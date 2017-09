Friday's local scoreboard

Wahpeton 50, Valley City 0

West Fargo Sheyenne 22, Fargo Davies 12

Bismarck Century 34, Dickinson 0

Divide County at May-Port-C-G, cancelled (weather)

Fargo Shanley 48, Central Cass 7

Ellendale-Edgeley-Kulm 34, Lisbon 12

Oak Grove 27, Northern Cass 6

Stanley 38, New Town 8

Nedrose 6, Lewis and Clark 0, OT

Velva 36, Kenmare-Bowbells 0

Des Lacs-Burlington 14, Minot Ryan 7

Kindred 26, Maple Valley-Enderlin 0

Staples-Motley 27, Long Prairie-Grey Eagle 6

United North Central 42, Wadena-Deer Creek 12

Fergus Falls 27, Detroit Lakes 16

Ely 76, Lake of the Woods 0

Bemidji 37, Sauk Rapids 12

Norman Co. East/U-H 27, Win-E-Mac 14

Dilworth-Glyndon-Felton 57, Thief River Falls 0

Goodridge-Grygla 24, Northern Freeze 20

Nevis 44, Waubun 12

Pequot Lakes 7, Perham 6

Ada-Borup/NCW 47, Cass Lake-Bena 16

Mahnomen 38, Fosston 14

Pelican Rapids 2, Frazee 0 (Forfeit)

Bagley 2, Pine River-Backus 0 (Forfeit)

GF Central 33,

Red River 20

GFC 7 12 0 14 --33

RED 0 7 7 6 --20

GFC—Zack Murphy 40 run (Murphy kick)

GFC—Murphy 1 run (pass failed)

GFC—Murphy 4 run (kick failed)

RR—Landon Haagenson 4 run (Tyler Hoffarth kick)

RR—Haagenson 4 run (Hoffarth kick)

GFC—Zane Miller 27 pass from Murphy (Murphy run)

RR—Nick Wood 3 pass from Parker Monette (kick failed)

GFC—Zane Miller 64 interception return (kick failed)

Individual leaders

RUSHING—GFC: Zack Murphy 33-174, Kaleb Johnson 4-15; RR: Landon Haagenson 28-161, Cole Forest 3-7

PASSING—GFC: Murphy 7-8-0, 90 yards; RR: Parker Monette 5-12-1, 74 yards; Sam Schumacher 0-4-0, 0 yards

RECEIVING—GFC: Zane Miller 4-51, Sam Cherilus 2-31, Michael Nelson 1-8; RR: Tyler Burian 1-48, Nate Rolph 2-19, Nick Wood 1-4, Keegan Hofstad 1-3

EGF Senior High 32,

Park Rapids 14

PRA 0 0 0 14 --14

EGF 14 12 0 6 --32

EGF—Safety, punter tackled in end zone

EGF—Ethan Trebil 48 run (kick failed)

EGF—Carter Beck 4 run (run failed)

EGF—Trebil 24 run (run failed)

EGF—Trebil 1 run (run failed)

PR—Zach Severtson 9 run (Tristin Persons pass from Jason Haas)

EGF—Julian Benson 21 run (run failed)

PR—Jens Anderson 1 run (pass failed)

Individual leaders

RUSHING—EGF: Ethan Trebil 19-152, Carter Beck 14-52, Julian Benson 7-47; PR: Zach Severtson 5-51, Jens Anderson 4-49, Jason Haas 12-13

PASSING—EGF: Beck 0-1-0, 0 yards; PR: Haas 5-10-1, 63 yards

RECEIVING—PR: Cody Dravis 3-47, Tristin Persons 1-8, Cameron Hoyt 1-8

Red Lake Co. 22,

Polk Co West 12

RLC 6 8 8 0 --22

PCW 0 6 0 6 --12

RLC—Adrien Verbout 4 run (pass failed)

RLC—Ethan Vettleson 70 interception (Connor Lambert run)

PCW—Josh Wagner 57 run (kick failed)

RLC—Andrew Johnson 5 run (Verbout run)

PCW-- Matt Knutson 8 run (pass failed)

North Star 50,

Dunseith 20

DUN 0 6 0 14 --20

N-S 28 8 8 6 --50

NS—Gavin Miller 20 pass from Keaton Kvilvang (run failed)

NS—Cole Senkyr 3 run (run failed)

NS—Jeremiah Hill 1 run (Hill run)

