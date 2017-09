Thursday's local scoreboard

West Fargo over Fargo South 25-13, 25-16, 25-18

Fargo Davies over WF Sheyenne 25-17, 25-15, 25-16

Minot over Bismarck 17-25, 25-23, 15-25, 25-16, 15-11

Mandan over. Bis. St. Mary's 25-20, 25-20, 30-28

Bis. Century over Dickinson 25-10, 25-16, 25-22

Lisbon over Hankinson 25-23, 26-24, 25-13

Central Cass over Oak Grove 25-18, 25-20, 17-25, 25-18

Rugby over Rolette-Wolford 25-18, 25-17, 25-17

Carrington over New Rockford-Shey. 25-8, 25-13, 25-12

Fosston over Fertile-Beltrami 25-16, 25-19, 21-25, 25-19

Ada-Borup/NCW over Park Christian 25-10, 28-26, 25-17

Norman Co. East/U-H over Lake Park-Audubon 3-1

Park Rapids over Detroit Lakes 25-8, 25-22, 25-16

Perham over Hawley 27-25, 25-23, 25-16

Bigfork over Northome-Kelliher 25-23, 25-12, 24-26, 25-14

Crosby-Ironton over Pequot Lakes 26-24, 13-25, 24-26, 25-22, 15-11

Valley City 25-24-25-25,

Red River 13-26-22-11

Valley City (kills-blocks-aces)—C. Halgrimson 11-0-1 (11 digs), Lindsey Noeske 9-2-0, Macy Olstad 9-2-1 (12 digs), Reagan Ingstad 6-1-7 (35 assists, 16 digs), Mackenzie Pederson 6-4-0, T. Deterle 4-3-0

Red River—Alex Sorenson 2-0-0, Maggie Steffen 11-0-3 (15 digs), Kenady Steffan 0-0-0 (11 assists), Alexis Brown 5-0-0, Alyssa Mulroy 3-0-0, Hallie Roed 0-0-2 (13 digs), Alex Richards 0-0-1, Kaylee Lancaster 5-0-0, Karlie Robson 2-0-0, Hallee Novak 0-2-0

Fargo Shanley 25-25-25,

GF Central 8-5-17

GF Central (kills-blocks-service aces)—Madi Herbeck 4-0-1 (3 assists), Sadie McGee 0-0-0 (8 assists), Jessica Gillian 0-0-0 (10 digs), Bailey Jaeger 3-0-0, Katie Noreen 3-0-0 (12 digs).

Shanley—C. Berg 10-0-0, L. Fredrick 6-0-1 J. Vetter 11 assists

EGF Senior High 25-25-25,

Red Lake CC 20-14-14

Red Lake Co. Central (kills-blocks-aces)—Julia Bernstein 9-3-2, Jenna Pahlen 4-0-1, Calyssa Eskeli 0-0-1 (6 assists), Hannah Kolstoe 0-0-0 (6 assists)

EGF Senior High—Natalie Carlstrom 9-0-4, Brianna Walski 9-0-0, Julia Warmack 7-1-0, Liv Pesch 5-0-1, Brittney Neil 5-0-0, Tyra Chupka 1-0-4, Kaitlyn Knutson 0-0-0 (16 assists), Ella Eggers 0-0-3 (10 assists)

Badger-G-MR 25-23-30-20-15,

Sacred Heart 22-25-28-25-10

Badger-Greenbush-Mid. River (kills-blocks-aces)—Maddi Gamdee 22-0-4, Carly Mekash 15-0-0, Kjerstie Lieberg 10-0-0 (23 assists), Jaystyn Dahl 0-1-2, Emmie Johnson 0-5-0, Alyssa Klein 33 assists

Sacred Heart—Molly Hanson 0-0-2 (36 assists), Ivy Edwards 12-0-1, Katelyn Rudolph 10-4-0, Hannah Hollcraft 2-0-1 (24 assists), Jessica Remer 23-1-1, Maddi Mitzel 10-2-1

