Tuesday's local scoreboard

Fargo South 4, Fargo North 1

West Fargo 6, WF Sheyenne 2

GF Central 1,

GF Red River 1

Second half—1. GFC, William Lawson-Body (Mason Macias) 58:59; 2. RR, Cam Blilie 67:27.

Goalie saves—GFC: Nicholas Dohman 7; RR: Carter Krenelka 5

Moorhead 4,

EGF Senior High 0

First half—1. Imani Silas 12:00; 2. Clay Riveland 26:00; 3. Silas 35:00; 4. Riveland 72:00

Goalie saves—M: Caden Triggs, 7; EGF: Drew Kallock 10

Boys tennis

6

Tuesday's results

GF Central 9,

Fargo North 0

Singles

1. James Votava over Ben Laber 7-6, 7-1, 6-0; 2. Gary Wu over Michael Hallquist 6-0, 6-1; 3. Logan Sandberg over Blake Atkins 6-1, 6-0; 4. Kyle Stauss over Brett Skeldum 6-0, 6-2; 5. Cole Spicer over Jacob Shelver 6-1, 6-2; 6. Aaron Nielson over Sam Harr 6-2, 6-2

Doubles

1. Votava/Braden Panzer over Laber/Hallquist 4-6, 6-4, 6-0; 2. Wu/Spicer over Atkins/Skeldum 6-1, 6-0; 3. Sandber/Strauss over Mitch Dummer/Dustin Honska 6-4, 6-3

Red River 8,

Fargo Davies 1

Singles

1. Kaden Johnson, RR, over Kareem Kamel 1-6, 6-2, 6-4; 2. Jack Lindgren, RR, over Tre Johnson 6-2, 6-2; 3. Simon Murphy, RR, over Aaron Halilovic 6-3, 6-0; 4. Gavin Loscheider, RR, over Jacob Rieth 6-2, 6-3; 5. Sam Rath, RR, over Jack Wanzek 6-0, 6-4; 6. Koby Kuenzel, RR, over Allen Wu 6-2, 6-2

Doubles

1. Kamel/Halilovic, FD, over Lindgren/Murphy 7-5, 6-7(8-6), 6-2; 2. Loscheider/Stefan Curic, RR, over Johnson/Rieth 6-1, 6-1; 3. Adam Durrani/Nick Stokke, RR, over Wanzek/Drew Fleming 6-2, 6-1

Prep volleyball

6

Tuesdays results

WF Sheyenne over GF Central 25-18, 25-23, 25-18

Fargo North over Wahpeton 25-9, 25-12, 25-14

Fargo Shanley over Moorhead 25-23, 25-19, 30-28

Fargo Davies over Valley City 23-25, 20-25, 25-19, 25-23, 15-11

Climax-Fisher over Bagley 25-21, 25-21, 12-25, 26-28, 15-5

Fosston over Park Christian 25-20, 25-13, 23-25, 25-20

Dilworth-G-F over Bemidji 19-25, 22-25, 25-23, 25-16, 20-18

Pelican Rapids over Detroit Lakes 17-25, 23-25, 25-14, 25-21, 15-9

Park Rapids over Pine River-Backus 25-19, 25-21, 25-12

West Fargo 25-25-25,

GF Red River 19-19-22

Red River (kills-blocks-aces)—Maggie Steffen 7-1-7, Alex Sorenson 0-0-1 (13 assists), Alexis Brown 7-0-0, Alyssa Mulroy 4-1-0, Hallie Roed 11 assists, Kaylee Lancaster 6-0-0

West Fargo—unavailable

Roseau 25-25-25,

EGF Senior High 11-16-11

EGF Senior High (kills-blocks-aces)—Julia Warmack 6-2-0, Liv Pesch 4-1-0, Haley Burger 2-1-0, Tyra Chupka 0-0-1, Kaitlyn Knutson 0-1-0 (8 assists), Ella Eggers 0-0-1

Roseau—Victoria Johnson 13-2-4 (6 assists), Kacie Borowicz 9-0-2, Erin Leverington 8-0-1, Lyvia Moser 0-0-5 (22 assists)

Devils Lake 25-25-25,

Fargo South 24-20, 23

Devils Lake (kills-blocks-aces)—Kyleigh Toso 10-4-2, Mattea Vetsch 9-4-0, Chiara Olson 11-2-2, Alex Palmer 7-2-1 (18 assists), Taylor Windjue (21 assists)

Fargo South—NA

Thompson 25-25-25,

Grafton 15-9-10

Grafton (kills-blocks-aces)—Amanda Erickson 5-3-0, Amiya Malone 6-0-0, Signe Ekman 9 assists

Thompson—Kaia Sorby 14 assists, Carrie Nistler 2-1-0, Jordyn Bohlman 20 assists, Macie Jordheim 10-3-0, Taylor Zak 14-5-1, Izzy Shirek 5-1-0

