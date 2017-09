Saturday's local scoreboard

Minnesota State-Mankato over Minnesota-Crookston 25-16, 25-8, 25-12

Northern State over Minn.-Crookston 25-9, 25-6, 25-8

UND 25-25-25,

S.D. State 22-13-19

S.D. State—(kills, blocks, aces) Ashlynn Smith 8-1-0, Sierra Peterson 7-0-0, Payton Richardson 5-1-0, Mattison Munger (13 assists)

UND—Ashley Brueggeman 10-2-0, Faith Dooley 8-5-0, Jordan Vail 7-3-0, Tamara Merseli 8-0-1, Sydney Griffin 6-4-1 (31 assists)

Prep volleyball

Saturday's results

West Fargo over Thief River Falls 25-16, 25-11, 26-24

Valley City 25-25-25,

GF Central 21-10-9

GF Central (kills-blocks-service aces)—Jessica Gillian 0-0-2, Bailey Jaeger 3-1-0, Jaylin Perrault 4-0-0, Katie Noreen 3-0-0 (10 digs), Sadie McGee 0-0-0 (10 assists)

Valley City—C. Halgrimson 9-0-0 (16 digs), L. Ondracek 0-0-3, M. Pederson 0-2-2, T. Dieterle 0-2-0, L. Noeske 0-2-0, R. Ingstad 0-0-0 (27 assists)

Ruth Hayden tournament

In Ada, Minn., Saturday

Pool A—Kittson County Central over EGF Senior High 26-28, 25-13, 15-13; Kittson CC over Ada-Borup/NCW 21-25, 25-17, 15-13; Kittson Co. Central over Climax-Fisher (score unavailable); EGF Senior High over Climax-Fisher 25-23, 25-14; Ada-Borup/NCW over EGF Senior High 25-23, 25-14; Ada-Borup/NCW over Climax-Fisher 25-14, 25-11

Pool B—Stephen-Argyle over Underwood 25-21, 25-22; Stephen-Argyle over Fosston 25-21, 25-21; Stephen-Argyle over Goodridge-Grygla 25-17, 25-19; Fosston over Goodridge-Grygla 25-20, 25-20; Underwood over Fosston 25-18, 25-17; Underwood over Goodridge-Grygla 25-13, 25-12

Pool C—Roseau over Badger-G-MR 25-15, 26-24; Roseau over Win-E-Mac 25-13, 25-17; Roseau over Red Lake Co. Central 25-10, 25-9; Badger-G-MR over RLCC 25-12, 25-13; Badger-G-MR over Win-E-Mac 25-20, 21-25, 15-11; Win-E-Mac over RLCC 25-19, 25-14

Red (championship) division—Roseau over Underwood 25-21, 25-17; Stephen-Argyle over Kittson Co. Central 17-25, 25-19, 15-11; championship: Stephen-Argyle over Roseau 25-13, 13-25, 15-9

Pink division—Ada-Borup/NCW over Win-E-Mac 25-15, 25-19; Badger-G-MR over EGF Senior High 25-19, 25-20; championship: Ada-Borup/NCW over Badger-G-MR 25-19, 25-20

While division—Fosston over RLCC 25-22, 26-24; Goodridge-Grygla over Climax-Fisher 25-18, 25-19; championship: Fosston over Goodridge-Grygla 25-22, 25-22

Kittson Co. Central 26-25-15,

EGF Senior High 28-12-13

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Natalie Carlstrom 5-0-1, Julia Warmack 4-3-0, Brianna Walski 4-1-0, Liv Pesch 3-1-0 (9 digs), Tyra Chupka 0-0-1 (9 digs, Kaitlyn Knutson 0-1-1 (13 assists)

EGF Senior High 25-25,

Climax-Fisher 23-14

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Liv Pesch 7-1-0 (5 digs), Julia Warmack 6-1-0, Natalie Carlstrom 5-1-0, Brianna Walski 4-0-0, Tyra Chupka 2-0-1 (5 digs), Anna Christianson 0-0-5 (6 digs), Kaitlyn Knutson 20 assists

Ada-Borup/NCW 23-25-15,

EGF Senior High 25-17-9

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Julia Warmack 5-2-0, Natalie Carlstrom 5-0-2, Haley Burger 4-1-1, Brianna Walski 4-1-0, Liv Pesch 2-1-2 (15 digs), Tyra Chupka 13 digs, Kaitlyn Knutson 18 assists

Badger-G-MR 25-25,

EGF Senior High 19-20

EGF Senior High (kills-blocks-service aces)—Brianna Walski 5-1-1, Julia Warmack 3-4-0, Liv Pesch 3-2-2 (10 digs), Natalie Carlstrom 2-1-3, Tyra Chupka 9 digs, Anna Christianson 0-0-3

Boys soccer

Saturday's results

Crookston 3, Walker-Hackensack-Akeley 1

Grand Rapids 5,

EGF Senior High 2

First half—1. GR, Matthew Rokala 8:00; 2. EGF, Ben Kern (Parker Anderson) 15:00; 3. EGF, Anderson 36:00

Second half—4. GR, Sam Austin 42:00; 5. GR, Blake Rokala 46:00; 6. GR, David Chandler 55:00; 7. GR, B. Rokala 79:00

