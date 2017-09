Tuesday's local scoreboard

EGF Senior High 79, Perham 105, Staples-Motley 124, Thief River Falls 136, United North Menagha-Sebeka 154, Lake Park-Audubon 159, Dilworth-G-F 185, Pequot Lakes 196, Warroad 198, Wadena-Deer Creek 226, Park Rapids 230, Frazee 276, Ada-Borup/NCW 280, Roseau 295

Top 10 individuals

1.Jerzie Finstad, TRF, 20:01.4; 2. Lily Peterson, LP-A, 20:05.5; 3. Kira Sweeney, Stap-Mot, 20:12.2; 4. Ellie Morgan, Fraz, 20:36.1; 5. Ashley Hokanson, Per, 20:46.8; 6. Annika Aho, United, 20:53.5; 7. Liz Birkeland, Per, 20:58.0; 8. Marin Garrett, EGF, 21:06.8; 9. Addison Lorber, Stap-Mot, 21:11.5; 10. Ashley Robben, Stap-Mot, 21:21.0

Other EGF scorers

13. Lydia Floden 21:39.0; 18. Quincy Floden 21:59.9; 19. McKenna Langerud 22:03.7; 27. McKenna Garrett 22:26.9

Boys

Team totals

Staples-Motley 67, Ada-Borup/NCW 77, International Falls 112, Wadena-Deer Creek 130, Dilworth-G-F 158, Bemidji 184, Pequot Lakes 190, Frazee 201, Roseau 228, Thief River Falls 231, Park Rapids 297, Hawley 298, Bagley 341, Warroad 347, Pine River-Backus 417, Lake Park-Audubon 434, New York Mills 457

Top 10 individuals

1.Emmet Anderson, Stap-Mot, 16:38.5; 2. Ben Andringa, Crookston, 17:12.5; 3. Christian Sterton, A-B/NCW, 17:14.8; 4. Linae Whiting, Bem, 17:34.2; 5. Tyson Mahar, EGF Senior High, 17:41.5; 6. Cole Nowacki, EGF Senior High, 17:46.5; 7. Noah Ross, W-DC, 17:50.7; 8. Zach Heppner, War, 17:55.0; 9. James Siems, Bem, 18:01.4; 10. Dan Wilson, DGF, 18:01.4

Other EGF finishers

18. Sakariye Ismail 18:10.8

Prep volleyball

Tuesday's results

Valley City over Fargo South 25-23, 25-12, 25-9

Fargo Shanley over Fargo Davies 25-18, 25-19, 25-21

Fertile-Beltrami over Mahnomen 25-12, 25-11, 25-15

Fosston over Fisher-Climax 25-15, 25-17, 25-16

Detroit Lakes over Wadena-DC 25-7, 25-22, 25-11

Hawley over Dilworth-Glyndon-Felton 27-25, 25-20, 21-25, 25-21

Park Christian over Norman Co. East/U-H 18-25, 25-19, 25-19, 22-25, 15-8

Breckenridge over Hankinson 25-17, 25-12, 25-15

Red River 25-25-25,

WF Sheyenne 18-17-20

Sheyenne (kills-blocks- service aces)—Shay Weber 1-0-0, Katelyn Golde 05-1-0, Jadyn Feist 5-1-0, McKenzie Newton 0-1-1 (10 assists)

Red River—Alex Sorenson 0-0-1 (18 assists), Maggie Steffen 12-0-4 (12 digs), Kenady Steffan 12 assists, Alexis Brown 7-1-0, Alyssa Mulroy 9-1-0, Hallie Roed 16 digs

Sacred Heart 25-25-25,

Red Lake CC 14-13-16

Red Lake Co. Central (kills-blocks- service aces)—Jenna Pahlen 2-0-4, Sydnie Gunderson 1-0-0, Calyssa Eskeli 2-0-1, Hannah Kolstoe 0-0-8 (5 assists)

Home—Molly Hanson 0-0-10 (13 assists), Ivy Edwards 6-0-0, Jessica Remer 10-1-0, Katelyn Rudolph 8-1-0, Maddi Mitzel 2-0-2, Hannah Hollcraft 7 assists

West Fargo 25-25-25,

Devils Lake 16-12-23

West Fargo (kills-blocks- service aces)—NA

Devils Lake—Taylor Windjue 2-0-3 (14 assists), Kyleigh Toso 5-0-0, Olivia Light 6-1-0, Mattea Vetsch 4-0-0, Chiara Olson 5-0-1, Alex Palmer 6-0-0 (11 assists), Abby Johnson 10 digs

Thompson 25-25-25,

Midway/Minto 16-12-10

Thompson (kills-blocks- service aces)—Sara Goodoien 4-2-0, Jamye McMillan 2-0-0, Jamie Thorvilson 8 assists

