenburn 34, Central Dakota 12

Minot 36, Bismarck Legacy 0

Bismarck St. Mary's 17, Jamestown 10

Mandan 31, Dickinson 6

Bismarck 41, Fargo South 14

Bismarck Century 41, Williston 0

Watford City 18, Central Cass 13

Fargo Shanley 63, Turtle Mountain 14

Dickinson Trinity 54, Southern McLean 2

Ellendale-E-K 28, Oak Grove 10

Carrington 48, Rugby 8

Beulah 38, Hazen 0

Bowman County 50, Heart River 0

Surrey over Drake-Anamoose by forfeit

Beach 38, Mott-Regent-New England 32

Grant County-Flasher 20, Central McLean 0

New Salem-Glen Ullin 38, Richardton-Taylor-Hebron 6

Kenmare-Bowbells 28, Nedrose 0

Velva-Sawyer 52, Lewis & Clark 0

Northern Cass 16, Lisbon 12

Kindred 35, Milnor-North Sargent 0

Mohall-Lansford-Sherwood 54, Tioga 12

Divide County 26, Ray-Powers Lake 14

Strasburg-Zeeland 12, South Border 6, OT

Oakes 31, LaMoure-LM 26

Napoleon-Gackle-Streeter 28, Kidder County 22

Clearbrook-Gonvick vs. Win-E-Mac (postponed to Saturday)

Bagley 22, Walker-H-A 12

Barnesville 42, Pelican Rapids 14

Pillager 22, United North Central 14

Nevis 42, Northern Freeze 16

Detroit Lakes 48, Park Rapids 6

Littlefork-Big Falls 14, Lake of the Woods 6

Hawley 48, Long Prairie-Grey Eagle 0

Pequot Lakes 35, Dilworth-G-F 7

Waubun 15, Norman Co. East/Ulen-Hitterdal 14

Blackduck 11, Pine River-Backus 7

Moorhead 41, Bemidji 21

Rothsay 52, Wheaton/Herman-Norcross 13

West Fargo 35,

GF Red River 12

RED 0 0 6 6 --12

WES 21 14 0 0 --35

WF—Joe Pistorius 34 pass from Andy Gravdahl (Seth Holm kick)

WF—Jared Franek 2 run (Holm kick)

WF—Pistorius 10 pass from Gravdahl (Holm kick)

WF—Alexander Sell 10 run (Holm kick)

RR—Tyler Burian 25 pass from Parker Monette (pass failed)

RR—Joe Belgarde 10 run (pass failed)

Individual leaders

RUSHING—RR: Joe Belgarde 12-77; WF: Matt Czerwinski 9-81, Alexander Sell 6-79

PASSING—RR: Parker Monette 9-18, 79 yards; WF: Andy Gravdahl 10-15, 108 yards

RECEIVING—RR: Tyler Burian 2-26; WF: Joe Pistorius 5-72

Fargo Davies 54,

GF Central 12

GFC 0 6 6 0 --12

DAV 14 23 15 2 --54

DAV—Jaden Klabo 53 pass from Nick Tschosik (kick blocked)

DAV—Klabo 61 pass from Jesse Forknell (Cole Hage run)

GFC—Zack Murphy 1 run (kick failed)

DAV—Johnson Jones 6 run (Hage run)

DAV—Klabo 21 pass from Forknell (Forknell run)

DAV—Klabo 80 pass from Forknell (Hunter Malloy kick)

DAV—Brett Vetter 78 pass from Forknell (Malloy kick)

GFC—Sam Cherilus 5 run (run failed)

DAV—Hage 69 run (Ty Satter run)

Individual leaders

RUSHING—GFC: Zack Murphy 24-192; DAV: Cole Hage 1-69

PASSING—GFC: Jaxton Lorenz 5-11, 50 yards, Zack Murphy 5-11, 31 yards; DAV: Jesse Forknell 9-14, 307 yards