NS—Miller 54 pass from Kvilvang (Senkyr run)

DUN—Antoine Rivera 15 pass from Hunter Gladue (run failed)

NS—Jayce Thomas 8 run (Hill run)

NS—Hunter Borstad 35 run (Hill run)

NS—Kvilvang 1 run (run failed)

DUN—Gabrielle Davis 42 run (run failed)

DUN—Ervin Burcham 1 run (Davis run)

Harvey-Wells Co. 40 ,

Central Dakota 14

CEN 0 0 0 14 --14

HWC 26 14 0 0 --40

HWC—Brevon Martinson 63 run (run failed)

HWC—Parker Alexander 6 run (run failed)

HWC—Jarett Anderson 2 run (Anderson run)

HWC—Hayden Beck 4 run (run failed)

HWC—Alexander 18 run (kick failed)

HWC—Beck 33 run (Hunter Ripplinger pass from Anderson)

CEN—Cord LaPlant 7 run (run failed)

CEN—LaPlant 13 run (Colby Bruner run)

Nelson Co. 38,

North Border 20

N-B 8 6 6 0 --20

NEL 8 8 16 6 --38

NB—Carter Brown 16 run (Brown run)

NEL—Hunter Sand 5 run (Dalton Hassel run)

NB—Brown 2 run (run failed)

NEL—Colton Berg 21 pass from Sand (Hunter Gibson run)

NB—Brown 89 run (PAT failed)

NEL—Gibson 7 run (Sand run)

NEL—Gibson 22 pass from Sand (Sand run)

NEL—James Fisk 19 run (PAT failed)

Larimore 42,

Four Winds-Minn. 6

FWM 6 0 0 --6

LAR 20 6 16 --42

LAR—Friday Thomas 54 run (kick failed)

FWM—Gionni Robertson 3 run (run failed)

LAR—Jacob Schempp 8 run (Tucker Renfrow run)

LAR—Carsen Thorsell 10 run (run failed)

LAR—Ethan Moore 31 run (Thorsell run)

LAR—Thorsell 1 run (Thorsell catch)

Cavalier 30,

St. John's 0

STJ 0 0 0 0 --0

CAV 6 24 0 0 --30

CAV—Austin Urlaub 1 run (pass failed)

CAV—Tristen Sott 6 run (Sott run)

CAV—Sott 3 run (Sott run)

CAV—Sott 19 run (Jayden Laxdal run)

Langdon 40,

Westhope-Newburg 8

W-N 8 0 0 0 --8

LAN 6 8 14 12 --40

LAN—Chase Peebles 28 yard Run (run failed)

W-G— Andrew Schalesky 52 yard interception return (Deiondre Rice pass from Trent Marquart)

LAN—Connor Tetrault 8 yard pass from Jacob Delvo (Delvo Run)

LAN—Peebles 33 yard run (Peebles run)

LAN—Tetrault 8 yard run (run failed)

LAN—Delvo 2 yard run (kick failed)

LAN—Delvo 3 yard run (kick Failed)

Hawley 52,

Crookston 14

CRO 0 0 14 0 --14

HAW 14 24 14 0 --52

HAW—Chase Libak 36 pass from Jacob Vetter (run failed)

HAW—Trayton Cossette 11 pass from Vetter (Libak pass from Vetter)

HAW—Donnie Loegering 2 run (Libak pass from Vetter)

HAW—Loegering 3 run (Libak pass from Harrison Nord)

HAW—Loegering 7 run (kick blocked)

HAW—Libak 39 pass from Vetter (Vetter run)

HAW—Cossette 5 run (pass failed)

CRO—Ethan Magsam 5 run (Jackson Seibel PAT)

CRO—Cade Salentine 59 run (Seibel PAT)

Individual leaders

RUSHING—CRO: Cade Salentine 21-217; HAW: Donald Loegering 11-82

PASSING—CRO: Ethan Magsam 6-12, 33 yards; HAW: Jacob Vetter 11-15, 222 yards

RECEIVING—CRO: Mason Wang 3-29; Chase Libak 6-136

Breckenridge 48,

Roseau 13

ROS 0 6 0 7 --13

BRE 13 14 14 7 --48

BRE—Tommy Hiedeman 35 run (Charles Boldingh PAT)

BRE—Quentin Hemmah 37 run (PAT failed)