Fargo North 25-25-25,

Devils Lake 21-22-11

Devils Lake (kills-blocks-aces)—Abby Johnson 2-0-0 (19 digs), Alice Benedetti 3-0-0, Taylor Windjue 9-0-0 (21 assists), Kyleigh Toso 9-3-1, Olivia Light 7-0-0, Mattea Vetsch 3-0-2 (17 digs), Chiara Olson 2-0-0 (15 digs), Alex Palmer 1-0-0 (11 assists)

Fargo North—NA

May-Port-C-G 25-25-25,

Griggs Co. Cent. 21-15-15

May-Port-C-G (kills-blocks-aces)—Abby Freeland 8-0-2, Madisen Knudsvig 7-4-0, Cora McClenahan 11-0-0, Shelby Sedivec (24 assists)

Griggs County Central—Ella Stokka 10-1-0, Daphne Kenninger 6-0-0, Kayla Kenninger (18 assists)

Hillsboro-CV 25-23-25-13-15,

Finley-Shar./H-P 20-25-18-25-12

Finley-Sharon/Hope-Page (kills-blocks-aces)—Maddy Christian 17-2-3, Cierra Jacobson 10-0-0 (24 digs), Mikayla Koenig 6-0-0 (19 assists)

Hillsboro-Central Valley—Karlee Johnson 13-3-0, Janessa Matthys 0-0-2 (18 digs), Saige Forseth 3-1-4 (34 assists), Kinsey Allen 10-3-7, Ashley Wright 9-2-0

Thompson 25-25-25,

Drayton/Val.-Edin. 23-10-14

Thompson (kills-blocks-aces)—K. Sorby 0-0-0 (12 assists), C. Nistler 0-1-0, J. Bohlman 0-0-0 (21 assists), I. Shirek 4-0-0, M. Hughes 0-0-3, M. Jordheim 9-2-0, T. Zak 21-9-1, K. Dolleslager 2-0-0, A. Ivesdahl 11 digs

Drayton/Valley-Edinburg—Laiken Larson 6-0-0 (13 digs), Taylor Reilly 11-1-0, Sierra Johnson 4-1-1 (13 digs), Amber Gemmill 1-0-0 (15 assists), Emilee Reilly 2-1-0, Bailey Phelps 11 digs

Cavalier 22-23-25-25-15,

Larimore 25-25-19-23-4

Cavalier (kills-blocks-aces)—Haydee Krieg 18-1-5, Jaiden Erlendson 10-0-1, Charlee Krieg 6-6-0, Jordan Tongen 4-0-0, Peyton LeTexier 2-0-5 (29 assists, 7 digs)

Larimore—Ivy Daws 4-1-2 (8 digs), Haley Verkuehlen 9-2-2, Macy Yahna 6-2-7 (8 digs), Haylee Kjava 1-0-3, Hannah Pietron 5-1-0, Ashley Hatcher 1-0-0, Abbie Holter 1-0-1 (21 assists)

Park River/F-L 25-25-25,

Midway-Minto 16-14-13

Midway-Minto (kills-blocks-aces)—Jamye McMillan 3-0-0 (19 digs), Sara Goodoien 3-2-0, Kaylee Maendel 3-0-4, Morgan Hovde 41 digs, Jamie Thorvilson 7 assists

Park River/Fordville-Lankin—Elaina Swartz 7-0-2, Amy Seim 1-0-1 (18 digs), Josie Markusen 0-0-1 (10 digs), Kyla Spoonland 1-3-3, Gigi Brouillard 6-1-0, Gretchen Brummond 3-1-0, Maris Miller 1-0-0 (20 assists), Hannah Gordon 6-1-0

Langdon-E-M 25-25-25,

North Border 9-0-16

North Border (kills-blocks-aces)—Taylor Thompson 3-0-0 (17 digs), Kenzie Carson 0-2-3, Suzy Weiler 0-2-0, Jaidyn Volk 1-0-0, Kaley Wessels 2-0-0 (3 assists)

