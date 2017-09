Saturday's local scoreboard

Upper Iowa 31, Northern State 14

Sioux Falls 38, Mary 7

Winona State 42, Minn.-Moorhead 14

Concordia 31, Bethel 7

Dakota College-Bottineau 48, Northland 39

St. Cloud State 56, Concordia-St. Paul 21

Dakota State 48, Mayville St. 16

MAY 0 10 0 6 --16

DAK 7 14 21 6 --48

D—Mason Leighton 21 pass from Jacob Giles (Brywn Ractliffe kick)

D—Brendon Waldner 8 pass from Giles (Ractliffe kick)

M—Jonathan Rodriguez 35 field goal

D—Waldner 48 pass from Giles (Ractliffe kick)

M—Adrian Carillo 9 pass from Creigton Pfau IRodriguez kick)

D—Trever Listman 17 pass from Giles (Ractliffe kick)

D—Waldner 12 pass from Giles (Ractliffe kick)

D—Leighton 8 pass from Giles (Ractliffe kick)

D—Jared Richardson 4 run (kick failed)

M—Joshua Portillo 14 pass from Pfau (pass failed)

Big Sky Conference

Conf. Overall

Montana 0-0 2-1

UC Davis 0-0 2-1

No. Colo. 0-0 1-1

Idaho St. 0-0 2-1

Sacramento 0-0 1-1

So. Utah 0-0 1-1

Weber St. 0-0 1-1

North Dakota 0-0 1-2

E. Wash. 0-0 1-2

Montana St. 0-0 0-2

No. Arizona 0-0 0-2

Portland St. 0-0 0-2

Cal Poly 0-0 0-3

Saturday's results

South Dakota 45, UND 7

Eastern Washington 56, Fordham 21

Colorado 41, Northern Colorado 21

Montana 56, Savannah State 3

UC Davis 37, Portland State 14

Idaho State 30, Nevada 28

Weber State at Sacramento State (late)

Northern Iowa at Southern Utah (late)

Girls swimming

UND Invitational

At Hyslop Pool, Saturday

Team totals

Minot 346, West Fargo Sheyenne 288.5, GF Red River 240, GF Central 235, West Fargo 201, Williston 197, Crookston 141, Fargo Shanley 139, Mandan 137.5, Dickinson 135, Jamestown 130, Thief River Falls 65

Winners & area top-8 placers

200 medley relay—1. Red River (Liddy Ohe, Kaitlin Watson, Elsa Musselman, Lauryn MacLeod) 1:57.46; 6. Crookston 2:03.06

200 freestyle—1. Lexi Ljunggren, GFC, 1:54.95; 3. Ellie Pulkrabek, GFC, 2:04.95; 4. Musselman, RR, 2:05.61; 8. MacLeod, RR, 2:08.85

200 individual medley—1. Rylie Webb, Minot, 2:17.39; 3. Merran Dingmann, Cr, 2:26.50; 5. Zoie Frattin, GFC, 2:27.20

50 freestyle—1. Madison Yonke, Shey, 25.95; 7. Lexie Pulkrabek, GFC, 27.53

100 butterfly—1. Ljunggren, GFC, 59.27; 4. Kate MacGregor, Cr, 1:05.29; 7. Johanna Nilles, GFC, 1:07.41

100 freestyle—1. Hannah Zaderaka, Minot, 55.21; 2. Musselman, RR, 55.51; 4. Ohe, RR, 58.70; 6. Thea Oman, Cr, 58.98; 8. MacLeod, RR, 59.50

500 freestyle—1. E. Pulkrabek, GFC, 5:35.11

200 freestyle relay—1. Red River (Musselman, MacLeod, Ohe, Jordyn Danielson) 1:44.80; 5. GF Central 1:49.54

100 backstroke—1. MacGregor, Cr, 1:02.51; 2. Ohe, RR, 1:02.69; 3. Frattin, GFC, 1:03.97; 8. Annika Dalager, TRF, 1:08.99

Diving—1. Peyton Eckman, Shan, 358.00

100 breaststroke—1. Webb, Minot, 1:09.69; 2. Watson, RR, 1:13.45; 7. Kate Woidtke, GFC, 1:17.65

400 freestyle relay—1. Minot (Zaderaka, Payton Luzardo, Emily Brugman, Webb) 3:48.16; 2. GF Central 3:54.97; 5. Crookston 4:03.98

Prep football

Saturday's results

West Fargo 39, Bismarck Legacy 7

Bismarck St. Mary's 35, Devils Lake 0

Late Friday

Park River/F-L 30,

Rugby 0

PAR 8 2 0 20--30

RUG 0 0 0 0--0

PRFL—Adam Zavalney 13 run (Zavalney run)

PRFL—Safety

PRFL—Zavalney 11 run (PAT failed)

PRFL—Zavalney 1 run (run failed)

PRFL—Zavalney 2 run (Samuel Sveen run)