BRE—Nate Phillips 26 run (Hiedeman run)

ROS—Nathan Adrian 1 run (pass failed)

BRE—Mitch Porter 25 run (PAT failed)

BRE—Hiedeman 36 run (Boldingh PAT)

BRE—Hiedeman 9 run (Boldingh PAT)

BRE—Hemmah 24 run (Boldingh PAT)

ROS—Adrian 7 run (Brady Cooper PAT)

Individual leaders

RUSHING—ROS: Nathan Adrian 17-90; BRE: Tommy Hiedemann 24-193

PASSING—ROS: Danny Wensloff 2-5, 14 yards; BRE: Andrew Kram 4-7, 75 yards

RECEIVING—ROS: Brandon Mccourt 1-1, 9 yards; BRE: Nate Phillips 1-1, 26 yards

Warroad 24,

Blackduck 0

BLA 8 16 0 0 --24

WAR 0 0 0 0 --0

WAR—Max Gausen 2 run (Dylan Cain run)

WAR—Spencer Musgrove 6 run (Cain run)

WAR—Tristan Johnson 3 run (Gausen run)

Individual leaders

RUSHING—WAR: Spencer Musgrove 29-156; BLA: Trent Juelson 8-49

Warren-Alv-Oslo 21

Kittson Co. Central 8

WAO 7 7 7 0 --21

KCC 0 6 0 2 --8

WAO—Jackson Steer 1 run (Brandon Miller kick)

WAO—Steer 1 run (Mason Wang kick)

KCC—Alex Donaldson 44 run (kick blocked)

WAO—Jordan Anderson 3 run (Miller kick)

WAO—Steer -4 run

Individual leaders

RUSHING—WAO: Jordan Anderson 28-173; KCC: Alex Donaldson 18-99

PASSING—WAO: Jackson Steer 0-3, 0 yards; KCC: Josh Rynning 2-4, 3 yards

RECEIVING—KCC: Alex Donaldson 1-6

Lake Park-Audubon 6,

Badger-G-MR 2

BAD 0 0 0 2 --2

LPA 0 0 0 6 --6

LPA—Carter Raaen 10 run (run failed)

Norman Co. East/U-H 28,

Win-E-Mac 14

NCE 6 6 16 0 --28

WIN 0 0 0 14 --14

NCE—Isaac Habedank 3 run (run failed)

NCE—Noah Klemetson 1 run (run)

NCE—Kyle Syverson 61 run (Syverson run)

NCE—Syverson 27 run (run failed)

WEM—Mikah Olson 8 pass from Nathan Fortmann (run failed)

Individual leaders

RUSHING—NCE: Kyle Syverson 28-214; WEM: Nathan Fortmann 16-26

PASSING—NCE: Chase Green 28-214; WEM: Nathan Fortmann 2-23

RECEIVING—NCE: Isaac Habedank 1-35; WEM: Bryce Neubert 1-15

Goodridge-Grygla 24,

Northern Freeze 20

GOG 16 0 0 8 --24

NOF 0 0 8 12 --20

GG—Dylan Manderud 8 run; (Jaden Kiesow run)

GG—Kiesow 35 run (Peyton Verbout run) NF—

NF—Eli Johnson 2 run (Zak Anderson pass from Johnson)

NF—Anderson 25 run (pass failed)

NF—Johnson 10 run (run failed)

GG—Kiesow 1 run (Manderud run)

College volleyball

6

Friday's results

N.D. State 25-25-23-25 over Stetson 22-12-25-18

Cal Poly 25-25-25,

UND 22-17-10

UND—(kills-blocks-aces) Faith Dooley 10-0-0, Ashley Brueggeman 9-1-0, Tamara Merseli 5-0-0, Lydia Rutten 3-1-0, Sydney Griffin (27 assists)

Cal Poly—Torrey Van Winden 18-1-1, Adlee Van Winden 8-0-0, Savanna Nieman 9-0-1, Taylor Nelson (40 assists)

UND 25-25-25,

Green Bay 21-23-21

UND—Tamara Merseli 16-1-0, Ashley Brueggeman 9-2-0, Faith Dooley 5-4-0, Lydia Rutten 4-2-0, Sydney Griffin (32 assists)

Green Bay—Jessica Wolf 10-0-0, Taylor Wolf 9-0-0, Lydie DeWeese 9-3-0, Maddie Yoss (36 assists)