Hillsboro-CV 24-25-25-25,

North Border 26-18-11-15

North Border (kills-blocks-aces)—Jaidyn Volk 5-0-6, Taylor Thompson 10-1-0, Kaley Wessels 5-0-1 (15 assists), Suzy Wieler 0-6-0

Hillsboro-CV—Grace Dryburgh 0-2-0, Saige Forseth 28 assists, Kinsey Allen 12-0-6, Morgan Thompson 0-0-7

Drayton/V-E 25-25-18-26,

Hatton-Northwood 14-14-25-24

Drayton/V-E (kills-blocks-aces)—Taylor Reilly 17-3-8, Lakin Larson 16-2-x, Sierra Johnson 4-x-2, Amber Gemmill 1-2-1 (32 assists)

Hatton-Northwood—Grace Fladeland 9-0-0, Thyra Peterick 7-1-1, Emily Carlson 6-2-x, Ashley Erickson 2-x-x (15 assists)

May-Port-C-G 25-25-25,

Cavalier 17-19-20

Cavalier (kills-blocks-aces)—Charlee Krieg 7-3-1, Haydee Krieg 10-0-0, Jaiden Erlendson 8-1-0, Payton LeTexier 25 assists

May-Port CG—Katelin Grinde 3-0-2, Cora McClenahen 7-1-6, Abby Freeland 4-1-2 (12 assists), Madisen Knudsvig 6-2-1, Shelby Sedivec 2-0-0 (10 assists)

Midway-Minto 25-25-25,

Dakota Prairie 21-15-18

Midway-Minto (kills-blocks-aces)—Kaylee Maendel 7-0-0, Sara Goodoien 5-3-0, Jamie Thorvilson (14 assists)

Dakota Prairie—Paige Haakenson 4-0-0, Shaye Frederick 3-0-0, Molly Haugen 2-0-2, Carly Lippert 0-0-2 (9 assists), Courtney Stein 2-1-0

Park River/F-L 22-25-25-25,

Carrington 25-19-17-23

Carrington (kills-blocks-aces)—Larissa Larson 15 assists, Bella Hone 13-4-0, McKenzie Johnson 3-1-2, Willow Johnson 2-1-0 (5 assists), Kadyn Mehring 9-1-1 (5 assists), McKayla McIntosh 6-1-0

Park River/Fordville-Lankin—Kayla Spoonland 15-2-7, Elaina Swartz 12-2-0, Gigi Brouillard 6-2-0, Gretchen Brummond 8-0-0, Maris Miller 30 assists

Harvey-Wells Co. 27-19-25-25,

St. John 25-25-18-20

Harvey-WC (kills-blocks-aces)—Karlie Dockter 7-x-0, Jennah Lematta 0-x-9 (10 assists)

St. John—Kirstien Fleetwood 11-x-4, Jocelyn Braunberger 6-x-x, Justice Grant 18 assists

Thief River Falls 25-25-25,

Crookston 16-16-19

Crookston (kills-blocks-aces)—Hailey Seaver 0-2-1, Aleece Durbin 2-0-0, Katelyn Wagner 2-0-0, Kylie Solheim 4 assists

Thief River Falls—Kendra Wiggs 13-0-0, Kylee Hoffard 5-0-0, Madi Kisch 5-0-0, Katelyn Bakken 17 assists, Hailey Rosendahl 11 assists

Kittson Co. Cent. 23-27-25-25-15,

Warren-Alv-Oslo 25-17-12-6

Kittson Co. Central (kills-blocks-aces)—Peyton Klein 24 assists, Marlee Turn 25-2-1, Morgan Olson 18-3-1, Kasey Soliah 3-2-9

Warren-AO—Kaitlynn Johnson 8-0-4, Shelby Durand 6-1-2, Faith Porter 6-2-0, Teaira Chandler 14 assists

Red Lake Falls 18-20-25-25-15,

Northern Freeze 25-25-22-20-10

Red Lake Falls (kills-block-aces)—Megan LaCrosse 15-4-5 (12 assists), Makenzie Williams 8-0-4, Josie Huot 6-0-1, Madi Desrosier (21 assists)

Northern Freeze—Keylee Dahl 12-3-2, Sam Krohn 9-0-0, Shelby Wagner (18 assists)

Goodridge-Grygla 27-25-25,

Clearbrook-Gonvick 25-11-15

Goodridge-Grygla (kills-blocks-aces)—Alaina Monson 7-0-0, Maci Bakken 6-4-0, Madi Race 6-0-0, Trystan Jelle 5-0-3 (16 assists), Libby Johnson 10-5-0, Mercades Coan (17 assists)

C-G—NA

Fertile-Beltrami 25-25-25,

Waubun 14-23-21

Waubun (kills-blocks-aces)—unavailable

Fertile-Beltrami—Shelby Dunbar 10-3-2, Bailey Mulcahy 9-0-0 (9 assists), Lauren Harstad 8-0-2 (16 assists), Emily Motteberg 0-0-4 (3 assists)