Individual leaders

RUSHING—PRFL: Adam Zvalney 26-111, Samuel Sveen 10-75, Owen Irvine 7-24; R: Kaden Jaeger 25-44, Kevin Vetsch 13-12

PASSING—PRFL: None; R: David Schneibel 1-1-0, 0 yards; Vetsch 0-4-0; Logan Demotigny 0-1-0

RECEIVING—R: Joel Berg 1-0

Hatton-Northwood 34,

Finley-Sharon/H-P 14

H-N 12 8 8 6--34

FIN 8 0 0 6--14

H-N—Andy Gorres 27 pass from Avery Thorsgard (pass failed)

FSHP—Jack Ihry 42 run (Tate Zerface run)

H-N—Connor Konschak 12 pass from Thorsgard (run failed)

H-N—Thorsgard 87 run (A. Gorres pass from Thorsgard)

H-N --Jamie Gorres 13 run (A. GOrres pass from Thorsgard)

FSHP—Ihry 62 run (run failed)

Hillsboro-Cent. Valley 38,

Milnor-N. Sargent 6

HCV 8 14 16 0--38

MNS 0 6 0 6--6

HCV—Mark Hastings 6 run (Grant Skager run)

HCV—Skager 14 run (Riley Pederson pass from Ryan Troftgruben)

HCV—Skager 33 run (run failed)

MNS—Jonah Anderson 10 pass from Dawson McKeever (run failed)

HCV—Hastings 9 run (Skager run)

HCV—Oscar Benson 42 run (Hastings run)

Mahnomen 38,

Fosston 14

FOS 6 0 0 8--14

MAH 6 14 6 12--38

F—Jacob Lomen 15 pass from Krister Anderson (run failed)

M—Jon Starkey 1 run (run failed)

M—Starkey 30 run (Starkey run)

M—Izaiah Asher 1 run (run failed)

M—Starkey 1 run (kick failed)

M—Starkey 5 run (kick failed)

M—Asher 1 run (run failed)

F—Brett Sundquist 1 run (Teigen Hextell run)

Individual leaders

RUSHING—F: Brett Sundquist 13-40, Krister Anderson 11-36; M: Izaiah Asher 22-139, Jon Starkey 34-114

PASSING—F: Anderson 2-8-1, 32 yards; M: Starkey 5-13-0, 73 yards

RECEIVING—F: Jacob Lomen 2-32; M: Logan Kettner 2-43, Gabe Bjorge 3-30

Boys soccer

Saturday's results

Hillcrest 4,

EGF Senior High 0

Scoring—1. HIL: Nick Foss 23:00; 2. HIL: Kristian Kvalsvik 30:00; 3. HIL: Simon Kandal 53:00; 4. HIL: Oystein Larsen 78:00

Goalie saves—EGF: Drew Kallock 11; HIL: Bill Bao 4

Girls soccer

Saturday's results

East Grand Forks 4, West Ottertail 0

Rocori 1,

Crookston 0

Scoring—1. ROC: Clare Pederson 65:00

Goalie saves—CRO: Katelyn Wagner 4-8--12; ROC: Janessa Steil 2-4--6

Melrose 2,

Crookston 1

Scoring—1. CRO: Hannah Emanuel (Sophie Sanders) 48:00; 2. MEL: Esmerelda Raya 64:00; 3. MEL: Mackinze Wolbeck 72:00

Goalie saves—CRO: Katelyn Wagner 7; MEL: Wendy Smith 4

Prep volleyball

Saturday's results

Devils Lake over Wahpeton 25-11, 25-23, 25-17

Grafton Invitational

Saturday's results

First place—Drayton/Valley-Edinburg over GF Red River JV 25-23, 25-21

Midway-Minto over Hankinson 25-13, 16-25, 15-11

Hawley tournament

Saturday's results

First place—Hawley over Detroit Lakes

Third place—Barnesville over Thief River Falls

Fifth place—Lake of the Woods over Wheaton/Herman/Norcross

Detroit Lakes 25-25,

EGF Senior High 20-14

EGF Senior High (kills-blocks-aces)—Julia Warmack 3-2-0, Livia Pesch 2-3-1, Tyra Chupka 1-0-2 (8 digs), Ella Eggers 1-0-0 (7 assists)

Lake of the Woods 25-25,

EGF Senior High 15-15

EGF Senior High—Julia Warmack 4-2-0, Livia Pesch 3-0-1 (8 digs), Natalie Carlstrom 0-1-4, Ella Eggers 0-0-0 (3 assists), Kaitlyn Knutson 0-0-0 (2 assists, 7 digs)

Barnesville 25-25,

EGF Senior High 18-12

EGF Senior High (kills-blocks-aces)—Julia Warmack 6-1-0, Livia Pesch 3-2-0 (10 digs), Tyra Chupka 1-0-0 (7 digs), Ella Eggers 0-0-1 (5 assists), Kaitlyn knutson 0-0-0 (4 assists)

