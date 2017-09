Thursday's local scoreboard

Southern Utah—Macky Fifita 8-3-0 (8 digs), Janet Kalaniuvalu 9-1-1 (12 digs), McCail Evans 8-6-0, Alexis Averett 19 assists (8 digs), Elisa Lago 16 digs

Prep volleyball

Thursday's results

Fosston over Mahnomen 25-8, 25-9, 25-10

Crookston over Red Lake Co. Central 20-25, 25-10, 25-23, 25-17

Red River 25-25-25,

Wahpeton 12-21-23

Red River (kills-blocks- service aces)—Maggie Steffen 17-3-1, Alex Sorenson 13 assists, Kenady Steffan 18 assists, Alexis Brown 8-2-0, Alyssa Mulroy 8-0-0

Wahpeton—unavailable

GF Central 25-25-18-25,

EGF Sr. High 22-22-25-23

GF Central (kills-blocks- service aces)—Madi Herbeck 3-0-0 (13 digs), Sadie McGee 6-0-3 (31 assists, 11 digs), Jess Gillian 23 digs, Korri Gust 15-0-3 (18 digs), Bailey Jaeger 4-1-0, Jaylin Perrault 9-0-0, Katie Noreen 4-0-1 (13 digs)

EGF Senior High—Julia Warmack 10-3-0, Liv Pesch 8-3-0 (21 digs), Natalie Carlstrom 7-1-2, Brianna Walski 5-1-0, Kaitlyn Knutson 0-0-3 (14 assists), Ella Eggers 0-0-3 (12 assists, 13 digs), Tyra Chupka 0-0-1 (18 digs)

Sacred Heart 14-25-25-26,

Stephen-Argyle 25-16-15-24

Stephen-Argyle (kills-blocks- service aces)—Abbey Johnson 4-5-0, Abi McGlynn 1-26-1, Autumn Thompson 0-8-0, Maddie Neberg 5 assists, Savannah Riopelle 35 assists, Lexi Efta 5 assists

Sacred Heart—Ivy Edwards 0-11-0, Jessica Remer 1-14-0, Maddi Mitzel 2-7-2, Katelyn Rudolph 2-8-0, Molly Hanson 22 assists

Thompson 25-25-25,

North Border 8-14-20

North Border (kills-blocks- service aces)—Taylor Thompson 4-1-0, Kenzie Carson 2-2-1, Jaiden Volk 4-0-1, Karley McLeod 2-3-0, Kaley Wessels 0-0-2 (9 assists)

Thompson—Carrie Nistler 4-0-4, Jordyn Bohlman 19 assists, Izzy Shirek 11-0-0, Macy Jordheim 5-0-0, Taylor Zak 11-0-2

Park River-F/L 25-25-25,

Grafton 15-10-10

Park River-F/L(kills-blocks- service aces)—Elaina Swartz 11-x-x, Gretchen Brummond x-2-x, Maris Miller 32 assists

Grafton—Amiya Malone 6-1-1, Signe Eckman 12 assists

Cavalier 23-25-25-25,

Midway-Minto 25-13-18-18

Cavalier (kills-blocks- service aces)—Haydee Krieg 11-7-4, Peyton LeTexier 0-0-1 (32 assists),

Midway-Minto—Jamie Thorvilson 0-0-5, Sara Goodoien 4-0-0, Kaylee Maendel 4-0-1

Griggs Co. Central 15-17-15-26,

Larimore 18-25-20-24

Griggs Co. Central (kills-blocks- service aces)—Jaycee Andel 8-0-2, Daphne Kenninger 15-0-3, Ella Stokke 12-1-0, Kennedy Haakenson 6-0-2, Jenna Larson 6-2-0

Larimore—Ivy Daws 5-1-1, Haley Verkheulen 11-1-0, Macy Yahna 8-0-2, Sloan Smith 7-1-4, Hannah Dietron 5-1-0, Abby Holter 19 assists

Hillsboro-CV 27-23-25-25,

Hatton-North. 25-25-13-21

Hillsboro (kills-blocks- service aces)—Kinsey Allen 12-x-3, Ashley Wright 11-x-x, Grace Dryburgh 7-x-x (38 assists)