RECEIVING—GFC: Sam Cherilus 2-35; DAV: Jaden Klabo 5-223, Brett Vetter 2-91

Fergus Falls 33,

EGF Senior High 3

EGF 0 3 0 0 --3

FER 0 26 7 0 --33

EGF—Dylan Selk 34 field goal

FER—98 kickoff return (kick failed)

FER—Marshall King 28 run (kick)

FER—Nathan Rund 25 run (kick failed)

FER—Rund 93 run (kick)

FER—Rund 9 run (kick)

Individual leaders

RUSHING—EGF: Ethan Trebil 16-50; FER: Nathan Rund 10-121

Mahnomen 42,

Polk Co. West 20

PCW 7 7 0 8 --20

MAH 8 14 8 12 --42

PCW—Trea Byklum 1 run (Brady Klein kick)

M—Izaiah Asher 19 run (Asher run)

M—Jon Starkey 3 run (run failed)

M—Starkey 8 run (Jameson Beckman pass from Starkey)

PCW—Myles Smith 5 run (Klein kick)

M—Starkey 25 run (Dan Snetsinger run)

M—Starkey 52 run (pass failed)

M—Starkey 26 run (run failed)

PCW—Gabe Walters 5 pass from Byklum (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—PCW: Myles Smith 12-56, Matt Knutson 9-43; M: Jon Starkey 19-259, Izaiah Asher 19-73, Dan Snetsinger 9-45

PASSING—PCW: Trea Byklum 5-13-0, 48 yards; M: Starkey 3-6-1, 65 yards

Red Lake Co. 44,

Red Lake 0

RLC 14 24 6 0 --44

R-L 0 0 0 0 --0

RLC—Derek Peterson 1 run (Matt Vettleson run)

RLC—Ethan Vettleson 14 pass from Peterson (run failed)

RLC—Dalton Mugaas 29 pass from Peterson (Adrien Verbout run)

RLC—E. Vettleson 32 pass from Peterson (Connor Lambert run)

RLC—E. Vettleson 12 pass from Peterson (M. Vettleson run)

RLC—Zak Kennett 22 run (kick failed)

Fosston 26,

Lake Park-Aud. 0

FOS 12 8 6 0 --26

LPA 0 0 0 0 --0

F—Brett Sundquist 73 run (PAT failed)

F—Krister Anderson 69 run (run failed)

F—Sundquist 12 run (Anderson run)

F—Sundquist 52 run (pass failed)

Individual leaders

RUSHING—F: Brett Sundquist 18-231, Krister Anderson 6-77; LPA: Ted Schauer 5-40

PASSING—F: Anderson 1-2-0, 20 yards; LPA: Ryan Voge 6-14-1, 75 yards

RECEIVING—F: Jacob Lomen 1-20; LPA: Grant Pederson 2-42

Ada/Borup 24,

Fertile-Beltrami 0

ADA 7 3 7 7 --24

F-B 0 0 0 0 --0

ABNCW—Pelzman 3 run (Alves kick)

ABNCW—Alves 38 field goal

ABNCW—Fetting 3 run (Alves kick)

ABNCW—Barber 1 run (Alves kick)

Crookston 26,

Breckenridge 21

BRE 0 14 0 7 --21

CRO 0 7 0 19 --26

BRE—Tommy Hiedeman 8 run (Charles Boldingh kick)

BRE—Hiedeman 5 run (Boldingh kick)

CRO—Cade Salentine 5 run (Jackson Seibel kick)

CRO—Mason Wang 38 pass from Ben Trostad (Seibel kick)

BRE—Andrew Kram 2 run (Boldingh kick)

CRO—Salentine 38 run (kick failed)

CRO—Salentine 24 run (pass failed)

Individual leaders

RUSHING—C: Cade Salentine 22-168, Mason Wang 3-28; B: Tommy Hiedeman 36-206

PASSING—C: Ben Trostad 3-5, 82 yards; Ethan Magsam 2-5-1, 48 yards; B: Andrew Kram 3-7, 43 yards