Goalie saves—GR: Hayden DeMars 2; EGF: Drew Kallock 11

Girls soccer

Saturday's results

Crookston 1, Walker-Hackensack-Akeley 1

Girls tennis

6

Saturday's results

Crookston 4, Osakis 3

Crookston 5, Alexandria 2

Crookston 6, Coon Rapids 1

Prep football

Late Friday

Thief River Falls 7,

Park Rapids 6

PAR 0 0 0 6 --6

TRF 0 7 0 0 --7

TRF—Josh Bernier 5 run (Alexander Grant kick)

PR—Tristin Persons 1 run (pass failed)

Prep cross country

West Fargo Invitational

In West Fargo, Saturday

Boys

Team totals

GF Red River 26, GF Central 59, Fargo Shanley-Oak Grove 99, Fargo North 104, West Fargo 109, Fargo South 156, West Fargo Sheyenne 212, Central Cass 259, LaMoure 341

Top 5 individuals

1. Tim Dunham, RR, 17:44.78; 2. Mugsin Hussein, South, 17:44.88; 3. Dalton Byrne, RR, 18:05.14; 4. Ryan Meyer, GFC, 18:11.21; 5. Cole Stenseth, RR, 18:11.29

Other Red River scorers

8. Thomas Hugo 18:33.33; 9. Zach Simon 18:41.93

Other GF Central scorers

10. Eric Olsen 18:58.85; 11. Adam Arnold 18:59.24; 15. Cael Lorenz 19:20.57; 19. Ethan Harsell 19:42.62

Girls

Team totals

GF Central 51, West Fargo 61, Fargo North 76, Fargo Shanley/Oak Grove 120, WF Sheyenne 121, GF Red River 131, LaMoure 214, Fargo South 222, Central Cass 272

Top 5 individuals

1. Alexis Roehl, GFC, 19:57.90; 2. Mikayla Weiss, GFC, 20:21.10; 3. Anna Bernhardt, S/OG, 20:30.90; 4. Jakkia Duffy, LaM, 20:35.00; 5. Clare Boldingh, WF, 21:12.30

Other GF Central scorers

6. Lauren Harrison 21:16.80; 16. Sophia Roehl 22:30.10; 26. Nora Berry 23:09.70

Red River scorers

7. Emily Nelson 21:22.90; 17. Peytun Campbell 22:31.50; 19. Campbell Dorsey 22:39.80; 41. Chloe Heydt 24:29.80; 47. Gracia Larsen-Schmidt 25:07.50

Auto racing

River Cities Speedway

Friday's results

Midwest modifieds

First heat—1. Rick Hamel; 2. Brandon Bahr; 3. Les Schoon

Second heat—1. Eric Haugland; 2. Todd Johnson; 3. Scott Vasichek

Third heat—1. Matt Gilbertson; 2. Austin Hunter; 3. Ryan Schow

Fourth heat—1. Mike Nichols; 2. Cole Haugland; 3. Aaron Blacklance

Fifth heat—1. Hunter Hougard; 2. Troy Randall; 3. Gary Nelson

Sixth heat—1. Jeremy Lizakowski; 2. Victoria Stutsky; 3. Nick Koehler

First B main—1. Ryan Schroeder; 2. Matt Schow; 3. Terry Reilly

Second B main—1. Nate Reynolds; 2. Dylan Goplen; 3. Joe Henninger

Third B main—1. Jeff Nelson; 2. Zach Bruer; 3. Darren Boychuk

Feature—1. Hunter; 2. Lizakowski; 3. Gilbertson; 4. Randall; 5. Blacklance

Modifieds

First heat—1. Jonny Broking; 2. Zach Johnson; 3. Mike Stearns

Second heat—1. Cody Skytland; 2. Alex Guthmiller; 3. Scott Greef

Third heat—1. Jayson Good; 2. Nolan Olmstead; 3. Jason Thoennes

Fourth heat—1. A.J. Diemel; 2. Matt Gilbertson; 2. Dustin Strand

First B main—1. Bob Broking; 2. Bryce Borgen; 3. Ren Poluyko

Second B main—1. Tyler Peterson; 2. Aaron Holtan; 3. Ryan Schroeder

Feature—1. Gilbertson; 2. Diemel; 3. J. Broking; 4. Johnson; 5. Blake Jegtvig

Sprints

First heat—1. Chris Ranten; 2. Jackson Moffett; 3. Jade Hastings

Second heat—1. Dusty Zomer; 2. Wade Nygaard; 3. Zach Wilde

Third heat—1. Austin Pierce; 2. Thomas Kennedy; 3. Ty Hanten

B main—1. Mark Dobmeier; 2. Greg Nikitenko; 3. Tanner Wisk

Feature—1. Kennedy; 2. Dobmeier; 3. Pierce; 4. Hastings; 5. Nick Omdahl

Late models

First heat—1. Jeff Massingill; 2. Shane Edginton; 3. Ricky Weiss

Second heat—1. Don Shaw; 2. Joey Pederson; 3. Jake Redetzke

Third heat—1. Dustin Strand; 2. Bill Mooney; 3. Jeff Provinzino

Fourth heat—1. Ryan Mikkelson; 2. Dustin Hapka; 3. Troy Schill

Fifth heat—1. A.J. Diemel; 2. Zach Johnson; 3. Lance Matthees

Pole dash—1. Diemel; 2. Weiss; 3. Redetzke; 4. Shaw; 5. Mikkelson; 6. Massingill; 7. Strand; 8. Johnson; 9. Pederson; 10. Mooney; 11. Edginton; 12. Hapka