Hatton-Northwood—Grace Fladeland 9-0-0, Thyra Peterick 8-5-x, Emily Carlson 8-2-x, Elizabeth Ostlie 2-x-3 (17 assists)

North Star 25-25-25,

Rolla 17-13-23

Rolla (kills-blocks- service aces)—Keana Cahill 5-1-x, Kylee Baumgarn 5-x-1, Abby Bercier 4-1-x, Jacie Parisien 1-x-4 (18 assists)

North Star—Jasmine Heisler 2-x-1, Danielle Hagler 13-1-x, Stephanie Miller 6-x-3, Maddison Peters x-x-4 (12 assists)

Benson Co. 24-16-25-25-15,

St. John 26-25-19-8-11

Benson Co. (kills-blocks- service aces)—Jocelyn Braunberger 10-x-4, Kirstien Fleetwood 10-x-x, Justice Grant 27 assists

St. John—Dani Schwanke 25-x-6, Mallorie Sabo 9-x-x, Camee Wangler 16 assists, Zoe Lauckner 18 assists

Langdon-E-M 25-25-25,

Dunseith 5-6-14

Dunseith (kills-blocks- service aces)—unavailable

Langdon-Edmore-Munich—Callie Ronningen 9-0-7, Jordyn Worley 10-0-4, Calyn Crockett 2-0-4, Madi Pritchard 7-0-2, Rachel Hill 22 assists

Rolette-Wol. 25-25-25,

Dakota Prairie 18-20-22

Dakota Prairie (kills-blocks- service aces)—Carly Lippert 9-0-3 (9 assists), Paige Haakenson 6-0-0, Shaye Frederick 2-1-0, Catherine Haugland 7 assists

Rolette-Wolford—Kinzie Martinson 11-1-0, Maria Leonard 5-0-0, Baylee Mora 14 assists

Crookston 20-25-25-25,

Red Lake CC 25-18-23-17

Red Lake Co. Central (kills-blocks- service aces)—Julian Bernstein 9-x-x, Jenn Pahlen 9-x-x, Sarah Christensen xx-4, Hannah Kolstoe 19 assists, Calyssa Eskeli 10 assists

Crookston—Rachel Hefta 16-4-x, Hailey Seaver 10-x-x, Katelyn Wagner 7-x-x (10 digs), Hope Schear x-x-3, Kylie Solheim 37 assists, Teagen Carlstrom 10 digs

Fertile/Beltrami 25-25-25,

Bagley 17-10-19

Bagley (kills-blocks- service aces)—Bayley Dukek 2-1-0, Aleah Nelson 2-0-1, Kylli Anderson 1-3-0

Fertile/Beltrami—Shelby Dunbar 5-3-2, Bailey Mulcahy 11-0-3 (8 assists), Lauren Harstad 7-0-1 (17 assists)

Badger-Green/MR 25-25-25,

Warren-A-Oslo 7-13-12

Warren-Alvarado/Oslo—Kaitlynn Johnson 5-0-0, Faith Porter 3-0-1, Rylie Mortimer 2-0-1, Shelby Durand 4 assists

Badger-Greenbush/MR (kills-blocks- service aces)—Maddi Janicke 13-0-1, Carly Mekash 11-0-1, Emmie Jacobson 8-0-0, Kjerstlie Lieberg 19 assists, Alyssa Kilen 16 assists

Ada-Borup 25-25-25,

Climax/Fisher 11-14-11

Ada-Borup (kills-blocks- service aces)—unavailable

Climax/Fisher—DeLainey Fogarty 4-1-0, Rylie Magsam 3-0-0, Maddy Nesvig 7 assists

Kittson Co. Central 25-25-25,

Red Lake Falls 16-8-12

Red Lake Falls (kills-blocks- service aces)—Megan LaCrosse 2-3-1, Josie Huot 2-0-1, Sienna Olson 2-1-0