Red Lake Co. Central 25-25-25,

Northome-Kelliher 19-14-23

Northome-Kelliher (kills-blocks-aces)—NA

Red Lake Co. Central—Sydnie Gunderson 7-x-x, Julia Bernstein 5-x-1, Jenna Pahlen 3-x-5, Sarah Christensen 2-x-3, Calyssa Eskeli 11 assists

Girls swimming

6

Shanley/Wahpeton/GF Dual

In Grand Forks, Tuesday

Team Scores

Fargo Shanley 146, Wahpeton 18

GF Red River 140, Wahpeton 26

GF Red River 99, Fargo Shanley 71

GF Central 141, Wahpeton 24

GF Central 112, Shanley 58

Winners & GF top 3 placers

200 medley relay—1. GF Central 2:02, 2. GF Central 2:04

200 freestyle—1. Liddy Ohe, Red River, 2:07; 3. Corrine Dahlquist, GF Central, 2:17;

200 individual medley—1. Lauryn Macleod, Red River, 2:26.26; 2. Zoie Frattin, GF Central, 2:26.51; 3. Madi Behn, Red River, 2:36

50 freestyle—1. Elsa Musselman, Red River, 26.18; 2. Jordyn Danielson, Red River, 27.08; 3. Ellie Pulkrabek, GF Central, 27.80

Diving—1. Peyton Eckman, Fargo Shanley, 205.10

100 butterfly—1. Lexi Ljunggren, GF Central, 59.07; 2. Johanna Nilles, GF Central, 1:05; 3. Liddy Ohe, Red River, 1:11

100 freestyle—1. Pulkrabek, GF Central, 1:00; 3. Olivia Olson, Red River, 1:06

500 freestyle—1. Musselman, Red River, 5:40; 2. Macleod, Red River, 5:44; 3. Frattin, GF Central, 5:54

200 freestyle relay—1. Red River 1:45.44; 2. GF Central 1:55.60

100 backstroke—1. Pulkrabek, GF Central, 1:10; 3. Nilles, GF Central, 1:12

100 breaststroke—1. Ljunggren, GF Central, 1:11; 2. Danielson, Red River, 1:21; 3. Behm, Red River, 1:23

400 freestyle relay—1. GF Central 3:43.75; 2. Red River 4:07.90

400 freestyle relay—1. GF Central 4:30.65; 2. Fargo Shanley 4:52.90

Girls tennis

6

Tuesday's results

Crookston 5, Moorhead 2

Detroit Lakes 5, EGF Senior High 2

Singles

1. Jenna Dietrich, EGF, over Shelby Busker 6-0, 3-6, 10-6; 2. Maggie Dietrich, EGF, over Brea Johnson 6-3, 6-2; 3. Brina Smith, DL, over Brynn Havis 6-0, 6-2; 4. Makenna Duncan, DL, over Katelyn Farder 6-3, 10-7

Doubles

Kenzie Braukmann/Emily Skjonsberg, DL, over Bailey McMahon/Kayla Partlow; 2. Mary Nelmark/Josey Allen, DL, over Delaney Aaker/McKenna Aitchison 6-4, 7-5; 3. Livi Hanninen/Maddie Herzog, DL, over Aleah Hangslaben/Kate Johnson 6-1, 6-0

Bemidji 7, EGF Senior High 0

Singles

1. Abby Kelm over Jenna Dietrich 6-1, 6-2; 2. Laura Palmer over Maggie Dietrich 6-0, 6-0; 3. Savannah Haugen over Delaney Aaker 6-2, 6-1; 4. Denee Barrett over Kate Johnson 6-3, 6-1

Doubles

1. Sam Edlund/Taylor Offerdahl over Bailey McMahon/McKenna Aitchison 6-0, 6-0; 2. Lexi Leitner/Hannah Nelson over Kayla Partlow/Brynn Havis 6-1, 6-2; 3. Aftyn Schmidt/Bethany Chatterton over Hannah Selnes/Kendal Rand 6-1, 6-2

Staples-Motley 4, EGF Senior High 3

Singles

1. Kelsi Peterson, S, over Jenna Dietrich 5-7, 6-4, 11-9; 2. Maggie Dietrich, EGF, over Claire Wolhone 6-4, 7-5; 3. Haylee Wold, S, over Katelyn Farder 6-2, 7-5; 4. Kate Johnson, EGF, over Rose Han 4-6, 6-2, 10-8

Doubles

2. McKenna Aitchison/Mailey McMahon, EGF, over Anna Willgohs/Beth Johnson 6-2, 6-3; 2. Katie Johnson/Jenna Dvorak, S, over Delaney Aaker/Brynn Havis 6-4, 6-2; 3. Bryn Williams/Haley Cicnos, S, over Kayla Partlow/Thea Haaven-Farstad 6-1, 6-3