Langdon-Edmore-Munich—Callie Ronningen 13-0-0, Jordyn Worley 8-0-7 (24 digs), Calyn Crockett 6-0-0, Rachel Hill 0-2-3 (27 assists), Madi Pritchard 4-1-3 (10 digs), Morgan Freije 4-1-0, Lexis Olson 2-1-0, Kellie Hetler 0-0-0 (12 digs)

North Star 25-25-25,

Four Winds-Minnewaukan 2-10-12

North Star (kills-blocks-aces)—Mya Halverson 10-0-1, Stephanie Miller 7-0-0, Danielle Hagler 6-0-0, Maddison Peters 1-0-11, Brenna Bulman (11 assists)

Four Winds-Minnewaukan—Latasha Bellile 5-5-0, Hailie Keo 4-0-0 (2 assists)

Bottineau 3,

Rolla 0

Bottineau (kills-blocks-aces)—Keri Gullett 10-x-x, Sammy Hill 5-x-x, Lexi Gullett x-3-x, Kaitlyn Christenson x-x-4 (18 digs), London Andel 24 assists

Rolla—Kyleigh Wilkes 2-0-0 (16 digs), Emma Mitchell 5-0-2, Abby Bercier 4-0-0, Keana Cahill 1-1-0, Abby Bertsch 0-0-1 (10 digs), Jacie Parisien 5-0-1 (23 assists), Maria Brien 2-0-0, Kylee Baumgarn 5-0-1

Dilworth-G-F 25-20-25-25,

Thief R. Falls 22-25-12-16

Dilworth-G-F (kills-blocks-aces)—Jocelyn Dubbels 9-x-x, Grace Steichen 7-x-x, Joeli Kelso 7-2-x, Sofia Reno 28 assists, Paige Fabre x-x-4 (28 digs)

Thief River Falls—Kendra Wiggs 14-x-2 (12 digs), Bailey Greene 6-x-x, Maddie Stewart x-x-2, Kaitlyn Bakken 15 assists, Hailey Rosendahl 15 assists, Kylea Praska 35 digs

Roseau 25-25-25,

Goodridge-Gryg. 6-15-13

Goodridge-Grygla (kills-blocks-aces)—NA

Roseau—Victoria Johnson 12-2-9 (14 assists), Kacie Borowicz 8-2-4 (7 digs), Rylie Bjerklie 7-2-0, Lyvia Moser 0-0-1 (18 assists, 7 digs)

Kittson Co. Central 27-25-23-25,

Warroad 25-16-25-17

Kittson Co. Central (kills-blocks-aces)—P. Klein 0-0-0 (19 assists), M. Turn 19-3-2, C. Kujava 6-2-7 (17 assists), M. Olson 12-2-0

Warroad—Katie Kotlowski 16-4-5, Marlie Johnston 0-0-4 (19 assists), Maddi Fish 12-0-1, Tiff Foster 8-0-0, Caitlin Culleton 0-0-0 (15 assists), Sky Boucha 2-0-0

Stephen-Argyle 25-25-25,

Northern Freeze 9-11-11

Stephen-Argyle (kills-blocks-aces)—Abbey Johnson 4-0-0, Savannah Riopelle 24 assists, Abi McGlynn 17-2-0, Autumn Thompson 13-0-1

Northern Freeze—Sam Krohn 2-1-0, Keylee Dahl 2-0-0, Lisa Olson 2-0-0, Shelby Wagner 1-0-0 (5 assists), Alyssa Audette 4 assists

Win-E-Mac 25-25-25,

Mahnomen 22-18-13

Mahnomen (kills-blocks-aces)—Laney Swiers 9-0-0 (8 digs), Abby Large 5-0-3, Maggie Hedstrom 4-1-0, Sydney Clark 0-0-0 (10 assists)

Win-E-Mac—Lauren Strom 4-0-0 (17 digs), Lindsey Espeseth 6-8-1, Hannah Smeby 5-4-0, Maci Hamre 7-1-1 (63 assists, 10 digs), Carlie Sander 20 digs

Girls soccer

6

Thursday's result

EGF Senior High 3,

Detroit Lakes 1

First half—1. DL, Anna Payne 37:00

Second half—2. EGF, Kora Jordheim (Chloe Torgerson) 41:52; 3. EGF, Torgerson 59:05; 4. EGF, Jordheim (Grace Beck) 62:00