Warren-Alv.-Oslo tournament

Saturday's results

Sacred Heart 25-25,

Mahnomen 13-19

Sacred Heart (Kills-blocks-aces)—Jessica Remer 8-0-1, Ivy Edwards 3-0-1, Maddie Mitzel 5-1-0, Katelyn Rudolph 7-1-0, Molly Hanson 0-0-2 (11 assists), Sydney Llyod 2-0-0, Hannah Hollcraft 2-0-0 (11 assists)

Badger-G-MR 19-25-15,

Sacred Heart 25-19-13

Sacred Heart (Kills-blocks-aces)—Ivy Edwards 8-1-0, Katelyn Rudolph 5-2-0, Maddie Mitzel 6-2-0, Hannah Hollcraft 2-0-1 (11 assists), Molly Hanson (12 assists)

Sacred Heart 25-25,

goodridge-Grygla 20-20

Sacred Heart (Kills-blocks-aces)—Ivy Edwards 8-0-1, Katelyn Rudolph 5-2-0, Jessica Remer 4-1-0, Maddie Mitzel 3-1-0, Molly Hanson (11 assists), Hannah Hollcraft (10 assists)

Third place game

Sacred Heart 25-25,

Warren-A-O 11-16

Sacred Heart (Kills-block-aces)—Maddie Mitzel 4-1-0, Jessica Remer 6-0-1, Ivy Edwards 4-0-0, Molly Hanson 1-1-1 (8 assists), Bella Knudson 2-1-0, Hannah Hollcraft 0-0-1, Sydney Lloyd 0-2-0

Prep cross country

Anderson-Stavn meet

Saturday in Bismarck

Boys team totals

1. New Town 58. 2. Legacy 72. 3. Century 82. 4. Bismarck 92. 5. Williston 108. 6. G.F. Red River 128. 7. Dickinson 194. 8. G.F. Central 237. 9. Mandan 266. 10. Minot 295.

11. Bowman County 377. 12. Southern McLean 416. 13. Watford City 457. 14. White Shield 520. 15. Medina 555. 16. Max 563.

Top 5 individuals

1. Evan Sayler, C, 15:48.79 (5K). 2. Jalen Chase, NT, 16:03.63. 3. Jaiven Hale, NT, 16:18.61. 4. Beau Brannan, L, 16:23.18. 5. Micade Shumway, W, 16:23.69.

Red River scorers

14. Tim Dunham 16:51.232; 15. Cole Stenseth 16:52.55; 23. Dalton Byrne 17:05.89; Zach Simon 17:33.56

GF Central scorers

20. Ryan Meyer 17:00.42; Dalton Byrne 17:05.89; 50. Eric Olsen, 18:02.37. 52. Cael Lorenz, 18:03.04.

Girls team scores

1. G.F. Central 55. 2. Minot 82. 3. Bismarck 83. 4. Century 97. 5. Legacy 155. 6. G.F. Red River 169. 7. Dickinson 176. 8. Mandan 221. 9. Williston 288. 10. Southern McLean 307. 11. Killdeer 412. 12. Medina 464.

Top 5 individuals

1. Kelby Rinas, Man, 18:06.74 (5K). 2. Emily Goldade, C, 18:19.80. 3. Rachel Torrey, GFC, 18:26.04. 4. Alexis Roehl, GFC, 18:39.82. 5. Mattie Shirley-Fairbairn, B, 18:48.60.

GF Central scorers

6. Mikayla Weiss, GFC, 18:51.96; 17. Lauren Harrison 19:57.24

GF Red River scorers

16. Emily Nelson, RR, 19:55.19; 20. Bailley Gallagher, RR, 20:25.40; 27. Peytun Campbell, 20:53.32. 50. Chloe Heydt, 22:09.47

College volleyball

Saturday's results

St. Cloud State over Minn.-Crookston 25-21, 25-14, 25-17

N.D. State over Florida Atlantic 16-25, 25-18, 28-26, 25-20

N.D. State over Savannah State 25-13, 25-10, 25-10

UND 25-19-25-25-15,

IUPUI 18-25-20-27-8

UND (kills blocks aces)—Teodora Tepavac 4-0-2, Sydney Griffin 3-1-1 (60 assists), Tamara Merseli 19-4-1, Lydia Rutten 8-2-0, Faith Dooley 18-7-0, Ashley Brueggeman 17-4-0, Julia Kaczorowska 0-0-0, Alivia Fraase 0-0-0, Maggie Smith 0-0-2, Tamika Brekke 1-0-0, Amelia Johnson 2-0-0

IUPUI—Abby Boatman 10-0-1, Maggie Gibson 3-0-1 (47 assists), Kori Waelbroeck 20-5-0, Haley Hoffman 4-9-0, Gabby Fisher 2-1-0, Elizabeth Scott 6-2-2, Jessica Helms 0-0-0, Ashley Hacker 0-0-0, McKayla Wright 12-1-2, Rhiannon Schuenemann 0-0-0

College soccer

6

Saturday's result

Winona State 2, Minn.-Crookston 1