Midway/Minto—Taylor Zak 9-4-0, Macy Jordheim 8-7-0, Izzy Shirek 5-0-0, Jordyn Bohlman 16 assists, Kaia Sorby 13 assists

Cavalier 25-25-25,

Lakota 16-15-22

Cavalier (kills-blocks- service aces)—Haydee Krieg 8-1-4, Jaiden Erlendson 12-x-x, Jordan Rongen 6-x-x, Peyton LeTexier 1-0-2 (25 assists)

Lakota—Taylor Wittenhagen 7-x-x, Breanna Schmidt 5-0-1, Steph Bertlett 3-0-1, Emily Bina 0-0-4 (6 assists)

Larimore 26-25-24-23-15,

Dak. Prairie 24-16-26-25-9

Larimore (kills-blocks- service aces)—Ivy Daws 6-x-4, Haley Verkuehlen 4-x-x, Sloan Smith 3-4-x, Macy Yahna 3-x-x (8 digs), Abbie Holter 16 assists

Dakota Prairie—Shaye Frederick 9-1-x, Paige Haakenson 6-x-x, Kaitlyn Myrum 4-x-4, Courtney Stein 9-2-x, Carly Lippert 19 assists, Erika McPherson 9 digs

Park River/FL 14-25-19-25-15,

North Star 25-17-25-17-7

Park River/Fordville-Lankin (kills-blocks- service aces)—Elaina Swartz 16-0-2 (32 digs), Gretchen Brummond 12-1-1, Gigi Brouillard 7-2-0, Hannah Gordon 11-0-0, Maris Miller 44 assists, Amy Seim 0-0-2 (37 digs), Kyla Spoonland 2-2-6 (10 digs)

North Star —Jasmine Heisler 7-0-0, Madison Peters 2-0-4 (13 assists), Danielle Hagler 19-3-0 (15 digs), Olivia Resier 14 assists, Mya Halverson 7-1-2 (29 digs)

Finley-Sharon/H-P 25-25-25,

Four Winds-Minn. 10-13-4

Four Winds-Minnewaukan (kills-blocks- service aces)—Latasha Bellile 4-0-0, Louelle Deng 3-0-0, Whitney Littlewind 0-0-1, 3 assists

Finley-Sharon/Hope-Page—Cierra Jacobson 10-1-5 (6 digs), Maddy Christian 8-0-8, Rian Richards 6-0-5 (11 assists), Mikayla Koenig 4-0-0 (17 assists), Jordyn Twite 0-0-5

Roseau 26-23-31-22-15,

Bemidji 24-25-29-25-13

Bemidji (kills-blocks- service aces)—unavailable

Roseau—Victoria Johnson 23-3-1 (27 assists), Kacie Borowicz 13-1-1 (20 digs), Rylie Bjerklie 15-1-0, Erin Leverington 13-1-1, Lyvia Moser 35 assists

Park Rapids 25-25-25,

Crookston 12-12-8

Crookston (kills-blocks- service aces)—Rachel Heft 6-0-0, Teagan Carlstrom 0-0-1, Kylie Solheim 6 assists, Aleece Durbin 6 digs

Park Rapids—unavailable

Badger-Greenbush-MR 25-25-25,

Warroad 9-22-13

Warroad (kills-blocks- service aces)—Katie Kotlowski 6-1-x, Marlie Johnson 4 assists, Caitlin Culleton (5 assists), Tifani Foster 3-x-x

Badger-Greenbush-MR—Carly Mekash 21-x-x, Emmi Jacobson 10-x-x, Kjerstie Lieberg 6-x-x (6 assists), Maddi Janicke 4-0-5, Alyssa Kilen 25 assists

Win-E-Mac 25-25-25,

Bagley 8-17-13

Bagley (kills-blocks- service aces)—Bayli Dukek 3-0-0, Kylli Anderson 3-0-0, Demi Keogh 15 assists, Tessa Tramm 19 assists, Alyssa Kilen 25 assists

Win-E-Mac—Lauren Strom 4-5.5-1 (9 digs), Hannah Smeby (5-11.5-3, Lindsey Espeseth 3-11-0, Maci Hamre 0-0-1 (44 assists)

Stephen-Argyle 25-25-24-30-15,

Kittson CC 20-18-26-32-11

Stephen-Argyle Central (kills-blocks- service aces)—Autumn Thompson 11-0-1, Abigail McGlynn 26-8-0, Abbey Johnson 9-1-0, Savannah Riopelle 5-3-1 (43 assists), Kristina Svendseid 7-1-0