RECEIVING—C: Wang 4-94, Salentine 1-36; B: Hunter Feigum 1-19

Roseau 9,

Eveleth-Gilbert 8

E-G 0 8 0 0 --8

HOM 0 0 6 3 --9

E-G—Nick Beaudette 30 fumble return (Gavin Strle run)

R—Nathan Adrian 10 run (run failed)

R—Hunter Nelson 30 field goal

Individual leaders

RUSHING—R: Nathan Adrian 24-115; E-G: Jacob Sickel 8-33

Warroad 34,

Cass Lake-Bena 19

WAR 0 21 6 7 --34

CLB 6 0 6 7 --19

CLB—Jared Brown 2 run (run failed)

WAR—Spencer Musgrove 5 run (Tristan Johnson kick)

WAR—Dylan Cain 5 run (Johnson kick)

WAR—Cain 20 run (Johnson kick)

WAR—Musgrove 32 run (kick failed)

WAR—Johnson 1 run (Johnson kick)

CLB—Michael Staples 54 run (Josh Miettinen run)

Individual leaders

RUSHING—WAR: Spencer Musgrove 18-167, Dylan Cain 14-119; CLB: Michael Staples 13-119, Hunter Kaasa 13-65

PASSING—WAR: Tristan Johnson 4-4, 33 yards

Perham 65,

Thief River Falls 20

TRF 0 13 0 7 --20

PER 36 13 8 8 --65

PER—Ty Moser 12 pass Jenson Beachy (Moser run)

PER—Moser 8 pass from beachy (run failed)

PER—Zack Peterson 1 run (Beachy run)

PER—Tanner Knutson 20 pass from Beachy (kick blocked)

PER—Josh Jeziorski 35 pass (Beachy run)

TRF—Josh Bernier 5 run (Alexander Grant kick)

PER—Logan Richter 12 run (run failed)

PER—Martin LaFond 10 run (Colton Ditterich kick)

TRF—Myles Johnson 5 run (run failed)

PER—Jace Kovash 16 pass from Finn Diggins (Diggins run)

TRF—Aaron Bruggeman 14 pass from Cade Lundeen (Grant kick)

PER—Diggins 48 run (Diggins run)

Stephen-Argyle 41,

Kittson Co. Central 6

KCC 0 0 0 6 --6

S-A 20 14 7 0 --41

S-A—Kyler Szczepanski 8 run (Collin Neuschwander kick)

S-A—Joston Hoeper 2 run (Neuschwander kick)

S-A—Nathan Kotts 13 run (kick failed)

S-A—Hunter Yutrzenka 3 run (Neuschwander kick)

S-A—Stoene Spilde 7 run (Neuschwander kick)

S-A—Spilde 23 pass from Yutrzenka (Neuschwander kick)

KCC—Reese Steen 40 pass from Nick Johnson (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—KCC: Josh Rynning 10-47; S-A: Joston Hoeper 13-53

PASSING—KCC: Nick Johnson 2-2, 46 yards; S-A: Hunter Yutrzenka 10-12, 166 yards

RECEIVING—KCC: Reese Steen 1-40; S-A: Stoene Spilde 4-99

Devils Lake 52,

Valley City 12

VAL 6 6 0 0 --12

DEV 13 21 12 6 --52

VAL—Luther Zeltinger 30 run (run failed)

DEV—Joey hornstein 25 run (Spencer Firth kick)

DEV—Cordell Yoder 7 run (kick failed)

DEV—Yoder 28 run (Frith kick)

DEV—Yoder 32 (Frith kick)

VAL—Zeltinger 5 run (pass failed)

DEV—Luke Knowski 10 run (Frith kick)

DEV—Hornstein 27 run (kick failed)

DEV—Yoder 31 pass from Jagger Miller (kick failed)

DEV—Aaron Johnson 9 run (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—VAL: Luther Zeltinger 19-110; DEV: Joey Hornstein 16-218, Cordell Yoder 7-100