College soccer

6

Friday's result

UND 1,

S.D. State 1, 2OT

1. SDSU: Nicole Hatcher (Caring McLennan, Leah Manuleleua) 4:00; 2. UND: Katie Moller (Megan Wright, Mara Yapello) 53:38

Goalies—Maggie Smither (SDSU) 5-2-1-1--9; Catherine Klein 3-8-1-1--13 (UND)

College tennis

6

Drake Invitational

In Des Moines, Iowa, Friday

UND Singles

1. Carmen Palumbo over Micahela Henne (Creighton) 6-3, 6-3; 2. Elly Hartnett over Nanette Nylund (USD) 6-0, 6-2; 3. Jaylee Yasunaga over Habiba Aly (USD) 6-2, 6-2; 4. Zahra Finnigan over Kate Merrick (UNI) 6-2, 6-1; 5. Alysse Nakasato over Anna Okolot (UIU) 7-6, 6-1; 6. Alex Revenig over Breanna Helchert (UIU) 6-0, 6-0; 7. Masha Lobanova over Savanna Crowell (UNO) 1-6, 6-3, 6-3; 8. Mary Wessman over Hannah Wich (USD) 6-2, 2-6, 6-3.

UND Doubles

1. Palumbo and Hartnett over Kollarova and Stanclu (USD) 8-2; 2. Palumbo and Hartnett over Henne and Embree (CU) 8-4; 3. Isa Sullivan and Yasunaga over Lynch and Merrick (UNI) 8-4; 3. Nakasoto and Wessman over Okolot and Peco (UIU) 8-1.

College football

6

Big Sky Conference

Conf. Overall

No. Colo. 0-0 1-0

Idaho St. 0-0 1-1

Montana 0-0 1-1

North Dakota 0-0 1-1

Sacramento 0-0 1-1

So. Utah 0-0 1-1

UC Davis 0-0 1-1

Weber St. 0-0 1-1

E. Wash. 0-0 0-2

Montana St. 0-0 0-2

No. Arizona 0-0 0-2

Portland St. 0-0 0-2

Cal Poly 0-0 0-3

Saturday's games

North Dakota at South Dakota, 2 p.m.

Eastern Washington at Fordham

UC Davis at Portland State

Weber State at Sacramento State

Idaho State at Nevada

Savannah State at Montana

Northern Colorado at Colorado

Northern Iowa at Southern Utah

North Star

Conf. Overall

Dickinson St. 1-0 2-0

Dakota St. 0-0 2-1

Presentation 0-0 1-1

Waldorf 0-0 1-1

Mayville St. 0-0 0-2

Jamestown 0-0 0-3

Valley City 0-1 1-2

Saturday's games

Mayville at Dakota State, 6 p.m.

Jamestown at Valley City

Waldorf at Presentation

Northern Sun

Conf. Overall

North

Bemidji 0-0 1-1

Minn.-Duluth 0-0 1-1

Moorhead 0-0 1-1

Northern St. 0-0 1-1

St. Cloud 0-0 1-1

Minot St 0-0 0-2

Mary 0-0 0-2

Crookston 0-0 0-3

South

Mankato 0-0 2-0

Sioux Falls 0-0 2-0

Winona 0-0 2-0

Augustana 0-0 1-1

Con.-St. Paul 0-0 1-1

SW Minn. 0-0 1-1

Upper Iowa 0-0 1-1

Wayne St. 0-0 2-1

Today's game

Wayne St. 33, Minn.-Crookston 14

Saturday's games

Sioux Falls at Mary

Upper Iowa at Northern State

Moorhead at Winona

Bemidji at Augustana

St. Cloud at Concordia-St. Paul

Minot at Southwest Minnesota

Mankato at Duluth

Missouri Valley

Conf. Overall

N.D. State 0-0 2-0

South Dakota 0-0 2-0

S.D. State 0-0 2-0

Western Ill. 0-0 2-0

Illinois St. 0-0 1-0

So. Illinois 0-0 1-0

No. Iowa 0-0 1-1

Youngstown 0-0 1-1

Indiana St. 0-0 0-2

Missouri St. 0-0 0-2

Saturday's games

North Dakota at South Dakota, 2 p.m.

Central Connecticut at Youngstown

Southern Illinois at Southeast Missouri

Indiana State at Liberty

Northern Iowa at Southern Utah

Murray State at Missouri State

Drake at S.D. State