Kittson Co. Central—Peyton Klein 0-0-3 (30 assists), Kasey Soliah 5-0-1 (15 assists), Marlee Turn 21-0-1, Cora Kujava 15-1-3, Morgan OIson 6-1-2, Sophie Klegstad 4-3-2

Warren-A-O 25-25-19-18-15,

Nor. Freeze 21-18-25-25-10

Warren-Alvarado-Oslo (kills-blocks- service aces)—Faith Porter 8-3-6, Kaitlyn Johnson 14-0-1, Rylie Mortimer 7-0-3, Teaira Chandler 1-0-4 (18 assists)

Northern Freeze—Keylee Dahl 12-2-0, Brita Swenson 10-0-2, Grace Sorenson 3-5-0, Alyssa Audette 0-0-1 (18 assists), Shelby Wagner 0-0-2 (15 assists)

Late Monday

Langdon-E-M 25-25-25,

Benson Co. 10-7-3

Langdon-Edmore-Munich (kills-blocks- service aces)—Callie Ronningen 15-2-3, Calyn Crockett 11-0-3, Jordyn Worley 5-0-9 (10 digs), Rachel Hill 31 assists, Kellie Hetler 13 digs

Benson County—Desidy Schwanke 2--1-0, Dani Schwanke 1-3-0, Camee Wangler 1-0-0 (7 assists)

Boys soccer

Tuesday's results

Detroit Lakes 3, Crookston 1

Fargo Shanley 2,

GF Central 0

First half—Jordan Peterson (Wasi Odegard) 30:00

Second half—Kai Nellermoe (Odegard) 43:00

Goalie saves—GFC: Nick Dohman 3; SH: Max Busch 2

Girl soccer

Tuesday's results

Detroit Lakes 7, Crookston 0

Boys tennis

Tuesday's results

Fargo Davies 7, Valley City 2

West Fargo 6, Wahpeton 0

Fargo South 7, WF Sheyenne 0

GF Central 5,

Fargo Shanley 3

Singles

1. James Votava, GFC, over Finnian O'Donnell 6-3, 6-2; Gary Wu, GFC, over Jonah Jelinski 6-2, 6-0; 3. Logan Sandberg, GFC, over Ben Traynor 6-1, 6-0; 4. Charlie Perhus, FS, over Kyle Stauss 6-2, 1-6, 6-3; 5. Cole Spicer, GFC, over Adam Sayler 7-5, 7-5; 6. Mason Thimjon, FS, over Chase Spicer 6-2, 6-3

Doubles

1. Votava/Stauss, GFC, over O'Donnell/Jon. Jelinski 7-5, 6-1; 3. Thimjon/Jac. Jelinski, Shan, over Sandberg/Braden Panzer 6-3, 6-2 (second doubles wasn't completed due to weather)

Red River 8,

Fargo North 1

Singles

1. Kaden Johnson, RR, over Ben Laber 6-2, 6-1; 2. Jack Lindgren, RR, over Mike Hallquist 6-0, 6-1; 3. Gavin Loscheider, RR, over Blake Atkins 6-2, 6-0; 4. Stefan Curic, RR, over Brett Skeldum 6-1, 6-2; 5. Adam Durrani, RR, over Mitch Dummer 6-1, 6-2; 6. Nick Stokke, RR, over Jacob Shelver 6-0, 6-1

Doubles

1. Laber/Hallquist, FN, over Johnson/Curic 4-6, 6-2, 6-2; 2. Lindgren/Loscheider, RR, over Skeldum/Dummer 6-2, 6-1; 3. Sam Rath/Mason Salquist, RR, over Atkins/Houska 6-2, 6-2

Girls tennis

Tuesday's results

Crookston 4, Detroit Lakes 3

Bemidji 6, Crookston 1

Park Rapids 5,

EGF Senior High 2

Singles

1. Natalie Kinkel, PR, over Jenna Dietrich 6-1, 6-1; Tori Hilmanowski, PR, over Maggie Dietrich 6-4, 6-4; 3. Abby Morris, PR, over Kayla Partlow 6-0, 6-1; 4. Katelyn Farder, EGF, over Meagan Powers 6-2, 6-2

Doubles

1.Chloe Johnson/Olivia Wallace, PR, over Bailey McMahon/McKenna Aitchison 7-6(9-7), 6-3; 2. Delaney Aaker/Brynn Havis, EGF, over Kendra Coborn/Gracie Eischens 7-5, 7-6(8-6); 3. Rachel Herman/Jada Renneberg, PR, over Thea Haaven-Harstad/Kate Johnson 6-4, 7-6(7-1)

College volleyball

Tuesday's result

Minn.-Crookston over Bemidji State 26-24, 20-25, 21-25, 25-23, 15-9