PASSING—VAL: Tate Sufficool 1-10, 39 yards; DEV: Jagger Miller 1-2, 31 yards

RECEIVING—VAL: Sam Beierle 1-39; DEV: Cordell Yoder 1-31

Thompson 52,

May-Port-CG 28

MAY 0 21 0 7 --28

THO 7 12 20 13 --52

T—Hayden Overby 17 pass from Cadyn Schwabe (kick good)

MPCG—Reese Hanson 2 run (PAT failed)

MPCG—Sam Satrom 91 run (PAT good)

T—Schwabe 63 run (PAT failed)

T—Cole Sorby 1 run (PAT failed)

MPCG—Tristan Beck 65 pass from Hanson (kick good)

T—Sorby 1 run (PAT failed)

T—Nick Reck 2 run (kick failed)

T—Reck 2 run (PAT good)

T—Schwabe 31 run (PAT failed)

T—Reck 19 run (kick good)

MPCG—Beck 53 pass from Hanson (kick good)

Individual leaders

RUSHING—T: Nick Reck 23-223, Schwabe 11-140

Finley-Sharon/HP 42,

Midway-Minto 40

FIN 16 6 20 0 --42

M-M 6 8 12 14 --40

MM—John Juarez 7 run (PAT failed)

FSHP—Jack Ihry 14 run (PAT good)

FSHP—Ihry 16 run (PAT good)

MM—Dominic Schuster 40 pass from Juarez (PAT good)

FSHP—Logan Rayner 27 pass from Zerface (PAT failed)

MM—Weston Napier 9 pass from Juarez (PAT failed)

FSHP—Ihry 50 run (PAT failed)

FSHP—Ihry 47 pass from Zerface (PAT good)

MM—Juarez 24 run (PAT failed)

FSHP—Ihry 68 kickoff return (PAT failed)

MM—Schuster 21 pass from Juarez (PAT failed)

MM—Schuster 16 pass from Juarez (PAT good)

North Border 36,

Four Winds-Minn. 6

N-B 6 16 14 0 --36

FWM 0 0 0 6 --6

N-B—Carter Brown 1 run (run failed)

N-B—Brown 75 run (Tucker Soli run)

N-B—Soli 4 run (run failed)

N-B—Brown 3 run (Brown run)

N-B—Brown 15 run (Martian Bjornstad run)

N-B—Brown 29 run (run failed)

FWM—Fred Redfox 14 pass from Keldon Keja (PAT failed)

North Prairie 52,

Dunseith 26

N-P 16 26 2 8 --52

DUN 0 0 8 18 --26

N-P—Austin Soukup 36 run (Grant Munro run)

N-P—Soukup 1 run (Munro run)

N-P—Xavier Mitchell 73 interception return (Soukup run)

N-P—Mitchell 59 run (PAT failed)

N-P—Gabe Leonard 28 pass from Soukup (PAt failed)

N-P—Leonard 18 pass from Soukup (PAT failed)

DUN—Marshall Poitra 72 kickoff return (Poitra run)

DUN—Poitra 19 run (PAT failed)

N-P—Soukup 76 run (Munro run)

DUN—Peltier 20 run

St. John 38,

T-G-U Titans 6

TGU 0 0 6 0 --6

STJ 8 14 16 0 --38

STJ—Lance Jay 2 run (Jay run)

STJ—Kyler McGillis 15 pass from Bryor Parisien (PAT failed)

STJ—Parisien 10 run (Jay run)

TGU—Shayden Luna 52 run (PAT failed)

STJ—Parisien 2 run (Dalton Prouty from Parisien)

STJ—Prouty 41 pass from Parisien (Zach Poitra from Parisien)

Langdon-Ed-Munich 66,

Bottineau 14

BOT 8 0 6 0 --14

LEM 34 19 7 6 --66

B—Bailey Birchum 67 pass from Ethan Hahn (Gallagher run)

LEM—Connor Tetrault 1 run (Petrault pass from Jacob Delvo)

LEM—Anfernee Economy 7 pass from Jacob Delvo (Economy kick)

LEM—Chase Peebles 25 run (kick failed)