Kittson Co. Central—Marlee Turn 16-1-0, Cora Kujava 12-0-2, Morgan Olson 4-0-2, Kasey Soliah 3-1-1 (14 assists), Peyton Klein 20 assists

Lake of the Woods 25-25-25

Clearbrook-Gonvick

Lake of the Woods (kills-blocks- service aces)—Marissa Johnson 12-x-x, Great Moeller 7-x-x (18 assists), Kierra Krause 10 assists, BayLeigh Lucek x-x-9

Clearbrook-Gonvick—Madelynne Faldet x-4-x, Tamara Skinaway x-3-x, Lauren Melby x-3-x

Boys soccer

Thursday's results

EGF Senior High 3,

Crookston 1

First half—1. EGF, Mohammed Barkadleh (Mohammed Yousif) 13:00; 2. EGF, Conner Tice (Parker Anderson) 29:00

Second half—3. C, Mason Laplante 64:00; 4. EGF, Barkadleh (Anderson) 79:00

Goalie saves—EGF: Drew Kallock 11; C: Logan Wardner 7

West Fargo 4,

Red River 0

First half—1. Telvin Vah (Noah Schaeffer) 1:00; 2. Lucas Simon (Vah) 8:00

Second half—3. Noah Schaeffer 46:00; 4. Jewan Monger 74:00

Goalie saves—RR: Carter Krenelka 4, Mason Thingvold 3; WF: Seth Holm 5

WF Sheyenne 1,

GF Central 0

Second half—1. Leonard Dunor 63:00

Goalie saves—WFS: Zachary Douglas 6; GFC: Nicholas Dohman 9

Girl soccer

Thursday's result

EGF Senior High 5,

Bemidji 2

First half—1. EGF, Breanna Olson (Nicole Schclenk) 7:05; 2. EGF, Kora Jordheim (Tiffany Hanson) 12:54; 3. BEM, Isabelle Morin 35:00

Second half—4. Chloe Torgerson (Sydney Hjelle) 43:44; 5. EGF, Brooke Filipi 64:00; 6. BEM, Annah Schlussman 66:00; 7. EGF, Macy Skyberg (Jordheim) 73:00

Goalie saves—EGF: Kenzie Whalen 3; BEM: Ali Beard 12

Boys tennis

Thursday's results

GF Central 8,

WF Sheyenne 1

Singles

1. James Votava, GFC, over Kamden Baer 6-4, 6-1; 2. Gary Wu, GFC, over Tanner Hansen 6-2, 6-3; 3. Logan Sandberg, GFC, over Kyle Toy 6-1, 6-2; 4. Cameron Cook, WF, over Kyle Stauss 4-6, 6-0, 6-3; 5. Cole Spicer, GFC, over Dylan Gagner 6-4, 6-3; 6. Chase Spicer, GFC, over Jonah Stevenson 6-3, 6-3

Doubles

1. Votava/Spicer, GFC, over Baer/Toy 6-4, 6-4; 2. Wu/Braden Panzer, GFC, over Hansen/Gagner 2-6, 6-1, 6-4; 3. Stauss/Hunter Bjorge, GFC, over Gagner/Kamden Coles 1-6, 6-1, 6-2

Red River 5,

Fargo South 4

Singles

1. Davis Lawley, FS, over Kaden Johnson 6-1, 6-0; 2. Max Olson, FS, over Jack Lindgren 6-2, 3-6, 6-5, 7-5; 3. Geoffrey Youngs, FS, over Gavin Loscheider 6-3, 6-3; 4. Stefan Curic, RR, over Austin Zurn 6-2, 7-6, 7-4; 5. Sam Rath, RR, over Alex Hetland 6-4, 6-1; 6. Nick Stokke, RR, over Adam Fischer 6-1, 6-0

Doubles

1. Lawley/Kain Carlson, FS, over Johnson/Curic 4-6, 6-0, 6-2; 2. Lindgren/Loscheider, RR, over Youngs/Zurn 6-3, 2-6, 6-3; 3. Adam Durrani/Mason Salquist, RR, over Olson/Fischer 6-2, 6-3