Goalie saves—DL: Payton Carlblom; EGF: Kenzie Whalen 9

Boys soccer

6

Thursday's results

Bemidji 6, Crookston 3

Fargo South 2, WF Sheyenne 0

Fargo Shanley 1, West Fargo 0

GF Central 4,

Fargo North 1

First half—1. GFC, Mason Macias 12:00; 2. GFC, Davidson McLean (Jackson Macho) 21:00; 3. FN, Garett Krom 33:00

Second half—4. GFC, Macho (Jace Johnson) 65:00; 5. GFC, William Lawson-Body 73:00

Goalie saves—FN: Nathan Olson 7; GFC: Nicholas Dohman 8

Fargo Davies 4,

Red River 0

First half—1. FD, Matthew Nemer (Jack Olson) 16:00; 2. FD, Olson (Andy Thomas) 37:00

Second half—FD, Olson (Nemer); 4. FD, Nemer (Casey Haldis)

Goalie saves—RR: Carter Krenelka 6; FD: Hunter Maloy 5

EGF Senior High 1,

Detroit Lakes 1

First half—1. DL, Kobe Braukman 3:00; 2. EGF, Mohammed Yousif 19:00

Goalie saves—EGF: Drew Kallock 13; DL: Zach Leeb 5

Girls tennis

6

Thursday's results

EGF Senior High 6,

Wadena-DC 0

Singles

1. Jenna Dietrich, EGF, over Lindy Jones 7-6(7-0), 6-4; 2. Maggie Dietrich, EGF, over Abby Westrum 6-4, 4-6, 15-13; 3. Bailey McMahon, EGF, over Madison Packer 6-3, 6-2; 4. Katelyn Farder, EGF, over Marlene Gar 1-6, 6-1, 10-7

Doubles

1.Delaney Aaker-Mckenna Aitchison, EGF, over Corra Endrese-Kate Schmidt 4-6, 6-1, 10-6; 2. Kayla Partlow-Brynn Havis, EGF, over Kaylee Ova-Jasmyn Wood 6-1, 7-5

EGF Senior High 5,

Parkers Prairie 2

Singles

1. Jenna Dietrich, EGF, over Maddie Schroeder 6-1, 6-4; 2. Maggie Dietrich, EGF, over Megan Arens 6-1, 6-2; 3. Katelyn Farder, EGF, over Ana Marquardt 6-0, 6-2; 4. Adrianna Marotto, PP, Kendal Rand 7-5, 6-2

Doubles

1.Abby Burquest-Katelyn Schosser, PP, over Bailey McMahon-Mckenna Aitchison 6-1, 6-2; 2. Kayla Partlow-Delaney Aaker, EGF, over Kaylee Esterbeg-Erica Woda 6-1, 6-2; 3. Brynn Havis-Aleah Hangsleben, EGF, over Reghan Beboer-Katelyn Veble 6-3, 6-4

Prep cross country

6

Ada-Borup/NCW Invite

In Ada, Thursday

Boys

Team totals

Ada/Borup/NCW 36, EGF Senior High 36, Roseau 73, Bagley 108, Hawley 114, New York Mills 153

Top 5 individuals

1. Christian Sterton, AB/NCW, 16:39.1; 2. Cole Nowacki, EGF, 16:56.6; 3. Ben Andringa, Crookston, 17:08.0; 4. Tyson Mahar, EGF, 17:30.7; 5. Tyrel Quick, AB/NCW, 17:37.3

Other EGF scorers

6. Sakariye Ismail 17:39.4; 8. Jonathan Krueger 17:53.4; 20. Dawson McDonald 19:08.5

Girls

Team totals

EGF Senior High 17, Ada-Borup/NCW 54, Roseau 58

Top 5 individuals

1. Katherine Geist, Crookston, 20:05.5; 2. Marin Garrett, EGF, 20:41.0; 3. McKenna Langerud, EGF, 20:44.1; 4. Lydia Floden, EGF, 20:47.8; 5. Amelia Landsverk, Bagley, 21:20.3