LEM—Jacob Delvo 10 run (kick failed)

LEM—Peebles 1 run (Economy kick)

LEM—Tetrault 11 run (kick failed)

LEM—Jacob Delvo 10 run (Economy kick)

LEM—Peebles 8 run (kick failed)

LEM—Jacob Delvo 63 kickoff return (Economy kick)

B—Devan Main 1 run (run failed)

LEM—Jackson Delvo 11 run (pass failed)

Individual leaders

RUSHING—B: Bailey Burchum 3-101

PASSING—LEM: Jacob Delvo 12-16, 257 yards

RECEIVING—LEM: Anfernee Economy 6-135

Harvey-WC 16,

Park River Area 8

HWC 0 8 0 8 --16

PRA 0 8 0 0 --8

HWC—Hunter Ripplinger 5 pass from Jarrett Anderson (Ridge Walker run)

PRA—Adam Zavalney 17 run (Zavalney run)

HWC—Lucas Raue 3 run (Walker run)

College soccer

6

Friday's results

Minot State 8, UM Crookston 0

UND 2, Idaho State 0

First half—1. Katie Moller (PK) 0:58; 2. Moller (Kennedy Kidd) 9:36

Goalie saves—ISU: Shawna Hennings 3; UND: Catherine Klein 6

College volleyball

6

Friday's results

Northland over Rainy River 25-16, 25-13, 25-17

Sioux Falls over UM Crookston 26-24, 25-23, 21-25, 25-20

Prep volleyball

6

Late Thursday

Valley City 25-19-20-25-15,

Devils Lake 16-25-25-12-13

Valley City (kills-blocks- service aces)—unavailable

Home—Abby Johnson 0-0-1 (23 digs), Alice Benedetti 7-0-0, Taylor Windjue 5-1-2, Kyleigh Toso 9-4-1, Olivia Light 2-1-1, Mattea Vetsch 11-3-1, Chaira Olson 7-0-1, Alex Palmer 3-1-1

May-Port-CG 24-12-25-25-17,

Finley-S/H-P 26-25-17-14-15

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks- service aces)—unavailable

Home—Katelin Grinde 4-1-2, Madisen Knudsvig 12-3.5-4, Shelby Sedivec 3-1.5-2 (11 assists, 16 digs), Julia Kohls 4-1-0, Abby Freeland 6-1.5-1 (17 assists), Cora McClenahen 7-3.5-3, Ellie Bergstrom 0-0-4 (16 digs)

Boys soccer

6

Friday's results

Crookston 2,

GF Central 1

First half—1. GFC, Mason Macias 10:37

Second half—2. C, Alex LaFrance (Jake Anderson) 24:00; 3. C, Noah Kiel 31:00

Goalie saves—GFC: Nicholas Dohman 3; CRO: Logan Wardner 3

GF Red River 8,

EGF Senior High 0

First half—1. Maxx Andrade 6:00; 2. Dilson Gurung 7:00; 3. Cam Blilie (Mohamud Yayhe) 10:00; 4. Landon Hagen (Suraj Magar) 12:00; 5. Hagen (Andrade) 28:00; 6. Yayhe (Blilie) 36:00

Second half—7. Magar (Blilie) 42:00; 8. Suman Tamang 64:00

Goalie saves—RR: Carter Krenelka 1, Luke Anderson 1, Mason Thingvold 3; EGF: 5

Running

6

Alerus 5K

In Grand Forks, Friday

Men's top 20

1. Fumiteru Tsurumaki 16:14.62; 2. Branden Scheel 16:24.84; 3. Riley Lagasse 18:14.46; 4. Will Valentine 18:49.85; 5. Alex Widner 19:22.12; 6. Matthew Tingum 20:33.83; 7. Donald Waltz 20:53.07; 8. Caleb Dorman 23:42.78; 9. Nick Ackley 21:46.63; 10. Benjamin Stagg 21:48.22