Other EGF scorers

8. Quincy Floden 21:46.9; 9. McKenna Garrett 21:52.4

Jason Shephard Invite

In Cavalier, Thursday

Boys

Team totals

Pembina Co. North 53, Grafton 64, Langdon-E-M 74, Four Winds-Minn. 99, Griggs Co. Central 107, Surrey 140, Larimore 253

Top 5 individuals

1.Hunter Denault, PCN, 18.16; 2. Jayden Wheeling, PCN, 18:34; 3. Tommy Kern, Graf, 18:38; 4. Clay Kummer, Sur, 19:00; 5. Tavon Stafler, GCC, 19:06

Girls

Team totals

Grafton 45, Pembina Co. North 59, Surrey 73, Langdon-E-M 90, Griggs CC 106, Larimore 130, Dunseith 132

Top 5 individuals

1.Elise Ramberg, LEM, 20:07; 2. Carlee Sieben, Graf, 21:00; 3. Grace Bachmeier, Sur, 21:16; 4. Ellen Gregoire, Lar, 22:20; 5. Alexis Heidler, PCN, 23:17

Boys tennis

6

Thursday's results

Fargo North 5, Valley City 4

Fargo Davies 9, Wahpeton 0

WF Sheyenne 7, West Fargo 2

Red River 6,

Fargo Shanley 3

Singles

1. Kaden Johnson, RR, over Finnion O'Donnell 6-1, 6-1; 2. Jack Lindgren, RR, over Jonah Jelinski 7-6(7-5), 6-2; 3. Ben Traynor, Sh, over Gavin Loscheider 3-6, 6-3, 7-5; 4. Stefan Curic, RR, over Mason Thinjon 6-4, 0-6, 6-3; 5. Sam Rath, RR, over Jacob Jelinski 6-2, 6-4; 6. Koby Kuenzel, RR, over Michael Saylor 6-3, 2-6, 6-3

Doubles

1. Johnson-Loscheider, RR, over O'Donnell-Jonah Jelinski 6-3, 6-0; 2. Traynor-Jacob Jelinski, Sh, over Lindgren-Curic 7-6(11-9), 7-5; 3. Saylor-Thinjon, Sh, over Adam Durrani-Nick Stokke 6-7, 6-1, 7-5

GF Central 6, Fargo South 3

Singles

1. Davis Lawley, S, over James Votava 6-0, 6-0; 2. Gary Wu, GFC, over Max Olson 7-6(7-3) 3-6, 6-2; 3. Logan Sanberg, GFC, over Geoffrey Youngs 6-3, 6-3; 4. Kyle Stauss, GFC, over Austin Zurn 7-5, 7-5; 5. Cole Spicer, GFC, over Alex Hetland 6-2, 3-6, 6-1; 6. Chase Spicer, GFC, over Adam Fischer 7-6(7-1), 6-3

Doubles

1. Lawley-Kain Carlson, S, over Votava-Stauss 4-6, 6-2, 6-1; 2. Youngs-Zurn, S, over Wu-Cole Spicer 4-6, 7-6(7-3), 6-3; 3. Sandber-Braden Panzer, S, over Olson-Fischer 6-4, 6-3

College football

6

Thursday's result

Wayne State 33,

Minn.-Crookston 14

WAY 0 19 7 7 --33

UMC 0 7 x 7 --14

UMC—Adam Connette 2 pass from Joseph Nava (Stephen Day kick)

WAY—Willie Walton 21 pass from Zach Osborn (kick failed)

WAY—Nate Rogers 30 pass from Osborn (run failed)

WAY—Walton 47 pass from Osborn (Ethan Knudson kick)

WAY—Rashad Trimble 76 run (Knudson kick)

WAY—Nate Rogers 52 pass from Osborn (Knudson kick)

UMC—Adam Connette 9 pass from Naga (Day kick)

College volleyball

6

Thursday's result

Minn.-Duluth over Minn.-Crookston 25-17, 25-15, 25-20