11. Chris Stroot 21:52.67; 12. Carter Mosher 22:18.41; 13. Cole Anderson 22:34.35; 14. Zachary Lunak 22:37.22; 15. Jonathan Cardona 22:44.23; 16. Bob Beaudrie 22:59.79; 17. Cody Hempel 23:32.23; 18. Evin Trudeau 23:51.52; 19. Tyler Glueckert 24:04.66; 20. Oscar Belanger 24:16.47

Women's top 20

1. Andrea Nelson 19:33.49; 2. Claire Brien 22:16.32; 3. Hailey Peterson 22:17.17; 4. Dyana Fish 22:35.06; 5. Morgan Fetch 23:24.86; 6. Jessica Seay 23:36.25; 7. Sophie Haug 23:44.88; 8. Jess Lipkes 23:44.94; 9. Cassie Guarino 23:58.16; 10. Jocelynne Hoefs 24:52.34

11. Tana Setness Hoefs 25:12.61; 12. Macie Stanislawski 25:32.54; 13. Shannon Seiler 25:54.88; 14. Jill Stanislawski 26:20.40; 15. Sarah Kanten 26:22.98; 16. Mandie Nechwediuk 26:27.46; 17. Brandi Nelson 26:28.61; 18. Heidi Pagnac 26:47.12; 19. Joni Minor 26:47.68; 20. Kari Trudeau 27:43.57

For complete results, go to www.gfmarathon.com

College football

6

Friday's result

Virginia 42, Boise State 23

Big Sky Conference

Conf. Overall

Montana 0-0 2-1

UC Davis 0-0 2-1

So. Utah 0-0 2-1

Weber St. 0-0 2-1

Idaho St. 0-0 2-1

No. Colo. 0-0 1-1

Sacramento 0-0 1-1

North Dakota 0-0 1-2

E. Wash. 0-0 1-2

Montana St. 0-0 0-2

No. Arizona 0-0 0-2

Portland St. 0-0 0-2

Cal Poly 0-0 0-3

Saturday's games

Montana State at UND, 2:30 p.m.

UC Davis at Weber State

Southern Utah at Sacramento State

Northern Arizona at Cal Poly

Idaho State at Northern Colorado

North Star

Conf. Overall

Dakota St. 1-0 3-1

Dickinson St. 1-0 2-1

Waldorf 1-0 2-1

Valley City 1-1 2-2

Presentation 0-1 1-2

Mayville St. 0-1 0-3

Jamestown 0-1 0-4

Saturday's games

Dickinson at Mayville, 1 p.m.

Waldorf at Jamestown

Presentation at Dakota State

Northern Sun

Conf. Overall

North

St. Cloud 0-0 2-1

Bemidji 0-0 1-2

Minn.-Duluth 0-0 1-2

Moorhead 0-0 1-2

Northern St. 0-0 1-2

Crookston 0-0 0-3

Minot St 0-0 0-3

Mary 0-0 0-3

South

Mankato 0-0 3-0

Sioux Falls 0-0 3-0

Winona 0-0 3-0

Augustana 0-0 2-1

SW Minn. 0-0 2-1

Upper Iowa 0-0 2-1

Wayne St. 0-0 2-1

Con.-St. Paul 0-0 1-2

Saturday's games

Crookston at Sioux Falls, 6 p.m.

Duluth at Wayne

Southwest Minn. at Bemidji, 2 p.m.

Winona at Minot

Northern at Mankato

Concordia-SP at Moorhead

Augustana at St. Cloud

Missouri Valley

Conf. Overall

N.D. State 0-0 2-0

South Dakota 0-0 3-0

S.D. State 0-0 3-0

Western Ill. 0-0 2-0

Illinois St. 0-0 2-0

So. Illinois 0-0 2-0

Youngstown 0-0 2-1

Missouri St. 0-0 1-2

No. Iowa 0-0 1-2

Indiana St. 0-0 0-3

Saturday's games

Robert Morris at NDSU, 2:30 p.m.

Southern Illinois at Memphis

Western Illinois at Coastal Carolina

Illinois State at Missouri State